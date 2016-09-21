惠譽確認玉山證券評等為‘AA-(twn)’

(The following statement was released by the rating agency) TAIPEI, September 21 (Fitch) 惠譽國際評等公司今日確認台灣玉山綜合證券(玉山證)國內長期評等為'AA-(twn) '，以及國內短期評等為'F1+(twn)'，評等展望穩定。玉山證為玉山金融控股公司(玉山金)完全持有之子公司，該集團主要且完全持有子公司為玉山銀行(玉山銀)。 主要評等考量－國內評等 玉山證的評等和評等展望與集團的風險體質緊密關聯，特別是玉山銀。惠譽視玉山證為玉山金旗下的核心子公司，基於玉山金有法律義務在玉山證面臨財務困難時予以協助。此外，玉 山證與集團間在品牌共享、流動性、資本配置和風險管理等方面維持高度整合，玉山證可望藉由跨售予玉山銀龐大客戶群持續提升其市場地位。 銀行業務仍為玉山金的核心事業，貢獻集團總獲利的90%以上。玉山銀近年來持續提升其市場優勢包括於中小企業放款以及手續費收入為主的信用卡與財富管理等業務。玉山銀市場 地位的提升有助抵減經濟逆勢的影響與逐漸增加的獲利壓力。該行的資產報酬率由2015年底的0.72%增加至2016年上半年底的0.83%，維持高於同業平均0.65% ，此乃基於該行強健的手續費收入與溫和的信用成本。 玉山銀妥善管理其資產品質；減損放款比率低，在2016年上半年底約為0.6%。惠譽認為，玉山銀審慎的授信準則與其在中小企業市場所累積的豐富經驗，將有助該行控管資產 品質。惠譽預期，玉山銀應可維持相對於其風險體質而言充足的資本水準。若調整國內較嚴格的房貸資本計提標準，該行2016年上半年底調整後的合併惠譽核心資本比率約為10 .3%，約當於區域內類似評等同業水準。 評等敏感性－國內評等 玉山證的評等與玉山金(尤其是玉山銀)的風險體質高度關聯。若集團在國內或境外更加艱困的經濟環境下有過度積極的風險承擔，導致其風險體質顯著弱化，可能對玉山證的評等造 成壓力。此外，玉山證評等調升將受限於該公司財務實力不易於短期內顯著提升。 玉山證的評等摘要報告將於近期發佈至惠譽網站www.fitchratings.com。 註：此為中文譯本，若與原英文版本有任何出入，請以英文版為準。 Contact: Primary Analyst Cherry Huang, CFA Director +886 2 8175 7603 Fitch Australia Pty Ltd, Taiwan Branch Suite 1306, 13F, 205, Tun Hwa N. Rd., Taipei Secondary Analyst Jenifer Chou Director +886 2 8175 7605 Committee Chairperson Parson Singha Senior Director +66 2108 0151 Additional information is available on www.fitchratings.com Media Relations: Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 編輯附註：惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或 債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內 評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。 Applicable Criteria Global Bank Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 15 Jul 2016) here National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013) here Additional Disclosures Solicitation Status here Endorsement Policy here ail=31 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.