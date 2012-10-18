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October 18, 2012 / 8:32 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES            WEEK OF         1,500,000  Aa3/AA-/AA-
  TAXABLE BONDS, SERIES 2012           10/22
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

   
CITY AND COUNTY OF HONOLULU,           WEEK OF           553,000  Aa1//AA+
  HAWAII                               10/22
  TAX-EXEMPT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 10/24/12
      Day of Sale: 10/25

MIAMI DADE COUNTY SPECIAL              WEEK OF           488,000  A2/A+/A+
  OBLIGATION BONDS                     10/22
  FLORIDA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2032  TERM: 2035, 2037
      Day of Sale: 10/24

COMMUNITY HEALTH NETWORK PROJECT       WEEK OF           381,050  A2/A/
  INDIANA FINANCE                      10/22
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: ROP: 10/23
      Day of Sale: 10/24

CITY AND COUNTY OF HONOLULU,           WEEK OF           336,000  Aa1//AA+
  HAWAII                               10/22
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/25

WAKE FOREST BAPTIST MEDICAL CENTER     WEEK OF           228,640  Aa3/AA-/NR
  HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS     10/22                      EXP/EXP/
  CONSISTING OF:
  $114,175M SERIES 2012A
  $114,445M SERIES 2012B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: INSTITUTIONAL PRICING: 10/25/2012
          RETAIL ORDER PERIOD: 10/24/2012

CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF           210,175  //
  TEXAS                                10/22
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2035
      Day of Sale: 10/24

CITY OF CHESAPEAKE TRANSPORTATION      WEEK OF           153,000  /BBB/BBB
  SYSTEM SENIOR TOLL ROAD REVENUE      10/22
  BONDS
  VIRGINIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2018-2026  TERM: 2037, 2042
  REMARK: CONVERTIBLES: 29-47
      Day of Sale: 10/24

THE METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER       WEEK OF           147,445  Aa1/AAA/AA+
  DISTRICT WASTEWATER SYSTEM           10/22
  REFUNDING REVENUE BONDS
  SERIES 2012B
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  SERIAL: 2015-2034
  REMARK: ROP: 10/22/2012
      Day of Sale: 10/23

THE PLAZA METROPOLITAN                 WEEK OF           109,300  NR/BBB/BBB-
  DISTRICT NO. 1                       10/22

  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2012-2031  TERM: 2036, 2040
      Day of Sale: 10/23

TARRANT REGIONAL WATER DISTRICT        WEEK OF           102,360  NR/AAA/AA+
  A WATER CONTROL AND IMPROVEMENT      10/22
  DISTRICT
  WATER REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF           100,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY REVENUE BONDS              10/22

  SERIES 2009B-1
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD         WEEK OF            85,000  Aaa/AAA/AAA
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 10/23/12
      Day of Sale: 10/24

CITY OF EL PASO, TEXAS                 WEEK OF            82,230  NR/AA/AA
  (EL PASO COUNTY)                     10/22
  COMBINATION TAX AND REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2012
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2016-2028  TERM: 2014
      Day of Sale: 10/23

CYPRESS-FAIRBANKS, TEXAS               WEEK OF            76,000  NR/AA-/AA
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          10/22
  REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  INSURANCE: FSA
      Day of Sale: 10/23

CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA     WEEK OF            71,170  A1/A/A+
  WATER AND WASTEWATER REVENUE         10/22
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 10/24

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF            65,000  /A-/A-
  FINANCING AUTHORITY - CHINESE        10/22
  HOSPITAL
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/24

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            61,045  Aa1/AA+/AA+
  FACILITIES REVENUE BONDS,            10/22                      EXP/EXP/EXP
  SERIES 2012L AND SERIES 2012M
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY    WEEK OF            59,690  Aa1/AA+/NR
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BOND  10/22

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/23

CITY OF GRIFFIN, GEORGIA               WEEK OF            54,510  Aa3/AA-/
  COMBINED PUBLIC UTILITY REVENUE      10/22
  REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UNDERLYING RATING: (A3//)
      Day of Sale: 10/23

ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT       WEEK OF            54,000  NR/NR/AAA
  AUTHORITY                            10/22
  HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2012A

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2042
      Day of Sale: 10/25

VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF            53,000  Aa2//
  COMMONWEALTH                         10/22
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2040  CABS: 2028-2035
  REMARK: ROP: WEDNESDAY
      Day of Sale: 10/25

INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY         WEEK OF            52,000  A1/A+/A+
  POWER SUPPLY SYSTEM REFUNDING        10/22
  REVENUE BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2028
      Day of Sale: 10/25

SAN ANTONIO CPS VARIABLE RATE          WEEK OF            50,000  //
  JR. LIEN REVENUE REFUNDING BONDS     10/22
  SERIES 2012A
  TEXAS
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 10/23

TOWNSHIP OF HAMPDEN                    WEEK OF            47,940  /AA/
  (CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA)    10/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: M&T Securities, Baltimore
  REMARK: ROP: 10/23/2012
          INSTITUTIONAL: 10/24/2012
      Day of Sale: 10/24

SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC           WEEK OF            45,410  A3/NR/NR
  DEVELOPMENT AUTHORITY                10/22
  HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2007


  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/23

MINNEAPOLIS ST PAUL METRO AIRPORT      WEEK OF            42,785  NR/A/A
  REVENUE, MINNESOTA                   10/22
  TAX-EXEMPT 2012B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2026-2031
      Day of Sale: 10/23

MINNEAPOLIS-ST PAUL METRO AIRPORT      WEEK OF            40,065  NR/A/A
  REVENUE, MINNESOTA                   10/22
  TAXABLE 2012A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 10/23

HEALTH AND EDUCATION BOARD OF          WEEK OF            39,345  /A+/
  FRANKLIN COUNTY, TENNESSEE           10/22
  EDUCATION FACILITIES REVENUES
  REFUNDING BONDS

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/23

FLORIDA MUNICIPAL LOAN COUNCIL         WEEK OF            38,965  NR/A-/A
  CITY OF HIALEAH SERIES REFUNDING     10/22
  AND IMPROVEMENT REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 10/25

H LEE MOFFITT CANCER CENTER,           WEEK OF            35,000  //
  FLORIDA                              10/22
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/22

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF            35,000  NR/AA/AA-
  AUTHORITY                            10/22
  DEDICATED TAX FUND REFUNDING BONDS,
  SUBSERIES 2008B-3A

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

CITY OF ROCHESTER, NEW YORK            WEEK OF            33,720  //
  $14,420M REFUNDING BONDS - 2012      10/22
  SERIES IV
  $19,300M REFUNDING BONDS - 2012
  SERIES V
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: SERIES IV: 15-31
          SERIES V: 15-31
      Day of Sale: 10/25

LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD,         WEEK OF            30,000  Aa3/AA/
  LOUISIANA                            10/22
  LIMITED TAX REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 10/23

MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            29,155  Aaa/AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      10/22
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA/AA+
      Day of Sale: 10/25

MARTIN COUNTY, FLORIDA                 WEEK OF            28,325  NR//
  HEALTH FACILITIES AUTHORITY          10/22
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012B

  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: S&P Rating: BBB Negative Outlook
      Day of Sale: 10/25

DRAPER CITY SALES TAX REVENUE, UTAH    WEEK OF            26,235  NR/AA/NR
  SERIES A-C                           10/22
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/24

JEFFERSON PARISH SCHOOL BOARD,         WEEK OF            22,405  /AA/
  LOUISIANA                            10/22
  SALES TAX REFUNDING SCHOOL BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 10/25

FAIRFIELD SBC REFUNDING BONDS          WEEK OF            21,275  /AA+/
                                       10/22                       /EXP/
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 10/24

CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA      WEEK OF            20,000  Aa1/AAA/
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/24

CONNECTICUT HEALTH & EDUCATIONAL       WEEK OF            18,255  Aa3/AA/
  FACILITIES AUTHORITY                 10/22
  TAFT SCHOOL SERIES I
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/25

SPRING-FORD AREA SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            14,750  Aa2//
  PENNSYLVANIA                         10/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 10/22

REMARKETING MEMORANDUM NO. 3           WEEK OF            10,700  A2/A/NR
  RELATING TO:                         10/22
  $10,700M OF THE
  $90,000M
  ILLINOIS ADJUSTABLE MEDIUM TERM
  REVENUE BONDS
  FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY,
  SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             9,995  /A/
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        10/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/23

MADISON GENERAL OBLIGATION             WEEK OF             9,960  Aaa//
  REFUNDING 2012 CONNECTICUT           10/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 10/24

WILLISTOWN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA      WEEK OF             9,500  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/22
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 10/22

BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             9,385  /AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      10/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 10/24

MASON COUNTY PUBLIC UTILITY            WEEK OF             9,370  //
  DISTRICT #3 REVENUE REFUNDING 2012   10/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/23

TOWNSHIP OF MIDDLETOWN                 WEEK OF             9,055  NAF/AA+/
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA           10/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: First American Municipals, Inc., New York

METHACTON SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             8,890  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      10/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2012
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 10/22

MISSOURI DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE    WEEK OF             8,820  NR/A/
  FACILITIES REVENUE 2012C             10/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/22

MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE           WEEK OF             8,730  NR/A/
  TAXABLE 2012B                        10/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/22

RIVER ROAD INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             8,209  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      10/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A+
      Day of Sale: 10/23

MIDVALE MUNICIPAL BUILDING             WEEK OF             8,000  A2//A+
  AUTHORITY, UTAH                      10/22
  LEASE REVENUE BONDS SERIES 2012
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 10/23

PUTNAM COUNTY MEMORIAL HOSPITAL        WEEK OF             8,000  /A/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         10/22
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/23

ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF             8,000  //
  AUTHORITY                            10/22
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 2012

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2014
      Day of Sale: 10/25

BASALT REGIONAL LIBRARY DISTRICT,      WEEK OF             7,795  Aa2/NR/NR
  COLORADO                             10/22
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/22

PAULDING COUNTY, GEORGIA               WEEK OF             7,100  Aa3/AA-/
  LIMITED TAX REVENUE BONDS            10/22
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2015-2021
      Day of Sale: 10/23

KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             6,800  A2/NR/NR
  OHIO                                 10/22
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/24

IA GRIMES GENERAL OBLIGATION           WEEK OF             6,000  Aa3//
  CORPORATE PURPOSE BONDS 2012         10/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 10/23

GARFIELD HEIGHTS, OHIO                 WEEK OF             5,470  Baa1//
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/22
  VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
  REFUNDING SERIES 2012
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 10/22

TAYLOR, TEXAS                          WEEK OF             5,420  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/22
  SERIES 2012
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2025
     Day of Sale: 10/24

ROCHESTER SCHOOL DISTRICT NO. 401,     WEEK OF             5,380  //
  WASHINGTON                           10/22
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  ************TAXABLE***********
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 10/25

CITY OF LYNDEN, WASHINGTON             WEEK OF             5,300  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/22
  REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
      Day of Sale: 10/23

OWEN VALLEY HIGH SCHOOL BUILDING       WEEK OF             5,195  /AA+/
  CORPORATION SPENCER, INDIANA         10/22
  FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: BANK QUALIFIED
          UNDERLYING A
      Day of Sale: 10/24

DEERFIELD TOWNSHIP, OHIO               WEEK OF             5,180  MIG 1//
  PARK IMPROVEMENT, TAX-EXEMPT, BOND   10/22
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/24

SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             5,155  //
  BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA          10/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES D OF 2012
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/23

COMMUNITY DEVELOPMENT                  WEEK OF             4,000  Aa2//AA+
  ADMINISTRATION, MARYLAND             10/22
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 10/23/12
      Day of Sale: 10/24

PORT OF PASCO, WASHINGTON              WEEK OF             3,380  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/22
  REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $1,295M SERIES A (TAXABLE)
  $2,085M SERIES B (TAX-EXEMPT)
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES A DUE: 2013-2017
          SERIES B DUE: 2017-2024
      Day of Sale: 10/22

BANGOR, MAINE                          WEEK OF             2,800  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION QUALIFIED SCHOOL  10/22
  CONSTRUCTION BONDS
  ***********TAXABLE*************
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
      Day of Sale: 10/23

WINDBER AREA AUTHORITY                 WEEK OF             2,730  //
  SOMERSET AND CAMBRIA COUNTIES,       10/22
  PENNSYLVANIA
  WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/24

HALSTEAD GENERAL OBLIGATION            WEEK OF             2,540  //
  REFUNDING 2012 GENERAL OBLIGATION    10/22
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 10/22

COOLSPRING JACKSON LAKE LATONKA        WEEK OF             2,445  //
  JOINT AUTHORITY                      10/22
  MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES OF 2012
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/24

YOUNGWOOD GENERAL OBLIGATION 2012      WEEK OF             2,220  /A/
  PENNSYLVANIA                         10/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 10/24

DEERFIELD TOWNSHIP, OHIO               WEEK OF             1,900  MIG 1//
  PARK IMPROVEMENT, TAXABLE, BOND      10/22
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/24

SKAGIT VALLEY COLLEGE FOUNDATION,      WEEK OF             1,800  //
  WASHINGTON                           10/22
  REVENUE REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2012-2023
      Day of Sale: 10/24

VERIBEST INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             1,500  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      10/22
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2031
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: NR
      Day of Sale: 10/22
                                          ----------------------
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