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November 29, 2012 / 9:56 PM / 5 years ago

DALCOMP CALENDAR

Reuters Staff

28 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)  
MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST        WEEK OF           920,745  A1/A+/A+
  FUND AUTHORITY TRANSPORTATION        12/03                      
  PROGRAM BONDS
  2012 SERIES AA
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2032  TERM: 2038
     Day of Sale: 12/04


TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION        WEEK OF           839,270  Aaa/AA+/AAA
  STATE OF TEXAS HIGHWAY IMPROVEMENT   12/03                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2012A
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2019-2042
  REMARK: ROP: MONDAY
      Day of Sale: 12/04


CITY AND COUNTY OF DENVER AND STATE    WEEK OF           466,000  Aa2/AA-/
  OF COLORADO                          12/03                      
  SCHOOL DISTRICT NO. 1
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  $450,000M TAX-EXEMPT SERIES 2012B
  $16,000M TAXABLE QUALIFIED ZONE
  ACADEMY SERIES 2012C
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/03


NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER          WEEK OF           435,000  Aa2/AA+/AA+
  FINANCE AUTHORITY                    12/03                      
  WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
  GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan  St. Petersburg
  TERM: 2046
  REMARK: RETAIL MON; INST. TUES
      Day of Sale: 12/03


AUSTIN ELECTRIC UTILITY SYSTEM         WEEK OF           385,000  A1/AA-/AA-
  TAXABLE/TAX EXEMPT                   12/03                      
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAXABLE: 15-22, 27
          TAX EXEMPT: 15-20, 23-32, 37, 40
      Day of Sale: 12/04


THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS      WEEK OF           380,540  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/03                      

  2012 SERIES B
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CONSOLIDATED LOAN OF 2012, SERIES D
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

ALABAMA FEDERAL AND HIGHWAY FINANCE    WEEK OF           336,920  Aa3/AA/NR
  AUTHORITY                            12/03                      
  FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 12/05

NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST        WEEK OF           326,225  A1/A+/A+
  FUND AUTHORITY TRANSPORTATION        12/03                      
  SYSTEM BONDS
  2012 SERIES A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2042
      Day of Sale: 12/04


NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY           WEEK OF           315,815  Aa1/AAA/
  STATE TRANSPORTATION REFUNDING       12/03                      
  REVENUE (STATE TRANSPORTATION
  COMMISSION-SENIOR LIEN SERIES 2012)
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2026


BAY AREA TOLL AUTHORITY                WEEK OF           310,000  Aa3/AA/AA-
  SIFMA INDEX RATE REMARKETING BONDS   12/03                      
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/06


DEPARTMENT OF AIRPORTS OF THE CITY     WEEK OF           269,000  Aa3/AA/AA
  OF LOS ANGELES INTERNATIONAL         12/03                      
  AIRPORT SENIOR REVENUE TAX EXEMPT
  AMT, CALIFORNIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 14-37
          AMT: 14-29
      Day of Sale: 12/06


CONTRA COSTA TRANSPORTATION            WEEK OF           201,445  /AA+/AA+
  AUTHORITY                            12/03                      
  SALES TAX REVENUE BONDS
  LIMITED TAX REFUNDING SERIES 2012A
  FRNS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/04


CONTRA COSTA TRANSPORTATION            WEEK OF           166,000  /AA+/AA+
  AUTHORITY SALES TAX REVENUE          12/03                      
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 12/04


NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF           157,500  Aa2/NR/NR
  AGENCY                               12/03                      
  AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
  2012 SERIES E
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York


ABAG FINANCE AUTHORITY FOR             WEEK OF           138,660  NR/BBB+/
  NONPROFIT CORPORATION REVENUE BONDS  12/03                      
  SERIES 2012 EPISCOPAL SENIOR
  COMMUNITIES SPRING LAKE COMMUNITY
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: FITCH: APPLIED FOR
      Day of Sale: 12/04


OREGON HEALTH AND SCIENCE              WEEK OF           124,890  A1/A+/A+
  UNIVERSITY REVENUE BONDS             12/03                      
  SERIES 2012E
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York


CITY OF ATLANTIC CITY TAX APPEAL       DAILY              95,000  /A-/
  REFUNDING (TAXABLE/TAX EXEMPT)                                  
  NEW JERSEY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 13-32
          TAXABLE: 13-15


UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE        WEEK OF            78,750  A2/A+/A+
  COUNTY                               12/03                      
  KANSAS CITY, KANSAS
  BOARD OF PUBLIC UTILITIES
  UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS
  SERIES 2012-B
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
      Day of Sale: 12/06


ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF      WEEK OF            69,715  NR/NR/NR
  HANOVER COUNTY (VIRGINIA)            12/03                      
  RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
  BONDS
  SERIES 2012A AND 2012B
  COVENANT WOODS
  MGR: BB&T Capital Markets
  REMARK: SERIES A - 13-20; 24,32,42,47
          SERIES B - ADJUSTABLE RATE BONDS
          2047
      Day of Sale: 12/06


SCHOOL DISTRICT NO. 1                  WEEK OF            67,235  Aa2/AA-/AA+
  CITY AND COUNTY OF DENVER, COLORADO  12/03                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2012D
  ***************TAXABLE*************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 12/04


OKLAHOMA COUNTY FINANCE AUTHORITY      WEEK OF            66,050  NR/NR/
  REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS  12/03                      
  SERIES 2012 EPWORTH VILLA
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 12/06


DEVELOPMENT FINANCE BOARD              WEEK OF            55,735  /A/
  INDEPENDENCE REVENUE BONDS           12/03                      
  SERIES 2012F
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/03


CITY OF CINCINNATI, OHIO               WEEK OF            51,875  Aa1/AA+/
  SERIES 2012 D, E & F                 12/03                      
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2013-2037


CITY OF MIAMI, FLORIDA                 WEEK OF            50,000  A3/NR/BB+
  LIMITED OFFERING 144A QIB            12/03                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte


BOARD OF TRUSTEES OF                   WEEK OF            45,935  A2/A+/
  SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY         12/03                      
  HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES
  SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2012B
  SERIES 2012B-1 (TAX-EXEMPT)
  SERIES 2012B-2 (QUALIFIED ENERGY
  CONSERVATION BONDS-TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York


IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            42,010  A2/A+/NR
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS      12/03                      
  SERIES 2012 (MERCY MEDICAL CENTER
  PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 12/04


WEST VIRGINIA WATER DEVELOPMENT        WEEK OF            40,330  Aa3//
  AUTHORITY                            12/03                      
  REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2040
      Day of Sale: 12/04


VALDEZ ALASKA 2012                     WEEK OF            39,000  /AA-/
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     12/03                      
  SCHOOL BONDS
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 12/04


NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATION       WEEK OF            36,375 
Baa1/BBB+/NR
  FACILITIES AUTHORITY CATHOLIC        12/03                      
  MEDICAL CENTER ISSUE REVENUE BONDS
  SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2013-2027  TERM: 2032
      Day of Sale: 12/05


ORANGE COUNTY FUNDING CORPORATION      WEEK OF            34,565  //
  NEW YORK,                            12/03                      
  MOUNT SAINT MARY COLLEGE PROJECT
  CONSISTING OF:
  $19,785M SERIES 2012A
  $14,780M SERIES 2012B
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/05


LEHIGH UTILITY SYSTEM REVENUE          WEEK OF            31,840  A2/A/A
  REFUNDING BONDS, FLORIDA             12/03                      EXP/EXP/EXP
  FGUA REVENUE REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 12/06


EAGLE RIVER WATER AND SANITATION       WEEK OF            30,000  //
  DISTRICT                             12/03                      
  COLORADO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/06


LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD,         WEEK OF            30,000  Aa2/AA-/
  LOUISIANA                            12/03                      
  LIMITED TAX REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan  St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 12/05

HAWAII HOUSING FINANCE AND             WEEK OF            28,000  /AA+/
  DEVELOPMENT CORPORATION HALEKAUWILA  12/03                      
  PLACE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015
      Day of Sale: 12/06


PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT,            WEEK OF            27,550  /AA/
  PENNSYLVANIA                         12/03                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 12/03


WEST VIRGINIA WATER DEVELOPMENT        WEEK OF            26,490  Aa3//
  AUTHORITY                            12/03                      
  REFUNDING REVENUE BONDS
  SERIES 2012A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 12/04

IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            25,000  Aaa//
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       12/03                      
  BONDS 2013 SERIES 1 (MBS PASS-
  THROUGH PROGRAM)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2043
      Day of Sale: 12/05

RANCHO CORDOVA COMMUNITIES             WEEK OF            24,650  //
  FACILITIES DISTRICT                  12/03                      
  SERIES 2003-1 SPECIAL TAX REFUNDING
  BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/04

LAKE REGIONAL HEALTH SYSTEM,           WEEK OF            23,135  /BBB+/
  MISSOURI                             12/03                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2034
      Day of Sale: 12/06


LOCAL GOVERNMENT INFRASTRUCTURE        WEEK OF            21,925  Aa1//
  BONDS                                12/03                      
  MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT
  ADMINISTRATION
  $15,015M (SENIOR OBLIGATIONS)
  SERIES 2012 B-1
  $ 6,910M (SUBORDINATE OBLIGATIONS)
  SERIES 2012 B-2
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
  REMARK: PRICING: ROP TUESDAY, DECEMBER 4TH
          INSTITUTIONAL: WEDNESDAY DEC. 5TH


GARFIELD SCHOOL DISTRICT NO. RE-2,     WEEK OF            21,025  Aa2/AA-/
  COLORADO                             12/03                      
  $ 9,800M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SERIES 2013A (BANK QUAL)
  $11,225M GENERAL OBLIGATION,
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2027


BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA             WEEK OF            20,500  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             12/03                      
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 12/04


GOLDEN GATE UTILITY SYSTEM, FLORIDA    WEEK OF            19,710  A3/A/
  FGUA REVENUE REFUNDING               12/03                      EXP/ / 
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte


TRAVIS COUNTY TEXAS CULTURAL           WEEK OF            18,000  NR/BB+/
  EDUCATIONAL FACILITIES CORP          12/03                      
  WAYSIDE SCHOOLS
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 12/05

CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF            17,500  //
  DISTRICT                             12/03                      
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/04

NORTHAMPTON BOROUGH, PENNSYLVANIA      WEEK OF            17,260  //
  MUNICIPAL AUTHORITY WATER REVENUE    12/03                      
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2029
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/06

WYOMING STATE LOAN AND INVESTMENT      WEEK OF            16,125  /AA+/
  BOARD                                12/03                      
  REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 12/04


GRAND PRAIRIE INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF            15,385  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      12/03                      
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan  St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/AA
      Day of Sale: 12/05


CENTRAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            13,250  //
  GENERAL OBLIGATION ELECTION OF 2008  12/03                      
  SERIES 2012B
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/04


LEAVENWORTH COUNTY GENERAL             WEEK OF            12,500  //
  OBLIGATION REFUNDING BONDS           12/03                      
  SERIES 2012
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 12/06

NEW BRAUNFELS INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF            11,765  NAF/AA/AA
  DISTRICT (COMAL AND GUADALUPE        12/03                      
  COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012 A
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2020
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM


MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT            WEEK OF            11,270  Aaa/AAA/AAA
  AUTHORITY, NEW JERSEY                12/03                      
  GOVERNMENTAL POOLED LOAN REVENUE
  BONDS
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan  St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2032

      Day of Sale: 12/04


NORTH CAROLINA AGRICULTURAL AND        WEEK OF            10,240  A1//
  TECHNICAL STATE UNIVERSITY REVENUE   12/03                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2031  TERM: 2037


COOK COUNTY, ILLINOIS                  WEEK OF            10,000  /AA-/
  SCHOOL DISTRICT # 167                12/03                      
  BROOKWOOD SCHOOL GENERAL OBLIGATION
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 12/06


HOUSING AUTHORITY OF SNOHOMISH         WEEK OF            10,000  /AA/
  COUNTY REFUNDING REVENUE             12/03                      
  EDMONDS HIGHLANDS PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2027, 2032, 2037, 2041
      Day of Sale: 12/05


DERRY AREA SCHOOL DISTRICT             WEEK OF            10,000  //
  WEST MORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA   12/03                      
  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/05


VINTON-SHELLSBURG COMMUNITY SCHOOL     WEEK OF            10,000  /A+/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          12/03                      
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2025
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/05


BENTWORTH SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             9,995  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/03                      
  SERIES 2012
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/03


IMPERIAL CCD TRANS                     WEEK OF             9,800  /SP-2/
  CALIFORNIA                           12/03                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
 TERM: 2013
      Day of Sale: 12/03


BARBERS HILLS INDEPENDENT SCHOOL       WEEK OF             9,565  Aa3/AA/
  DISTRICT REFUNDING, TEXAS            12/03                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

COWLEY COUNTY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF             9,500  //
  DISTRICT #470                        12/03                      
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2027

      Day of Sale: 12/06


PALMDALE LEASE REVENUE BONDS           WEEK OF             9,200  A3/A/
  SERIES 2012                          12/03                      
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/04


STATE OF OHIO                          WEEK OF             9,090  /AA+/
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS   12/03                      

  SERIES 2012-9

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/06


CITY OF ASPEN, COLORADO                WEEK OF             9,065  Aa2//
  PARKS AND OPEN SPACE SALES TAX       12/03                      
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  ****************BANK QUALIFIED*****
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 12/03


TEMPLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,655  //
  TEXAS                                12/03                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Aa3/AA-
          Bank Qualified
      Day of Sale: 12/04


MOGADORE LOCAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,220  //
  IMPROVEMENT REFUNDING BONDS          12/03                      
  SERIES 2012
  OHIO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/05


ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF             8,020  /AA-/
  2013 REFUNDING TAXABLE COUNTIES OF   12/03                      
  LAPEER, ST. CLAIR, MACOMB & OAKLAND
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF


NORTHWEST HARRIS MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             7,775  /BBB+/
  DISTRICT NO 32, TEXAS UNLIMITED      12/03                      
  TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2029
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.


MINNEAPOLIS HOUSING REVENUE            WEEK OF             7,500  Aaa/NR/
  APARTMENTS                           12/03                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 12/06


SEDALIA, MISSOURI                      WEEK OF             7,465  //
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        12/03                      
  $6,316M - SERIES A BANK QUALIFIED
  $1,150M - SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/05


DAYTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             7,455  /AAA/
  TEXAS                                12/03                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan  St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2017
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 12/05

CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             7,305  /A+/
  LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES      12/03                      
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
  BONDS SERIES OF 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

      Day of Sale: 12/06


AFFTON COMMUNITY SCHOOLS #101          WEEK OF             7,225  /A+/
  MISSOURI ST. LOUIS COUNTY LEASE      12/03                      
  PARTICIPATION CERTIFICATES
  EDUCATIONAL FACILITIES IMPROVEMENT
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis


HASTINGS SCHOOL DISTRICT, NEBRASKA     WEEK OF             6,995  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         12/03                      
  SERIESJ 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2031


LAWTON COMMUNITY SCHOOLS               WEEK OF             6,975  /AA-/
  MICHIGAN                             12/03                      
  SERIES 2013 REFUNDING BONDS
  TAXABLE
  COUNTIES OF VAN BUREN & KALAMAZOO
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 12/05


TOWN OF BETHLEHEM                      WEEK OF             6,895  /AA/
  ALBANY COUNTY, NEW YORK              12/03                      
 GENERAL OBLIGATION WATER SYSTEM
  REFUNDING BONDS
  SUBJECT TO AMT
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/03

HARRIS COUNTY MUD #26, TEXAS           WEEK OF             6,800  //
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,       12/03                      
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Underlying A-
          Bank Qualified
      Day of Sale: 12/06

FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             6,575  NAF/A-/NAF
  DISTRICT NO. 25 (FORT BEND COUNTY    12/03                      
  TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2030


BOROUGH OF AMBRIDGE WATER AUTHORITY    WEEK OF             6,500  //
  BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA          12/03                      
  WATER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/04


WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             6,350  Aa3//
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       12/03                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 12/05

ISLAND TREE UNION FREE SCHOOL          WEEK OF             6,195  //
  DISTRICT                             12/03                      
  NEW YORK
  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/06
    
LIVERPOOL, NEW YORK                    WEEK OF             5,800  Aa3/AA-/
  SCHOOL DISTRICT                      12/03                      
  MGR: Raymond James|Morgan Keegan  St. Petersburg
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 12/04


BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             5,350  /AA-/A+
  PENNSYLVANIA                         12/03                      
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2013-2026
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.


CITY OF WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA     WEEK OF             5,065  /A-/
                                       12/03                      
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2013-2025


LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE        WEEK OF             4,535  /AA/
  #536, ILLINOIS REFUNDING COUNTYS OF  12/03                      
  MADISON, JERSEY MACOUPIN, CALHOUN
  MORGAN, SCOTT & GREENE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis


HARRIS COUNTY MUD #370, TEXAS          WEEK OF             4,530  //
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,       12/03                      
  SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Underlying A
          Bank Qualified
      Day of Sale: 12/05


MT. LEBANON, PENNSYLVANIA              WEEK OF             4,525  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             12/03                      
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Boenning; Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 12/05

CITY OF MANSFIELD, TEXAS               WEEK OF             4,500  //
  TARRANT, JOHNSON AND ELLIS COUNTIES  12/03                      
  TEXAS GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS, TAX EXEMPT SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 12/06


HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             4,500  //
  DELAWARE COUNTY PENNSYLVANIA         12/03                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
  2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 12/06


KEYSTONE LOCAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             4,334  Aa3//
  MISSOURI                             12/03                      
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/05


PARKSIDE AT MAYFIELD RANCH             WEEK OF             4,050  Baa3//
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT, TEXAS    12/03                      
  REFUNDING BONDS, S12A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2034
  Day of Sale: 12/05


POWER POOL ELECTRIC UTILITY REVENUE    WEEK OF             4,000  Baa1/NR/
  BONDS                                12/03                      
  NESHAP SERIES 2012B
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/05


DILLON WATER AND SEWER REVENUE         WEEK OF             3,600  //
  REFUNDING BONDS                      12/03                      
  SERIES 2012
  MONTANA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/04

CHARLESTON TOWNSHIP                    WEEK OF             3,530  A2//
  PENNSYLVANIA                         12/03                      
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2014-2046


CITY OF MANSFIELD, TEXAS               WEEK OF             3,245  //
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING  12/03                      
  BONDS ***TAXABLE***
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Underlying Aa2/AA
          Bank Qualified
      Day of Sale: 12/03


CITY OF CANNON BEACH, OREGON           WEEK OF             2,970  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/03                      
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 12/05


PEN ARGYL MUNICIPAL AUTHORITY          WEEK OF             2,910  /A/
  NORTHAMPTON COUNTY PENNSYLVANIA      12/03                      
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
  SERIES A OF 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2038
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 12/03


JEFFERSON COUNTY UNIFIED SCHOOL        WEEK OF             2,775  //
  DISTRICT #338                        12/03                      
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2028
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/06


CLINTON REFUNDING CERTIFICATES OF      WEEK OF             1,650  //
  PARTICIPATION                        12/03                      
  SERIES 2012
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/04


POWER POOL TAXABLE ELECTRIC UTILITY    WEEK OF             1,400  Baa1/NR/
  KANSAS                               12/03                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/05


WAMEGO ELECTRIC SYSTEM REVENUE         WEEK OF             1,140  NR/A/
  BONDS                                12/03                      
  SERIES 2012
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/04

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