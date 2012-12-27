DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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December 27, 2012 / 8:26 PM / 5 years ago

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Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
ENTERGY ARKANSAS INC.                  WEEK OF            99,700  A3/A-/
  $45MM INDEPENDENCE COUNTY, ARKANSAS  12/31
  $54,700M JEFFERSON COUNTY, ARKANASA
  POLLUTION CONTROL REVENUE REFUNDING
  BONDS ENTERGY ARKANSAS INC PROJECT
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HOLLISTER, MISSOURI                    WEEK OF             5,970  //
  REFUNDING CERTIFICATES OF            12/31
  PARTICIPATION 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/03
                                          ----------------------
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