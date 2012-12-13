FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
'Bump stock' rush at gun shops
Las Vegas massacre
'Bump stock' rush at gun shops
One way for North Korea to raise cash: a booming art market
Lifestyle
One way for North Korea to raise cash: a booming art market
Drive-in chain Sonic says payment cards possibly hacked
Cyber Risk
Drive-in chain Sonic says payment cards possibly hacked
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 13, 2012 / 8:26 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

12 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
    
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
    
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           DAILY             648,040  A1/A+/A+
  AUTHORITY

  SUBORDINATE REVENUE SERIES 2012C
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
COMPOSITE ISSUE                        WEEK OF           300,000  A3/A-/A-
  REVENUE BONDS                        12/17
  ISSUED FOR THE BENEFIT OF BON
  SECOURS HEALTH SYTEM OBLIGATED
  GROUP
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS      WEEK OF           230,540  Aa1/AA+/AA+
  SIFMA INDEX BONDS 2013 SERIES A      12/17
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HILLSBOROUGH COUNTY INDUSTRIAL         WEEK OF           162,025  A3/NR/A-
  DEVELOPMENT AUTHORITY, FLORIDA       12/17
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH ORANGE COUNTY, CALIFORNIA        WEEK OF           149,000  Aa1/AA/
  COMMUNITY COLLEGE DISTRICT TAXABLE   12/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
OKLAHOMA MUNICIPAL POWER AUTHORITY     WEEK OF           117,910  A/A/
  POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS    12/17
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP:  12/17/2012
      Day of Sale: 12/18
BEXAR COUNTY, TEXAS                    WEEK OF           101,230  //
  TAX-EXEMPT VENUE PROJECT REVENUE     12/17
  REFUNDING BONDS (COMBINED VENUE
  TAX), SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL           DAILY              80,460  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY

  GENERAL REVENUE SERIES 2012D
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
TIFT COUNTY HOSPITAL AUTHORITY,        WEEK OF            79,520  Aa3/AA-/
  GEORGIA                              12/17

  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2033  TERM: 2038, 2042
      Day of Sale: 12/18
FAIRFAX COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT    WEEK OF            78,205  NR/NR/NR
  AUTHORITY                            12/17
  RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
  BONDS
  SERIES 2013A

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  SERIAL: 2013-2016  TERM: 2022, 2032, 2042, 2047
      Day of Sale: 12/20
OVERLAND PARK KANSAS SALES TAX         WEEK OF            64,000  NR/NR/
  SPECIAL OBLIGATION REVENUE           12/17

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/17
ARIZONA BOARD OF REGENTS               WEEK OF            63,000  /AA/
  SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS       12/17
  TAX-EXEMPT/TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TE: 16-31
          TXBL: 14-27, 34
      Day of Sale: 12/19
NORTH SUMTER COUNTY UTILITY            WEEK OF            52,000  /A/BBB-
  DEPENDENT DISTRICT SOLID WASTE       12/17
  REVENUE & SUBORDINATE SOLID WASTE
  REVENUE BONDS
  FLORIDA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: SR: 13-22, 27, 32, 42
          SUB: 14-22, 27, 32, 42
      Day of Sale: 12/19
NEW MEXICO HOSPITAL EQUIPMENT LOAN     WEEK OF            42,605  NR/NR/BBB-
  COUNCIL                              12/17
  FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS

  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  TERM: 2022, 2032, 2042
      Day of Sale: 12/18
TOMPKINS COUNTY DEVELOPMENT            WEEK OF            41,025  //
  CORPORATION TOMPKINS COUNTY, NEW     12/17
  YORK TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY
  COLLEGE FOUNDATION PROJECT
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/18
WISEBURN SCHOOL DISTRICT               DAILY              37,600  Aa3/A+/
  LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA
  2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION
  BONDS, 2012 SERIES C
  MGR: RBC Capital Markets, New York
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE          WEEK OF            37,095  NR/NR/NR
  AUTHORITY                            12/17
  REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
  TERM: 2017, 2022, 2030, 2032, 2042
      Day of Sale: 12/19
ORANGE COUNTY, NEW YORK                WEEK OF            35,515  //
  ASSISTED LIVING RESIDENCE            12/17
  REVENUE BONDS
  HAMLET AT WALKILL SERIES 2012
  MGR: Cain Brothers, New York
  TERM: 2046
BEXAR COUNTY, TEXAS                    WEEK OF            27,220  //
  TAX-EXEMPT VENUE PROJECT REVENUE     12/17
  REFUNDING BONDS (MOTOR VEHICLE
  RENTAL TAX), SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
      Day of Sale: 12/17
HUDSON COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF            25,765  //
  COUNTY OF HUDSON, NEW JERSEY         12/17
  COUNTY SECURED LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS

  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 12/18
MICHIGAN STRATEGIC FUND LIMITED        WEEK OF            24,090  //BB+
  OBIGATION REVENUE REFINDING  BONDS   12/17
  EVANGELICAL HOMES OF MICHIGAN
  PROJECT SERIES 2012
  MGR: Cain Brothers, New York
  TERM: 2032, 2047
LANSING, MICHIGAN                      WEEK OF            21,465  //
  SEWAGE DISPOSAL SYSTEM REVENUE       12/17
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  INGHAM & EATON COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/18
YOUNGSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            14,749  Aa2//
  REFUNDING 2012 OHIO                  12/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
LANSING, MICHIGAN                      WEEK OF            14,055  //
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       12/17
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2012
  INGHAM & EATON COUNTIES
  $6,915M SERIES 2012A
  $7,140M SERIES 2012B - TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/18
EL PASO COUNTY REFUNDING               WEEK OF            12,335  Aa2//
  IMPROVEMENT CERTIFICATES OF          12/17
  PARTICIPATION, COLORADO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
D'IBERVILLE TAX INCREMENT REFUNDING    WEEK OF            11,500  /BBB+/
  MISSISSIPPI                          12/17
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SALINE MICHIGAN                        WEEK OF            10,585  //BB+
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     12/17
  EVANGELICAL HOMES OF MICHIGAN
  SERIES 2012
  MGR: Cain Brothers, New York
  TERM: 2032, 2047
OVERLAND PARK KANSAS SALES TAX         WEEK OF            10,530  NR/NR/
  REVENUE (PRAIRIEFIRE COMMUNITY       12/17
  IMPROVEMENT DISTRICT #1 PROJECT)
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/17
BOARD OF W&S COMMISSIONERS OF THE      WEEK OF            10,000  /A+/
  CITY OF BOAZ, ALABAMA                12/17
  WATER & SEWER REVENUE BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2014-2042
      Day of Sale: 12/18
MERIDEN, CONNECTICUT GENERAL           WEEK OF            10,000  /AA-/
  OBLIGATION REFUNDING 2012            12/17
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 12/18
MONTGOMERY COUNTY UNIFIED SCHOOL       WEEK OF            10,000  //
  DISTRICT #446, KANSAS                12/17
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SALIDA SCHOOL DISTRICT                 WEEK OF             9,700  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION, COLORADO         12/17
  BANK QUALIFIED
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: STATE INTERCEPT
      Day of Sale: 12/19
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF             8,000  /AA+/
  COMMISSION MULTI-FAMILY HOUSING      12/17
  REVENUE - ALDER RIDGE APARTMENTS
  PROJECT
  WASHINGTON
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 12/18
WELD RE-8 SCHOOL DISTRICT, COLORADO    WEEK OF             7,000  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION                   12/17
  BANK QUALIFIED
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: STATE INTERCEPT
      Day of Sale: 12/18
GALVESTON COUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             6,635  /BBB/
  DISTRICT #39 UNLIMITED TAX           12/17
  REFUNDING BONDS SERIES 2012, TEXAS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 12/17
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF             6,400  Aaa//
  FINANCE AUTHORITY                    12/17
  MULTI-FAMILY CONDUIT REVENUE BONDS

  SERIES 2012D
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2018, 2023, 2028, 2031
      Day of Sale: 12/19
EVERGREEN FIRE PROTECTION DISTRICT     WEEK OF             6,335  Aa2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION COLORADO          12/17
  BANK QUALIFIED
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 12/18
BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             6,090  /AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      12/17
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 12/18
MONROE COUNTY WATER AUTHORITY          WEEK OF             5,870  Aa2/AA+/
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
HARRIS COUNTY, MUNICIPAL UTILITY       WEEK OF             5,500  /BBB/
  DISTRICT #383 UNLIMITED TAX          12/17
  REFUNDING BONDS, SERIES 2012
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 12/18
CITY OF STEPHENVILLE, TEXAS            WEEK OF             5,235  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/17
  MGR: Morgan Keegan, Memphis
  SERIAL: 2013-2033
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 12/17
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF           WEEK OF             4,800  Aaa//
  HILLSBOROUGH COUNTY, FLORIDA         12/17
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 2012A

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2022, 2032
      Day of Sale: 12/17
BAYFIELD SCHOOL DISTRICT NO 10,        WEEK OF             4,405  Aa2//
  COLORADO                             12/17
  IN ARCHULETA AND LA PLATA COUNTIES,
  COLORADO
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2012
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2029-2032
  REMARK: Colorado State Intercept
      Day of Sale: 12/18
OVERLAND PARK, KANSAS SALES TAX        WEEK OF             3,550  NR/NR/
  REVEUE TAXABLE (PRAIRIEFIRE          12/17
  COMMUNITY IMPROVEMENT DISTRICT #1
  PROJECT) SERIES 2012A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/17
WEST WASHINGTON COMMUNITY UNIT         WEEK OF             2,100  /A+/
  SCHOOL DISTRICT #10, ILLINOIS        12/17
  WASHINGTON COUNTY
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/20
TUKWILA METROPOLITAN PARK DISTRICT     WEEK OF             1,000  //
  WASHINGTON LIMITED TAX GENERAL       12/17
  OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 12/20
COLORADO DEVELOPMENT FINANCE CORP      WEEK OF               930  //
  CDFC LEASE PURCHASE PROGRAM, COP     12/17
  SERIES 2012A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 12/18
                                                      ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                1,839,514 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.