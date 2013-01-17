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#Market News
January 17, 2013 / 8:51 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF         2,023,850  A1/A+/
  AUTHORITY                            01/21
  SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
  REFUNDING BONDS AND NOTES

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/23

JOBSOHIO BEVERAGE SYSTEM               WEEK OF         1,103,685  A2/AA/NR
  STATEWIDE SENIOR LIEN LIQUOR         01/21
  PROFIT
  TAXABLE REVENUE BONDS, SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

JOBS OHIO BEVERAGE SYSTEM STATEWIDE    WEEK OF           423,000  A2/AA/
  SENIOR LIEN LIQUOR PROFITS REVENUE   01/21
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2023  TERM: 2038
      Day of Sale: 01/23

ADVENTIST HEALTH SYSTEM,               WEEK OF           334,610  //
  CALIFORNIA                           01/21
  CONSISTING OF:
  $284,610M CALIFORNIA HEALTH
  FACILITIES REVENUE
  $ 50,000M CORPORATE BULLET
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: RATINGS: A/A
          CORPORATE PIECE DONE THROUGH WFSLLC
          ROP 01/23
      Day of Sale: 01/24

HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF           301,470  //
  (HARRIS COUNTY, TEXAS)               01/21
  CONSISTING OF:
  $204,230M LIMITED TAX SCHOOLHOUSE
  AND REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  $ 97,240M LIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: RATING: 2013A (PSF) AAA/AAA/NR
          2013C (NON-PSF) AAA/AA+/NR

LOUISIANA BOND COMMISSION              WEEK OF           250,000  Aa3/AA-/AA-
  STATE HIGHWAY IMPROVEMENT FUND       01/21
  REVENUE BONDS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 01/23

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           188,865  A1/A+/
  AUTHORITY                            01/21
  SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION
  REFUNDING BOND AND NOTES

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/23

HILLSBOROUGH COUNTY INDUSTRIAL         WEEK OF           162,025  A3/NR/A-
  DEVELOPMENT AUTHORITY (FLORIDA)      01/21
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2012A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND        WEEK OF           150,000  Aaa/AAA/
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     01/21
  REVENUE BONDS, YALE UNIVERSITY
  SERIES 2010A-3
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 01/23

NORTH ORANGE COUNTY, CALIFORNIA        WEEK OF           149,000  Aa1/AA/
  COMMUNITY SCHOOL DISTRICT            01/21
  TAXABLE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 01/25

MILWAUKEE COUNTY, WISCONSIN            WEEK OF           139,380  Aa2/AA/AA+
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION   01/21
  PROMISSORY NOTES, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

JEA                                    WEEK OF           107,690  Aa2/AA-/AA
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS,       01/21
  SERIES THREE 2013A
  ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATE
  REVENUE BONDS, 2013 SERIES B
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 01/23/2013
      Day of Sale: 01/24

MAINE STATE HOUSING AUTHORITY          WEEK OF           106,000  Aa1/AA+/
  MORTGAGE PURCHASE BONDS              01/21

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP 1/22/2013
      Day of Sale: 01/23

THE PLAZA METROPOLITIAN DISTRICT       WEEK OF           100,920  NR/NR/NR
  NO. 1, COLORADO                      01/21
  REVENUE
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2040

STRONGSVILLE CITY SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            81,000  //
  OHIO                                 01/21
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF            71,660  //
  DEVELOPMENT AUTHORITY                01/21
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A, B1-B3
  AMERICAN BAPTIST HOMES OF THE WEST
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: S&P - BBB (negative)
          Fitch - BBB+ (stable)
      Day of Sale: 01/24

BREVARD COUNTY HEALTH FACILITIES       WEEK OF            66,425  A3/A-/
  AUTHORITY, FLORIDA                   01/21
  HEALTH FACILITIES REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013A (HEALTH FIRST,
  INC. PROJECT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 01/24

ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA              WEEK OF            57,745  Aa2/AA-/
  WATER & SEWER                        01/21
  REVENUE AND REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013 A AND B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/23

COUNTY OF WINNEAGO, ILLINOIS           WEEK OF            52,145  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             01/21                      EXP/ /
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: SERIALS/TERMS
      Day of Sale: 01/24

BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY     WEEK OF            48,990  NR/AA-/AA
  OF OKLAHOMA                          01/21
  GENERAL REVENUE BONDS SERIES 2013B

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 01/24

CITY OF WACO, TEXAS                    WEEK OF            47,610  Aa2/AA/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  01/21
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2036

NEW HAMPSHIRE HEALTH AND               WEEK OF            45,000  A2/NR/A
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     01/21
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  CONCORD HYOSPTIAL ISSUE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2032, 2037, 2043
      Day of Sale: 01/24

MEDINA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            45,000  //
  TAXABLE REFUNDING BONDS,             01/21
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD          WEEK OF            41,325  Aaa/AA+/AAA
  STATE OF TEXAS                       01/21
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  WATER FINANCIAL ASSISTANCE BONDS,
  SERIES 2013A

  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 01/23

TOMPKINS COUNTY DEVELOPMENT            WEEK OF            40,835  //
  CORPORATION, NEW YORK                01/21
  TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY COLLEGE
  FOUNDATIONS, INC. PROJECT
  CONSISTING OF:
  TAX-EXEMPT REVENUE BONDS,
  SERIES 2013A
  TAXABLE REVENUE BONDS, SERIES 2013B
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 01/24

OREGON CITY SCHOOL DISTRICT 62,        WEEK OF            39,105  //
  OREGON                               01/21
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Due:  6/15/13-20
      Day of Sale: 01/23

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            37,000  //
  HEALTH FACILITY ANTICIPATION NOTES   01/21
  SERIES 2013A
  CAMERON MEMORIAL COMMUNITY HOSPITAL
  MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
      Day of Sale: 01/24

VILLAGE COMMUNITY DEVELOPMENT          WEEK OF            36,000  /A/
  DISTRICT NO.5, FLORIDA               01/21
  SPECIAL ASSESSMENT REVENUE
  REFUNDING PHASE I & PHASE II
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2028, 2033, 2034
      Day of Sale: 01/24

CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE 2012    WEEK OF            27,000  //
  SERIES T                             01/21
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/22

CALIFORNIA SCHOOL CASH RESERVE 2012    WEEK OF            27,000  //
  SERIES U                             01/21
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/22

COLUMBUS REGIONAL HEALTHCARE           WEEK OF            24,620  /BBB/
  SYSTEM, NORTH CAROLINA               01/21
  NORTH CAROLINA MEDICAL CARE
  COMMISSION
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SERIALS AND TERMS
      Day of Sale: 01/24

LAKE COUNTY SCHOOL BOARD, FLORIDA      WEEK OF            17,000  /A/A+
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        01/21
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2029
      Day of Sale: 01/23

CITY OF LEWISVILLE, TEXAS              WEEK OF            15,455  //
  COMBINATION CONTRACT REVENUE &       01/21
  SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING
  (CASTLE HILLS PUBLIC IMPROVEMENT
  DISTRICT NO. 2
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028
  REMARK: /AA-/(/BBB+/) AGM
      Day of Sale: 01/24

PARISHWIDE SCHOOL DISTRICT OF          WEEK OF            15,285  /AA-/
  CADDO PARISH, LOUISIANNA             01/21
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
  BONDS
  ********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 01/23

GROTON, CONNECTICUT                    WEEK OF            15,225  MIG 1/SP-1+/
  GENERAL OBLIGATION BANS TAXABLE      01/21
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013
      Day of Sale: 01/22

CASCADE SCHOOL DISTRICT 5, ORGEGON     WEEK OF            14,245  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         01/21
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Due:  6/15/13-26
      Day of Sale: 01/24

GLENDALE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT    WEEK OF            13,995  Aa2/AA-/
  LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA       01/21
  2002 ELECTION GENERAL OBLIGATION
  BONDS, 2013 SERIES F
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/23

CITY OF WACO, TEXAS                    WEEK OF            12,665  Aa2/AA/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           01/21
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2033

SOUTH TEXAS INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF            11,500  A//
  DISTRICT, TEXAS                      01/21                      EXP/ /
  LEASE REVENUE BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 01/22

WESTMINSTER, COLORADO                  WEEK OF            10,885  NR/AA-/
  REFUNDING CERTIFICATE OF             01/21
  PARTICIPATION SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 01/24

ENCINITAS, CALIFORNIA                  WEEK OF            10,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/21
  2010 ELECTION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/24

ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT #50,      WEEK OF            10,000  Aa2/AA-/
  COLORADO                             01/21
  GENERAL OBLIGATION REFUNDINGS BONDS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 01/23

PAJARO VALLEY, CALIFORNIA              WEEK OF             9,800  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/21
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/24

FERGUSON, MISSOURI                     WEEK OF             9,085  A1//
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        01/21
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

PENN TOWNSHIP                          WEEK OF             9,010  /AA-/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       01/21
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2028
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/23

STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING           WEEK OF             8,930  /A/
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              01/21

  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2037
  REMARK: *** NON-BANK QUALIFIED ***
      Day of Sale: 01/24

BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             8,310  /BBB+/
  DISTRICT NO. 18, TEXAS               01/21
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

LUBBOCK COUNTY, TEXAS                  WEEK OF             7,605  /AA/
  LIMITED TAX NOTES                    01/21
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 01/24

FARMERSVILLE INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF             7,370  Aaa//
  DISTRICT, TEXAS                      01/21
  UNLIMITED TAX R5EFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2030
  REMARK: (A1)
      Day of Sale: 01/23

DOVER AREA SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             5,715  A1//
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            01/21
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2018
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/22

FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             5,300  /BBB/
  DISTRICT #116,TEXAS                  01/21
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/23

NORWAY-VULCAN AREA SCHOOLS,            WEEK OF             5,220  Aa2//
  MICHIGAN                             01/21
  SCHOOL BUILDING & SITE & REFUNDING
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      REMARK: QSBLF

BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             5,095  /A/
  DISTRICT NO. 6, TEXAS                01/21
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 01/22

LUBBOCK COUNTY, TEXAS                  WEEK OF             5,085  Aa1/AA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   01/21
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 01/24

NORTHEASTERN SCHUYLKILL JOINT          WEEK OF             4,700  //
  MUNICIPAL AUTHORITY                  01/21
  SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2040
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/24

RIDLEY SCHOOL DISTRICT                 WEEK OF             4,450  //
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        01/21
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/22

METROPOLITAN SCHOOL DISTRICT OF        WEEK OF             4,410  //
  STUEBEN COUNTY,INDIANA               01/21
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION PENSION
  REFUNDING 2013 BONDS
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2023
  REMARK: S&P: AA+/A
      Day of Sale: 01/22

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             4,370  Baa1//
  DISTRICT #148, TEXAS                 01/21
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 01/24

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF             4,300  Aaa/NR/NR
  DEVELOPMENT AUTHIORITY               01/21
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS

  2013 SERIES A-1
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 TERM: 2023, 2030
      Day of Sale: 01/23

CITY OF SPRINGVILLE, ALABAMA           WEEK OF             4,015  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION WARRANTS          01/21
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 01/23

SAINT THOMAS TOWNSHIP MUNICIPAL        WEEK OF             3,760  /A/
  AUTHORITY                            01/21
  FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA
  GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2044
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/23

CITY OF DECATUR, TEXAS                 WEEK OF             3,450  A1//
  TAX AND WATERWORKS AND SEWER         01/21
  SYSTEM REVENUE
  ********BANK QUALIFIED************
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2015-2024

WILLIAMSBURG, PENNSYLVANIA             WEEK OF             3,115  /A+/
  COMMUNITY SCHOOL DISTRICT            01/21
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2017
      Day of Sale: 01/23

BOROUGH OF PARK RIDGE                  WEEK OF             3,050  //
  BERGEN COUNTY, NEW JERSEY            01/21
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 01/24

WILLIAMSON WWSID #3, TEXAS             WEEK OF             2,565  A3//
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,       01/21
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

NORTHEAST TEXAS COMMUNITY COLLEGE      WEEK OF             2,131  /A/
  DISTRICT, TEXAS                      01/21
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2024-2029
      Day of Sale: 01/24

NIXA, MISSOURI                         WEEK OF             1,965  A1//
  COMBINED WATER & SEWER REFUNDING     01/21
  REVENUE BONDS SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/22

NIXA, MISSOURI                         WEEK OF             1,340  A1//
  COMBINED REFUNDING                   01/21
  CERTIFICATE OF PARTICIPATION
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 01/22
                                          ----------------------
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