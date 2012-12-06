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December 6, 2012 / 9:11 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF         1,194,000  /A-1+/
  MIDWWESTERN DISASTER AREA REVENUE    12/10
  IOWA FERTILIZER COMPANY PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 4/13 PUT
      Day of Sale: 12/11
    
CITY OF NEW YORK                       WEEK OF           850,000  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             12/10
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2033
  REMARK: ROP:; FRI, MON
      Day of Sale: 12/11
    
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL           WEEK OF           781,390  Baa3/NR/BBB-
  FINANCING AUTHORITY                  12/10
  CONSISTING OF:
  $559,850M WATER FURNISHING REVENUE
  BONDS, SERIES 2012

  LP DESALINATION PROJECT) (AMT)

  $221,540M WATER FURNISHING REVENUE
  BONDS, SERIES 2012

  *"SERIES 2012 PIPELINE BONDS")
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF           637,985  A1/A+/A+
  AUTHORITY                            12/10

  SUBORDINATE REVENUE SERIES 2012C
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: ROP: 12/12/12
      Day of Sale: 12/13
    
STATE OF CONNECTICUT SPECIAL TAX       WEEK OF           625,000  Aa3/AA/AA
  OBLIGATION BONDS TRANSPORTATION      12/10
  INFRASTRUCTURE PURPOSES, 2012A
  AND REFUNDING 2012B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 12/10
      Day of Sale: 12/11
    
REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT       WEEK OF           466,335  Aa2/AA+/AA
  COLORADO SALES TAX REVENUE BONDS     12/10
  (FASTRACKS PROJECT) SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 12/11
      Day of Sale: 12/12
    
HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT,     WEEK OF           344,825  Aa2/AAA/AA+
  VIRGINIA                             12/10
  CONSISTING OF:
  $129,925M WASTEWATER REVENUE BONDS,
  SERIES 2012A
  $214,900M WASTERWATER REVENUE BONDS
  REFUNDING SERIES 2012B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
TAMPA HILLSBOROUGH COUNTY              WEEK OF           341,525  A3/A/
  EXPRESSWAY AUTHORITY                 12/10
  REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/12
    
PHILADELPHIA AUTHORITY FOR             WEEK OF           298,715  A2/BBB+/A-
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT CITY SERVICE  12/10
  AGREEMENT REFUNDING REVENUE BONDS
  CITY OF PHILADELPHIA,PENNSYLVANIA
  SERIES 2012 FEDERALLY TAXABLE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 12/11
    
ROUTE 460 FUNDING CORPORATION OF       WEEK OF           293,412  Baa3/BBB-/
  VIRGINIA                             12/10
  TOLL ROAD SENIOR LIEN REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/11
    
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           WEEK OF           266,315  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY                            12/10

  GENERAL REVENUE SERIES 2012D
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: ROP: 12/12/12
      Day of Sale: 12/13
    
CITY OF GLENDALE EXCISE TAX            WEEK OF           229,930  //
  REVENUE REFUNDING, ARIZONA           12/10
  TAX EXEMPT AND TAXABLE
  3 SERIES
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SENIOR RATINGS: A2/AA+
          SUBORDINATE: A3/AA
    
DELAWARE RIVER PORT AUTHORITY          WEEK OF           156,690  Baa3/BBB-/
  PORT DISTRICT PROJECT REFUNDING      12/10
  BONDS SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/13
    
CITY OF CORPUS CHRISTI UTILITY         WEEK OF           154,895  //
  SYSTEM                               12/10
  SUBORDINATE LIEN NEW MONEY BONDS
  AND REFUNDING
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago
    
CITY OF LAFAYETTE UTILITY,             WEEK OF           154,845  A1/A+/
  LOUISIANNA                           12/10
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 12/12
    
SUSQUEHANNA AREA REGIONAL AIRPORT      WEEK OF           118,260  Baa3/NR/BBB-
  AUTHORITY (PENNSYLVANIA)             12/10
  AIRPORT SYSTEM REVENUE BONDS
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 12/13
    
TAMPA HILLSBOROUGH COUNTY              WEEK OF           113,195  A3/A-/
  EXPRESSWAY AUTHORITY                 12/10
  REVENUE REFUNDING BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/12
    
CITY OF YONKERS, NEW YORK              WEEK OF           102,245  //
  CONSISTING OF:                       12/10
  $ 37,190M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS-2012A
  $12,040M SCHOOL REFUNDING BONDS-
  2012B
  $28,650M GENERAL OBLIGATION
  SERIES BONDS-2012C
  $24,365M SCHOOL SERIAL BONDS-2012D
  MGR: Sterne, Agee & Leach, Inc., New York
  REMARK: RATINGS:
          2012A - BAA1/BBB+
          2012B A2/BAA1 (ENHANCED) A/BBB+

          2012C - BAA1/BBB+
          2012D A2/BAA1 (ENHANCED)
          A/BBB+ (ENHANCED)
    
THE METROPOLITAN OPERA                 WEEK OF           100,000  //
  NEW YORK                             12/10
  TAXABLE CORPORATE CUSIP
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
UC REGENTS OF MICHIGAN REVENUE,        WEEK OF            95,970  Aaa/AAA/
  MICHIGAN                             12/10
  SIFMA NOTES
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  TERM: 2015
      Day of Sale: 12/12
    
CITY OF ATLANTIC CITY TAX APPEAL       DAILY              95,000  /A-/
  REFUNDING (TAXABLE/TAX EXEMPT)
  NEW JERSEY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 13-32
          TAXABLE: 13-15
    
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            91,500  //
  AGENCY AFFORDABLE HOUSING REVENUE    12/10
  BONDS, 2012 SERIES F
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  REMARK: ROP:  12/11/2012
      Day of Sale: 12/12
    
TIFT COUNTY HOSPITAL AUTHORITY,        WEEK OF            80,000  Aa3//
  GEORGIA                              12/10

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 12/13
    
CONNECTICUT HOUSING FINANCE            WEEK OF            79,000  Aaa/AAA/AAA
  AUTHORITY                            12/10
  HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP:; MON
          T/E DUE: 2022, 2027, 2032, 2037,
          2042, 2047 AND 2055
          TAXABLE DUE: 2013-2017
      Day of Sale: 12/11
    
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF            77,005  Aa2/AA+/
  OF FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA          12/10
  HEALTHCARE REVENUE BONDS

  SERIES 2012D
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
CORPUS CHRISTI TEXAS UTILITY SYSTEM    WEEK OF            68,565  //
  JUNIOR LIEN REVENUE IMPROVEMENT      12/10
  BONDS SERIESJ 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/12
    
NORTH MAIMI BEACH, FLORIDA             WEEK OF            65,000  /A+/A+
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     12/10
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  Day of Sale: 12/13
    
OVERLAND PARK KANSAS SALES TAX         WEEK OF            64,000  NR/NR/
  SPECIAL OBLIGATION REVENUE           12/10

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/13
    
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 50    WEEK OF            62,895  //
  COLORADO                             12/10
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: RATED: AA2/AA- (STATE INTERCEPT)
          AA3/AA-(UNDERLYING)
      Day of Sale: 12/12
    
COMANCHE COUNTY HOSPITAL AUTHORITY     WEEK OF            51,515  //
  OKLAHOMA HOSPITAL REVENUE REFUNDING  12/10
  BONDS SEREIS 2012A $39,915M AND
  SERIES 2012B TAXABLE $11,600M
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 12/13
    
HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            50,695  Aaa//
  DISTRICT                             12/10
  UNLIMITED TAX REFUNDDING BONDS,
  TAXABLE SERIES 2012
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago
    
CITY OF TAMPA, FLORIDA                 WEEK OF            47,000  Aa3/AA-/AA-
  UTILITIES TAX REFUNDING AND          12/10
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/11
    
ST. LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL         WEEK OF            46,085  A2/A/
  DEVELOPMENT AGENCY CIVIC             12/10
  DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE
  BONDS (ST. LAWRENCE UNIVERSITY
  PROJECT), SERIES 2012
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
    
VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT          WEEK OF            46,000  /A/
  DISTRICT NO. 6, FLORIDA              12/10
  SUMTER COUNTY SPECIAL ASSESSMENT
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2032, 2035
      Day of Sale: 12/12
    
CANADIAN RIVER MUNICIPAL WATER         WEEK OF            45,000  Aa3/AA/
  AUTHORITY, TEXAS                     12/10
  CONTRACT REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/12
    
FREEMAN HEALTH SYSTEM PROJECT          WEEK OF            40,845  /BBB+/
  MISSOURI HEFA HEALTH FACILITIES      12/10
  REVENUE REFUNDING BONDS S12
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 12/11
    
POPLAR BLUFF REGIONAL                  WEEK OF            38,400  /BBB/
  TRANSPORTATION DEVELOPMENT DISTRICT  12/10
  SALES TAX REVENUE BONDS SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/11
    
WISEBURN SCHOOL DISTRICT               WEEK OF            37,600  Aa3/A+/
  LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA       12/10
  2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION
  BONDS, 2012 SERIES C
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/11
    
COUNTY OF FORSYTH, NORTH CAROLINA      WEEK OF            35,250  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/13
    
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE          WEEK OF            32,685  /A/A
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              12/10
  REVENUE BONDS
  THE GOOD SHEPHERD GROUP REVENUES
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2036
      Day of Sale: 12/12
    
CITY OF DELANO, CALIFORNIA             WEEK OF            29,775  NR/BBB-/NR
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        12/10
  CENTRAL CALIFORNIA FOUNDATION FOR
  HEALTH, SERIES 2012
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 12/11
    
CITY OF PORTSMOUTH                     WEEK OF            26,730  //
  GENERAL REFUNDING, VIRGINIA          12/10
  TAX EXEMPT AND TAXABLE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2018-2032
      Day of Sale: 12/13
    
HUDSON COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF            26,500  //
  NEW JERSEY                           12/10
  COUNTY SECURED LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS

  SERIES 2012
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
    
VERMONT HOUSING FINANCE AGENCY         WEEK OF            26,000  Aa3/A+/
  MULTI-FAMILY MORTGAGE                12/10

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP: TUES
          AMT DUE: 20-2024, 2027, S032
          TAX-EXEMPT DUE: 2037, 2041 AND 2052
          TAXABLE DUE: 2013-2020
      Day of Sale: 12/12
    
CITY OF SANTA FE, NEW MEXICO           WEEK OF            25,340  NR/BBB-/
  RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS    12/10
  SERIES 2012

  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: S&P: (STABLE)
    
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE            WEEK OF            25,000  /AA+/
  AUTHORITY                            12/10
  SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
  CLASS I BONDS 2013 SERIES A


  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2043
      Day of Sale: 12/12
    
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI             WEEK OF            23,325  //BBB-
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     12/10
  SENIOR LIVING FACILITIES REVENUE
  BONDS
  FRIENDSHIP VILLAGE CHESTERFIELD
  SERIES 2012
  MGR: Cain Brothers, New York
  TERM: 2042
      Day of Sale: 12/13
    
HAMPTON ROADS SANITATION DISTRICT,     WEEK OF            22,655  Aa3/AA+/AA
  VIRGINIA                             12/10
  SUBORDINATE WASTEWATER REVENUE
  BONDS, REFUNDING SERIES 2012

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF            22,445  /BBB-/
  CORPORATION                          12/10
  STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
  BONDS
  (UNIVERSITY VILLAGE AT SHEPPARD
  PRATT), SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2013-2023  TERM: 2027, 2033
      Day of Sale: 12/12
    
NORTH LAWRENCE COMMUNITY SBC,          WEEK OF            22,095  /AA+/
  INDIANA                              12/10
  $9,760M - FIRST MORTGAGE REFUNDING
  2012A, BANK QUALIFIED, 7/20-1/26
  $12,335M - TAXABLE FIRST MORTGAGE,
  2012B, 1/13-7/20
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: Underlying S&P rating: A
    
INDIANA BOND BANK TAXABLE SCHOOL       WEEK OF            21,410  /AA+/
  SEVERANCE FUNDING REFUNDING BONDS,   12/10
  SERIES 2012C
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: Due 1/20/2013-1/20/2023
    
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF            19,755  Aaa//
  FINANCE AGENCY                       12/10
  MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS

  SERIES 2012F-1&F-1
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 12/13
    
CITY OF VENICE, FLORIDA                WEEK OF            19,675  /AA/
  UTILITY REVENUE BONDS SERIES 2012    12/10
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/13
    
SOUTH SAN ANTONIO INDEPENDENT          WEEK OF            19,230  /AAA/
  SCHOOL DISTRICT                      12/10

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Loop Capital Markets, Chicago
    
IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            18,080  Aaa//
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       12/10
  BONDS, 2012 SERIES 1 (TAXABLE)

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 12/12
    
IMPERIAL COMMUNITY COLLEGE             WEEK OF            18,000  /A/
  DISTRICT, CALIFORNIA                 12/10
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 12/13
    
TOMS RIVER REGIONAL SCHOOLS            WEEK OF            17,635  Aa3/AA/AA
  BOARD OF EDUCATION OCEAN COUNTY      12/10
  NEW JERSEY SCHOOL DISTRICT
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/13
    
INSTITUTE FOR ADVANCED STUDY           WEEK OF            17,300  //
  TAXABLE BONDS                        12/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 12/13
    
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA          WEEK OF            17,000  /AA+/
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,   12/10
  SERIES 2012

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2014
      Day of Sale: 12/11
    
NORTHERN WELLS SBC BONDS, INDIANA      WEEK OF            14,980  /AA+/
                                       12/10                       /EXP/
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2033
    
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS             WEEK OF            13,475  //

  COMBINATION TAX AND REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  CONSISTING OF:
  $12,275M SERIES 2012A
  $ 1,200M SERIES 2012B (TAXABLE)
  MGR: Frost Bank, San Antonio
    
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA          WEEK OF            12,700  /AA+/
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,   12/10
  SERIES 2012

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 12/11
    
ORCAS ISLAND SCHOOL DISTRICT NO. 37    WEEK OF            11,385  //
  WASHINGTON                           12/10
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $9,375M SERIES 2012A (TAX-EXEMPT),
  BANK QUALIFIED
  $2,010 SERIES 2012B (TAXABEL)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES 2012A DUE: 2017-2032
          SERIES 2012B DUE: 2013-2038
      Day of Sale: 12/12
    
ERIE COUNTY, PENNSYLVANIA              WEEK OF            11,145  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/10
  SERIES 2012C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/13
    
OVERLAND PARK KANSAS SALES TAX         WEEK OF            10,530  NR/NR/
  REVENUE (PRAIRIEFIRE COMMUNITY       12/10
  IMPROVEMENT DISTRICT #1 PROJECT)
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/13
    
LOUISIANA HOUSING CORPORATION          WEEK OF            10,465  Aaa/NR/NR
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       12/10
  BONDS

  CONSISTING OF:
  $1,270M SERIES 2012A-1 REFUNDING
  BONDS (NON-AMT)
  $9,195M SERIES 2012A-2 REFUNDING
  BONDS (AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            10,450  A2/A/
  AGENCY, MASSACHUSETTS                12/10
  WORCESTER STATE UNIVERSITY
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 12/10
    
MIDDLE TOWNSHIP COUNTY OF CAPE MAY     WEEK OF            10,120  /A+/
  NEW JERSEY SEWER UTILITY REFUNDING   12/10
  BONDS, SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/11
    
PETERS TOWNSHIP                        WEEK OF            10,000  //
  WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      12/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/10
    
LAS VIRGENES, CALIFORNIA               WEEK OF            10,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT 2012         12/10
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/13
    
UNIFIED SCHOOL DISRTRICT NO. 446       WEEK OF            10,000  //
  MONTGOMERY COUNTY, KANSAS            12/10
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/13
    
WORTHINGTON SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            10,000  NR/NR/
  BOND ANTICIPATION NOTES, SERIES      12/10
  2012 BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/12
    
BOROUGH OF HUNTINGDON                  WEEK OF             9,995  //
  HUNTINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA      12/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/11
    
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NO. 525     WEEK OF             9,995  /AA/
  COUNTIES OF WILL, GRUNDY,            12/10
  LIVINGSTON, COOK, KENDALL, LASALLE
  & KANKAKEE AND STATE OF ILLINOIS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/12
    
SANDY VALLEY LOCAL SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             9,900  Aa2//
  OHIO REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED  12/10
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/13
    
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #5      WEEK OF             9,475  //
  SANGAMON COUNTY, ILLINOIS (BALL-     12/10
  CHATHAM) SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/12
    
STATE OF OHIO ECONOMIC DEVELOPMENT     WEEK OF             9,090  /AA+/
  REVENUE (OHIO ENTERPRISE BOND FUND)  12/10
  SERIES 2012-9 (CLINTON COUNTY PORT
  AUTHORITY-AMES PROJECT
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/11
    
LOWNDES COUNTY PUBLIC FACILITIES       WEEK OF             8,965  Aa2/AA-/
  AUTHORITY, GOERGIA                   12/10
  REFUNDING REVENUE BONDS
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 12/11
    
COMMUNITY CONSOLIDATED DISTRICT        WEEK OF             8,500  //
  #118 (DANVILLE) ILLINOIS VERMILLION  12/10
  COUNTY GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2012 BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/11
    
CITY OF CIBOLO                         WEEK OF             8,000  NAF/AA-/NAF
  (GUADALUPE COUNTY, TEXAS)            12/10
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS,
  SERIES 2012
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 12/10
    
DUNELLEN BOROUGH BOARD OF EDUCATION    WEEK OF             7,875  /AA-/
  MIDELESEX COUNTY, NEW JERSEY         12/10
  REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2012
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/11
    
THE IDB OF THE CITY OF SCOTTSBORO,     WEEK OF             7,600  /A+/
  ALABAMA                              12/10
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 12/13
    
LOWNDES COUNTY PUBLIC FACILITIES       WEEK OF             7,145  Aa2/AA-/
  AUTHORITY, GEORGIA                   12/10
  REFUNDING REVENUE BONDS
  (WATER & SEWER PROJECT) AND

  *************BANK QUALFIIED********
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 12/11
    
STATE OF OREGON                        WEEK OF             6,540  Aa3/NR/NR
  HOUSING AND COMMUNITY SERVICES       12/10
  DEPARTMENT
  HOUSING REVENUE BONDS

  2012 SERIES B

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
PORT OF SKAGIT COUNTY, WASHINGTON      WEEK OF             6,490  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       12/10
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $4,460M REFUNDING 2012A,
  BANK QUALIFIED
  $2,030M 2012B (TAXABLE)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: 2012A DUE: 2013-2035
          2012B DUE: 2025-2032
      Day of Sale: 12/13
    
TREASURE VALLEY COMMUNITY COLLEGE      WEEK OF             6,400  //
  DISTRICT, OREGON                     12/10
  FULL FAITH & CREDIT REFUNDING
  OBLIGATIONS
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2035
      Day of Sale: 12/11
    
BURSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             6,090  /AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      12/10
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 12/11
ARLINGTON, TENNESSEE                   WEEK OF             6,000  Aa3/NR/
  WATER REVENUE BONDS                  12/10
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/13

POCATELLO, IDAHO                       WEEK OF             5,600  //
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     12/10
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/13
    
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF           WEEK OF             4,800  Aaa//
  HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA         12/10
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  SERIES 2012A

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2032
      Day of Sale: 12/12
    
COUNTY OF MCKEAN                       WEEK OF             4,320  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         12/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2012
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/10
    
CHILLICOTHE, MISSOURI CERTIFICATES     WEEK OF             4,200  /A/
  OF PARTICIPATION (CHILLICOTHE        12/10
  AQUATIC PARK PROJECT) BQ
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/10
    
PARKSIDE AT MAYFIELD RANCH             WEEK OF             4,050  Baa3//
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT, TEXAS    12/10
  REFUNDING BONDS SERIES 2012A
  BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 12/12
    
OAKWOOD VILLAGE, OHIO                  WEEK OF             3,945  /A+/
  **************BANK QUALIFIED*******  12/10
  MGR: The Huntington Company, Columbus
OVERLAND PARK, KANSAS SALES TAX        WEEK OF             3,550  NR/NR/
  REVEUE TAXABLE (PRAIRIEFIRE          12/10
  COMMUNITY IMPROVEMENT DISTRICT #1
  PROJECT) SERIES 2012A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/13
    
EDGEWATER BOROUGH BOARD OF             WEEK OF             3,395  //
  EDUCATION, NEW JERSEY                12/10
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
EARLIMART SCHOOL DISTRICT,             WEEK OF             2,225  /A+/
  CALIFORNIA                           12/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 12/13
    
CITY OF CIBOLO                         WEEK OF             1,470  NAF/A+/NAF
  (GUADALUPE COUNTY, TEXAS)            12/10
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2012
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 12/10
                                          ----------------------
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