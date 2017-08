Sept 19 (Reuters) - * India cenbank to sell 140 bln rupees of govt bonds on Sept 23 - RBI * India cenbank to sell 20 bln rupees of 6.84 pct 2022 bond, 80 bln rupees of 6.97 pct 2026 - RBI * India cenbank to sell 20 bln rupees of 7.73 pct 2034 bond, 20 bln rupees of 8.13 pct 2045 - RBI (Reporting by Suvashree Choudhury)