FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
In Mosul’s fall, informers played vital role against Islamic State
Iraq
In Mosul’s fall, informers played vital role against Islamic State
White tiger, dark horse: North Korean art market heats up
Life
White tiger, dark horse: North Korean art market heats up
Foreign government code reviews 'problematic': official
Cyber Risk
Foreign government code reviews 'problematic': official
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
January 10, 2013 / 8:40 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

16 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
ARIZONA TRANSPORTATION BOARD           WEEK OF           706,290  Aa2/AA+/
  SUBORDINATED HIGHWAY REVENUE BONDS   01/14
  $593.630,000 TAX-EXEMPT SERIES
  2013A
  $112.655.000 TAXABLE SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           500,000  A2/A/A
  AUTHORITY-SERIES 2013A               01/14
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
  REMARK: ROP: 01/15/2013
      Day of Sale: 01/16

SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT      WEEK OF           411,175  A1/A+/A+
  AUTHORITY                            01/14
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: AMT/NON-AMT

COMMONWEALTH FINANCE AUTHORITY         WEEK OF           330,000  A1/AA-/AA
  REVENUE BONDS, SERIES 2013           01/14
  CONSISTING OF:
  $ 75,000M FEDERALLY TAXABLE 2013A-1
  $ 48,000M TAX-EXEMPT 2013 A-2
  $207,000M TAX-EXEMPT 2013 B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/15

THE OHIO STATE UNIVERSITY              WEEK OF           329,445  Aa2/AA-/
  (A STATE UNIVERSITY OF OHIO)         01/14
  SPECIAL PURPOSE GENERAL RECEIPTS
  BONDS SERIES 2013 A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2023-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 01/16

LOUISIANA STADIUM & EXPOSITION         WEEK OF           297,090  /A/
  DISTRICT                             01/14
  SENIOR REVENUE REFUNDING BONDS-
  TAX-EXEMPT SERIES 2013A
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 01/14/13
      Day of Sale: 01/15

MAYOR AND CITY COUNCIL OF BALTIMORE    WEEK OF           261,335  Aa2/AA-/
  (CITY OF BALTIMORE, MARYLAND)        01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CONSOLIDATED PUBLIC IMPROVEMENT
  BONDS
  $46,275,000 SERIES 2013A

  $183,570,000 SERIES 2013B

  $13,725,000 SERIES 2013C (TAXABLE)
  $17,765,000 SERIES 2013D (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SAN FRANCISCO WASTEWATER REVENUE-      WEEK OF           194,000  Aa3/AA-/
  REFUNDING                            01/14
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 01/15

ALASKA GENERAL OBLIGATION BONDS        WEEK OF           150,000  Aaa/AAA/AAA
  CONSISTING OF:                       01/14
  $ 11,000M TAXABLE WSCB
  $153,000M TAX-EXEMPT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2024  TERM: 2037
  REMARK: POS: 01/15/2013
      Day of Sale: 01/16

STATE OF OREGON                        WEEK OF           145,255  Aa1/AA+/AA+
  OREGON UNIVERSITY SYSTEM (TAXABLE)   01/14
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 01/15/2013
      Day of Sale: 01/16

NORTH HARRIS COUNTY, TEXAS             WEEK OF           109,110  //
  REGIONAL WATER AUTHORITY             01/14
  SENIOR LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 01/15

THE PLAZA METROPOLITAN                 WEEK OF           100,920  //
  DISTRICT NO.1                        01/14

  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2040

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF           100,220  /AA+/
  COMMISSION                           01/14                       /EXP/
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
  REFUNDING BONDS
  SPECIAL HOMEOWNERSHIP LOAN PROGRAM
  2013 SERIES A ($45,220,000) AND
  SERIES B ($55,000,000)
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  TERM: 2040

STATE OF OREGON                        WEEK OF            99,610  Aa1/AA+/AA+
  OREGON UNIVERSITY SYSTEM             01/14

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 01/15/2013
      Day of Sale: 01/16

COLORADO SPRINGS SCHOOL                WEEK OF            83,810  Aa3//
  SCHOOL DISTRICT NO.11                01/14

  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2030

REDMOND SCHOOL DISTRICT NO 2J,         WEEK OF            63,110  //
  OREGON                               01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2034

JEA-ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED       WEEK OF            55,000  Aa3/A+/AA
  REVENUE BONDS, 2013 SERIES A         01/14
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/17

CLEVELAND MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            52,330  Aa2/AA/AA
  OHIO                                 01/14
  GENERAL OBLIGATION (UNLIMITED TAX)
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA              WEEK OF            50,000  //
  WHISMAN SCHOOL DISTRICT              01/14
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/17

LOUISIANA STADIUM & EXPOSITION         WEEK OF            46,200  /A/
  DISTRICT                             01/14
  SENIOR REVENUE REFUNDING BONDS-
  TAXABLE SERIES 2013B
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 01/14/2013
      Day of Sale: 01/15

CITY OF ORLANDO, FLORIDA               WEEK OF            39,060  /AA+/AAA
  WASTEWATER SYSTEM REFUNDING AND      01/14
  IMPROVEMENT REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/16

HUDSON COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY    WEEK OF            25,245  //
  COUNTY OF HUDSON, STATE OF           01/14
  NEW JERSEY
  COUNTY SECURED LEASE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  HUDSON COUNTY PLAZA REFUNDING
  PROJECT
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 01/15

NORTHVILLE PUBLIC SCHOOL,MICHIGAN      WEEK OF            16,270  /AA-/
  2013 SCHOOL TECHNOLOGY BONDS,        01/14
  SERIES 1
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 01/15

HANOVER PUBLIC SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            15,890  /AA-/
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 01/17

CITY OF MELBOURNE, FLORIDA             WEEK OF            15,000  Aa3/NR/AA-
  WATER & SEWER REFUNDING REVENUE      01/14
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/16

CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    WEEK OF            13,815  NR/BBB-/NR
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS         01/14

  CONSISTING OF:
  $13,520M SERIES 2013A
  $   295M SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 01/16

SOUTH EASTERN SCHOOL DISTRICT          WEEK OF            12,740  /AA/
  YORK COUNTY PENNSYLVANIA             01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 01/14

D'LBERVILLE, MISSISSIPPI               WEEK OF            11,500  //
  TAX INCREMENT REFUNDING BONDS        01/14
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/14

NORTHERN INYO COUNTY HOSPITAL          WEEK OF            11,295  NR/BBB/
  DISTRICT, CALIFORNIA                 01/14
REVENUE BONDS 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 01/15

SOUTHMORELAND, PENNSYLVANIA            WEEK OF            10,000  A1//
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   01/14
  BONDS
  *******BANK QUALIFIED*************
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 01/15

ENCINITAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            10,000  //
  CALIFORNIA                           01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/17

ARMSTRONG, PENNSYLVANIA                WEEK OF            10,000  A1//
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   01/14
  REFUNDING
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 01/17

TIMBERLANE MUNICIPAL UTILITY           WEEK OF             9,900  //
  DISTRICT, TEXAS                      01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: UNDELRYING RATING: A
      Day of Sale: 01/16

CENTRAL LINCOLN, OREGON                WEEK OF             9,340  /AA-/
  PEOPLES UTILITY DISTRICT REVENUE     01/14
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2027
      Day of Sale: 01/15

WEST GENESEE CENTRAL SCHOOL            WEEK OF             9,075  Aa3//
  DISTRICT                             01/14
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 01/17

PENN TOWNSHIP LANCASTER COUNTY         WEEK OF             9,010  /AA-/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      01/14
  BONDS, SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 01/17

HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             8,800  Aa2//
  LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA        01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  LIMITED TAX SERIES OF 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 01/15

BALL-CHATHAM COMMUNTIY UNIT SCHOOL     WEEK OF             8,500  /AA/
  DISTRICT #5, ILLINOIS                01/14
  SANGAMON COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 01/15

ALLEGHENY VALLEY, PENNSYLVANIA         WEEK OF             8,050  A1//
  SCHOOL DISTRICT SERIES               01/14
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/16

YORK SUBURBAN SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             7,615  /A/
  YORK COUNTY PENNSYLVANIA             01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 01/14

FORT BEND COUNTY, TEXAS                WEEK OF             7,545  Aa2/AA-/
  WATER CONTROL IMPROVEMENT DISTRICT   01/14
  NO. 2
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/16

PLEASANT PRAIRE, WISCONSIN             WEEK OF             6,975  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    01/14
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/17

BERWICK AREA JOINT SEWER AUTHORITY     WEEK OF             6,150  /BBB+/
  COLUMBIA AND LUZERNE COUNTIES        01/14
  PENNSYLVANIA SEWER REVENUE BONDS
  SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 01/16

BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             6,090  /AA-/
  DISTRICT, TEXAS                      01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 01/16

EMERALD FOREST UTILITY DISTRICT,       WEEK OF             6,000  //
  TEXAS                                01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/16

HOLLISTER,MISSOURI                     WEEK OF             5,970  NR//
  REFUNDING CERTIFICATES OF            01/14
  PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 01/17

COOK COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 167    WEEK OF             5,800  NR/AA-/NR
  ILLINOIS                             01/14
  BROOKWOOD SCHOOL
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 01/16

FAIR HAVEN BOROUGH BOARD OF            WEEK OF             5,710  //
  EDUCATION                            01/14
  MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 01/17

WEST CHICAGO PARK DISTRICT,            WEEK OF             5,500  //
  ILLINOIS                             01/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: AGM (BBB+)
      Day of Sale: 01/17

BRAZORIA COMUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             5,095  /A/
  DISTRICT NO. 6, TEXAS                01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 01/14

CITY OF MIDDLETOWN INDUSTRIAL          WEEK OF             4,600  NR/AA+/NR
  DEVELOPMENT AUTHORITY                01/14
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  (SOUTHEAST TOWERS PRESERVATION,
  L.P. PROJECT), SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 01/17

GRAHAM LOCAL SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             4,530  A2//
  CHAMPAIGN AND SHELY COUNTIES, OHIO   01/14
  SCHOOL IMPROVEMENT (UNLIMITED TAX)
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2030
  REMARK: OHIO STATE CREDIT ENHANCEMENT
      Day of Sale: 01/16

MSD OF STEUBEN, INDIANA                WEEK OF             4,410  /AA+/
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION   01/14                       /EXP/
  REFUNDING 2013 BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 01/17

MALCOMSON ROAD MUNICIPAL UTILITY       WEEK OF             4,400  A//
  DISTRICT, TEXAS                      01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/15

LOUETTA NORTH PUBLIC UTILITY           WEEK OF             3,695  /A/
  DISTRICT, TEXAS                      01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 01/15

SPARTA COMMUNTIY UNIT SCHOOL           WEEK OF             3,590  /A/
  DSITRICT #140, ILLINOIS              01/14
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  UNLIMITED TAX, SCHOOL BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 01/17

DOLORES SCHOOL DISTRICT NO. RE-4A      WEEK OF             3,470  /AA-/
  (MONTEZUMA COUNTY, COLORADO)         01/14
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: Bank Qualified

LAKESIDE MUNICIPAL UTILITY             WEEK OF             3,165  NR/NR/
  DISTRICT NO. 3, TEXAS                01/14
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/14

BORGER, TEXAS                          WEEK OF             3,000  //
  TAX WASTEWATER SEWER SYSTEM AND      01/14
  LIMITED PLEDGE REVENUE
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION, S13
***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 01/14

COOLBAUGH TOWNSHIP MONROE COUNTY       WEEK OF             2,040  /AA-/
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      01/14
  BONDS, SERIES OF 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 01/15

HARRIS COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             1,875  //
  WATER CONTROL IMPROVEMENT DISTRICT   01/14
  NO 109
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: UNDERLYING RATING: A
      Day of Sale: 01/14

ST. GENEVIEVE R-II SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             1,560  /AA+/
  MISSOURI                             01/14
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 01/15

ALLEGHENY VALLEY, PENNSYLVANIA         WEEK OF             1,100  //
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING 2012A      01/14
  *********GENERAL OBLIGATION********
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2015
      Day of Sale: 01/16
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:      4,448,275 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.