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#Market News
October 11, 2012 / 8:15 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

8 Min Read

REFUNDING REVENUE, SERIES 1
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/16

ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF      WEEK OF            40,910  //
  THE COUNTY OF CHESTERFIELD           10/15
  RETIREMENT FACILITIES FIRST
  MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2014-2024  TERM: 2027, 2032, 2043
      Day of Sale: 10/18

PLACENTIA-YORBA LINDA USD              WEEK OF            40,000  //
  GENERAL OBLIGATION                   10/15
  CALIFORNIA
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/16

STATE OF MISSISSIPPI                   WEEK OF            39,740  Aa2/AA/AA+
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS,    10/15
  SERIES 2012G
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            38,110  /AAA/AAA
  TEXAS                                10/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2026-2033  TERM: 2013
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/16

CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT        WEEK OF            37,000  /AA-/AA
  CALIFORNIA                           10/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/17

NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL           WEEK OF            33,500  Aaa/AAA/AAA
  FACILITIES CORPORATION               10/15
  STATE REVOVLING FUNDS REVENUE BONDS
  TAXABLE (2010 MASTER FINANCING
  PROGRAM)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/16

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            29,845  A3/A/
  FACILITIES AUTHORITY (COMMONWEALTH   10/15
  OF PENNSYLVANIA) DREXEL UNIVERSITY
  REVENUE REFUNDING BONDS, SER 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/18

EAST ALLEN MULTI SCHOOL BUILDING       WEEK OF            28,950  //
  CORPORATION 1ST MORTGAGE BONDS,      10/15
  CONSISTING OF:
  $18,225M SERIES 2012 A (HERITAGE
  PROJECT) 1ST MORTGAGE REFUNDING
  AND IMPROVEMENT BONDS
  $10,725M SERIES 2012 B (WOODLAN
  PROJECT) 1ST MORTGAGE BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: 2012 A DUE: 2015-2032
          2012 B DUE: 2017-2032
      Day of Sale: 10/17

COUER D'ALENE SCHOOL        WEEK OF            28,875  //
DISTRICT 271, IDAHO, GENERAL         10/15
  OBLIGATION SERIES 2012A

  $19,885,000 GENERAL OBLIGATION
  SERIES 2012B (SALES TAX AND CREDIT
  ENHANCEMENT GUARANTY)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Series A due: 09-15-13/17
          Series B due: 09-15-17/25

CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA      WEEK OF            27,540  //
  COMBINED UTILITY SYSTEM REVENUE      10/15
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: A2/A UNDERLYING
          SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 10/17

THE PORT OF PORTLAND                   WEEK OF            26,000  NR/A/NR
  PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT       10/15
  PASSENGER FACILITY CHARGE REFUNDING
  REVENUE BONDS, SERIES 2012B AMT
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/17

REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY    WEEK OF            25,155  /BBB-/
  OF PLATTEVILLE, WISCONSIN            10/15
  FIXED RATE REDEVELOPMENT REVENUE
  BONDS, SERIES 2012A TAX EXEMPT AND
  2012B TAXABLE

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            25,030  //
  TEXAS                                10/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012C (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 10/16

VILLANOVA UNIVERSITY, PENNSYLVANIA     WEEK OF            21,000  A1/A+/
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/18

CITY OF FULLERTON, CALIFORNIA          WEEK OF            19,990  /A-/
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.1   10/15
  (AMERIGE HEIGHTS) 2012 SPECIAL TAX
  REFUNDING BONDS
  MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco

RED RIVER HEALTH FACILITIES            WEEK OF            18,210  NR/NR/BB+
  DEVELOPMENT CORPORATION              10/15
  FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  TERM: 2022, 2032, 2041
      Day of Sale: 10/17

RIVERSIDE COUNTY PUBLIC FINANCING      WEEK OF            17,590  A2/NR/A+
  AUTHORITY, CALIFORNIA                10/15
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2012
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2026  TERM: 2030, 2033
      Day of Sale: 10/18

ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT             WEEK OF            17,250  Baa2//
  CORPORATION REVENUE BONDS SERIES     10/15
  2012 (LE MOYNE COLLEGE PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/15

SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY       WEEK OF            17,130  //
  FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA        10/15
  (WASTE WATER) LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012B
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/18

TRINITY HIGHER EDUCATIONAL             WEEK OF            16,545  NAF/BBB+/NAF
  FACILITIES CORPORATION (UNIVERSITY   10/15
  OF ST. THOMAS PROJECT) SERIES 2012
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 10/15

BALDWIN BOROUGH PENNSYLVANIA           WEEK OF            14,200  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION                   10/15
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2015-2043
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/16

NEW KENSINGTON SANITARY AUTHORITY      WEEK OF            12,800  /AA-/
  REVENUE,PENNSYLVANIA                 10/15
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2039
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/16
    
UNITED OVERNMENT OF WYANDOTTE          WEEK OF            12,000  /AA-/
  COUNTY OF KANSAS CITY SALES TAX      10/15
  SPECIAL OBLIGATION REVENUE
  REFUNDING SUBORDINATE LIEN
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 10/16

CITY OF MELBOURNE, FLORIDA             WEEK OF            12,000  Aa3//AA-
  WATER & SEWER REFUNDING AND          10/15
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/17

MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF            11,700  /A-/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     10/15
  BONDS SERIES 2012D
  INDEPENDENCE CENTERPOINT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 10/15

NORTHERN COLORADO WATER                WEEK OF            10,705  //
  CONSERVANCY DISTRICT REFUNDING       10/15
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 10/17

MIDDLE TOWNSHIP CAPE MAY COUNTY        WEEK OF            10,430  /A+/
  NEW JERSEY REFUNDING BONDS           10/15
  SERIES 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York

CONNELLSVILLE PENNSYLVANIA AREA        WEEK OF            10,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   10/15
  BANK QUALIFIED
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2040
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/15

STATE OF OHIO                          WEEK OF            10,000  /AA+/
  STATE ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE   10/15
  BONDS
  ********SUBJECT TO AMT************
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  SERIAL: 2014-2022  TERM: 2027
      Day of Sale: 10/17

LITTLEON, COLORADO                     WEEK OF             9,310  //

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