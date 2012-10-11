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#Market News
October 11, 2012 / 8:20 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

6 Min Read

REFUNDING CERTIFICATE OF             10/15
  PARTICIPATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2022
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/18

JEFFERSON COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             8,415  NR/NR/NR
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     10/15
  SALES TAX REFUNDING (HIGH RIDGE
  COMMONS COMMUNITY IMPROVEMENT
  DISTRICT PROJECT)
  CONSISTING OF:
  $    90M - SERIES A - TAXABLE
  $ 8,315M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/18

SPRINGFIELD TOWNSHIP BOARD OF          WEEK OF             8,265  /AA+/
  EDUCATION SCHOOL REFUNDING BONDS     10/15
  2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/10

ST. CHARLES COMMUNITY SCHOOLS,         WEEK OF             7,325  NR/AA-/NR
  MICHIGAN                             10/15
  2012 REFUNDING BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/18

CITY OF COTTLEVILLE, MISSOURI          WEEK OF             6,770  A2//
  REFUNDING CERTIFICATE OF             10/15
  PARTICIPATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2036
      Day of Sale: 10/18

HUTCHINSON COMMUNITIY COLLEGE,         WEEK OF             6,660  //
  KANSAS                               10/15
  REFUNDING CERTIFICATE OF
  PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 10/17

RAVENNA, OHIO                          WEEK OF             6,000  A2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       10/15
  BONDS
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/15

BELTON, MISSOURI                       WEEK OF             5,935  NR/NR/NR
  TAX INCREMENT & COMMUNITY            10/15
  IMPROVEMENT DISTRICT REVENUE

  CONSISTING OF:
  $2,755M - SERIES A - TAXABLE
  $3,140M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/17

HARWICH, MASSACHUSETTS                 WEEK OF             5,700  /AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/15
  SERIES 2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 10/16

GARFIELD HEIGHTS, OHIO                 WEEK OF             5,470  Baa1//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/15                      EXP/ /
  VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
  REFUNDING SERIES 2012
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/17

MOUNTLAKE TERRACE, WASHINGTON          WEEK OF             5,205  /AA/
  WATER & SEWER REVENUE                10/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/16

PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN            WEEK OF             4,460  /AA-/
  2012 REFUNDING BONDS                 10/15
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/15

BROOKE COUNTY, WEST VIRGINIA           WEEK OF             4,065  /AA/
  BOARD OF EDUCATION GENERAL           10/15
  OBLIGATION PUBLIC SCHOOL REFUNDING
  BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 10/15

JACKSONVILLE INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF             4,000  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      10/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 10/17

MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF             3,900  /AA/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     10/15
  SERIES 2012E
  INDEPENDENCE EASTLAND
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 10/15

HIGHLAND COMMUNITY COLLEGE,            WEEK OF             3,700  //
  ILLINOIS                             10/15
  REFUNDING DEBT CERTIFICATES,
  SERIES 2012
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX BOND
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/18

TRAFFORD, PENNSYLVANIA                 WEEK OF             3,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/17

RICH COUNTY SCHOOL DISTRICT, UTAH      WEEK OF             2,850  //
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION         10/15
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  INSURANCE: UTAH SCHOOL ENHANCEMENT PROG.
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/16

GRAIN VALLEY, MISSOURI                 WEEK OF             2,765  /BBB/
  TAX INCREMENT FINANCING REVENUE      10/15
  MARKETPLACE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/16

SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY       WEEK OF             2,570  //
  FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA        10/15
  (WASTE WATER) LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/18

PITTSBURG INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             2,545  /A+/
  DISTRICT, TEXAS                      10/15
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2018
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/16

CITY OF POST FALLS, IDAHO              WEEK OF             2,275  //
  WATER REVENUE REFUNDING              10/15
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/16

POLK COUNTY, WISCONSIN                 WEEK OF             1,865  //
  GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES  10/15
  ********BANK QUALIFIED************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/16
                                          ----------------------
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