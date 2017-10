惠譽確認農銀國際保險的評級為‘A-’，展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, September 08 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年8月23日發布于:<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1010678">Fitch Affirms ABCI Insurance at 'A-'; Outlook Stable 惠譽評級已確認香港的農銀國際保險有限公司(農銀國際保險)的保險公司財務實力評級為‘A-’級,展望穩定。 關鍵評級驅動因素 農銀國際保險的評級是在其獨立信用狀況的基礎上上調了一個子級得到的,反映出農銀國際保險與其最終母公司中國農業銀行(農行,長期發行人違約評級:A/穩定)的經營協同效 應,以及來自農行的資金支持。農銀國際保險的獨立評級將公司較強的資本金水平及較佳的運營業績考慮在內。但是,評級也將公司在香港非壽險行業市場份額較小(按2015年總 保費計為0.5%)及在中國的巨災風險敞口考慮在內。 惠譽預計農銀國際保險將繼續保持充足的緩衝資本來支持其增長和抵擋潛在的承保波動,這在一定程度上也歸因于農行提供的資本支持。根據農銀國際保險2015年的業績,惠譽F BM模型計算公司的風險導向資本水平為“非常良好”。公司正在努力通過農行在中國全國的銀行網絡承保更多的業務。農行計劃在近期內向農銀國際保險進一步注資,用於支持農銀 國際保險的發展,此前農行曾在2015年注資2.38億港元。 由於賠付率低且來自中國的再保險分入業務的凈手續費收入較高,農銀國際保險的運營業績一直較佳。2015年總賠付率為40%,低於2014年的66%,儘管來自香港員工補 償保險業務的承保業績較弱。然而,由於業務規模較小,公司的承保業績一直較為波動。 農銀國際保險在中國的地震和颱風風險敞口較高,並且高度依賴對於此類風險的再保險安排。惠譽預計農銀國際保險將進一步加強其再保險安排以避免潛在的巨災損失。 評級敏感性 鑒於農銀國際保險目前的的運營狀況及市場地位,惠譽近期不太可能上調其評級。 評級下調的觸發因素包括: - 惠譽認為來自農行的支持已減少 - 對農行的負面評級行動 -按照惠譽Prism風險導向型資本模型,農銀國際保險的資本金水平長期在“良好”以下 - 農行未能按照計劃完成注資 -農銀國際保險的投資策略出現巨大轉變,轉向風險資產 聯繫人: 首席分析師 Akane Nishizaki 聯席董事 +852 2263 9942 惠譽國際評級有限公司 香港中環德輔道中68號 萬宜大廈19樓 第二分析師 Terrence Wong(王長泰) 董事 +852 2263 9920 評級委員會主席 Jeffrey Liew(劉思淇) 高級董事 +852 2263 9939 Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見<a href="https://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com 注意:本新聞稿為中文譯本。如有疑問,請以英文版本為準。 Applicable Criteria Insurance Rating Methodology (pub. 17 May 2016) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.