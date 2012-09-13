FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Police, FBI seek public's help in finding motive behind massacre
Las Vegas
Police, FBI seek public's help in finding motive behind massacre
Lives depending on generators and volunteer doctors
Puerto Rico
Lives depending on generators and volunteer doctors
Trump tax plan could fuel automation boom
Exchange-traded funds
Trump tax plan could fuel automation boom
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 13, 2012 / 7:46 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

16 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP
ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US
UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON
THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
    
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF         1,000,000  A2/A/A
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     09/17
  REFUNDING BONDS SERIES 2012F
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

BAY AREA TOLL AUTHORITY                WEEK OF           716,000  Aa3/AA/AA-
  CALIFORNIA                           09/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 9/18,9/19
      Day of Sale: 09/20

BROWARD COUNTY AIRPORT SYSTEM,         WEEK OF           645,000  A1/A+/A
  FLORIDA                              09/17
  REVENUE REFUNDING BONDS (AMT/T-E)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 09/19

STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           569,990  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             09/17
  $175MM GENERAL OBLIGATION BONDS
  (2012 SERIES D) SIFMA INDEX BONDS
  $325MM GENERAL OBLIGATION BONDS

  $66,990 GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS (2012 SERIES F)
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: ROP: 9/18, 9/19
      Day of Sale: 09/20

OMAHA PUBLIC POWER DISTRICT,           WEEK OF           550,000  Aa1/AA/
  NEBRASKA                             09/17
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2034  TERM: 2039, 2042, 2046
      Day of Sale: 07/20

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           399,370  A1/A+/A+
  AUTHORITY                            09/17                      EXP/EXP/EXP
  SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
  BONDS SERIES 2012
  $136,880M SERIES KK
  $24,370M TAXABLE SERIES MM
  $119,060M SIFMA NOTES SERIES G
  $119,060M SIFMA NOTES SERIES H
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/19

FORT LAUDERDALE, FLORIDA               WEEK OF           340,000  Aa2/AA/
  PENSION OBLIGATIONS                  09/17
  ************TAXABLE************
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 09/19

STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF      WEEK OF           335,000  Aa1/AAA/
  WATER RESOURCES CENTRAL VALLEY       09/17
  PROJECT WATER SYSTEM REVENUE BONDS
  SERIES AN AND NO
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

 COLORADO HOSPITAL AUTHORITY-           WEEK OF           290,000  A1/A+/
  UNIVERSITY OF COLORADO REFUNDING     09/17
  REVENUE BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
      Day of Sale: 09/20

CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH        WEEK OF           268,665  A1/A+/A+
  TEXAS DALLAS/FORTH WORTH             09/17
  INTERNATIONAL AIRPORT JOINT REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012 F AMT
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY AND COUNTY OF HONOLULU, HAWAII    WEEK OF           253,000  Aa2//AA+
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 9/19
      Day of Sale: 09/20

MISSION HEALTH SYSTEM,                 WEEK OF           250,000  Aa3/AA-/AA-
  NORTH CAROLINA TAXABLE               09/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/18

SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID           WEEK OF           238,500  /AA+/AA
  TRANSIT DISTRICT                     09/17                       /EXP/EXP
  SALES TAX REVENUE BONDS
  $132,790M 2012 SERIES A
  $105,710M 2012 SERIES B (FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/20

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF           200,000  Aa3/A+/
  FACILITIES AUTHORITY                 09/17
  TEMPLE UNIVERSITY REVENUE BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 09/18

WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF           162,425  /AA-/AA-
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   09/17
  SERIES 2012 FROEDTERT HEALTH, INC.
  OBLIGATED GROUP
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

NORTH SHORE LONG ISLAND JEWISH         WEEK OF           135,000  A3/A-/A-
  AUTHORITY                            09/17
  ***********TAXABLE************
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 09/18

ALASKA HOUSING FINANCE CORPORATION     WEEK OF           100,000  /AA+/AA+
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2029
  REMARK: ROP: 9/18 & 9/19
      Day of Sale: 09/20

WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF            86,575  A2//
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   09/17
  SERIES 2012 (MARQUETTE UNIVERSITY)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032
      Day of Sale: 09/18

SOUTH JERSEY TRANSPORTATION            WEEK OF            78,000  Baa1/A-/BBB+
  AUTHORITY                            09/17
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2023-2029
      Day of Sale: 09/20

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            73,985  Aa1/AA+/AA+
  FACILITIES REVENUE REFUNDING BONDS   09/17
  SERIES 2012A, SERIES 2012B AND
  SERIES 2012C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SEATTLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT         WEEK OF            66,000  //
  CORPORATION SPECIAL FACILITY         09/17
  REVENUE BONDS - DELTA AIR LINES
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 09/20

NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE AGENCY    WEEK OF            64,510  Aa1/NR/
  HOUSING FINANCE PROGRAM BONDS        09/17
  HOME MORTGAGE FINANCE PROGRAM
  2012 SERIES A (NON-AMT)
  2012 SERIES B (AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: ROP: 9/18
      Day of Sale: 09/19

MUNICIPAL GAS AUTHORITY OF GEORGIA     WEEK OF            56,000  MIG
1/SP-1+/F-1+
  GAS REVENUE BONDS REFUNDING          09/17
  SERIES R NOTE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  TERM: 2013
      Day of Sale: 09/18

MUNICIPAL GAS AUTHORITY OF GEORGIA     WEEK OF            55,000  A1/AA-/A+
  GAS REVENUE BONDS                    09/17

  CONSISTING OF:
  $13MM - SERIES Q
  $27MM - REFUNDING SERIES S
  $15MM - TAXABLE SERIES T
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE       WEEK OF            50,000  A2/A/
  OF NEW YORK FORDHAM UNIVERSITY       09/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/20

CUPERTINO CALIFORNIA                   WEEK OF            50,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              09/17
  GENERAL OBLIGATION
  ELECTION OF 2012
  SERIES 2012A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/20

IOWA HIGHER EDUCATION LOAN             WEEK OF            45,000  //BBB
  AUTHORITY UPPER IOWA UNIVERSITY      09/17
  PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 09/20

DARE COUNTY LIMITED OBLIGATION BDS     WEEK OF            43,650  Aa3/AA-/AA-
  $8,825M TAX EXEMPT SERIES C          09/17
  $34,595M TAX EXEMPT REFUNDING SER D
  $230M TAXABLE
  MGR: Southwest Securities, Inc., Palm Beach Gardens
REMARK: SERIES C: 14-25
          SERIES D: 13-29
          TAXABLE: 2013
      Day of Sale: 09/20

GREATER WENATCHEE REGIONAL CENTER      WEEK OF            41,715  NR/NR/
  PUBLIC FACILITIES DISTRICT LIMITED   09/17
  SALES TAX, WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2032-2042
      Day of Sale: 09/20

COUNTY OF HENRICO, VIRGINIA            WEEK OF            38,000  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION PUBLIC            09/17
  IMPROVEMENT REFUNDING
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 09/19

INDIANA BOND BANK                      WEEK OF            31,225  /AA/
  SPECIAL PROGRAM REFUNDING BONDS      09/17

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 09/19

TEXAS LAGO VISTA TESSERA PID           WEEK OF            25,000  //
  ASSESSMENT                           09/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/28

NEWARK (TEXAS) CULTURAL EDUCATION      WEEK OF            24,100  NR/BBB-/
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       09/17
  AW BROWN-FELLOWSHIP LEADERSHIP
  ACADEMY
  TAX-EXEMPT LEASE REVENUE BONDS,
  SERIES 2012A
  TAXABLE LEASE REVENUE BONDS, SERIES
  2012B
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: ALONE
      Day of Sale: 09/20

TERREBONNE PARISH WATERWORKS           WEEK OF            19,200  /A+/
  DISTRICT NO. 1, LOUISIANA            09/17
  WATER REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 09/17

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF            18,055  NR/BBB-/
  AUTHORITY                            09/17
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS

  SERIES 2012C (TAX-EXEMPT)
  SERIES 2012D (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: ALONE
      Day of Sale: 09/19

RHODE ISLAND HEBC PUBLIC SCHOOL        WEEK OF            15,000  A3//
  REVENUE BOND FINANCING PROGRAM       09/17
  REVENUE BONDS CITY OF EAST
  PROVIDENCE ISSUE
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2022  TERM: 2027, 2032
      Day of Sale: 09/20

STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF            14,875  //
  AUTHORITY COMMONWEALTH OF            09/17
  PENNSYLVANIA COLLEGE REVENUE BONDS
  HARRISBURG AREA COMMUNITY COLLEGE
  PROJECT SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
         Day of Sale: 09/20

UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA             WEEK OF            14,765  Aa3//
  HOUSING & AUXILIARY FACILITIES       09/17
  REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 09/18

SOUTH EUCLID, OHIO                     WEEK OF            14,080  Aa2//
  LTGO SERIES 2012                     09/17
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 09/19

MISSOURI HEALTH AND EDUCATIONAL        WEEK OF            13,840  NR/BBB-/
  FACILITIES AUTHORITY SOUTHWEST       09/17
  BAPTIST UNIVERSITY REVENUE
  REFUNDING
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 09/29

GEORGIA COLLEGE PARK INDUSTRIAL        WEEK OF            13,550  Aa3/AA-/
  DEVELOPMENT AUTHORITY CIVIC CENTER   09/17
  REVENUE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/18

STATE OF NEW YORK MUNICIPAL BOND       WEEK OF            13,425  //
  BANK AGENCY                          09/17
  SPECIAL PROGRAM (CITY OF BUFFALO)
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 09/20

HARRIS COUNTY WATER CONTROL AND        WEEK OF             9,540  /A-/
  IMPROVEMENT DISTRICT #96 UNLIMITED   09/17
  TAX BONDS REFUNDING SERIES 2012
  TEXAS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/19

CITY OF HUTTO, TEXAS                   WEEK OF             9,500  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT BOND  09/17
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2042
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UNDERLYING RATINGS A+
      Day of Sale: 09/20

MINNESOTA HIGHER EDUCATION             WEEK OF             9,490  Baa2//
  AUTHORITY REVENUE BONDS              09/17
  SERIES SEVEN-R

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 09/19

EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL        WEEK OF             9,370  NR/AA/
  DISTRICT, PENNSYLVANIA GENERAL       09/17
  OBLIGATION BONDS (LIMITED TAX
  OBLIGATIONS) SERIES OF 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 09/18

NORTHWEST R-1 SCHOOL DISTRICT,         WEEK OF             8,765  //
  JEFFERSON COUNTY, MISSOURI           09/17
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/20

MAINE TOPSHAM GENERAL OBLIGATION       WEEK OF             7,440  /AA-/
  REFUNDING 2012                       09/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/20

GEORGIA COLLEGE PARK INDUSTRIAL        WEEK OF             6,710  Aa3/AA-/
  DEVELOPMENT AUTHORITY PUBLIC         09/17
  SAFETY REVENUE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: 9/1/2024
      Day of Sale: 09/18

KANSAS HIAWATHA GENERAL OBLIGATION     WEEK OF             6,540  NR/A+/
  ADVANCED REFUNDING 2012 B            09/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2045
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 09/17

BOROUGH OF KENNETT SQUARE              WEEK OF             6,500  Aa3//
  CHESTER COUNTY,PENNSYLVANIA          09/17
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
  2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2027
  REMARK: A3
      Day of Sale: 09/18

UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA             WEEK OF             6,415  Aa3//
  REFUNDING LEASE REVENUE BONDS        09/17
  ************TAXABLE************
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 09/18

GREATER WENATCHEE REGIONAL CENTER      WEEK OF             6,290  NR/NR/
  PUBLIC FACILITIES DISTRICT TAXABLE   09/17
  LIMITED SALES
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/20

PALMDALE, CALIFORNIA                   WEEK OF             6,100  Aa3/AA-/
  ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT           09/17
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT #90-1
  SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 09/18

ALTON COMMUNITY UNIT SCHOOL            WEEK OF             4,315  /A+/
  DISTRICT, ILLINOIS                   09/17
  MADISON & JERSEY COUNTIES
  CONSISTING OF:
  $2,130M-SERIES A-GENERAL OBLIGATION
  $2,185M-SERIES B-TAXABLE-QUALIFIED
  ZONE ACADEMY BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/18

SCHOOL DISTRICT NUMBER 143             WEEK OF             3,785  /AA-/
  COOK COUNTY, ILLINOIS (MIDLOTHIAN)   09/17
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
  SERIES 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 09/18

LAKELAND SCHOOL DISTRICT,              WEEK OF             3,500  /AA-/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      09/17
  BONDS LIMITED TAX OBLIGATIONS
  SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2031
  REMARK: /A+
      Day of Sale: 09/19

PLEASANT PLAINS COMMUNITY SCHOOL       WEEK OF             3,340  /AA/
  DISTRICT NO. 8, ILLINOIS             09/17
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/17

    
ROGERSVILLE, TENNESSEE                 WEEK OF             2,600  /A/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   09/17
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 09/18

HARRIS COUNTY, MUNICIPAL UTILITY       WEEK OF             2,600  A//
  DISTRICT #208 UNLIMITED TAX BONDS    09/17
  REFUNDING SERIES 2012, TEXAS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/18

ST. LOUIS PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF             2,550  /AA-/
  2012 REFUNDING BONDS, TAXABLE        09/17
  COUNTIES OF GRATIOT, MIDLAND &
  ISABELLA
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF INSURED
      Day of Sale: 09/19

CITY OF CASTROVILLE, TEXAS             WEEK OF             2,000  /A-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   09/17
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/20

KANSAS SEDGWICK GENERAL OBLIGATION     WEEK OF             1,375  NR/NR/
  REFUNDING IMPROVEMENT 2012 A         09/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 09/17

DUNKLIN COUNTY REFUNDING               WEEK OF               685  A3/NR/
  CERTIFICATES OR PARTICIPATION 2012B  09/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2014
      Day of Sale: 09/19

KANSAS SEDGWICK GENERAL OBLIGATION     WEEK OF               335  NR/NR/
  TAXABLE 2012 B                       09/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 09/17
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:      7,588,245 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.