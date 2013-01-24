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January 24, 2013 / 9:41 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

17 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
JOBSOHIO BEVERAGE SYSTEM               WEEK OF         1,103,685  A2/AA/NR
  STATEWIDE SENIOR LIEN LIQUOR         01/28
  PROFITS TAXABLE REVENUE BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

JOBSOHIO BEVERAGE SYSTEM STATEWIDE     WEEK OF           423,000  A2/AA/
  SENIOR LIEN LIQUOR PROFITS REVENUE   01/28

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2023  TERM: 2028
      Day of Sale: 01/30

BAY AREA WATER SUPPLY AND              WEEK OF           334,970  Aa3/AA-/NR
  CONSERVATION AGENCY REVENUE BONDS    01/28

  SERIES 2013A/B (TAX EXEMPT/TAXABLE)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 1/30/2013
      Day of Sale: 01/31

THE METROPOLITIAN GOVERNMENT OF        WEEK OF           288,845  Aa1/AA/
  NASHVILLE & DAVIDSON COUNTY,         01/28
  TENNESSEE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2027
      Day of Sale: 01/29

WEST VIRGINIA UNIVERSITY PROJECTS,     WEEK OF           210,000  Aa3/A+/
  WEST VIRGINIA                        01/28                      EXP/EXP/
  BOARD OF GOVERNORS REVENUE
  REFUNDING
  TAXABE AND TAX EXEMPT
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

MAINE HEALTH & EDUCATIONAL             WEEK OF           149,710  Baa1/BBB/
  FACILITIES AUTHORITY EASTERN MAINE   01/28
  MEDICAL CENTER
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2033, 2043
      Day of Sale: 01/30

CITY OF AUSTIN, TEXAS                  WEEK OF           143,505  Baa1/A-/BBB+
  RENTAL CAR REVENUE                   01/28                      EXP/EXP/EXP
  TAXABLE SERIES
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

YALE-NEW HAVEN HOSPITAL, INC.          WEEK OF           132,000  Aa3/A+/
  TAXABLE BONDS SERIES 2013            01/28
  CONNECTICUT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2037-2043
      Day of Sale: 01/30

RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE      WEEK OF            99,280  Aa2//
  FINANCE CORPORATION                  01/28
  MULTI-FAMILY DEVELOPMENT BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 1/29 & 1/30
      Day of Sale: 01/31

COUNTY OF HAWAII                       WEEK OF            97,225  Aa2/AA-/AA-
  GENERAL OBLIGATION BONDS             01/28
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 1/29/2013
      Day of Sale: 01/30

BEXAR COUNTY, TEXAS                    WEEK OF            92,000  Aaa/AA+/AAA
  COMBINATION TAX AND REVENUE          01/28                      EXP/EXP/EXP
  CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2013
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 01/31

PALM BEACH COUNTY, FLORIDA WATER       WEEK OF            74,830  Aaa/AAA/AAA
  AND SEWER REVENUE REFUNDING BONDS    01/28
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TAMPA BAY WATER                        WEEK OF            70,000  Aa2/AA+/AA+
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS         01/28
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/31

STATE OF ARIZONA DEPARTMENT OF         WEEK OF            67,760  A1/A+/
  ADMINISTRATION                       01/28
  REFUNDING CERTIFICATES OF
  PARTICIPATION
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/29

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            60,000  A2/A/
  AGENCY REVENUE - SOUTHCOAST HEALTH   01/28
  SYSTEM
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2022  TERM: 2027, 2033, 2043
      Day of Sale: 01/29

PUEBLO COUNTY, COLORADO                WEEK OF            59,540  Aa2//
  SCHOOL DISTRICT #70                  01/28
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 01/29

COLORADO WATER RESOURCES AND POWER     WEEK OF            57,680  Aaa/AAA/AAA
  DEVELOPMENT AUTHORITY CLEAN WATER    01/28
  REFUNDING REVENUE BONDS
  2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL       WEEK OF            54,575  A2/A/
  FACILITY REVENUE BONDS               01/28
  UNIVERSITY OF DAYTON 2013 PROJECT
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

STATE OF CONNECTICUT HEALTH AND        WEEK OF            43,090  Aa3/A+/
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     01/28
  REVENUE BONDS YALE-NEW HAVEN
  HOSPITAL ISSUE, SERIES N
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2019-2033  TERM: 2036, 2048
      Day of Sale: 01/30

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            42,690  A2/A/
  AGENCY MASSACHUSETTS COLLEGE OF      01/28
  PHARMACY & HEALTH SCIENCES ISSUE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2032, 2035
      Day of Sale: 01/29

CITY OF TACOMA, WASHINGTON             WEEK OF            41,615  A1/AA/NR
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       01/28
  REFUNDING BONDS 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SHELBY COUNTY HEALTH, EDUCATIONAL      WEEK OF            40,000  NR/NR/NR
  AND HOUSING FACILITY BOARD,          01/28
  TENNESSEE INDEX FLOATING RATE
  REVENUE REFUNDING BONDS (TREZEVANT
  MANOR PROJECT)
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF            38,710  NR/A-/
  AUTHORITY INSURED REVENUE HEALTH     01/28
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2042
      Day of Sale: 01/30

FORT ZUMWALT R-11 SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            38,403  //
  MISSOURI                             01/28
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $32,683M - SERIES A
  $ 5,720M - SERIES B TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: AA3//(MO DIRECT DEPOSIT
          PROGRAM)

WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF            38,000  Ba1//
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   01/28
  SERIES 2013A
  SAUK-PRAIRIE MEMORIAL HOSPITAL INC.
  MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
  REMARK: DUE DATE: TERMS OUT 35 YEARS
      Day of Sale: 01/31

AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO       WEEK OF            37,000  //
  SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT BONDS  01/28
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

ST. LOUIS, MISSOURI                    WEEK OF            34,990  //
  SPECIAL ADMINISTRATIVE BOARD OF THE  01/28
  TRANSITIONAL SCHOOL DISTRICT,
  REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $14,870M - SERIES A
  $20,120M - SERIES B (TAXABLE)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: /AA+/ (MO DIRECT DEPOSIT
          PROGRAM)

COLORADO WATER RESOURCES AND POWER     WEEK OF            34,080  Aaa/AAA/AAA
  DEVELOPMENT AUTHORITY DRINKING       01/28
  WATER REFUNDING REVENUE BONDS
  2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

TEXAS STATE AFFORDABLE HOUSING         WEEK OF            32,000  //
  CORPORATION SINGLE FAMILY MORTGAGE   01/28
  REVENUE REFUNDING BONDS TAXABLE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2041
      Day of Sale: 01/31

WORTHINGTON CITY SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            30,000  //
OHIO                                 01/28
  SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013 A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO.     WEEK OF            28,800  Aa1//AA+
  RE-1, COLORADO                       01/28
  GENERAL OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2028

RAMAPO LOCAL DEVELOPMENT               WEEK OF            25,000  A1//
  CORPORATION, NEW YORK TAXABLE/       01/28
  TAX EXEMPT
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 01/31

MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF            24,235  /AA-/
  DISTRICT NO. TEXAS UNLIMITED TAX     01/28
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 01/29

NORTH SANTIAM SCHOOL DISTRICT          WEEK OF            22,850  //
  NO. 29J, OREGON                      01/28
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 01/30

SARATOGA COUNTY CAPITAL RESOURCES      WEEK OF            22,095  /A/
  CORPORATION, NEW YORK THE SARATOGA   01/28
  HOSPITAL PROJECT
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 01/30

ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION      WEEK OF            22,000  /AA-/
  BUILDING AUTHORITY                   01/28
  CARNEGIE MELLON UNIVERSITY REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/29

IOWA HIGHER EDUCTION LOAN AUTHORITY    WEEK OF            22,000  /BBB/
  UPPER IOWA UNIVERSITY PROJECT        01/28
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/31

GOVERNMENT OF GUAM                     WEEK OF            21,765  /A/A-
  BUSINESS PRIVILEGE TAX BONDS         01/28
  SERIES 2013C
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 01/31

PAJARO VALLEY, CALIFORNIA              WEEK OF            20,000  //
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/28
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/29

THE HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES    WEEK OF            19,200  NR/NR/
  BOARD OF THE CITY OF JOHNSON CITY    01/28
  TENNESSEE REVENUE REFUNDIING AND
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
  APPALACHIAN CHRISTIAN VILLAGE
  PROJECT
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: FITCH: BBB- (stable)
      Day of Sale: 01/31

ST. TAMMANY PARISH WIDE SCHOOL         WEEK OF            18,000  /AA/
  DISTRICT NO. 12, LOUISIANA           01/28
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 01/30

CRESWELL SCHOOL DISTRICT NO. 40,       WEEK OF            17,800  //
  OREGON                               01/28
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $8,605M SERIES A FEDERALLY TAXABLE
  $9,195M SERIES B TAX-EXEMPT (BQ)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES A DUE: 2013-2021
          SERIES B DUE: 2013-2027
      Day of Sale: 01/29

LYNWOOD, CALIFORNIA                    WEEK OF            16,500  A2/A/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/28
  GENERAL OBLIGATION
  2012 ELECTION SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 01/30

LYNWOOD, CALIFORNIA                    WEEK OF            13,500  MIG 1/SP-1/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/28
  BANS 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015
      Day of Sale: 01/30

JACKSON PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN       WEEK OF            11,220  //
  2013 REFUNDING BONDS                 01/28
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  BONDS
  TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: AA2// (QSBLF)

CITY OF MANHATTAN BEACH                WEEK OF            10,470  /AA+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        01/28
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 01/31

ENCINITAS, CALIFORNIA                  WEEK OF            10,000  Aa2/AA+/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT              01/28
  GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/31

HEALTH, EDUCATIONAL AND HOUSING        WEEK OF             9,955  NR/NR/NR
  BOARD OF SHELBY COUNTY, TENNESSEE    01/28
  INDEX FLOATING RATE REVENUE
  REFUNDING BONDS SUBORDINATED

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2039
      Day of Sale: 01/29

ROSEVILLE, CALIFORNIA                  WEEK OF             8,715  //
  LONGMEADOW PARKSIDE                  01/28
  COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
  SPECIFIC REVENUE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/31

WASHINGTON COUNTY, KANSAS              WEEK OF             8,040  NR//
  PUBLIC BUILDING COMMISSIONS          01/28
  REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 01/31

WASHINGTON COUNTY, KANSAS              WEEK OF             8,040  //
  PUBLIC BUILDING COMMISSION           01/28
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/31

DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             6,400  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX        01/28
  SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: /AA-/
      Day of Sale: 01/31

BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY         WEEK OF             6,090  /AA-/
  DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING     01/28
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 01/30

PAW PAW PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN       WEEK OF             5,965  //
  2013 REFUNDING BONDS                 01/28
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED
  TAX BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: /AA-/ (QSBLF)

CITY OF RUSK, TEXAS                    WEEK OF             5,955  /A/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION LIMITED   01/28
  TAX GENERAL OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2019-2034
  REMARK: Bank Qualified

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             5,500  /BBB/
  DISTRICT #383 UNLIMITED TAX          01/28
  REFUNDING BONDS 2013, TEXAS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: INSURED
      Day of Sale: 01/28

GREENHAWE WATER CONTROL IMPROVEMENT    WEEK OF             5,135  //
  DISTRICT 2, TEXAS UNLIMITED TAX      01/28
  REFUNDING BONDS S13
  BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 01/31

CROCKETT INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             4,750  //
  DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION    01/28
  OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
  HOUSTON COUNTY) UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  SERIAL: 2013-2037

PLATTSBURGH CITY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             4,520  Aa2//
  CLINTON COUNTY, NEW YORK GENERAL     01/28
  OBLIGATIONS SCHOOL DISTRICT
  REFUNDING BONDS 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 01/30

MONTANA BILLINGS REFUNDING             WEEK OF             4,145  /NR/
  CERTIFICATE OF PARTICIPATION         01/28
  SERIES
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 01/29

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT #417    WEEK OF             4,055  NR//
  MORRIS COUNTY                        01/28
  GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2023-2028
      Day of Sale: 01/30

MORRIS COUNTY, KANSAS                  WEEK OF             4,055  //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT #417         01/28
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 01/30

CINCO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT       WEEK OF             3,345  /A-/
  NO. 10, TEXAS                        01/28
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2030
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: Bank Qualified

TELLURIDE FIRE PROTECTION DISTRICT,    WEEK OF             3,300  NR/AA/NR
  COLORADO                             01/28
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 01/29

COTTONWOOD CREEK MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             2,395  NR/NR/NR
  DISTRICT 1, TEXAS UNLIMITED TAX      01/28
  REFUNDING BONDS S13 BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 01/30

CITY OF RUSK, TEXAS                    WEEK OF             1,830  /A/
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       01/28
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2021
  REMARK: Bank Qualified

LINDBERGH SCHOOLS                      WEEK OF             1,355  Aa2//
  (ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI)         01/28
  LEASE PARTICIPATION CERTIFICATES,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
                                          ----------------------
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