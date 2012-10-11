DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------- METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 950,000 NR/AA/AA- AUTHORITY, NEW YORK 10/15 /EXP/EXP MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: ROP: 10/15/2012 Day of Sale: 10/16 STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 600,170 A2/BBB+/BBB+ STATE OF CALIFORNIA 10/15 LEASE REVENUE BONDS AND LEASE REVENUE REFUNDING BONDS 2012 SERIES G 2012 SERIES H 2012 SERIES I 2012 SERIES J MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: ROP: 10/17 Day of Sale: 10/18 CITIES OF DALLAS & FORTH WORTH WEEK OF 301,230 A1/A+/A+ DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 10/15 AIRPORT TEXAS JOINT REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012G NON AMT MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland Day of Sale: 10/18 MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF WEEK OF 246,000 A1/A+/A+ GEORGIA 10/15 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/16 BANNER HEALTH SYSTEM WEEK OF 240,000 // ARIZONA 10/15 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 225,000 A3/A-/A- TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE BONDS, 10/15 SERIES B OF 2012 & MOTOR LICENSE FUND-ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES B OF 2012 MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: ROP: 10/16/2012 Underlying ratings: A1/NR/AA Day of Sale: 10/17 UTAH COUNTY, UTAH WEEK OF 223,000 Aa1/AA+/NR HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/15 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 210,000 A1/A/A+ MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 10/15/12 Day of Sale: 10/16 STATE OF MISSISSIPPI GENERAL WEEK OF 136,000 Aa2/AA/AA+ OBLIGATION BONDS 10/15 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 10/15/2012 Day of Sale: 10/16 COBB COUNTY KENNESTONE HOSPITAL WEEK OF 106,205 Aa3/AA-/ AUTHORITY, GEORGIA 10/15 WELLSTAR HEALTH SYSTEM HOSPITAL REVENUES MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 10/16 INDIANA UNIVERSITY WEEK OF 105,405 Aaa/AA+/NR CONSISTING OF: 10/15 EXP/ / $57,905M TAX-EXEMPT STUDENT FEE BONDS, SERIES V-1 $47,500M TAXABLE STUDENT FEE BONDS, SERIES V-2 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 101,995 NR/NR/NR REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/15 LUTHERAN HOME & SERVICES OBLIGATED GROUP MGR: Ziegler, Chicago Day of Sale: 10/18 STATE OF NEW YORK WEEK OF 100,000 Aa1// MORTGAGE AGENCY HOMEOWNER MORTGAGE 10/15 REVENUE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2037, 2042 Day of Sale: 10/18 LOUISIANA PUBLIC FACILITIES WEEK OF 100,000 A2/A+/NR AUTHORITY 10/15 HOSPITAL REVENUE BONDS SERIES 2012B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 97,000 Aa1/AA+/ AGENCY, TENNESSEE 10/15 SINGLE FAMILY MORTGAGE (NON-AMT & AMT) MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2043 Day of Sale: 10/16 NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL WEEK OF 96,000 Aaa/AAA/AAA FACILITIES CORPORATION 10/15 STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 10/15/2012 Day of Sale: 10/16 NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 95,490 Aa3/AA-/AA GENERAL OBLIGATION SERIES 2012A 10/15 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland SERIAL: 2013-2022 Day of Sale: 10/16 DELAWARE RIVER AND BAY AUTHORITY WEEK OF 94,000 A1/A/ REVENUE 10/15 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 10/17 MODESTO IRRIGATION DISTRICT WEEK OF 88,000 // ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE 10/15 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2013-2032 REMARK: A2/A+/INS: AA3/AA- Day of Sale: 10/16 TACOMA, WASHINGTON WEEK OF 77,755 Aa2/AA-/ SCHOOL DISTRICT NO.10 10/15 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2012-2024 REMARK: (School Bond Guaranty) Day of Sale: 10/17 MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION WEEK OF 71,000 A3/A-/A- FACILITIES AUTHORITY REVENUE 10/15 REFUNDING - ANNE ARUNDEL HEALTH SYSTEM MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 10/16 MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 69,600 /A-/ INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15 BONDS SERIES 2012C INDEPENDENCE EVENTS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2038 Day of Sale: 10/15 PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 65,430 // MICHIGAN 10/15 2012 REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $55,840M - SERIES A $ 9,590M - SERIES B (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/17 CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 52,625 NR/NR/NR AUTHORITY, PENNSYLVANIA REFUNDING 10/15 REVENUE BONDS SERIES 2012 ASBURY PENNSYLVANIA OBLIGATED GROUP MGR: Ziegler, Chicago Day of Sale: 10/16 CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA WEEK OF 50,000 Aa3//AA MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/16 LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 49,000 /A/ NON AD VALOREM REFUNDING REVENUE 10/15 A+ MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 10/17 STATE OF MONTANA WEEK OF 46,720 Aa3/A+/ TAXABLE AND TAX EXEMPT 10/15 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte Day of Sale: 10/17 STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 45,000 // (SAN JOAQUIN COUNTY, CALIFORNIA) 10/15 2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles SERIAL: 2013-2029 Day of Sale: 10/16 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 43,000 A1/A+/ AGENCY REVENUE BONDS 10/15 WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE ISSUE, SERIES 2012 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/17 MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 42,500 NR/AA/NR COMMISSION MULTI-FAMILY HOUSING 10/15