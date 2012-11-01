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November 1, 2012 / 8:36 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           400,000  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/05
  $180MM TAX EXEMPT GENERAL
  OBLIGATION BONDS
  2012 SERIES G
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/06

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           350,000  A2/A/A
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     11/05
  BONDS SERIES 2012H
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: ROP: 11/7
      Day of Sale: 11/08

UTAH TRANSIT AUTHORITY                 WEEK OF           296,825  //
  SUBORDINATED SALES TAX REVENUE AND   11/05
  REFUNDING BONDS SERIES 2012
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/06

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF           278,835  A1/A+/AA-
  FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS      11/05
  (CITY OF HOPE) SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF           269,000  Aa3/AA/
  AUTHORITY SCHOOL LEASE REVENUE       11/05
  PENNSYLVANIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 11/06

STATE OF WISCONSIN                     WEEK OF           269,000  Aa3/AA-/AA-
  GENERAL FUND ANNUAL APPROPRIATION    11/05
  REFUNDING BONDS (TAXABLE)
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: INDICATIONS: 11/5
      Day of Sale: 11/06

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           195,890  NR/A-/A-
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           11/05
  CENTEGRA HEALTH SYSTEM
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF OHIO MAJOR NEW STATE          WEEK OF           184,305  Aa1/AA/
  INFRASTRUCTURE PROJECT REVENUE       11/05
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/5
      Day of Sale: 11/06

COMAL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF           158,040  Aaa/AAA/
  TEXAS                                11/05
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA
      Day of Sale: 11/08

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           134,030  A2/A/A
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     11/05
  BONDS SUBSERIES 2008B-2
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: ROP: 11/7
      Day of Sale: 11/08

DALLAS AREA RAPID TRANSIT              WEEK OF           128,315  Aa2/AA+/
  SENIOR LIEN SALES TAX REVENUES       11/05
  BONDS SERIES 2012
  MGR: Loop Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/08

TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF           124,425  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY                            11/05

  GENERAL REVENUE BONDS,
  SERIES 2009A-1
  MGR: Loop Capital Markets, New York

THE PLAZA METROPOLITAN DISTRICT        WEEK OF           109,300  /BBB/BBB-
  NO. 1 IN THE CITY OF LAKEWOOD        11/05                       /EXP/EXP
  COLORADO REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2012-2040
      Day of Sale: 11/07

HILLSBORO SCHOOL DISTRCT 1J, OREGON    WEEK OF            99,415  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         11/05
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 11/08

HIGHLINE SCHOOL DISTRICT 401           DAILY              82,215  //
  WASHINGTON, UNLIMITED TAX
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012B
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025

MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT     WEEK OF            72,165  NR/AA/NR
  AUTHORITY RENTAL HOUSING REVENUE     11/05
  BONDS 2012 SERIES D&E
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

ERNEST MORIAL NEW ORLEANS EXHIBIT      WEEK OF            65,000  /A-/A+
  HALL AUTHORITY SPECIAL TAX           11/05
  REFUNDING, LOUISIANA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 11/05

OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY        WEEK OF            64,000  Aaa//
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/5
      Day of Sale: 11/06

SNOHOMISH PUBLIC UTILITY DISTRICT      WEEK OF            58,000  Aa3/AA-/AA-
  WASHINGTON                           11/05
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2017  TERM: 2020, 2022, 2025, 2028
      Day of Sale: 11/05

FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE            DAILY              58,000  NR/NR/
  AUTHORITY REVENUE BONDS SERIES
  2012 RENAISSANCE CHARTER SCHOOLS
  MGR: Ziegler, Chicago

VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF            53,000  Aa3//
  COMMONWEALTH                         11/05
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2041  CABS: 2029-2036
  REMARK: TAXABLE: 2029
      Day of Sale: 11/06

CITY OF MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO       WEEK OF            51,860  A2/NR/
  REVENUE BONDS, SERIES 2012           11/05

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 11/08

BOARD OF TRUSTEES OF THE COLORADO      WEEK OF            47,825  //
  SCHOOL ON MINES (GOLDEN COLORADO)    11/05
  INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE
  BONDS, SERIES 2012B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/05

THE HEALTH, EDUCATIONAL & HOUSING      WEEK OF            44,390  NR/NR/NR
  FACILITY BOARD OF THE COUNTY OF      11/05
  SHELBY, TENNESSEE RESIDENTIAL CARE
  FACILITY MORTGAGE REVENUE REFUNDING
  BONDS (THE VILLAGE AT GERMANTOWN)
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  REMARK: $39,285 SERIES 2012 TAX EXEMPT BDS
          DUE: 2023, 2042, 2047
          $5,105M SERIES 2012 TAXABLE BONDS
          DUE: 2022
      Day of Sale: 11/06

ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT       WEEK OF            40,864  NR/NR/AAA
  AUTHORITY                            11/05
  HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2012A

  *FEDERALLY TAXABLE*
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: GNMA/FNMA
      Day of Sale: 11/06

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION          WEEK OF            37,505  /AA/
  ASSISTANCE AGENCY REFUNDING BONDS    11/05
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 11/07

RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL      WEEK OF            35,740  A2/A/
  BUILDING CORPORATION PROVIDENCE      11/05
  COLLEGE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/5
      Day of Sale: 11/06

NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATION       WEEK OF            35,000  NR/A-/NR
  FACILITIES                           11/05
  THE CHESHIRE MEDICAL CENTER ISSUE
  SERIES 2012
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: ROP: 11/5
      Day of Sale: 11/06

CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI            WEEK OF            33,749  /AA+/
  SPECIAL ADMINISTRATIVE BOARD OF      11/05
  TRANSITIONAL SCHOOL DISTRICT
  REFUNDING BONDS (MISSOURI DIRECT
  DEPOSIT PROGRAM)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF            33,670  NR/BBB-/NR
  CORPORATION                          11/05
  SENIOR STUDENT HOUSING REFUNDING
  REVENUE BONDS

  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/08

JOHNSON CITY CENTRAL SCHOOL            WEEK OF            32,550  /AA-/
  DISTRICT                             11/05
  NEW YORK
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UL: A
      Day of Sale: 11/06

JACKSON COUNTY, MISSISSIPPI            WEEK OF            28,610  /AA-/

  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/06

COUNTY OF HAMILTON COUNTY, OHIO        WEEK OF            28,420  NR/BBB/NR
  LIFE ENRICHING COMMUNITIES           11/05
  HEALTHCARE FACILITIES REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/06

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF            23,000  A//
  AUTHORITY MIDDLESEX WATER COMPANY    11/05
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

MADISON COUNTY HOSPITAL DISTRICT,      WEEK OF            22,540  MIG 2//
  FLORIDA                              11/05
  HOSPITAL REVENUE BONDS ANTICIPATION
  NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 11/07

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF            21,355  NR/BBB-/NR
  DEVELOPMENT AUTHORITY                11/05
  LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS

  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/07

LEXINGTON-FAYETTE COUNTY AIRPORT       WEEK OF            20,000  Aa2/AA/NR
  KENTUCKY CONSISTING OF: $6,200M      11/05
  GENERAL AIRPORT REVENUE REFUNDING
  BONDS 2012 SERIES A (LEXINGTON-
  FAYETTE URBAN COUNTY GOVERNMENT
  GENERAL OBLIGATION - AMT)
  $13,880 GENERAL-AIRPORT REVENUE
  REFUNDING BONDS 2012 SERIES B

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/07

VERMONT MUNICIPAL BOND BANK            WEEK OF            15,000  Aa2/AA+/
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 11/06

HICKSVILLE UNION FREE SCHOOL           WEEK OF            14,385  //
  DISTRICT                             11/05
  NASSAU COUNTY, NEW YORK
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/07

TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT            WEEK OF            13,975  MIG 1//
  GENERAL OBLIGATION BOND              11/05
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2013
      Day of Sale: 11/07

MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK,          WEEK OF            12,990  /A-/
  MISSISSIPPI                          11/05
  DIAMONDHEAD WATER & SEWER DISTRICT
  REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
      Day of Sale: 11/07

VILLAGE OF ROCKVILLE CENTRE            WEEK OF            11,565  //
  NASSAU COUNTY, NEW YORK              11/05
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/05

MERRILLVILLE MULTI-SCHOOL BUILDING     WEEK OF            11,410  //
  CORPORATION                          11/05
  CONSISTING OF:
  $7,980M SERIES 2012A (TAX-EXEMPT)
  $3,430M SERIES 2012B (TAXABLE)
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: RATINGS: "A+/STABLE" S&P, CSC ALONE
          2012A DUE: 2015-2022
          2012B DUE: 2013-2017

WINDOM, MINNESOTA                      WEEK OF            11,215  NR/A/
  COMMUNICATION SYSTEM ANNUAL          11/05
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 11/06

CEDAR SPRINGS PUBLIC SCHOOLS           WEEK OF            10,265  /AA-/
  MICHIGAN 2012 REFUNDING BONDS        11/05
  COUNTIES OF KENT & NEWAYGO
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 11/07

BURLINGTON COMMUNITY SCHOOL            WEEK OF            10,000  //
  DISTRICT, IOWA                       11/05
  INFRASTRUCTURE SALES SERVICES AND
  USE REVENUE BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 11/08

CHICHESTER SCHOOL DISTRICT             WEEK OF            10,000  /AA/
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        11/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2026
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/08

UPPER ARLINGTON, OHIO VARIOUS          WEEK OF            10,000  //
  PURPOSE BONDS, SERIES 2012           11/05
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/08

ST. CHARLES SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             9,900  /AA+/
  MISSOURI, TAXABLE REFUNDING BONDS    11/05
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/08

BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             9,780  //
  BEAVER AND LAWRENCE COUNTIES         11/05
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/08

PLUM BOROUGH PENNSYLVANIA SCHOOL       WEEK OF             9,745  //
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          11/05
  BANK QUALIFIED
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/06

RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL      WEEK OF             9,735  A2/A/
  BUILDING CORPORATION PROVIDENCE      11/05
  COLLEGE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/06

PENN MANOR SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             9,200  /AA/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       11/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/16

HOUSING FINANCE AUTHORITY OF           WEEK OF             9,000  /AA+/
  LEE COUNTY, FLORIDA                  11/05
  COLLATERALIZED REVENUE BONDS

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 11/05

TOMPKINS COUNTY INDUSTRIAL             WEEK OF             8,915  NR/BBB+/
  DEVELOPMENT AGENCY, NEW YORK         11/05
  REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 11/07

ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE           WEEK OF             8,800  /A/
  AUTHORITY                            11/05
  TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
  REVENUE BONDS
  *********TAXABLE**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 11/07

CITY OF RENTON, WASHINGTON             WEEK OF             8,720  //
  WATER & SEWER REVENUE REFUNDING      11/05
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2018-2027
      Day of Sale: 11/07

LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             8,379  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      11/05
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS
  *********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-
      Day of Sale: 11/05

MIDLOTHIAN, TEXAS                      WEEK OF             7,025  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  11/05
  S12
  ***************BANK QUALIFIED******
MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 11/07
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF             7,000  Aa2/AA-/
  COUNTY GUARANTEED OPEN SPACE TRUST   11/05
  FUND REVENUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 11/05
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF             7,000  Aa2/AA-/
  COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE       11/05
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 20-28
          TAXABLE: 14-19
      Day of Sale: 11/05

CITY OF BETHLEHEM                      WEEK OF             6,875  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            11/05
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: BANK QUALIFIED
          Underlying Rating (BBB)
      Day of Sale: 11/17

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF             6,160  NR/NR/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                11/05
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2032-2042
      Day of Sale: 11/07

NORTH TEXAS MUNICIPAL WATER            WEEK OF             6,030  Baa1/BBB/
  DISTRICT SABINE CREEK REGIONAL       11/05
  WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
  BONDS SERIES J2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/05

CENTER LINE PUBLIC SCHOOLS             WEEK OF             6,000  //
  MICHIGAN SCHOOL BUILDING & SITE      11/05
  TAXABLE QUALIFIED ZONE ACADEMY BDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/08

BURNEY ROAD MUNICIPAL UTILITY          WEEK OF             5,840  /A+/
  DISTRICT (FORT BEND COUNTY, TEXAS)   11/05
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 11/08

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF             5,595  NR/BB+/NR
  AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX     11/05
  ARIZONA
  EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS

  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/08

HARLAN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             5,070  NR/A+/
  IOWA                                 11/05
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/05

RED LION SCHOOL DISTRICT               WEEK OF             5,000  Aa3//
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            11/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2016
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/05

ARKANSAS DEVELOPMENT AUTHORITY,        WEEK OF             4,310  /A/
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS   11/05
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 11/07

BRECKENRIDGE COMMUNITY SCHOOLS         WEEK OF             4,200  Aa2//
  MICHIGAN 2012 SCHOOL BUILDING &      11/05
  SITE BONDS BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: OSBLF
      Day of Sale: 11/07

COOK COUNTY, ILLINOIS SCHOOL           WEEK OF             3,905  Aa3//
  DISTRICT #147 (WEST HARVEY-DIXMORE)  11/05
  $1,865 SERIES A BANK QUALIFIED
  $2,040 SERIES B TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

HILLSDALE BOROUGH BOARD OF             WEEK OF             3,820  /A-/
  EDUCATION                            11/05
  BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
  SCHOOL REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/08

CALIFORNIA HEALTH FACILITY FINANCE     WEEK OF             3,560  NR/A-/
  AUTHORITY REFUNDING BONDS            11/05
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 11/07

CITY OF OTTUMWA, IOWA                  WEEK OF             3,045  A1//
  GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN      11/05
  NOTES
  ***************TAXABLE*************
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2015
      Day of Sale: 11/06

SKAGIT VALLEY COLLEGE FOUNDATION       WEEK OF             1,505  //
  STUDENT HOUSING REVENUE REFUNDING    11/05
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/07

CITY OF OTTUMWA, IOWA                  WEEK OF             1,445  //
  GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN      11/05
  NOTES, 2012C
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2014
      Day of Sale: 11/06

STREAMWOOD PARK DISTRICT, ILLINOIS     WEEK OF             1,440  NR/NR/
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       11/05
  PARK BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2014
      Day of Sale: 11/06

CITY OF OTTUMWA, IOWA                  WEEK OF             1,310  A1//
  GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN      11/05
  NOTES 2012B
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 11/06
                                          ----------------------
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