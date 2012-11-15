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November 15, 2012 / 8:56 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            --------- 
-----------------
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION        WEEK OF         1,000,000  A3/BBB/NR
  AND SUPPLY CORPORATION III           11/19
  GAS SUPPLY REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CONNECTICUT HOUSING FINANCE            WEEK OF           143,445  Aaa/AAA/NR
  AUTHORITY, 2012 SERIES F             11/19
  HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $102,955M SUBSERIES F-1
  $ 40,490M SUBSERIES F-2 (AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

DORMITORY AUTHORITY OF THE             WEEK OF           128,735  A1//
  STATE OF NEW YORK                    11/19
  ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
  (THE "BORROWER") REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 11/20

UNIVERSITY OF CONNECTICUT              WEEK OF            90,000  Aa2/AA-/
                                        11/19                      EXP/EXP/
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: ROP: 11/19/2012
      Day of Sale: 11/20

    
MAINE MUNICIPAL BOND BANK              WEEK OF            41,270  Aa2/AA+/
  TAX EXEMPT AND TAXABLE               11/19
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: ROP: 11/19/2012
      Day of Sale: 11/20

    
DISTRICT OF COLUMBIA                   WEEK OF            39,020  A1/NAF/A
  (WASHINGTON, D.C.)                   11/19
  DEED TAX REVENUE BONDS
  SERIES 2012 A & B
  MGR: M.R. Beal & Company, New York
      Day of Sale: 11/20

    
COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF            37,725  /A-/
  CRAIG HOSPITAL PROJECT               11/19
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIAL AND TERMS

    
TOWN OF DAVIE, FLORIDA                 WEEK OF            28,150  Aa3/AA-/
  COMBINED WATER & SEWER ENTERPRISE    11/19
  WATER & SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/19

    
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT      WEEK OF            26,000  A3/A-/
  CORPORATION, NEW YORK                11/19
  HEALTH QUEST SYSTEMS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 11/19

    
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF      WEEK OF            20,185  NR/NR/NR
  ALBEMARIE COUNTY, VIRGINIA           11/19
  RESIDENTIAL CARE FACILITY MORTGAGE
  REVENUE BONDS, SERIES 2012A
  WESTMINSTER-CANTERBURY OF THE
  BLUE RIDGE
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2017-2024  TERM: 2032, 2042
      Day of Sale: 11/19

    
ALLEN, MICHIGAN                        WEEK OF            17,065  //
  ACADEMY PUBLIC SCHOOL REFUNDING      11/19
      2012
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 11/20

    
    TUKWILA SCHOOL DISTRICT 406            WEEK OF            16,295  //
  WASHINGTON, UNLIMITED TAX            11/19
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  TAXABLE
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2017
      Day of Sale: 11/20

    
WASHINGTON HOUSING COMMISSION          WEEK OF            15,535  NR/NR/BBB-
  RIVERVIEW RETIREMENT COMMUNITY       11/19
  MGR: Cain Brothers, New York
      Day of Sale: 11/20

COUNTY OF SENECA, NEW YORK             WEEK OF            13,790  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            11/19
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/19

WEST DEPTFORD TOWNSHIP                 WEEK OF            13,175  /A-/
  NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION BONDS  11/19
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT       WEEK OF            11,980  //
  CRAWFORD AND MERCER COUNTIES,        11/19
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/19

WASHINGTON COUNTY, UTAH LEASE          WEEK OF            11,720  /A+/
  REVENUE REFUNDING BONDS              11/19
  SERIES 2012A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2015-2022
      Day of Sale: 11/19

WOODBURY CITY, MINNESOTA               WEEK OF            10,060  //
  CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING     11/19
  BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 11/20

FORT BEND MUNICIPAL UTILITY            WEEK OF             9,890  /BBB+/
  DISTRICT NO. 23, TEXAS               11/19
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

PENN-TRAFFORD SCHOOL DISTRICT,         WEEK OF             9,535  //
  PENNSYLVANIA                         11/19
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  REMARK: RATED: A1 (UNDERLYING), A1 PA ACT
 150
      Day of Sale: 11/20

RENO COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             9,115  Aa3/NR/
  NO. 308                              11/19
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2022-2024
      Day of Sale: 11/20

CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             8,724  //

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2030-2034
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
          CABS: 2013
      Day of Sale: 11/19

KANSAS RENO COUNTY GENERAL             WEEK OF             6,245  Aa3/NR/
  OBLIGATION REFUNDING 2012            11/19
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 11/19

CITY OF SUNNYSIDE, WASHINGTON          WEEK OF             6,050  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     11/19
  BANK QUALIFIED $5,300M SERIES 2012A
  $750 SERIES REFUNDING 2012B
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: A: 15-31
          B: 13-14
      Day of Sale: 11/19

NEW ALBANY PLAIN LOCAL JOINT PARK      WEEK OF             3,554  Aa3//
  DISTRICT, OHIO ADVANCE REFUNDING     11/19
  SERIES B FRANKLIN & LICKING
  COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/20

ALLEGHENY-CLARION VALLEY SCHOOL        WEEK OF             3,545  //
  DISTRICT                             11/19
  CLARION, ARMSTRONG, BUTLER AND
  VENANGO COUNTIES, PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/19

WEST DEPTFORD, NEW JERSEY              WEEK OF             3,200  /A-/
  TAXABLE                              11/19
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2013-2019

WASHINGTON COUNTY, UTAH TAXABLE        WEEK OF             3,155  /A+/
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS        11/19
  SERIES 2012B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2015
      Day of Sale: 11/19

BRENTWOOD, MISSOURI SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             1,180  /A/
  BUILDING CORPORATION, LEASE          11/19
  PARTICIPATION REFUNDING CERT

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/20
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Expected volume excluding daily issues:                1,728,343 (in 000's)

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