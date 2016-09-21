惠譽確認六家民營銀行評等；展望穩定

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 21 (Fitch) 惠譽國際信用評等公司今日確認六家民營銀行評等，包含安泰銀行(安泰銀)、遠東國際商業銀行(遠銀)、京城銀行(京城銀)、上海商業儲蓄銀行(上海商銀)、台中商業銀行( 台中銀)與瑞興銀行(瑞興銀)。評等展望皆為穩定。詳細的評等結果列示於本新聞稿末。 評等理由 發行人違約評等 (IDR)、國內評等及個別實力評等 此次受評民營銀行的評等確認係取決於其自身之信用狀況。 這六家銀行的評等確認與穩定的評等展望，反映惠譽預期各家銀行提升的風險緩衝，將得以紓緩台灣與中國經濟成長放緩，以及國內房地產市場走軟對銀行獲利與資產品質所造成的壓 力。如同國內多數銀行，這六家銀行的浄利差或手續費收入在2015年或2016年上半年減少，主因央行自2015年九月起四次連續降息，以及財富管理商品與貸款需求普遍降 低等因素。此外，各家銀行之減損放款或打消壞帳費用在2016年上半年亦微幅增加。惠譽認為可控的房地產相關曝險與境外曝險，以及低利率環境將有助限縮信用成本的增加。 上海商銀與京城銀之‘A-/AA(twn)’與‘BBB/A+(twn)’評等較高，係由於兩者優於同業平均的財務體質和財務表現。上海商銀的風險緩衝良好，獲利穩健，乃 基於該行長期深耕的中小企業客戶，以及由其香港子行上海商業銀行及中國策略夥伴上海銀行共同建構的大中華市場網絡。京城銀投資海外債券以降低集中度風險，並謹慎發展其利基 市場放款，此策略持續協助該行維持良好的內部資本創造能力與穩定的風險狀況。 其餘四家銀行，包含遠銀、安泰銀、台中銀與瑞興銀的評等考量其資本水準較容易受到景氣循環影響，主因其溫和的內部資本創造能力。此四家銀行授信集中度亦偏高：安泰銀的單一 借款人集中度較高，瑞興銀與遠銀的房貸部位顯著，台中銀的不動產業曝險頗具規模。 台中銀與瑞興銀的評等較低。相較於同業而言，台中銀對不動產相關曝險的風險胃納較高，資產品質較弱，其2016年上半年底的減損放款比率為2.6%，而同業平均則約為1. 2%；瑞興銀的營運規模雖然侷限，但風險狀況穩定，財務體質適切。然獲利水準因受限於其規模，而明顯低於同業。 支援評等與支援評等下限 支援評等與支援評等下限取決於各銀行之系統重要性。上海商銀、遠銀、京城銀與台中銀‘4’或‘5’的支援評等係反映其溫和的系統重要性。 次順位債 安泰銀、遠銀與台中銀的台灣巴塞爾協定II次順位債較其長期國內長期評等低一評級，反映其次順位求償本質及缺乏任何損失吸收機制。 有鑑於台灣巴塞爾協定III次順位債券回收可能性較低，遠銀及台中銀發行該債劵評等較其國內長期評等(來自於其個別實力評等)低二個評級。只有資本適足率非常低時，該債劵 的Viability Trigger (無法存續條款) 才會觸發。若有觸發時，回收可能性將相對較低。政府於接管、勒令停業清理或清算時該債券與普通股為相同清償順位。 評等敏感性 發行人違約評等 (IDR)、國內評等及個別實力評等 惠譽認為若有發生下列情形將可能對此六家受評銀行的評等造成直接影響，如授信標準寬鬆以追逐較高收益以致風險顯著增加，以及房地產價格大幅修正造成資產品質明顯弱化。若上 海商銀和遠銀過度積極承擔亞洲新興市場的曝險亦可能造成其評等調降。而京城銀若無法持續執行現有之營運策略，或有高階主管異動，將可能對其評等形成壓力。 受評六家銀行評等調升的可能性有限，係考量經濟低迷的情況可能持續，因而對銀行獲利與資產品質帶來壓力。 支援評等與支援評等下限 支援評等及支援評等下限，取決於台灣政府提供及時支援的意願。然上述銀行因系統重要性較溫和，因此台灣國家主權評等(A+/展望正向)若有調升，將不致影響其支援評等與支 援評等下限。 次順位債 任何影響安泰銀，遠銀及台中銀之個別實力評等的因素將連帶影響其發行之債券評等。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 評等結果列示如下: 安泰銀： 國內長期評等確認為'A(twn)'/評等展望穩定; 國內短期評等確認為'F1(twn)'； 次順位債評等確認為'A-(twn)'。 遠銀： 長期外幣IDR確認為'BBB-'；評等展望穩定； 短期外幣IDR確認為'F3'； 國內長期評等確認為'A(twn)'；評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb-'； 支援評等確認為'4'； 支援評等下限確認為'B+' 次順位債券評等確認為'A-(twn)' 次順位債券(符合巴塞爾協定III)評等確認為'BBB+(twn)' 可轉換債券長期評等確認為'BBB-'，國內長期評等確認為'A(twn)' 京城銀 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'BBB'/評等展望穩定； 短期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'F3'； 國內長期評等確認為'A+(twn)'/評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1(twn)'； 個別實力評等確認為'bbb' 支援評等確認為'5'； 支援評等下限確認為'No Floor'。 上海商銀: 長期外幣發行人違約評等(IDR)確認為'A-'，評等展望穩定； 短期外幣IDR確認為'F1'； 國內長期評等確認為'AA(twn)'，評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F1+(twn)'； 個別實力評等確認為'a-'； 支援評等確認為'4'； 支援評等下限確認為'B+' 。 台中銀: 長期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'BB+'，評等展望穩定; 短期外幣發行人違約評等 (IDR) 確認為'B' 國內長期評等確認為'A-(twn)'，評等展望穩定； 國內短期評等確認為'F2(twn)'； 個別實力評等確認為'bb+'； 支援評等確認為'5'； 支援評等下限確認為' No Floor '； 次順位債確認為'BBB+(twn)'； 次順位債券(符合巴塞爾協定III)評等確認為'BBB(twn)'。 瑞興銀: 國內長期評等確認為'A-(twn)'/評等展望穩定; 國內短期評等確認為'F1(twn)'。 Contact: Primary Analysts Cherry Huang, CFA (FEIB and SCSB) Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Jenifer Chou, CFA, FRM (KTB) Director +886 2 8175 7605 Clark Wu (TSB and Taichung) Associate Director +886 2 8175 7602 Shirley Hsu (Entie) Associate Director +886 2 8175 7606 Secondary Analysts Cherry Huang (TSB, KTB, EnTie) Director +886 2 8175 7603 Jenifer Chou (SCSB) Director +886 2 8175 7605 Sophia Chen, CFA, CPA (Taichung, FEIB) Director +886 2 8175 7604 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +66 2108 0151 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.