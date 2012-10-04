FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Police, FBI seek public's help in finding motive behind massacre
Las Vegas
Police, FBI seek public's help in finding motive behind massacre
Lives depending on generators and volunteer doctors
Puerto Rico
Lives depending on generators and volunteer doctors
Trump tax plan could fuel automation boom
Exchange-traded funds
Trump tax plan could fuel automation boom
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
October 4, 2012 / 7:36 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

9 Min Read

SERIAL: 2022-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 10/11

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            41,355  /A/A
  COMMISSION                           10/08
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
  SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL
  CENTER, SERIES 2012
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032
      Day of Sale: 10/11

ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF      WEEK OF            40,910  NR/NR/NR
  THE COUNTY OF CHESTERFIELD           10/08
  RETIREMENT FACILITIES FIRST
  MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2014-2024  TERM: 2027, 2032, 2043
      Day of Sale: 10/10

THE ART INSTITUTE OF CHICAGO           WEEK OF            40,000  A1/A+/
  CORPORATE TAXABLE BONDS,             10/08
  SERIES 2012
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE      WEEK OF            39,995  Aa2/AA+/NR
  FINANCE CORPORATION                  10/08
  CONSISTING OF:
  $19,700M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY
  BONDS, SERIES 63-A (NON-AMT)
  $ 4,000M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY
  BONDS, SERIES 63-B (NON-AMT)
  $16,295M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY
  BONDS, SERIES 63-C (AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA              WEEK OF            39,270  Aa3/AA-/
  SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS,   10/08
  SERIES 2012A & B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/10

SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA           WEEK OF            28,000  Aa3/AA+/AA+
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        10/08
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/09

PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            27,550  //
  TEXAS                                10/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: AAA/AAA/(AAA/AA/)
      Day of Sale: 10/11

CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS           WEEK OF            26,200  //
  UTILITY SYSTEMS REVENUE REFUNDING    10/08
  BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
      Day of Sale: 10/10

HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION       WEEK OF            24,000  Aa3//
  OF MONTGOMERY COUNTY (MARYLAND)      10/08
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/09/2012
      Day of Sale: 10/10

ALASKA MUNICIPAL BOND BANK             WEEK OF            22,095  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS, 2012       10/08
  SERIES THREE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/09

EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT     WEEK OF            19,361  //
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS               10/08
  SCHOOL BUILDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $10,000M SERIES 201B
  $ 9,361M REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/10

CHAUTAUQUA COUNTY, NEW YORK            WEEK OF            16,630  /A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/08
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
      Day of Sale: 10/10

CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            12,850  Baa3/BBB-/
  AUTHORITY                            10/08
  CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS,
  REVENUE BONDS, SERIES 2012
  MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco
      Day of Sale: 10/11

ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY     WEEK OF            12,740  //
  ESSEX COUNTY, NEW JERSEY             10/08
  CONSISTING OF:
  $10,625M COUNTY OF ESSEX GENERAL
  OBLIGATION GUARANTEED LEASE
  REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
2012
  $ 2,115M COUNTY OF ESSEX GENERAL
  OBLIGATION LEASE REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/11

INDIANA COUNTY MUNICIPAL SERVICES      WEEK OF            10,860  //
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              10/08
  CONSISTING OF:
  $10,600M REVENUE BONDS 2012A
  $   260M TAXABLE REVENUE BONDS
  2012B
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  REMARK: AA- STABLE S&P INSURED BY GTY
          RATING
          BBB+ STABLE S&P UNDERLYING RATING

CITY OF SUGAR LAND, TEXAS              WEEK OF            10,730  /AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/08
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/09

BIG SPRING SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             9,995  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            10/08
  SERIES OF 2012
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 10/09

BOROUGH OF CAMP HILL, PENNSYLVANIA     WEEK OF             9,740  //
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
      Day of Sale: 10/10

CITY OF SUGAR LAND                     WEEK OF             9,540  NAF/AA+/AA+
  (FORT BEND COUNTY, TEXAS)            10/08
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
  ********NOT BANK QUALIFIED*********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 10/09

WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             9,285  A1/NAF/NAF
  (WALLER AND HARRIS COUNTIES, TEXAS)  10/08
  UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2027
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: CABS: 2013
      Day of Sale: 10/09

MARSHFIELD UNIFIED SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,890  //
  WISCONSIN GENERAL OBLIGATION         10/08
  REFUNDING
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/08

BELL COUNTY, TEXAS                     WEEK OF             8,380  /AA+/
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS          10/08
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 10/11

SANTA FE INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             8,110  //
  DISTRICT, TEXAS                      10/08
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/09

HAMILTON LOCAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,000  /AA/
  OHIO GENERAL OBLIGATION REFUNDING    10/08
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC
      Day of Sale: 10/09

GRAHAM LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO     WEEK OF             7,925  //
  *************BANK QUALIFIED********  10/08
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2012-2028
      Day of Sale: 10/10

PAULDING COUNTY, GEORGIA               WEEK OF             7,000  Aa2/AA/
  IBA TAX-EXEMPT REFUNDING REVENUE     10/08
  BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 10/09

PLUMAS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             6,425  //
  CALIFORNIA                           10/08
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2027
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: A S&P Underlying
      Day of Sale: 10/11

RANKIN ROAD WEST MUD, TEXAS            WEEK OF             6,330  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     10/08
  BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2030

WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             6,230  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            10/08
  SERIES B OF 2012
  *********NOT BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 10/10

RAVENNA, OHIO LIMITED TAX GENERAL      WEEK OF             6,000  //
  OBLIGATION BONDS                     10/08
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/10

CHRISTIAN COUNTY, ILLINOIS             WEEK OF             5,290  /A+/
  TAYLORVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL    10/08
  DISTRICT #3 BONDS
  $3,375M SERIES A TAXABLE REFUNDING
  $2,045M SERIES B REFUNDING
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/09

DONA ANA COUNTY, NEW MEXICO            WEEK OF             5,000  /A+/
  GROSS RECEIPT TAX REFUNDING REVENUE  10/08
  BANK QUALIFIED
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 10/09

PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN 2012       WEEK OF             4,465  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/08
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/09

LAKE COUNTY TOWNSHIP HIGH SCHOOL       WEEK OF             3,190  Aa3//
  DISTRICT 126, ILLINOIS               10/08
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
  DEBT CERTIFICATES
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 10/10

MARION, KANSAS GENERAL OBLIGATION      WEEK OF             2,235  //
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS      10/08
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/08

OREGON SCHOOL BOARDS ASSOCIATION       WEEK OF             1,329  //
  FLEXFUND PROGRAM                     10/08
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/11
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:     6,985,600 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.