FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
The bankrupt utility behind Puerto Rico’s power crisis
Puerto Rico
The bankrupt utility behind Puerto Rico’s power crisis
One way for North Korea to raise cash: a booming art market
Lifestyle
One way for North Korea to raise cash: a booming art market
Drive-in chain Sonic says payment cards possibly hacked
Cyber Risk
Drive-in chain Sonic says payment cards possibly hacked
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 8, 2012 / 9:11 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

26 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION        WEEK OF           840,975  Baa1/A-/BBB+
  CENTRAL TEXAS TURNPIKE SYSTEM        11/12
  $615,975M FIRST TIER REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2012-A
  $225,000M FIRST TIER REVENUE PUT
  BONDS SERIES 2012 B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF HAWAII                        WEEK OF           800,000  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/12

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: RETAIL ORDER PERIOD ON TUESDAY
          (11/13) AND WEDNESDAY (11/14)
      Day of Sale: 11/15

STATE OF MINNESOTA STATE GENERAL       WEEK OF           654,225  //
  FUND APPROPRIATION REFUNDING BONDS   11/12
  STATE GENERAL FUND APPROPRIATION
  REFUNDING BONDS TAXABLE SERIES
  2012A & TAX EXEMPT SERIES 2012B
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 11/14

CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH        WEEK OF           345,675  A1/A+/A+
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL      11/12
  AIRPORT, TEXAS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/14

ORLANDO-ORANGE COUNTY EXPRESSWAY       WEEK OF           250,000  A2/A/A
  AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS    11/12
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2026-2032  TERM: 2035
      Day of Sale: 11/14

PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY    WEEK OF           230,765  /AA+/
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND  11/12
  CONSISTING OF:
  $124,325M* SERIES 2012-114 A (AMT)
  $  6,440M* SERIES 2012-114 B

  $100,000M* SERIES 2012-114 C

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/15

HARRIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF           209,835  /AAA/AAA
  TAXABLE/TAX-EXEMPT                   11/12
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 11/13

ORLANDO-ORANGE COUNTY EXPRESSWAY       WEEK OF           207,540  A2/A/
  AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS    11/12
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/14

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE-    WEEK OF           150,000  Aa2/AA/AA
  ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK         11/12
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 11/15

THE HEALTH AND EDUCATIONAL             WEEK OF           144,540  Aa2/AA/AA+
  FACILITIES BOARD OF THE              11/12
  METROPOLITAN GOVERNMENT OF
  NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY
  TENNESSEE REVENUE REFUNDING BONDS

  $100,155M SERIES 2012 D
  $ 44,385M SERIES 2012 E
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

PIMA COUNTY, ARIZONA                   WEEK OF           131,650  /A+/AA-
  SEWER SYSTEM REVENUE OBLIGATIONS,    11/12
  SERIES 2012A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/14

HEALTH EDUCATIONAL & HOUSING           WEEK OF           117,000  /A/A-
  FACILITY BOARD OF THE COUNTY OF      11/12
  KNOX HOSPITAL REVENUE REFUNDING-
  COVENANT HEALTH
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 11/14

THE METROPOLITAN WATER DISTRICT        WEEK OF           114,635  //
  OF SOUTHERN CALIFORNIA               11/12
  WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012 G
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/14

THE PLAZA METRO DISTRICT NO. 1 IN      WEEK OF           109,300  //BBB-
  THE CITY OF LAKEWOOD, COLORADO       11/12
  REVENUE BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2012-2040
      Day of Sale: 11/15

MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION     WEEK OF            98,595  Baa1/NR/BBB+
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   11/12
  FREDERICK MEMORIAL HEALTHCARE
  SYSTEM SERIES 2012A
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2035, 2038
      Day of Sale: 11/15

HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT          WEEK OF            92,695  //
  SCHOOL DISTRICT                      11/12

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A
  ************TAXABLE************
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2016-2026  TERM: 2013
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: NAF/AA-/AA-
      Day of Sale: 11/15

UNIVERSITY OF CINCINNATI               WEEK OF            86,000  Aa3/AA/
  GENERAL RECEIPTS, SERIES 2012 C      11/12
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/15

AIRPORT COMMISSION OF THE               WEEK OF            85,270  A1/A+/A+
  CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO     11/12
  SAN FRANCISCO INTERNATIONAL
  AIRPORT
  SECOND SERIES REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2009D

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/14

HIGHLINE SCHOOL DISTRICT 401           DAILY              82,215  //
  WASHINGTON, UNLIMITED TAX
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012B
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025

COLUMBUS METROPOLITAN LIBRARY, OHIO    WEEK OF            75,000  //
  LIBRARY FUND FACILITIES NOTES,       11/12
  SERIES 1, SPECIAL OBLIGATIONS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT      WEEK OF            70,820  Aa3/AA-/
  TEXAS                                11/12
  COMBINED FEE REVENUE BUILDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2016-2037
  REMARK: $5,825M TAXABLE SERIES 2012A
          2014-22
      Day of Sale: 11/14

PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF            70,005  Aa3/A+/A+
  VARIABLE RATE TURNPIKE REVENUE       11/12
  BONDS, SERIES B OF 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CITY OF OLMOS PARK HIGHER EDUCATION    WEEK OF            67,055  A3//
  FACILITIES CORPORATION, TEXAS        11/12
  HIGHER EDUCATION REVENUE
  IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 11/14

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            58,450  Aa3/AA-/NR
  COMMISSION                           11/12
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
  REFUNDING BONDS, FRNS

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 11/13

FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE            WEEK OF            58,445  NR/NR/
  CORPORATION                          11/12
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
  BONDS, SERIES 2012A&B

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 11/14

COUNTY OF WOOD, OHIO                   WEEK OF            53,950  Baa2//
  WOOD COUNTY HOSPITAL PROJECT         11/12

  MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
  SERIAL: 2012-2022  TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
      Day of Sale: 11/14

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF       WEEK OF            53,630  A2/A/A+
  CLARK COUNTY WASHINGTON ELECTRIC     11/12
  SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS
2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 11/14
      Day of Sale: 11/15

DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            53,000  A3/A/A+
  FLOYD COUNTY (GEORGIA)               11/12
  POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
  GEORGIA POWER COMPANY PLANT
HAMMOND PROJECT, FIRST SERIES 2010
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 11/15

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF       WEEK OF            52,745  A2/A/A+
  CLARK COUNTY WASHINGTON GENERATING   11/12
  SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A & GENERATING  SYSTEM
  REVENUE BONDS SERIES 2012B TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 11/14
      Day of Sale: 11/15

POUDRE SCHOOL DISTRICT R-1             WEEK OF            46,765  Aa2//
  LARIMER COUNTY, COLORADO             11/12
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 11/15

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF            46,000  //
  AGENCY HOUSING BONDS                 11/12
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2027, 2032, 2037, 2043, 2054
  REMARK: ROP: 11/14/2012
      Day of Sale: 11/15

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            45,050  NR/NR/NR
  COMMISSION HEALTH CARE FACILITIES    11/12
  FIRST MORTGAGE REVENUE REFUNDING
  BONDS (LUTHERAN SERVICES FOR THE
  AGING) SERIES 2012A
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2024  TERM: 2032, 2037, 2042
      Day of Sale: 11/14

CITY OF COLUMBUS, OHIO                 WEEK OF            43,160  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION SECURITIES        11/12

  CONSISTING OF:
  $13,615M VARIOUS PURPOSE LIMITED
  TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012-7
  $29,545M VARIOUS PURPOSE LIMITED
  TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012-8

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/15

LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT-BOSSIER     WEEK OF            39,075  /AA-/AA-
  PARISH COMMUNITY COLLEGE, LOUISIANA  11/12
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2015-2027
      Day of Sale: 11/13

PERY TOWNSHIP MULTI-SCHOOL BUILDING    WEEK OF            35,595  /AA+/A+
  CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX  11/12
  FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 11/15

HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF    WEEK OF            35,145  Aaa//
  MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND          11/12
  MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/14
      Day of Sale: 11/15

BRANSON DEVELOPMENT FINANCE BOARD      WEEK OF            34,960  NR/A-/
  INFRASTRUCTURE FACILITIES REFUNDING  11/12
  BONDS
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES 2012
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/14

DALLAS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF            34,140  A3/NR/A-
  UNLIMITED TAX REFUNDING              11/12
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2017-2020  TERM: 2013
      Day of Sale: 11/13

HOWARD COUNTY HOUSING COMMISSION       WEEK OF            33,785  /A+/
  FRN/TAXABLE MARYLAND                 11/12
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 11/13

FLORIDA MUNICIPAL LOAN COUNCIL,        WEEK OF            32,830  //
  FLORIDA                              11/12
  REFUNDING REVENUE (2 SERIES)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 11/13

VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF            32,710  Aaa/AAA/
  INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL       11/12
  OBLIGATION REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/15

COMMONWEALTH OF KENTUCKY               WEEK OF            31,000  //
  STATE PROPERTY AND BUILDINGS         11/12
  COMMISSION AGENCY FUND REVENUE
  REFUNDING BONDS, PROJECT NO. 104
  (KENTUCKY STATE FAIR BOARD PROJECTS
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/13

TOWN OF DAVIE, FLORIDA                 WEEK OF            28,150  A1//
  COMBINED WATER & SEWER ENTERPRISE    11/12
  WATER & SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/15

STATE OF OHIO                          WEEK OF            28,000  A1/AA-/
  HIGHER EDUCATIONAL FACILITY REVENUE  11/12
  BONDS
  (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
  PROJECT), 2012 SERIES A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/13

PERRY TOWNSHIP MULTI-SCHOOL            WEEK OF            22,465  /AA+/A
  BUILDING CORPORATION UNLIMITED AD    11/12
  VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE
  BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/15

SCHUYLKILL COUNTY PENNSYLVANIA         WEEK OF            21,500  //
  $13,135M GENERAL OBLIGATION BONDS    11/12
  $8,365M FEDERALL TAXABLE
  SERIES OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 11/13

WEST DEPTFORD TOWNSHIP, NEW JERSEY     WEEK OF            20,875  /A-/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/12
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 11/14

COLUMBUS METROPOLITAN LIBRARY, OHIO    WEEK OF            20,000  //
  LIBRARY FUND FACILITIES NOTES,       11/12
  SERIES 2, SPECIAL OBLIGATIONS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            20,000  /A+/
  RICHMOND COUNTY, GEORGIA             11/12
  REFUNDING REVENUE

  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 11/15

EL SEGUNDO                             WEEK OF            18,985  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              11/12
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/14

KLAMATH FALLS HOSPITAL AUTHORITY       WEEK OF            16,680  /BBB+/
  OREGON                               11/12
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 11/14

CLEVELAND, OHIO                        WEEK OF            15,500  /AA/
  SUBORDINATED LIEN INCOME TAX BONDS,  11/12
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

MACALESTER COLLEGE                     WEEK OF            15,220  Aa3/NR/
  HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES        11/12
  AUTHORITY
  REVENUE BONDS
  MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2043
      Day of Sale: 11/15

DECATUR COUNTY SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            14,000  Aa1/AA+/
  GEORGIA                              11/12
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2017
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
      Day of Sale: 11/13

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            13,065  Aa2/AA/
  FACILITIES AUTHORITY                 11/12
  BRYN MAWR COLLEGE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/15

WASHINGTON COUNTY, UTAH                WEEK OF            11,720  //
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS,       11/12
  SERIES 2012A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 11/15

NEW LONDON GENERAL OBLIGATION          WEEK OF            11,500  /SP-1+/
  REFUNDING BONDS (C)                  11/12
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 11/15

SAYVILLE UNION FREE SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            11,105  Aa2//
  NEW YORK                             11/12
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 11/13

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            10,605  /A/
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   11/12

SERIES 2012 LL3
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
      Day of Sale: 11/14

MONTAGUE PUBLIC SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            10,485  Aa2//
  MICHIGAN                             11/12
  REFUNDING BONDS
  TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF

RED WING SR LIVING FACILITY            WEEK OF            10,045  NR/NR/
  REVENUE REFUNDING BONDS              11/12
  MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2042
      Day of Sale: 11/14

SOUTHEAST DUBOIS SBC REFUNDING &       WEEK OF             9,935  /AA-/A+
  IMPROVEMENT BONDS                    11/12
  BANK QUALIFIED
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2025

ALLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY            WEEK OF             9,645  Aa3//
  BUILDING CORPORATION, INDIANA        11/12
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2013-2017
  REMARK: SEMI-ANNUAL
      Day of Sale: 11/13

EDGEMONT UNION FREE SCHOOL             WEEK OF             9,110  Aa2//
  DISTRICT AT GREENBURGH               11/12
  WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL DISTRICT
  REFUNDING SERIAL BONDS, 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/15

SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA WATER        WEEK OF             8,780  //
  AUTHORITY                            11/12
  GREENE, FAYETTE, AND WASHINGTON
  COUNTIES, PENNSYLVANIA
  WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
  *********BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/14

PROSPER INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF             8,595  //
  DISTRICT, TEXAS                      11/12
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2016-2033
  REMARK: UNDERLYING RATING: A-
      Day of Sale: 11/13

CITY OF WARREN OHIO A1                 WEEK OF             8,580  //
  BANK QUALIFIED LTGO                  11/12
  $7,165M VARIOUS PURPOSE
  $1,415M PENSION REFUNDING BONDS
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus

MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,000  //
  OHIO                                 11/12
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: BANK QUALIFIED

UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX           WEEK OF             7,880  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   11/12
  SERIES 2012B
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 11/14

BENBROOK WATER AUTHORITY, TEXAS        WEEK OF             7,560  A1//
  WATER & SEWER REVENUE BONDS          11/12
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 11/14

METHACTON SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             7,445  Aa2//
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      11/12
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/13

CITY OF SAN ANGELO, TEXAS              WEEK OF             7,310  /AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   11/12
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 11/15

DETROIT WEST PREP ACADEMY              WEEK OF             7,230  NR/BB/
  MICHIGAN                             11/12
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2022-2042
      Day of Sale: 11/14

THE WARWICK TOWNSHIP WATER AND         WEEK OF             7,120  Aa3/NAF/
  SEWER AUTHORITY                      11/12
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA
  WATER & SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES OF 2012
  MGR: First American Municipals, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 11/14

EAST VINCENT TOWNSHIP, PENNSYLVANIA    WEEK OF             7,045  /AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/12
  ***********BANK QUALIFIED********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 11/14

ACTON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT       WEEK OF             7,000  //
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S12    11/12
  BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2033

CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             6,850  //
  WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      11/12
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/14

DELTON KELLOGG SCHOOLS                 WEEK OF             6,770  Aa2//
  MICHIGAN                             11/12
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
          BANK QUALIFIED

BENAVIDES INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             6,670  /AAA/
  DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION    11/12
  OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
  DUVAL COUNTY, TEXAS) UNLIMITED
  TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: CIBS: 13-19, 22-31
          CABS: 20-21
      Day of Sale: 11/14

UPPER MERION TOWNSHIP, PENNSYLVANIA    WEEK OF             6,575  Aaa//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/12
  ********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/15

UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX           WEEK OF             6,250  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   11/12
  SERIES 2012A
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 11/14

CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             6,150  /BBB/
  DISTRICT NO. 2, TEXAS                11/12
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2033
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/13

MAYDE CREEK MUNICIPAL UTILITY          WEEK OF             6,050  /A/
  DISTRICT, TEXAS                      11/12
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2024
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/14

CITY OF SUNNYSIDE, WASHINGTON          WEEK OF             6,030  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     11/12
  BONDS
  ***********BANK QUALIFIED********
  CONSISTING OF:
  $5,300M SERIES 2012A
  $  730M SERIES 2012B
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES 2012A DUE: 2015-2031
          SERIES 2012B DUE: 2013-2014

HANCOCK PUBLIC SCHOOLS                 WEEK OF             5,395  /AA-/
  MICHIGAN                             11/12
  REFUNDING BONDS
  TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF

AMARILLO INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             5,040  //
  DISTRICT, TEXAS GENERAL OBLIGATION   11/12
  REFUNDING BONDS S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2016  CABS: 2014
      Day of Sale: 11/12

COMMONWEALTH OF KENTUCKY               WEEK OF             4,715  //
  STATE PROPERTY AND BUILDINGS         11/12
  COMMISSION
  AGENCY FUND REVENUE REFUNDING
  BONDS, PROJECT NO. 102

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
        Day of Sale: 11/13

COMMONWEALTH OF KENTUCKY               WEEK OF             4,660  //
  STATE PROPERTY AND BUILDINGS         11/12
  COMMISSION AGENCY FUND REVENUE
  REFUNDING BONDS, PROJECT NO. 103

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/13

MISSISSIPPI HOME CORPORATION           WEEK OF             4,500  /AA+/
COLLATERALIZED MULTIFAMILY HOUSING   11/12
  BONDS (AZALEA GARDENS APARTMENTS)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  TERM: 2014
      Day of Sale: 11/13

LESLIE PUBLIC SCHOOL, MICHIGAN         WEEK OF             4,500  Aa2//
  REFUNDING BONDS                      11/12
  ***********TAXABLE************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF INSURED)

CITY OF PARIS, TEXAS                   WEEK OF             4,490  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   11/12
  S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2021

UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             4,425  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/12
  SERIES 2012
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/14

STATE CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS     WEEK OF             4,245  NR/BBB-/
  UTAH                                 11/12
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2032-2043
      Day of Sale: 11/15

DERRY TOWNSHIP DAUPHIN COUNTY          WEEK OF             4,210  /AA+/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      11/12
  BONDS SERIES OF 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 11/13

EUREKA PUBLIC SCHOOLS,                 WEEK OF             4,020  Aa3//
  LINCOLN COUNTY, MONTANA              11/12
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2023
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 11/14

POTTERVILLE PUBLIC SCHOOLS             WEEK OF             3,910  Aa2//
  MICHIGAN                             11/12
  REFUNDING BONDS
  TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF

SAINT THOMAS TOWNSHIP MUNICIPAL        WEEK OF             3,760  /A/
  AUTHORITY FRANKLIN COUNTY,           11/12
  PENNSYLVANIA GUARANTEED SEWER
  REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 11/15

LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             3,725  //
  FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA         11/12
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/14

PROGRESO INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             3,495  //
  DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION    11/12
  LOCATED IN HIDALGO COUNTY, TEXAS)
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Drexel Hamilton, LLC, New York
  SERIAL: 2013-2034
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/15

MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             3,195  /BBB-/
  DISTRICT NO. 83, TEXAS               11/12
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/13

WASHINGTON COUNTY, UTAH                WEEK OF             3,155  //
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS,       11/12
  SERIES 2012B
  ***********TAXABLE*************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 11/15

PINELLAS COUNTY, FLORIDA               WEEK OF             3,000  Aaa//
  HOUSING FINANCE AUTHORITY            11/12
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS

  2012 SERIES A (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/13

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             2,660  /BBB+/
  DISTRICT NO. 196, TEXAS              11/12
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2031
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/13

CITY OF CLEVELAND, TEXAS               WEEK OF             2,455  A2//
  COMBINATION TAX & REVENUE            11/12
  CERTIFICATES OF OBLIGATION 2012A
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/13

RED WING TAX SENIOR                    WEEK OF               655  NR/NR/
  LIVING FACILITY REVENUE REFUNDING    11/12
  BONDS
  MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 11/14
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:    6,344,705 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.