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#Market News
October 11, 2012 / 8:10 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           950,000  NR/AA/AA-
  AUTHORITY, NEW YORK                  10/15                        /EXP/EXP
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: ROP: 10/15/2012
      Day of Sale: 10/16

STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           600,170  A2/BBB+/BBB+
  STATE OF CALIFORNIA                  10/15
  LEASE REVENUE BONDS AND LEASE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  2012 SERIES G
  2012 SERIES H
  2012 SERIES I
  2012 SERIES J
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 10/17
      Day of Sale: 10/18

CITIES OF DALLAS & FORTH WORTH         WEEK OF           301,230  A1/A+/A+
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL      10/15
  AIRPORT TEXAS JOINT REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2012G
  NON AMT
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 10/18

MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF        WEEK OF           246,000  A1/A+/A+
  GEORGIA                              10/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/16

BANNER HEALTH SYSTEM                   WEEK OF           240,000  //
  ARIZONA                              10/15

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           225,000  A3/A-/A-
  TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE BONDS,  10/15
  SERIES B OF 2012 & MOTOR LICENSE
  FUND-ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE
  SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES B OF
2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 10/16/2012
          Underlying ratings: A1/NR/AA
      Day of Sale: 10/17

UTAH COUNTY, UTAH                      WEEK OF           223,000  Aa1/AA+/NR
  HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012  10/15

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT         WEEK OF           210,000  A1/A/A+
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/15/12
      Day of Sale: 10/16

STATE OF MISSISSIPPI GENERAL           WEEK OF           136,000  Aa2/AA/AA+
  OBLIGATION BONDS                     10/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/15/2012
      Day of Sale: 10/16

COBB COUNTY KENNESTONE HOSPITAL        WEEK OF           106,205  Aa3/AA-/
  AUTHORITY, GEORGIA                   10/15
  WELLSTAR HEALTH SYSTEM HOSPITAL
  REVENUES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/16

INDIANA UNIVERSITY                     WEEK OF           105,405  Aaa/AA+/NR
  CONSISTING OF:                       10/15                      EXP/   /
  $57,905M TAX-EXEMPT STUDENT FEE
  BONDS, SERIES V-1
  $47,500M TAXABLE STUDENT FEE BONDS,
  SERIES V-2
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           101,995  NR/NR/NR
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           10/15
  LUTHERAN HOME & SERVICES OBLIGATED
  GROUP
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/18

STATE OF NEW YORK                      WEEK OF           100,000  Aa1//
  MORTGAGE AGENCY HOMEOWNER MORTGAGE   10/15
  REVENUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
      Day of Sale: 10/18

LOUISIANA PUBLIC FACILITIES            WEEK OF           100,000  A2/A+/NR
  AUTHORITY                            10/15
  HOSPITAL REVENUE BONDS

  SERIES 2012B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT          WEEK OF            97,000  Aa1/AA+/
  AGENCY, TENNESSEE                    10/15
  SINGLE FAMILY MORTGAGE (NON-AMT &
  AMT)
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2043
      Day of Sale: 10/16

NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL           WEEK OF            96,000  Aaa/AAA/AAA
  FACILITIES CORPORATION               10/15
  STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 10/15/2012
      Day of Sale: 10/16

NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA            WEEK OF            95,490  Aa3/AA-/AA
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2012A      10/15
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 10/16

DELAWARE RIVER AND BAY AUTHORITY       WEEK OF            94,000  A1/A/
  REVENUE                              10/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/17

MODESTO IRRIGATION DISTRICT            WEEK OF            88,000  //
  ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE    10/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: A2/A+/INS: AA3/AA-
      Day of Sale: 10/16

TACOMA, WASHINGTON                     WEEK OF            77,755  Aa2/AA-/
  SCHOOL DISTRICT NO.10                10/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2024
  REMARK: (School Bond Guaranty)
      Day of Sale: 10/17

MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION     WEEK OF            71,000  A3/A-/A-
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE         10/15
  REFUNDING - ANNE ARUNDEL HEALTH
  SYSTEM
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/16

MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF            69,600  /A-/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     10/15
  BONDS SERIES 2012C
  INDEPENDENCE EVENTS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 10/15

PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS,     WEEK OF            65,430  //
  MICHIGAN                             10/15
  2012 REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $55,840M - SERIES A
  $ 9,590M - SERIES B (TAXABLE)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/17

CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL            WEEK OF            52,625  NR/NR/NR
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA REFUNDING    10/15
  REVENUE BONDS SERIES 2012
  ASBURY PENNSYLVANIA OBLIGATED GROUP
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/16

CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA           WEEK OF            50,000  Aa3//AA
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/16

LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            49,000  /A/
  NON AD VALOREM REFUNDING REVENUE     10/15
  A+
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/17

STATE OF MONTANA                       WEEK OF            46,720  Aa3/A+/
  TAXABLE AND TAX EXEMPT               10/15
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 10/17

STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            45,000  //
  (SAN JOAQUIN COUNTY, CALIFORNIA)     10/15
  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 10/16

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            43,000  A1/A+/
  AGENCY REVENUE BONDS                 10/15
  WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
  ISSUE, SERIES 2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/17

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            42,500  NR/AA/NR
  COMMISSION MULTI-FAMILY HOUSING      10/15

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