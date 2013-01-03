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#Market News
January 3, 2013 / 9:16 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

13 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
MECKLENBURG COUNTY GENERAL             WEEK OF           212,065  Aaa/AAA/AAA
  OBLIGATION REFUNDING NORTH CAROLINA  01/07
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 01/10

OKLAHOMA MUNICIPAL POWER AUTHORITY     WEEK OF           117,910  A/A/
  POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS    01/07
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/08

TOWN OF CARY-COMBINED ENTERPRISE       WEEK OF           113,000  Aaa/AAA/AAA
  SYSTEM REVENUE-NEW MONEY AND         01/07
  ADVANCED REFUND
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 01/09

ARIZONA STATE UNIVERSITY               WEEK OF           111,940  Aa3/AA/
  BOARD OF REGENTS, ARIZONA            01/07
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: TAX EXEMPT: 14-32, 37,43
          TAXABLE 14-25
      Day of Sale: 01/09

BOARD OF REGENTS                       WEEK OF            99,275  Aa2//AA
  TEXAS STATE UNIVERSITY SYSTEM        01/07
  REVENUE FINANCING SYSTEM REVENUE
  AND REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 01/09

TIFT COUNTY HOSPITAL AUTHORITY,        WEEK OF            81,225  Aa3/AA-/
  GEORGIA                              01/07

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2032  TERM: 2037, 2042
      Day of Sale: 01/08

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF            75,000  Aaa/NR/
  HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS,         01/07
  2013 SERIES A
  (GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
  PROGRAM) (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 01/09

SOUTH CAROLINA JOBS - ECONOMIC         WEEK OF            56,910  NR/A/
  DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL     01/07                        /EXP/
  REVENUE BONDS

  SERIES 2013 (SECURED BY FIRST
  MORTGAGE BONDS OF SCE&G)
  MGR: TD Securities (USA) LLC, New York
  TERM: 2033
      Day of Sale: 01/08

THE SCHOOL BOARD OF ST. JOHNS          WEEK OF            37,000  Aa3/AA-/
  COUNTY-CERTIFICATES OF               01/07
  PARTICIPATION, SERIES 2013-
  NEW MONEY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: ROP: 01/08/2013
      Day of Sale: 01/09

CITY OF MANHATTAN, KANSAS              WEEK OF            25,330  /A/A
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS     01/07
  MERCY REGIONAL HEALTH CENTER, INC.
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

WILSON SCHOOL DISTRICT                 WEEK OF            21,760  /AA-/
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           01/07
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
  OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 01/08

CITY OF DECATUR, ILLINOIS              WEEK OF            17,090  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   01/07
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: RATING: (AA2//)
      Day of Sale: 01/08

NORTH WALES WATER AUTHORITY,           WEEK OF            16,850  /AA/
  PENNSYLVANIA                         01/07
  WATER REVENUE BONDS
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2016-2036
      Day of Sale: 01/09

NORWALK-LA MIRANDA, CALIFORNIA         WEEK OF            12,000  Aa3/A+/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/07
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/09

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             9,920  /BBB/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          01/07
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

TIMBERLANE MUD                         WEEK OF             9,900  A//
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/08

EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             9,505  /AA-/
  BERKS COUNTY PENNSYLVANIA            01/07
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 01/07

MONTGOMERY COUNTY, KANSAS              WEEK OF             9,315  /A/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 466      01/07
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2020-2026
      Day of Sale: 01/10

MEADOWHILL REG MUD                     WEEK OF             9,200  A3//
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/08

WARRENSVILLE HEIGHTS, OHIO             WEEK OF             9,173  A1//
  **********BANK QUALIFIED********     01/07                      EXP/ /
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus

COWLEY COUNTY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF             9,165  /A/
  DISTRICT NO. 470, KANSAS             01/07
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2028
      Day of Sale: 01/10

NORTH MISSION GLEN MUNICIPAL           WEEK OF             9,090  /A-/
  UTILITY DISTRICT, TEXAS UNLIMITED    01/07
  TAX GENERAL OBLIGATION BANK
  QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2034
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

COVINGTON WATER DISTRICT,              WEEK OF             8,680  //
  WASHINGTON                           01/07
  WATER SYSTEM IMPROVEMENT AND
  REFUNDING BONDS
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 01/08

GAYLORD COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF             7,750  Aa2//
  2013 REFUNDING, COUNTIES OF OTSEGO,  01/07
  ANTRIM & CRAWFORD
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 01/10

BANGS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             6,960  //
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2035  CABS: 2016-2025
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 01/10

WEST VALLEY, UTAH                      WEEK OF             6,735  /AA+/AA
  SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS    01/07
  $5,590M TAX-EXEMPT SERIES 2013A
  $1,145M TAXABLE SERIES 2013B
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 01/09

NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF             6,400  Aaa/NR/
  FINANCE AUTHORITY                    01/07
  MULTI-FAMILY CONDUIT REVENUE BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 01/09

BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             6,090  /AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
*************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 01/08

OKOBOJI, IOWA                          WEEK OF             6,020  A2/NR/
  GENERAL OBLIGATION WATER REFUNDING   01/07
  BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 01/08

WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF             6,000  /AA+/
  COMMISSION-MULTI FAMILY ASHWOOD      01/07
  DOWNS APARTMENTS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2014
      Day of Sale: 01/08

WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF             6,000  /AA+/
  COMMISSION-MULTI FAMILY ATHERTON     01/07
  WOODS APARTMENTS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2014
      Day of Sale: 01/08

EMERALD FOREST UD                      WEEK OF             6,000  A//
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/09

FRANCONIA SEWER AUTHORITY              WEEK OF             5,655  //
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      01/07
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES OF 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 01/07

NORTH CEDAR, IOWA                      WEEK OF             5,650  NR/A/
  COMMUNITY SCHOOL DISTRICT            01/07
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 01/09

ARGYLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             5,415  //
  (DENTON COUNTY, TEXAS)               01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $  895M SERIES 2013A
  $4,520M SERIES 2013B
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  REMARK: SERIES 2013A (PSF-GTD)
          SERIES 2013B (UNINSURED)
          2013A DUE: 2030-2031 (CABS) AND
          2031-2038 (CIB'S)
          2013B DUE: 2019 (CABS) AND
          2020-2040 (CIB'S)
      Day of Sale: 01/08

FORT BEND LEVEE IMPROVEMENT            WEEK OF             5,360  /BBB+/
  DISTRICT 12, TEXAS UNLIMITED TAX     01/07
  GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2034
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

SCHALMONT CENTRAL SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             5,260  /AA-/
  NEW YORK                             01/07
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 01/10

BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             5,095  //
  DISTRICT NO. 6, TEXAS                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
      Day of Sale: 01/07

MIDDLETOWN INDUSTRIAL DEVELOPMENT      WEEK OF             5,000  //
  AUTHORITY, NEW JERSEY                01/07

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 01/10

PFLUGERVILLE, TEXAS                    WEEK OF             4,600  //
  COMBINATION TAX AND REVENUE CO'S     01/07
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 01/08

PIKE COUNTY SCHOOL DISTRICT,           WEEK OF             4,100  Aa1//
  GEORGIA                              01/07
  GENERAL OBLIGATION (SALES TAX)
  BONDS
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2018
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: A2
          Day of Sale: 01/08

GRAND LAKES MUD                        WEEK OF             4,000  A//
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/07

HARRIS COUNTY MUD #257                 WEEK OF             4,000  /A-/
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/08

RENN ROAD MUNICIPAL UTILITY            WEEK OF             3,965  /A/
  DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX        01/07
  GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2025
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

HARRIS COUNTY MUD #82                  WEEK OF             3,770  /BBB/
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/10

HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             3,360  A1//
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        01/07
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 01/09

PFLUGERVILLE, TEXAS                    WEEK OF             2,000  //
  LIMITED TAX BONDS, S13               01/07
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 01/08

    
HARRIS COUNTY WCID #109                WEEK OF             1,875  A//
  TEXAS                                01/07
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 01/10

CITY OF TUKWILA, WASHINGTON            WEEK OF               945  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       01/07
  BONDS
  ********BANK QUALIFIED*************
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 01/10
                                          ----------------------
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