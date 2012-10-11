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#Market News
October 11, 2012 / 8:46 PM / in 5 years

RPT-DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

21 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           950,000  NR/AA/AA-
  AUTHORITY, NEW YORK                  10/15                        /EXP/EXP
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: ROP: 10/15/2012
      Day of Sale: 10/16
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           600,170  A2/BBB+/BBB+
  STATE OF CALIFORNIA                  10/15
  LEASE REVENUE BONDS AND LEASE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  2012 SERIES G
  2012 SERIES H
  2012 SERIES I
  2012 SERIES J
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 10/17
      Day of Sale: 10/18
CITIES OF DALLAS & FORTH WORTH         WEEK OF           301,230  A1/A+/A+
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL      10/15
  AIRPORT TEXAS JOINT REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2012G
  NON AMT
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 10/18
MUNICIPAL ELECTRIC AUTHORITY OF        WEEK OF           246,000  A1/A+/A+
  GEORGIA                              10/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/16
BANNER HEALTH SYSTEM                   WEEK OF           240,000  //
  ARIZONA                              10/15

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           225,000  A3/A-/A-
  TURNPIKE SUBORDINATE REVENUE BONDS,  10/15
  SERIES B OF 2012 & MOTOR LICENSE
  FUND-ENHANCED TURNPIKE SUBORDINATE
  SPECIAL REVENUE BONDS, SERIES B OF
2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 10/16/2012
          Underlying ratings: A1/NR/AA
      Day of Sale: 10/17
UTAH COUNTY, UTAH                      WEEK OF           223,000  Aa1/AA+/NR
  HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2012  10/15

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT         WEEK OF           210,000  A1/A/A+
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/15/12
      Day of Sale: 10/16
STATE OF MISSISSIPPI GENERAL           WEEK OF           136,000  Aa2/AA/AA+
  OBLIGATION BONDS                     10/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/15/2012
      Day of Sale: 10/16
COBB COUNTY KENNESTONE HOSPITAL        WEEK OF           106,205  Aa3/AA-/
  AUTHORITY, GEORGIA                   10/15
  WELLSTAR HEALTH SYSTEM HOSPITAL
  REVENUES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/16
INDIANA UNIVERSITY                     WEEK OF           105,405  Aaa/AA+/NR
  CONSISTING OF:                       10/15                      EXP/   /
  $57,905M TAX-EXEMPT STUDENT FEE
  BONDS, SERIES V-1
  $47,500M TAXABLE STUDENT FEE BONDS,
  SERIES V-2
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           101,995  NR/NR/NR
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           10/15
  LUTHERAN HOME & SERVICES OBLIGATED
  GROUP
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/18
STATE OF NEW YORK                      WEEK OF           100,000  Aa1//
  MORTGAGE AGENCY HOMEOWNER MORTGAGE   10/15
  REVENUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
      Day of Sale: 10/18
LOUISIANA PUBLIC FACILITIES            WEEK OF           100,000  A2/A+/NR
  AUTHORITY                            10/15
  HOSPITAL REVENUE BONDS

  SERIES 2012B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT          WEEK OF            97,000  Aa1/AA+/
  AGENCY, TENNESSEE                    10/15
  SINGLE FAMILY MORTGAGE (NON-AMT &
  AMT)
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2043
      Day of Sale: 10/16
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL           WEEK OF            96,000  Aaa/AAA/AAA
  FACILITIES CORPORATION               10/15
  STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 10/15/2012
      Day of Sale: 10/16
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA            WEEK OF            95,490  Aa3/AA-/AA
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2012A      10/15
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 10/16
DELAWARE RIVER AND BAY AUTHORITY       WEEK OF            94,000  A1/A/
  REVENUE                              10/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/17
MODESTO IRRIGATION DISTRICT            WEEK OF            88,000  //
  ELECTRIC SYSTEM REFUNDING REVENUE    10/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: A2/A+/INS: AA3/AA-
      Day of Sale: 10/16
TACOMA, WASHINGTON                     WEEK OF            77,755  Aa2/AA-/
  SCHOOL DISTRICT NO.10                10/15
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2024
  REMARK: (School Bond Guaranty)
      Day of Sale: 10/17
MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION     WEEK OF            71,000  A3/A-/A-
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE         10/15
  REFUNDING - ANNE ARUNDEL HEALTH
  SYSTEM
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/16
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF            69,600  /A-/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     10/15
  BONDS SERIES 2012C
  INDEPENDENCE EVENTS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 10/15
PLYMOUTH-CANTON COMMUNITY SCHOOLS,     WEEK OF            65,430  //
  MICHIGAN                             10/15
  2012 REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $55,840M - SERIES A
  $ 9,590M - SERIES B (TAXABLE)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/17
CUMBERLAND COUNTY MUNICIPAL            WEEK OF            52,625  NR/NR/NR
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA REFUNDING    10/15
  REVENUE BONDS SERIES 2012
  ASBURY PENNSYLVANIA OBLIGATED GROUP
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/16
CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA           WEEK OF            50,000  Aa3//AA
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/16
LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            49,000  /A/
  NON AD VALOREM REFUNDING REVENUE     10/15
  A+
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 10/17
STATE OF MONTANA                       WEEK OF            46,720  Aa3/A+/
  TAXABLE AND TAX EXEMPT               10/15
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 10/17
STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            45,000  //
  (SAN JOAQUIN COUNTY, CALIFORNIA)     10/15
  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 10/16

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            43,000  A1/A+/
  AGENCY REVENUE BONDS                 10/15
  WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE
  ISSUE, SERIES 2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/17
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            42,500  NR/AA/NR
  COMMISSION MULTI-FAMILY HOUSING      10/15
REFUNDING REVENUE, SERIES 1
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/16
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF      WEEK OF            40,910  //
  THE COUNTY OF CHESTERFIELD           10/15
  RETIREMENT FACILITIES FIRST
  MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2014-2024  TERM: 2027, 2032, 2043
      Day of Sale: 10/18
PLACENTIA-YORBA LINDA USD              WEEK OF            40,000  //
  GENERAL OBLIGATION                   10/15
  CALIFORNIA
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/16
STATE OF MISSISSIPPI                   WEEK OF            39,740  Aa2/AA/AA+
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS,    10/15
  SERIES 2012G
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            38,110  /AAA/AAA
  TEXAS                                10/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2026-2033  TERM: 2013
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/16
CUCAMONGA VALLEY WATER DISTRICT        WEEK OF            37,000  /AA-/AA
  CALIFORNIA                           10/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/17
NEW YORK STATE ENVIRONMENTAL           WEEK OF            33,500  Aaa/AAA/AAA
  FACILITIES CORPORATION               10/15
  STATE REVOVLING FUNDS REVENUE BONDS
  TAXABLE (2010 MASTER FINANCING
  PROGRAM)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/16
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            29,845  A3/A/
  FACILITIES AUTHORITY (COMMONWEALTH   10/15
  OF PENNSYLVANIA) DREXEL UNIVERSITY
  REVENUE REFUNDING BONDS, SER 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/18
EAST ALLEN MULTI SCHOOL BUILDING       WEEK OF            28,950  //
  CORPORATION 1ST MORTGAGE BONDS,      10/15
  CONSISTING OF:
  $18,225M SERIES 2012 A (HERITAGE
  PROJECT) 1ST MORTGAGE REFUNDING
  AND IMPROVEMENT BONDS
  $10,725M SERIES 2012 B (WOODLAN
  PROJECT) 1ST MORTGAGE BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: 2012 A DUE: 2015-2032
          2012 B DUE: 2017-2032
      Day of Sale: 10/17
$8,990,000 COUER D'ALENE SCHOOL        WEEK OF            28,875  //
  DISTRICT 271, IDAHO, GENERAL         10/15
  OBLIGATION SERIES 2012A

  $19,885,000 GENERAL OBLIGATION
  SERIES 2012B (SALES TAX AND CREDIT
  ENHANCEMENT GUARANTY)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Series A due: 09-15-13/17
          Series B due: 09-15-17/25
CITY OF ROCK HILL, SOUTH CAROLINA      WEEK OF            27,540  //
  COMBINED UTILITY SYSTEM REVENUE      10/15
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: A2/A UNDERLYING
          SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 10/17
THE PORT OF PORTLAND                   WEEK OF            26,000  NR/A/NR
  PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT       10/15
  PASSENGER FACILITY CHARGE REFUNDING
  REVENUE BONDS, SERIES 2012B AMT
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/17
REDEVELOPMENT AUTHORITY OF THE CITY    WEEK OF            25,155  /BBB-/
  OF PLATTEVILLE, WISCONSIN            10/15
  FIXED RATE REDEVELOPMENT REVENUE
  BONDS, SERIES 2012A TAX EXEMPT AND
  2012B TAXABLE

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            25,030  //
  TEXAS                                10/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012C (TAXABLE)
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 10/16
VILLANOVA UNIVERSITY, PENNSYLVANIA     WEEK OF            21,000  A1/A+/
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/18
CITY OF FULLERTON, CALIFORNIA          WEEK OF            19,990  /A-/
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.1   10/15
  (AMERIGE HEIGHTS) 2012 SPECIAL TAX
  REFUNDING BONDS
  MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco
RED RIVER HEALTH FACILITIES            WEEK OF            18,210  NR/NR/BB+
  DEVELOPMENT CORPORATION              10/15
  FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  TERM: 2022, 2032, 2041
      Day of Sale: 10/17
RIVERSIDE COUNTY PUBLIC FINANCING      WEEK OF            17,590  A2/NR/A+
  AUTHORITY, CALIFORNIA                10/15
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2012
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2026  TERM: 2030, 2033
      Day of Sale: 10/18
ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT             WEEK OF            17,250  Baa2//
  CORPORATION REVENUE BONDS SERIES     10/15
  2012 (LE MOYNE COLLEGE PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/15
SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY       WEEK OF            17,130  //
  FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA        10/15
  (WASTE WATER) LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012B
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/18
TRINITY HIGHER EDUCATIONAL             WEEK OF            16,545  NAF/BBB+/NAF
  FACILITIES CORPORATION (UNIVERSITY   10/15
  OF ST. THOMAS PROJECT) SERIES 2012
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 10/15
BALDWIN BOROUGH PENNSYLVANIA           WEEK OF            14,200  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION                   10/15
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2015-2043
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/16
NEW KENSINGTON SANITARY AUTHORITY      WEEK OF            12,800  /AA-/
  REVENUE,PENNSYLVANIA                 10/15
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2039
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/16
UNITED OVERNMENT OF WYANDOTTE          WEEK OF            12,000  /AA-/
  COUNTY OF KANSAS CITY SALES TAX      10/15
  SPECIAL OBLIGATION REVENUE
  REFUNDING SUBORDINATE LIEN
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 10/16
CITY OF MELBOURNE, FLORIDA             WEEK OF            12,000  Aa3//AA-
  WATER & SEWER REFUNDING AND          10/15
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/17
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF            11,700  /A-/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     10/15
  BONDS SERIES 2012D
  INDEPENDENCE CENTERPOINT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 10/15
NORTHERN COLORADO WATER                WEEK OF            10,705  //
  CONSERVANCY DISTRICT REFUNDING       10/15
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 10/17
MIDDLE TOWNSHIP CAPE MAY COUNTY        WEEK OF            10,430  /A+/
  NEW JERSEY REFUNDING BONDS           10/15
  SERIES 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
CONNELLSVILLE PENNSYLVANIA AREA        WEEK OF            10,000  //
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   10/15
  BANK QUALIFIED
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2040
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/15
STATE OF OHIO                          WEEK OF            10,000  /AA+/
  STATE ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE   10/15
  BONDS
  ********SUBJECT TO AMT************
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  SERIAL: 2014-2022  TERM: 2027
      Day of Sale: 10/17
LITTLEON, COLORADO                     WEEK OF             9,310  //
REFUNDING CERTIFICATE OF             10/15
  PARTICIPATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2012-2022
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/18
JEFFERSON COUNTY, MISSOURI             WEEK OF             8,415  NR/NR/NR
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     10/15
  SALES TAX REFUNDING (HIGH RIDGE
  COMMONS COMMUNITY IMPROVEMENT
  DISTRICT PROJECT)
  CONSISTING OF:
  $    90M - SERIES A - TAXABLE
  $ 8,315M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/18
SPRINGFIELD TOWNSHIP BOARD OF          WEEK OF             8,265  /AA+/
  EDUCATION SCHOOL REFUNDING BONDS     10/15
  2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/10
ST. CHARLES COMMUNITY SCHOOLS,         WEEK OF             7,325  NR/AA-/NR
  MICHIGAN                             10/15
  2012 REFUNDING BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/18
CITY OF COTTLEVILLE, MISSOURI          WEEK OF             6,770  A2//
  REFUNDING CERTIFICATE OF             10/15
  PARTICIPATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2036
      Day of Sale: 10/18
HUTCHINSON COMMUNITIY COLLEGE,         WEEK OF             6,660  //
  KANSAS                               10/15
  REFUNDING CERTIFICATE OF
  PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 10/17
RAVENNA, OHIO                          WEEK OF             6,000  A2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       10/15
  BONDS
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/15
BELTON, MISSOURI                       WEEK OF             5,935  NR/NR/NR
  TAX INCREMENT & COMMUNITY            10/15
  IMPROVEMENT DISTRICT REVENUE

  CONSISTING OF:
  $2,755M - SERIES A - TAXABLE
  $3,140M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/17
HARWICH, MASSACHUSETTS                 WEEK OF             5,700  /AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/15
  SERIES 2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 10/16
GARFIELD HEIGHTS, OHIO                 WEEK OF             5,470  Baa1//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/15                      EXP/ /
  VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
  REFUNDING SERIES 2012
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/17
MOUNTLAKE TERRACE, WASHINGTON          WEEK OF             5,205  /AA/
  WATER & SEWER REVENUE                10/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/16
PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN            WEEK OF             4,460  /AA-/
  2012 REFUNDING BONDS                 10/15
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/15
BROOKE COUNTY, WEST VIRGINIA           WEEK OF             4,065  /AA/
  BOARD OF EDUCATION GENERAL           10/15
  OBLIGATION PUBLIC SCHOOL REFUNDING
  BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 10/15
JACKSONVILLE INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF             4,000  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      10/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 10/17
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD     WEEK OF             3,900  /AA/
  INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE     10/15
  SERIES 2012E
  INDEPENDENCE EASTLAND
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 10/15
HIGHLAND COMMUNITY COLLEGE,            WEEK OF             3,700  //
  ILLINOIS                             10/15
  REFUNDING DEBT CERTIFICATES,
  SERIES 2012
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX BOND
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/18
TRAFFORD, PENNSYLVANIA                 WEEK OF             3,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/17
RICH COUNTY SCHOOL DISTRICT, UTAH      WEEK OF             2,850  //
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION         10/15
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  INSURANCE: UTAH SCHOOL ENHANCEMENT PROG.
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/16
GRAIN VALLEY, MISSOURI                 WEEK OF             2,765  /BBB/
  TAX INCREMENT FINANCING REVENUE      10/15
  MARKETPLACE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/16
SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY       WEEK OF             2,570  //
  FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA        10/15
  (WASTE WATER) LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/18
PITTSBURG INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             2,545  /A+/
  DISTRICT, TEXAS                      10/15
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2018
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/16
CITY OF POST FALLS, IDAHO              WEEK OF             2,275  //
  WATER REVENUE REFUNDING              10/15
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/16
POLK COUNTY, WISCONSIN                 WEEK OF             1,865  //
  GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES  10/15
  ********BANK QUALIFIED************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/16
                                                    ----------------------
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