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#Market News
October 25, 2012 / 8:06 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           400,000  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/29
  $180,000M TAX-EXEMPT GENERAL
  OBLIGATION BONDS (2012 SERIES G)
  $220,000M TAXABLE FIXED-RATE
  GENERAL OBLIGATION BONDS

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 10/30

UTAH TRANSIT AUTHORITY                 WEEK OF           296,825  //
  SUBORDINATED SALES TAX REVENUE AND   10/29
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 10/30

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF           278,835  A1/A+/AA-
  FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS      10/29
  CITY OF HOPE SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

EAST BAY MUNICIPAL UTILITY             WEEK OF           275,000  Aa1/AAA/AA+
  DISTRICT                             10/29

  WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 10/30

STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF           269,000  Aa3/AA/
  AUTHORITY - SCHOOL LEASE REVENUE     10/29
  BONDS
  PENNSYLVANIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 10/30

STATE OF WISCONSIN                     WEEK OF           251,260  Aa3/AA-/AA-
  GENERAL FUND ANNUAL APPROPRIATION    10/29                      EXP/EXP/EXP
  REFUNDING BONDS (TAXABLE)
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: INDICATIONS: 10/29
      Day of Sale: 10/30

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF           179,715  NR/A-/A-
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           10/29

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 11/01

COVANTA ENERGY CORPORATION             WEEK OF           170,000  Ba2/BB-/BB
  MASSACHUSETTS IFA                    10/29
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/01

COVANTA ENERGY CORPORATION             WEEK OF           165,000  Ba2/BB-/BB
  NEW YORK IFA                         10/29
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/01

THE CENTRAL UTAH WATER CONSERVANCY     WEEK OF           130,825  /AA+/AA+
  DISTRICT WATER REVENUE BONDS         10/29
  SERIES 2012C
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/30

DALLAS AREA RAPID TRANSIT, TEXAS       WEEK OF           128,315  Aa2/AA+/
  SENIOR LIEN SALES TAX REVENUES BOND  10/29
  SERIES 2012
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/31

TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF           124,425  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS)  10/29
  GENERAL REVENUE BONDS,
  SERIES 2009A-1
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: ROP Monday October 29
      Day of Sale: 10/30

THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES       WEEK OF           112,515  Aa3/AA-/NR
  OF THE CITY OF NEW YORK REVENUE      10/29
  BONDS SERIES 2012 (WILDLIFE
  CONSERVATION SOCIETY)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

PLAZA METROPOLITAN DISTRICT NO. 1      WEEK OF           109,300  /BBB/BBB-
  IN THE CITY OF LAKEWOOD, COLORADO    10/29
  REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES
2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2012-2040

MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           108,805  Baa2/A-/NR
  HOSPITAL REVENUE & REFUNDING BONDS   10/29
  CRITTENTON HOSPITAL MEDICAL CENTER
  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

HOSPITAL AUTHORITY NO. 1 REVENUE       WEEK OF           105,000  //
  REFUNDING GREAT PLAINS REGIONAL      10/29
  NEBRASKA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2042
      Day of Sale: 11/01

SACRAMENTO REGIONAL TRANSPORT          WEEK OF            86,000  A2/A-/
  DISTRICT FAREBOX REVENUE BONDS       10/29
  CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 10/31

HIGHLINE SCHOOL DISTRICT NO. 401,      WEEK OF            82,215  //
  WASHINGTON                           10/29
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS, 2012B
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 10/31

SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT       WEEK OF            75,000  Aa1/AAA/
  AUTHORITY                            10/29
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/29
      Day of Sale: 10/30

CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND          WEEK OF            68,665  Aaa/AAA/
  ECONOMIC DEVELOPMENT BANK            10/29
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/30

RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE       WEEK OF            65,105  //
  AGENCY                               10/29
  WATER POLLUTION CONTROL REFUNDING
  REVENUE BONDS, SERIES 2012B
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/30

WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES      WEEK OF            60,000  A1/AA-/AA-
  AUTHORITY                            10/29
  REVENUE BONDS, SERIES 2012A

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2046
      Day of Sale: 10/30

SNOHOMISH PUBLIC UTILITY DISTRICT      WEEK OF            58,000  Aa3/AA-/AA-
  WASHINGTON                           10/29
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 15-17, 20-22, 25-28
      Day of Sale: 10/30

VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF            53,000  Aa2//
  COMMONWEALTH                         10/29
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2041  CABS: 2029-2036
  REMARK: TAXABLE: 29
      Day of Sale: 10/31

HAMILTON HEALTH CARE SYSTEM            WEEK OF            50,000  /A+/
  GEORGIA                              10/29
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/31

EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT    WEEK OF            49,980  Aa1/AAA/AA+
  (ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES   10/29
  CALIFORNIA) WATER SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

BOARD OF TRUSTEES OF THE COLORADO      WEEK OF            47,825  //
  SCHOOL OF MINES                      10/29

  INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE
  BONDS, SERIES 2012B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/01

ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT       WEEK OF            40,000  NR/NR/AAA
  AUTHORITY HOUSING REVENUE BONDS,     10/29
  SERIES 2012 (MBS PASS-THROUGH
  PROGRAM)
  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/31

H LEE MOFFITT CANCER AND RESEARCH      WEEK OF            36,000  A3/A-/
  FLORIDA                              10/29
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/30

CHEROKEE COUNTY SCHOOL SYSTEM          WEEK OF            36,000  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/29
  GEORGIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2018-2029  TERM: 2033

BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA             WEEK OF            30,920  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS, (TAXABLE)  10/29
  SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2023  TERM: 2027, 2032, 2037
      Day of Sale: 10/30

HARNETT COUNTY, NORTH CAROLINA         WEEK OF            30,000  A1/A+/
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/29

LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD,         WEEK OF            30,000  Aa2/AA-/
  LOUISIANA                            10/29
  LIMITED TAX REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 11/01

STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL       WEEK OF            30,000  Aa1/AA-/
  FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS     10/29
  (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
  PROJECT) 2012 SERIES
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 10/31

CITY OF AKRON, OHIO                    WEEK OF            30,000  //
  INCOME TAX REVENUE BONDS             10/29

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/30

PORT OF VANCOUVER, WASHINGTON          WEEK OF            29,935  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       10/29
  REFUNDING BONDS, 201B (TAXABLE)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 11/01

JACKSON COUNTY, MISSISSIPPI            WEEK OF            28,610  /AA-/

  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/31

COUNTY OF HAMILTON COUNTY, OHIO        WEEK OF            28,420  NR/BBB/
  LIFE ENRICHING COMMUNITIES           10/29
  HEALTHCARE FACILITIES REVENUE
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2032, 2042, 2046
      Day of Sale: 11/01

CITY OF DAYTON, OHIO                   WEEK OF            24,995  Aa3/A+/
  SPECIAL OBLIGATION ECONOMIC          10/29
  DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/31

HAMMOND MULTI-SCHOOL BUILDING          WEEK OF            24,700  //
  CORPORATION REFUNDING                10/29
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: S&P AA+ Program Rating (A- Under)
      Day of Sale: 10/31

VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            23,000  /SP-1+/
  2012- 13 TRAN SERIES A               10/29
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/30

MADISON COUNTY HOSPITAL DISTRICT,      WEEK OF            22,540  MIG 2//
  FLORIDA                              10/29
  HOSPITAL REVENUE BONDS ANTICIPATION
  NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 11/01

LEXINGTON-FAYETTE URBAN COUNTY         WEEK OF            20,000  Aa2/AA/NR
  AIRPORT BOARD, KENTUCKY CONSISTING   10/29
  OF: $6,200M GENERAL AIRPORT REVENUE
  REFUNDING BONDS, 2012 SERIES A

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CITY OF BOISE, IDAHO                   WEEK OF            15,410  A1/A+/
  AIRPORT REVENUE BONDS                10/29
  ***********NON-AMT**************
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 10/30

CITY OF PORT ST.LUCIE, FLORIDA         WEEK OF            15,095  Aa3//
  SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING BONDS   10/29
  SERIES 2012A (TESORO SPECIAL
  ASSESSMENT DISTRICT)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/01

HICKSVILLE UNION FREE SCHOOL           WEEK OF            14,385  //
  DISTRICT NASSAU COUNTY, NEW YORK     10/29
  GENERAL OBLIGATIONS SCHOOL DISTRICT
  REFUNDING SERIAL BONDS, 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/01

BARROW COUNTY SCHOOL DISTRICT,         WEEK OF            14,155  Aa1/AA+/
  GEORGIA                              10/29
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2018-2027
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/A+
      Day of Sale: 10/30

CLARK TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION      WEEK OF            14,075  //
  UNION COUNTY, NEW JERSEY             10/29
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/31

TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT            WEEK OF            13,975  //
  GENERAL OBLIGATION BOND              10/29
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2013
      Day of Sale: 10/31

UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            11,000  Aa2/AA+/
  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING    10/29
  SERIES B, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/01

DINUBA FINANCE AUTHORITY               WEEK OF            10,735  /A-/
  CALIFORNIA LEASE REVENUE REFUNDING   10/29
  PUBLIC WORKS PROJECT
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 10/31

CITY OF AKRON, OHIO                    WEEK OF            10,000  //
  INCOME TAX REVENUE NOTES             10/29
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/30

MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             9,800  /A/
  MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA         10/29
  GENERAL OBLIGATION BONDS, (LIMITED
  TAX) SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/01

PALMDALE, CALIFORNIA                   WEEK OF             9,200  //
  LEASE REVENUE 2012                   10/29
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/30

PENN MANOR SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             9,200  /AA/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       10/29
  GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/30

CITY OF AKRON, OHIO                    WEEK OF             9,000  //
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       10/29
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/01

MOUNTAIN BROOK CITY BOARD OF           WEEK OF             8,950  Aa1//
  EDUCATION, ALABAMA                   10/29
  SPECIAL TAX SCHOOL WARRANTS
  *********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 10/30

ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             8,655  //
  ALLEGHENY COUNTY,PENNSYLVANIA        10/29
  $5,855 GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES A OF 2012
  $2,800M GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES B OF 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/30

NEW CASTLE-HENRY COUNTY LIBRARY        WEEK OF             8,395  /A+/
  BUILDING CORPORATION, AD VALOREM     10/29
  PROPERTY TAX
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2024
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/30

CITY OF DINUBA, CALIFORNIA             WEEK OF             8,075  /A-/
  WASTEWATER REVENUE REFUNDING         10/29
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 10/31

UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX           WEEK OF             7,880  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         10/29
  SERIES B WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/01

CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF             7,000  //
  COUNTY GUARANTEED OPEN SPACE TRUST   10/29
  FUND REVENUE BONDS
  NEW JERSEY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 11/01

CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF             7,000  //
COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE BDS   10/29
  NEW JERSEY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TE: 20-24
          TAXABLE: 14-16
      Day of Sale: 11/01

UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             7,000  Aa2/AA+/
  2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING    10/29
  SERIES A, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 11/01

CHISHOLM CREEK WATER & WASTEWATER      WEEK OF             6,865  //
  REFUNDING REVENUE                    10/29
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 11/01

UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX           WEEK OF             6,250  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         10/29
  SERIES A WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/01

TOWN OF HILLSBOROUGH                   WEEK OF             6,175  /AA-/
  SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY          10/29
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/31

NORTH TEXAS MUNI WATER DISTRICT,       WEEK OF             6,030  Baa1/BBB/
  TEXAS                                10/29
  SABINE CREEK REGIONAL WASTEWATER
  SYSTEM, REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2023

LAGO VISTA TESSERA LAKE TRAVIS         WEEK OF             4,800  //
  PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT 1        10/29
  ASSESSMENT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/31

CITY OF SELMA, TEXAS                   WEEK OF             4,750  //
  A POLITICAL SUBDIVISION OF THE       10/29
  STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR,
  GUADALUPE AND COMAL COUNTIES
  2,500M COMBINATION TAX AND LIMITED
  PLEDGE REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATION SERIES 2012
  $2,250 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS SERIES 2012
  MGR: Frost Bank, San Antonio
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 10/31

BILLINGS MONTANA GENERAL OBLIGATION    WEEK OF             4,435  Aa2/NR/
  REFUNDING 2012A                      10/29
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 10/29

MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT         WEEK OF             4,300  Aaa//
  ADMINISTRATION                       10/29
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/30

WEST HARVEY-DIXMOOR SCHOOL             WEEK OF             3,990  //
  DISTRICT #147, ILLINOIS              10/29
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  $2,000M - SERIES A - BANK QUALIFIED
  $2,990M - SERIES B - TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/01

BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             3,200  //
  OHIO                                 10/29
  REFUNDING BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/31

LIBERTY EYLAU INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF             2,920  /A+/
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX         10/29
  SCHOOL BUILDING AND REFUNDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/30

PASEO DEL ESTE MUNICIPAL UTILITY       WEEK OF             2,750  /BBB+/
  DISTRICT NO. 10, TEXAS               10/29
  EL PASO COUNTY
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2017-2033  TERM: 2013
      Day of Sale: 10/29

BEAN STATION UTILITY DISTRICT OF       WEEK OF             1,540  A3//
  GRAINGER COUNTY, TENNESSEE           10/29
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/31

STREAMWOOD PARK DISTRICT, ILLINOIS     WEEK OF             1,440  NR/NR/
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       10/29
  PARK BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2014
      Day of Sale: 10/30

BREMEN PUBLIC SCHOOLS, TAXABLE         WEEK OF             1,325  /AA+/
  GENERAL OBLIGATION PENSION           10/29
  REFUNDING BONDS OF 2012
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/01

TOWN OF FOXFIELD, COLORADO             WEEK OF             1,205  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   10/29
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2017
  REMARK: BANK QUALIFIED
                                          ----------------------
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