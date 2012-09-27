FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Australians give up 51,000 illegal guns
Gun control
Australians give up 51,000 illegal guns
SEC's EDGAR system vulnerable to denial-of-service attacks
Cyber Risk
SEC's EDGAR system vulnerable to denial-of-service attacks
Weinstein threatens to sue N.Y. Times over harassment story
Entertainment
Weinstein threatens to sue N.Y. Times over harassment story
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 27, 2012 / 9:16 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

14 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
    
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT      WEEK OF         1,400,000  //
  FINANCE AUTHORITY UNEMPLOYMENT       10/01
  COMPENSATION
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP: 10/1
      Day of Sale: 10/02
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT      WEEK OF         1,157,000  Aaa/AA+/AA+
  FINANCE AUTHORITY UNEMPLOYMENT       10/01
  COMPENSATION REVENUE BONDS
  SERIES 2012B
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/1
      Day of Sale: 10/02
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           825,000  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS, FISCAL     10/01
  2013 SERIES A, B AND C
  CONSISTING OF:
  $525,000M TAX-EXEMPT BONDS,
  SUBSERIES A-1
  $260,000M TAX-EXEMPT BONDS,
  SERIES B
  $ 40,000M TAX-EXEMPT BONDS,
  SERIES C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF           371,910  //
  NEW YORK SCHOOL DISTRICTS REVENUE    10/01
  BOND FINANCING PROGRAM REFUNDING
  REVENUE BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  SERIAL: 2013-2030
  REMARK: 173,280M SER F 13-30 /A+/A+
          79,530M SER G 13-30 /AA+/A+
          77,270M SER H 13-31 Aa3//A+
          13,085M SER I 13-18 /AA/A+
          22,355M SER J 13-24 /AA-A+
          6,390M SER K 13-22 /A+/A+
HARRIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF           366,765  /AA-/AA-
  TOLL ROAD SENIOR LIEN                10/01
  REVENUE
  TAX EXEMPT AND TAXABLE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
GUAM POWER AUTHORITY                   WEEK OF           350,000  Baa3/BBB/BBB-
  REVENUE BONDS 2012 SERIES A          10/01
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NASSAU COUNTY INTERIM FINANCE          WEEK OF           313,200  NR/AAA/AAA
  AUTHORITY                            10/01

  SALES TAX SECURED BONDS-
  SERIES 2012A (TAX-EXEMPT) AND
  SERIES 2012B (TAXABLE)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/03
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF           240,000  /SP-1+/
  TAX & REVENUE ANTICIPATION NOTES     10/01
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/03
CITY OF DALLAS, TEXAS                  WEEK OF           219,465  Aa1/AA+/NR
  DALLAS, DENTON, COLLIN AND ROCKWALL  10/01
  COUNTIES GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: M.R. Beal & Company, New York
  REMARK: TUESDAY/WEDNESDAY PRICING
COUNTY OF RIVERSIDE TEETER             WEEK OF           145,000  MIG 1//F-1+
  OBLIGATION NOTES                     10/01
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 2013
      Day of Sale: 10/02
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY          WEEK OF           135,855  A2/A-/NR
  SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS,      10/01
  SERIES 2012
  CONSISTING OF:
  $102,025M FIRST TIER PUT BONDS,
  SERIES 2012C
  $ 33,830M FIRST TIER CURRENT
  INTEREST BONDS, SERIES 2012D
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NASSAU COUNTY LOCAL ECONOMIC           WEEK OF           131,900  Baa1/NR/BBB+
  ASSISTANCE CORPORATION               10/01
  REVENUE BONDS
  WINTHROP-UNIVERSITY HOSPITAL
  ASSOCIATION PROJECT), SERIES 2012
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/03
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF            75,000  Aaa//
  HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS,         10/01
  2012 SERIES B
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: (GNMA/FNMA)
      Day of Sale: 10/03
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF            63,595  Aa2/AA/AA
  TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS  10/01
  CONSISTING OF:
  $25,000M FISCAL 1994 SERIES A
  SUBSERIES A-5
  $ 8,300M FISCAL 1994 SERIES H,
  SUBSERIES H-6
  $25,400M FISCAL 1996 SERIES J,
  SUBSERIES J-2
  $ 4,895M FISCAL 2003 SERIES G,
  SUBSERIES G-3
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DORMITORITY AUTHORITY STATE OF         WEEK OF            57,945  Baa3/BBB-/
  NEW YORK LONG ISLAND UNIVERSITY      10/01
  REFUNDING
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2022
      Day of Sale: 10/02
LAREDO, TEXAS WATERWORKS & SEWER       WEEK OF            43,080  A1/AA-/AA-
  SYSTEM REVENUE BONDS, NEW SERIES     10/01
2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/02
NEWPORT NEWS ECONOMIC DEVELOPMENT      WEEK OF            41,740  Aa1/AA/
  AUTHORITY                            10/01
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE AND
  REFUNDING
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2015-2031
      Day of Sale: 10/02
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            41,355  /A/A
  COMMISSION HOSPITAL REVENUE          10/01
  REFUNDING BONDS SOUTHEASTERN
  REGIONAL MEDICAL CENTER SERIES 2012
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032
      Day of Sale: 10/03
PEND ORIELLE COUNTY PUBLIC UTILITY     WEEK OF            38,000  A3//A-
  DISTRICT #1, WASHINGTON              10/01
  BOX CANYON PRODUCTION SYSTEM
  REVENUE BONDS, 2012

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 10/02
STATE OF OREGON HOUSING AND            WEEK OF            36,970  Aaa/NR/NR
  COMMUNITY SERVICES DEPARTMENT        10/01
  MULTI FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2012 SERIES A & B
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/2
      Day of Sale: 10/03
TRAVIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF            35,505  Aaa/AAA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/01
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/02
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            33,445  Baa3//
  FACILITIES AUTHORITY (COMMONWEALTH   10/01
  OF PENNSYLVANIA) REVENUE BONDS

  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2032, 2042
      Day of Sale: 10/02
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION    WEEK OF            32,000  Aa2/A+/
  GRANT & REVENUE ANTICIPATION         10/01
  FEDERAL HIGHWAY TRUST
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP: 10/3
      Day of Sale: 10/04
CITY OF GALVESTON, TEXAS               WEEK OF            25,790  //
  HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE          10/01
  REFUNDING BONDS
  $13,295M 2012A HOT TAX
  $12,495M 2012B VENUE HOT TAX
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  REMARK: A: 13-34
          B: 13-32
      Day of Sale: 10/03
DORMITORY AUTHORITY OF THE             WEEK OF            25,000  Baa2//
  STATE OF NEW YORK                    10/01
  THE CULINARY INSTITUTE OF AMERICA
  REVENUE BONDS, SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/04
TRAVIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF            21,675  Aaa/AAA/NAF
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS          10/01
  SERIES 2012
  TAXABLES
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 10/03
CITY OF FAIRVIEW PARK, OHIO            WEEK OF            21,190  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)     10/01
    VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  SERIAL: 2012-2030
      Day of Sale: 10/02
NORTHVILLE PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF            20,550  /AA-/
  2012 REFUNDING BONDS                 10/01
  COUNTIES OF WAYNE, OAKLAND AND
  WASHTENAW
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 10/01
CARMEL, INDIANA 2002 SBC               WEEK OF            20,305  //
  FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS       10/01
  NOT BANK QUALIFIED
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2017
      Day of Sale: 10/02
LAREDO, TEXAS                          WEEK OF            19,995  Aa2/AA/AA
  $11,435M SERIES A COMBINATION TAX    10/01
  &REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
  $4,630M SERIES B COMBINATION TAX
  &REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
  $3,880M PUBLIC PROPERTY FINANCE
  CONTRACTUAL OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/02
THE HOSPITAL FACILITIES AUTHORITY      WEEK OF            18,570  NR/NR/BBB
  OF MULTNOMAH COUNTY, OREGON          10/01
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/04
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF            16,385  NR/BB+/
  AUTHORITY OF THE                     10/01
  CITY OF PHOENIX, ARIZONA
  EDUCATION FACILITY REVVENUE BONDS,
  SERIES 2012

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/02
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT     WEEK OF            16,000  A2/A-/
  (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)     10/01
  2013-2023 GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/04
FSU FINANCIAL ASSISTANCE INC.          WEEK OF            13,105  A1//
  EDUCATIONAL, INCLUDING ATHLETIC,     10/01
  FACILITIES IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS SERIES 2012C
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/03
CITY OF SUGAR LAND, TEXAS              WEEK OF            10,730  /AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/01
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/02
CITY OF RICHMOND, CALIFORNIA           WEEK OF             9,000  /SP-1+/A+
  TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES   10/01
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2013
      Day of Sale: 10/01
TRI-VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,055  A1//
  NEW YORK BANK QUALIFIED              10/01
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 10/03
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             7,659  NAF/A+/NAF
  DISTRICT, (ELLIS COUNTY, TEXAS)      10/01
  $7,223,996.70* UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  $719,998.50* UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012-A
  BANK QUALIFIED
  CIBS & CABS
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/03
FAIRFIELD UNION LOCAL SCHOOL           WEEK OF             7,452  /AA/
  DISTRICT, OHIO                       10/01
  REFUNDING BONDS
  COUNTIES OF FAIRFIELD, HOCKING AND
  PERRY
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (OHIO SCH DIST CREDIT ENHANCE PROG)
      Day of Sale: 10/02
REDLANDS FINANCING AUTHORITY           WEEK OF             7,000  /AA/
  $4MM WASTEWATER REVENUE REFUNDING    10/01
  $3MM WATER REVENUE REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2017
ALLEN COUNTY INDIANA ECONOMIC          WEEK OF             6,850  //
  DEVELOPMENT REVENUE BONDS (INDIANA   10/01
  INSTITUTE OF TECHNOLOGY PROJECT)
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2012-2017
  REMARK: NC SOPHISTICATED ONLY
      Day of Sale: 10/01
CLEVELAND HEIGHTS-UNIVERSITY           WEEK OF             6,800  //
  HEIGHTS                              10/01
  CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO
  LIBRARY IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LAKEWOOD, OHIO                         WEEK OF             5,510  Aa2//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/01
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 10/03
SHAKER HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             5,000  //
  OHIO                                 10/01
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/03
FAIRLAWN, OHIO                         WEEK OF             4,515  Aa1//
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS      10/01
  SERIES 2012
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/02
IDAHO STATE BUILDING AUTHORITY         WEEK OF             4,020  Aa2/NR/NR
  TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS      10/01
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/04
HARRIS COUNTY MUD #373, TEXAS          WEEK OF             3,305  //
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS        10/01
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 10/01
PLEASANT PRAIRIE, WISCONSIN            WEEK OF             2,760  NR/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012B   10/01
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 10/01
CITY OF SUGAR LAND                     WEEK OF             2,745  NAF/AA+/AA+
  (FORT BEND COUNTY, TEXAS)            10/01
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
  NOT BANK QUALIFIED
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2022
SPANISH LAKE FIRE PROTECTION           WEEK OF             1,535  A2/NR/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          10/01
  BANK QUALIFIED, MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2025
      Day of Sale: 10/01
GREENBELT MUNICIPAL AND INDUSTRIAL     WEEK OF             1,500  /A/
  WATER AUTHORITY, TEXAS               10/01
  1ST LIEN REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 10/02
                                                      ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                6,467,731 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.