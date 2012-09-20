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September 20, 2012 / 7:46 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND     WEEK OF         2,000,000  //
  NEW JERSEY TAXABLE CONSOLIDATED      09/24
  BONDS, ONE HUNDRED SEVENTY FOURTH
  SERIES
  MGR: RBC Capital Markets, New York


STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF         1,550,000  //
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION   09/24
  BONDS AND
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 9/21, 9/24
      Day of Sale: 09/25


PORT OF OAKLAND CALIFORNIA             WEEK OF           392,000  A2/A+/A+
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 9/26
      Day of Sale: 09/27


STATE OF NEW YORK MUNICIPAL BOND       WEEK OF           281,190  NR/AA-/AA-
  AGENCY                               09/24
  SPECIAL SCHOOL PURPOSE REVENUE
  BONDS

  2012 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York


ALLENTOWN NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT     WEEK OF           233,580  Baa2//
  ZONE DEVELOPMENT AUTHORITY           09/24
  $193,105,000 TAX REVENUE BONDS
  SERIES 2012A
  $40,475,000 TAX REVENUE BONDS
  SERIES 2012B (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX-EXEMPT: 24-32,37,42
          TAXABLE: 16-24
      Day of Sale: 09/25


VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF           175,300  Aa1/AA+/
  AUTHORITY                            09/24
  RENTAL HOUSING BONDS
  TAXABLE
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2032, 2037, 2042
      Day of Sale: 09/25


ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA C-70    WEEK OF           113,320  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION                   09/24
  MGR: PNC Capital Markets, Philadelphia
  REMARK: Maturities out to 12/1/37
      Day of Sale: 09/27


ABAG FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF           104,900  /A-/
  (ODD FELLOWS HOME)                   09/24
  REFUNDING REVENUE BONDS
  CALIFORNIA STATE MORTGAGE PROGRAM
  MGR: Cain Brothers, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2032, 2042
      Day of Sale: 09/26

    

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF           100,000  Aa3/AA-/
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       09/24
  TEXAS HEALTH RESOURCES SYSTEM
  REVENUE BONDS TAXABLE BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

    
DULUTH ECONOMIC DEVELOPMENT            WEEK OF            83,000  NR/NR/
  AUTHORITY                            09/24
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
  BONDS, SERIES 2012
  ST. LUKE'S HOSPITAL OF DULUTH
  OBLIGATED GROUP
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 09/25

    
REGIONAL AIRPORTS IMPROVEMENT          WEEK OF            65,000  /A/
  CORPORATION FACILITIES LEASE         09/24
  REFUNDING REVENUE BONDS, ISSUE OF
  2012 LAXFUEL CORPORATION

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

    
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA C-69    WEEK OF            53,870  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION                   09/24
  MGR: PNC Capital Markets, Philadelphia
  REMARK: Maturities out to 12/1/32
      Day of Sale: 09/27

    
GULF COAST INDUSTRIAL DEVELOPMENT      WEEK OF            50,000  Ba2/BB+/BB+
  AUTHORITY (TEXAS)                    09/24
  SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 09/25

    
DAYTON, OHIO                           WEEK OF            45,275  Aa2/AA-/
  VARIOUS PURPOSE & REFUNDING BONDS,   09/24
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/27

    
DISTRICT OF COLUMBIA                   WEEK OF            43,270  Aa2/AA/
  (WASHINGTON, D.C.)                   09/24
  FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION
  REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 09/27

    
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION          WEEK OF            43,000  /AA/
  ASSISTANCE AGENCY CAPITAL            09/24
  ACQUISITION REFUNDING BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2012-2022
      Day of Sale: 09/27

    
FAIRFAX COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT    WEEK OF            42,585  Aa2/AA/AA
  AUTHORITY                            09/24
  TRANSPORTATION DISTRICT IMPROVEMENT
  REVENUE BONDS

  SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

    
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            41,355  /A/A
  COMMISSION                           09/24
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
  SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL
  CENTER
  SERIES 2012
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032
      Day of Sale: 09/27

    
GRAND RAPIDS SANITARY SEWER SYSTEM     WEEK OF            30,000  Aa1/AA+/
  IMPROVEMENT REVENUE, MICHIGAN        09/24
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 09/26

    
COLORADO HEALTH FACILITY AUTHORITY     WEEK OF            29,310  A3//
  HOSPITAL REVENUE BONDS               09/24

  SERIES 2012
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

    
STATE OF VERMONT GENERAL OBLIGATION    WEEK OF            27,000  Aaa/AA+/AAA
  VERMONT CITIZEN                      09/24
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 09/24

    
PRATT COUNTY PUBLIC BUILDING           WEEK OF            26,800  NR/A+/
  COMMUNITY REVENUE 2012, KANSAS       09/24
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 09/25

    
MOBILE COUNTY, ALABAMA                 WEEK OF            25,000  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT       09/24
  WARRANTS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  REMARK: 2013-2017; 2020-2032
      Day of Sale: 09/25

    
IOWA FINANCE AUTHORITY SENIOR          WEEK OF            24,305  NR/NR/
  LIVING REVENUE REFUNDING             09/24
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 09/27

    
LOUISIANA OFFSHORE TERMINAL            WEEK OF            20,000  NR/A-/NR
  AUTHORITY                            09/24
  DEEPWATER PORT REVENUE BONDS

  SERIES 2007B-1A1
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

    
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT     WEEK OF            19,361  //
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS SCHOOL        09/24
  BUILDING BONDS SERIES B: 10,000M
  REFUNDING BONDS SER 2012A: 9,361M
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 09/24

    
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS             WEEK OF            19,020  A2/A+/A
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 09/25

    
LACKAWANNA CAREER & TECHNICAL          WEEK OF            18,100  //
  CENTER                               09/24
  REVENUE BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 09/27

    
HENRY COUNTY & HENRY COUNTY WATER      WEEK OF            17,540  Aa2//
  AND SEWER AUTHORITY                  09/24
  GEORGIA
  REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 09/27

    
SOUTHMOST REGIONAL WATER AUTHORITY     WEEK OF            13,790  Aa3//A
TEXAS                                09/24
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 09/25

    
CITY OF KENT, WASHINGTON               WEEK OF            10,510  Baa2/A+/
  $9,000M TAX-EXEMPT LTGO 2012A        09/24
  $1,510M TAXABLE LTGO 2012B
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 09/25

    
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            10,000  //
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        09/24
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 09/25

    
YORK SUBURBAN SCHOOL DISTRICT          WEEK OF            10,000  //
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            09/24
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2017-2025
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 09/26

    
LINCOLN COUNTY BUILDING CORPORATION    WEEK OF             9,455  /A+/
  LEASE REFUNDING REVENUE, WYOMING     09/24
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 09/25

    
TALLMADGE CITY SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF             9,000  /AA-/
  OHIO, SCHOOL FACILITIES REFUNDING    09/24
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/26

    
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF             8,600  //
  AUTHORITY OF PENNSYLVANIA BUTLER     09/24
  CO. COMMUNITY COLLEGE REVENUE BDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2037
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 09/26

    
LOGAN TOWNSHIP PENNSYLVANIA            WEEK OF             8,400  //
  GENERAL OBLIGATION  BANK QUALIFIED   09/24
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 09/25

    
JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT 261,      WEEK OF             8,215  //
  IDAHO, GENERAL OBLIGATION REFUNDING  09/24
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2016-2026

    
NORTHERN PALM BEACH COUNTY             WEEK OF             7,715  NR/NR/NR
  IMPROVEMENT DISTRICT                 09/24
  FLORIDA
  WATER CONTROL & IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS UNIT NO. 16
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 09/26

    
LAKEVILLE COMMUNITY SCHOOLS,           WEEK OF             7,580  //
  MICHIGAN                             09/24
  SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
  $2,580M - SERIES A
  $5,000M - SERIES B - QUALIFIED ZONE
  ACADEMY BONDS TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/26

    
PLUM BOROUGH PENNSYLVANIA SCHOOL       WEEK OF             7,500  //
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          09/24
  BANK QUALIFIED
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2036
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

    
MACOMB, ILLINOIS, MCDONOUGH COUNTY     WEEK OF             7,500  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION (ALTERNATE        09/24
  REVENUE SOURCE), SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/25

    
BRIDGEPORT, TEXAS COMBINATION AND      WEEK OF             5,480  //
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION   09/24
  SERIES 2012: 2,550M AND GENERAL
  OBLIGATION REFUNDING: $2,920M
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

    
LAKE OZARK FIRE PROTECTION DISTRICT    WEEK OF             5,355  NR/A+/
  GENERAL OBLIGATION, MISSOURI         09/24
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 09/24

    
PAULDING COUNTY IBA                    WEEK OF             4,785  Aa2/AA/
  GEORGIA                              09/24
  TAX-EXEMPT REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 09/25

    
CROMWELL FIRE DISTRICT, CROMWELL,      WEEK OF             4,520  /AA/
  CONNECTICUT                          09/24                       /EXP/
  $3,500M GENERAL OBLIGATION BONDS

  $1,020M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS (SERIES 2012B)
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago

    
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             3,775  Aa3//
  NO. 157                              09/24
  MCHENRY & LAKE COUNTY, ILLINOIS

  $3,385M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SCHOOL BONDS (SERIES
  2012A)
  $390M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SCHOOL BONDS (SERIES
  2012B)
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago

    
MARSHALL TOWNSHIP PENNSYLVANIA         WEEK OF             3,400  A2//
  GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED    09/24
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2026

    
WINDSOR-SEVERANCE FIRE PROTECTION      WEEK OF             2,870  /A+/
  DISTRICT, REFUNDING AND IMPROVEMENT  09/24
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  COLORADO
  BANK QUALIFIED
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 09/24

    
GRAIN VALLEY TAX INCREMENT             WEEK OF             2,810  NR//
  REVENUE, MISSOURI                    09/24
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 09/25

    
PLEASANT HILL SCHOOL DISTRICT 1,       WEEK OF             2,425  //
  OREGON,GENERAL OBLIGATION REFUNDING  09/24
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2012-2016

    
PAULDING COUNTY IBA                    WEEK OF             2,220  Aa2/AA/
  GEORGIA                              09/24
  TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 09/24

    
CITY OF CASTROVILLE, TEXAS             WEEK OF             2,000  /A-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   09/24
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 09/27

    
MADISON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO    WEEK OF             1,455  NR/NR/
  ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT      09/24
  NOTES, SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 09/26
                                          ----------------------
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