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#Market News
November 20, 2012 / 8:01 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
MIAMI-DADE COUNTY FLORIDA              WEEK OF           792,375  A2/A/A
  AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS     11/26

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/27
      Day of Sale: 11/28

NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER         WEEK OF           534,945  A/A/
  AGENCY NUMBER 1 CATAWBA ELECTRIC     11/26
  REVENUE BONDS (TAX EXEMPT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: 11/28
      Day of Sale: 11/29

LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY         WEEK OF           495,120  A1/A/A
  REFUNDING REVENUE BONDS              11/26
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/27
      Day of Sale: 11/28

COUNTY OF COOK, ILLINOIS               WEEK OF           330,000  Aa3/AA/AA-
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         11/26
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 11/27

BALTIMORE COUNTY, MARYLAND             WEEK OF           256,400  //
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS     11/26
  2012 SERIES
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF           250,000  Aa3//
  AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI   11/26
  MERCY HEALTH
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/27
      Day of Sale: 11/28

BEAVERTON SCHOOL DISTRICT 48J          WEEK OF           161,270  //
  OREGON                               11/26
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  $33,075,000 SERIES 2012A (FEDERALLY
  TAXABLE)
  $128,195,000 SERIES 2012B

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Series 2012A 2013 - 2019
          Series 2012B 2013 - 2026
      Day of Sale: 11/27

LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE          WEEK OF           155,370  A1/A+/
  AUTHORITY LEHIGH VALLEY HEALTH       11/26
  NEWTOWK
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/27

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF           133,780  Aaa/AAA/AAA
  STATE REVOLVING FUND                 11/26
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 11/27

MIAMI DADE COUNTY EDUCATIONAL          WEEK OF           120,880  A3/A-/
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   11/26
  SERIES 2012A AND 2012B (UNIVERSITY
  OF MIAMI ISSUE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA          WEEK OF           120,310  Aa3/NR/AA
  CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING        11/26
  REVENUE BONDS, SERIES 2012
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF           116,045  A3/A/
  COMMISSION HEALTH CARE FACILITIES    11/26
  REVENUE REFUNDING BONDS CAPE FEAR
  VALLEY HEALTH SYSTEM SERIES 2012A
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2033
      Day of Sale: 11/28

PHOEBE PUTNEY MEMORIAL HOSPITAL        WEEK OF           115,000  A3/A+/AA-
  HOSPITAL REVENUE BONDS               11/26
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/28

CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           112,245  Aa2/AA/
  COMBINED UTILITY SYSTEM FIRST LIEN   11/26
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2027-2033
      Day of Sale: 11/29

NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES      WEEK OF           109,660  Baa1/BBB+/BBB+
  FINANCING AUTHORITY                  11/26
  REVENUE AND REFUNDING BONDS
  BARNABAS HEALTH ISSUE, SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

PLAZA METRO DISTRICT NO. 1             WEEK OF           109,300  //BBB-
  COLORADO                             11/26
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2040

FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF           105,490  //
  TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING  11/26
  AND REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF            96,920  Aa2/AA/
  AGENCY                               11/26
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 162 (NON-AMT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY OF ATLANTIC CITY, NEW JERSEY      WEEK OF            95,000  /A-/
  TAX APPEAL REFUNDING                 11/26

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: Tax Exempt: 13-32
          Taxable: 13-15
      Day of Sale: 11/28

CUYAHOGA COUNTY, OHIO                  WEEK OF            92,000  Aa1/AA+/AA+
  CAPITAL IMPROVEMENT & REFUNDING      11/26
  BONDS, SERIES 2012 A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/29

NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER         WEEK OF            80,865  A/A/
  AGENCY NUMBER 1 CATAWBA ELECTRIC     11/26
  REVENUE BONDS TAXABLE
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: INDICATIONS: 11/28
      Day of Sale: 11/29

CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI          WEEK OF            80,585  Aa2/AA/
  SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT    11/26
  AND REFUNDING REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 11/29

LONG BEACH BOND FINANCE AUTHORITY      WEEK OF            71,090  /A+/AA-
  (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)     11/26
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A (TAX-EXEMPT)
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2012B (TAXABLE)
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            69,490  Baa3/BBB-/NR
  FACILITIES AUTHORITY (SHIPPENSBURG   11/26
  UNIVERSITY STUDENT SERVICES, INC.
  STUDENT HOUSING PROJECT AT
  SHIPPENSBURG UNIVERSITY OF
  PENNSYLVANIA) REVENUE BONDS 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2016-2044
      Day of Sale: 11/28

ERIE PENNSYLVANIA WATER AUTHORITY      WEEK OF            65,000  //
  REVENUE BONDS                        11/26
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2047
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/29

IDAHO BOND BANK AUTHORITY REVENUE      WEEK OF            64,555  //
  BONDS SERIES 2012D                   11/26
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2038
  REMARK: ROP Wednesday
      Day of Sale: 11/29

LAFAYETTE PUBLIC POWER AUTHORITY,      WEEK OF            60,460  A1/A+/
  LOUISIANA                            11/26
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 11/28

POLK COUNTY, FLORIDA                   WEEK OF            43,320  Aa3/A+/AA-
  UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING     11/26
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/29

RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE      WEEK OF            39,235  Aa2//
  FINANCE CORPORATION HOME FUNDING     11/26
  BONDS
  SERIES 5 (NON-AMT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF            38,000  /AAA/AA-
  DISTRICT, TEXAS                      11/26
  UNLIMITED TAX REFUNDING (TAXABLE)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 11/27

SPOKANE COUNTY, WASHINGTON LIMITED     WEEK OF            31,560  Aa2/AA/
  TAX GENERAL OBLIGATION & REFUNDING   11/26
  BONDS SERIES 2012
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2013-2033  TERM: 2043
      Day of Sale: 11/29

VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS        WEEK OF            29,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/26
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UNDERLYING RATING: BBB+
      Day of Sale: 11/27

CITY OF BURLINGTON, VERMONT            WEEK OF            26,385  //BBB-
  AIRPORT REVENUE BONDS                11/26
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 11/29

COMMUNITY PROPERTIES ALASKA, INC       WEEK OF            23,835  Aa3/A+/
  LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012     11/26
  UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS
  STUDENT DINING PROJECT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2015-2032  TERM: 2044
      Day of Sale: 11/28

PUERTO RICO INDUSTRIAL, TOURIST,       WEEK OF            23,445  Baa2/BBB/
  EDUCATIONAL, MEDICAL AND             11/26
  ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES
  FINANCING AUTHORITY UNIVERSITY OF
  SACRED HEART PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/28

CRANDALL ISD, TEXAS                    WEEK OF            15,264  /A+/
  10,464M UNLIMITED TAX GENERAL        11/26
  OBLIGATION SERIES 2012A
  $4,800M UNLIMITED TAX GENERAL
  OBLIGATION SERIES 2012B
  CAPITAL APPRECIATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

COLLINGSWOOD BOROUGH BOARD OF          WEEK OF            14,705  //
  EDUCATION, NJ                        11/26
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/29

CITY OF MILFORD, CONNECTICUT           WEEK OF            13,995  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   11/26
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 11/29

OKLAHOMA COUNTY INDEPENDENT SCHOOL     WEEK OF            12,000  Aa2/AA/
  DISTRICT, OKLAHOMA                   11/26
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 11/28

LANSDALE BOROUGH, PENNSYLVANIA         WEEK OF            10,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/26
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
      Day of Sale: 11/28

CUYAHOGA COUNTY, OHIO                  WEEK OF             9,850  Aa1/AA+/AA+
  TAXABLE CAPITAL IMPROVEMENT          11/26
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012 B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/29

CHEROKEE METROPOLITAN DISTRICT,        WEEK OF             9,420  /AA-/
  COLORADO                             11/26
  EL PASO COUNTY
  WATER AND WASTEWATER ENTERPRISE
  REVENUE BONDS, SERIES 2012
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: RATED: AA- (ASSURED)/A (UNDERLYING)
      Day of Sale: 11/29

CITY OF VANCOUVER, WASHINGTON          WEEK OF             9,290  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       11/26
  REFUNDING BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: $1,955,000 Series 2012B 2019 - 2020
          $7,335,000 Series 2012C (Taxable)
          2013 - 2025
      Day of Sale: 11/28

EAST BRANDYWINE TOWNSHIP,              WEEK OF             9,000  //
  PENNSYLVANIA                         11/26
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2030
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/26

BURLESON INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             8,575  //
  DISTRICT, TEXAS                      11/26
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S12
  **********BANK QUALIFIED*********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AAA/AA3
      Day of Sale: 11/26

EDWARDSBURG PUBLIC SCHOOLS,            WEEK OF             8,210  //
  MICHIGAN                             11/26
  CASS COUNTY, 2012 REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/27

WEST BRANDYWINE TOWNSHIP MUNICIPAL     WEEK OF             7,695  //
  AUTHORITY CHESTER COUNTY,            11/26
  PENNSYLVANIA GUARANTEED SEWER
  REVENUE BONDS, SERIES 2012
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/28

WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             6,960  //
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       11/26
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 11/29

PAINESVILLE, OHIO                      WEEK OF             6,000  A1//
  SPECIAL OBLIGATION INCOME TAX BONDS  11/26                      EXP/ /
  SERIES 2012
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 11/28

NORTHEAST TRAVIS COUNTY UTILITY        WEEK OF             5,300  Baa1//
  DISTRICT, TEXAS                      11/26
  REFUNDING BONDS, S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2012-2032
      Day of Sale: 11/29

AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO       WEEK OF             5,000  NR/NR/
  SCHOOL IMPROVEMENT BOND              11/26
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 11/28

WEST HARRIS COUNTY MUD NO. 7           WEEK OF             4,560  NR/NR/
  TEXAS                                11/26
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: BANK QUALIFIED

BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             4,500  //
  PENNSYLVANIA                         11/26
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/27

MEADVILLE, PENNSYLVANIA                WEEK OF             4,500  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/26
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2026
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/26

LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             4,020  //
  (EUREKA), MONTANA                    11/26
  LINCOLN COUNTY
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2023
  REMARK: RATED: AA3 (ASSURED)
      Day of Sale: 11/28

LOCKHART ISD, TEXAS                    WEEK OF             3,015  /A+/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       11/26
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2020
  REMARK: BANK QUALIFIED

TOWN OF BUENA VISTA, COLORADO          WEEK OF             3,000  /AA-/
  SALES TAX REVENUE BONDS,             11/26
  SERIES 2012
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032, 2037
  REMARK: (ASSURED)/A-(UNDERLYING)
      Day of Sale: 11/27

CITY OF CROWLEY, TEXAS                 WEEK OF             2,670  /A+/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       11/26
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: BANK QUALIFIED

ROSCOE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             2,305  /A+/
  TEXAS                                11/26
LIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 11/29

MORAN PRAIRIE LIBRARY CAPITAL          WEEK OF             1,375  //
  FACILITY AREA, WASHINGTON            11/26
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 11/27

SCHOOL DISTRICT NO. 13 (EUREKA),       WEEK OF               945  //
  MONTANA                              11/26
  LINCOLN COUNTY, MONTANA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2023
  REMARK: RATED: AA3 (ASSURED)
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