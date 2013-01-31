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#Market News
January 31, 2013 / 9:01 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

19 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
CITY OF PHOENIX CIVIC IMPROVEMENT      WEEK OF           208,145  Aa3/AA-/
  CORPORATION SENIOR LIEN AIRPORT      02/04                      EXP/EXP/
  REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
  AMT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 02/05

STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           200,995  Aaa/AAA/AAA
  STATE REVOLVING FUND GENERAL         02/04
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 02/05/2013
      Day of Sale: 02/06

MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           170,525  NR/AAA/AAA
  STATE REVOLVING FUND REVENUE BONDS   02/04
  $139,100M CLEAN WATER REVOLVING
  FUND SUBORDINATE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  $ 31,425M DRINKING WATER REVOLVING
  FUND SUBORDINATE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY           WEEK OF           170,000  //
  (CORPORATE CUSIP)                    02/04
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 02/05

THE COMMONWEALTH OF KENTUCKY           WEEK OF           153,285  Aa3/A+/A+
  ASSET/LIABILITY COMMISSION           02/04
  FUNDING NOTES, 2013 GENERAL FUND
  FIST SERIES (TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY    WEEK OF           150,000  /BBB+/
  PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL-         02/04
  VARIABLE RATE REVENUE REFUNDING
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 02/05

DISTRICT OF COLUMBIA                   WEEK OF           111,370  NR/BBB-/NR
  STUDENT DORMITORY REVENUE BONDS      02/04

  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/06

LAKE TRAVIS INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF           108,285  Aaa/AAA/NAF
  DISTRICT                             02/04

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
      Day of Sale: 02/05

NORTH HARRIS COUNTY REGIONAL WATER     WEEK OF           107,280  //
  AUTHORITY, TEXAS                     02/04
  SR. LIEN REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 02/05

COLONY DEVELOPMENT TAXABLE 2013A       WEEK OF           106,850  Aa1/AA+/
  NE FURNITURE MART                    02/04
  TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2020-2047
  INSURANCE: BERKSHIRE HATHAWAY ASSURANCE
      Day of Sale: 02/06

OLENTANGY LOCAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            78,811  Aa1/AA+/
  OHIO                                 02/04
  DELAWARE & FRANKLIN COUNTIES
  REFUNDING BONDS
  GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
  $22,286M - SERIES 2013A - TAXABLE
  $56,525M - SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: ROP: 02/05/2013
      Day of Sale: 02/06

ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY    WEEK OF            75,000  /BBB+/
  PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL-         02/04
  VARIABLE RATE REVENUE REFUNDING
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 02/05

STATE OF COLORADO                      WEEK OF            73,710  Aa2//
  UCDHSC FITZSIMONS ACADEMIC PROJECT   02/04
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
      Day of Sale: 02/06

ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY    WEEK OF            55,000  /BBB+/
  PHOENIX CHILDREN'S HOSPITAL          02/04
  HOSPITAL REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 02/05

HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION       WEEK OF            52,385  Baa3/NR/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       02/04
  REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

DELAWARE STATE HOUSING AUTHORITY       WEEK OF            50,000  Aaa//
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE       02/04
  TAXABLE
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 02/06

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            48,860  /AA+/
  COMMISSION                           02/04
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
  REFUNDING BONDS
  (SPECIAL HOMEOWNERSHIP LOAN PROG),
  SERIES C, TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/05

FOX CHAPEN AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            43,755  //
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       02/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 02/06

PARADISE VALLEY UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            37,850  Aa2/AA/
  DISTRICT NO. 69                      02/04
  MARICOPA COUNTY, ARIZONA
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  PROJECT OF 2011
  SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/05

MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            37,015  A2/A+/NR
  HOSPITAL REVENUE AND REFUNDING BOND  02/04
  SERIES 2013A

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 02/05

SILVER FALLS SCHOOL DISTRICT 4J,       WEEK OF            36,180  //
  OREGON                               02/04
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Due: 6/15/13-27

ORANGE COUNTY FUNDING CORPORATION,     WEEK OF            35,515  NR/NR/NR
  NEW YORK                             02/04

  MGR: Cain Brothers, New York
  TERM: 2046
      Day of Sale: 02/07

BUCKS COUNTY INDUSTRIAL                WEEK OF            33,751  /AA-/AA-
  DEVELOPMENT AUTHORITY                02/04
  GEORGE SCHOOL
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 02/07

NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY            WEEK OF            32,000  A2/A/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        02/04
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2017-2030
      Day of Sale: 02/07

WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF            29,855  NR/NR/A-
  COMMISSION                           02/04
  NONPROFIT HOUSING REFUNDING REVENUE
  BONDS, SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 02/07

CORSICANA INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            29,379  NAF/AAA/NAF
  DISTRICT                             02/04

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2034
      Day of Sale: 02/04

COLONY DEVELOPMENT SALES TAX NE        WEEK OF            26,540  NR/NR/
  FURNITURE 2013 TAXABLE               02/04
  TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2042
      Day of Sale: 02/06

COLONY ECONOMIC DEVELOPMENT SALES      WEEK OF            26,540  NR/NR/
  TAX NE FURNITURE 2013 TAXABLE        02/04
  TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2042
      Day of Sale: 02/06

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE PORT     WEEK OF            26,000  Baa1/BBB+/
  OF NEW ORLEANS, LOUISIANA            02/04
  PORT FACILITY REFUNDING BONDS (AMT)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: 4/1/2013-2023
      Day of Sale: 02/07

    
RAMAPO LOCAL DEVELOPMENT               WEEK OF            25,000  A1//
  CORPORATION, NEW YORK                02/04
  TAXABLE/TAX-EXEMPT
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 02/07

    
BERNARDS TOWNSHIP BOARD OF             WEEK OF            23,530  /AA/
  EDUCATION                            02/04                       /EXP/
  SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/06

CITY SCHOOL DISTRICT OF THE CITY       WEEK OF            22,310  Aa2//
  OF UTICA, NEW YORK                   02/04
  ONEIDA COUNTY, NEW YORK GENERAL
  OBLIGATION BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  REMARK: Underlying Moody's rating: Baa2
      Day of Sale: 02/06
CITY OF ST. AUGUSTINE, FLORIDA         WEEK OF            21,000  Aa3/A+/A+
  CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING        02/04
  REVENUE BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/05

GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       WEEK OF            18,930  A1/A+/NAF

  CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2203
      Day of Sale: 02/04

ARLINGTON INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            18,660  Aa1/AA/
  DISTRICT, TEXAS                      02/04
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2017-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 02/06

COLONY LOCAL DEVELOPMENT SALES TAX     WEEK OF            17,380  NR/NR/
  INCREMENT NE FURNITURE TAXABLE       02/04
  TEXAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2042
      Day of Sale: 02/06

NORTHPORT-EAST NORTHPORT UFSD, NY      WEEK OF            17,255  Aa2//
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York

FRENSHIP INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            15,500  Aa3//
  DISTRICT, TEXAS                      02/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 02/05

PASCACK VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL    WEEK OF            12,200  /AA+/
  DISTRICT                             02/04
  BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York

WASHINGTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            12,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2012        02/04
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/06

CITY OF YORK SCHOOL DISTRICT           WEEK OF            11,000  //
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            02/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 02/07

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF            10,445  NR/BBB-/NR
  AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX,    02/04
  ARIZONA
  EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS

  $10,245M - SERIES 2013A
  $200M - SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/06

BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             9,870  /BBB/
  DISTRICT NO. 19, TEXAS               02/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/06

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             9,845  /A-/
  DISTRICT NO. 53, TEXAS               02/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/07

SPRINGFIELD TOWNSHIP SCHOOL            WEEK OF             9,350  Aa2//
  DISTRICT                             02/04
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 02/06

WILLIAM FLOYD UNION UFSD, NY           WEEK OF             9,225  Aa3//
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 02/05

COWLEY COUNTY USD #470                 WEEK OF             9,165  /A/
  ARKANSAS CITY                        02/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2026
      Day of Sale: 02/07

HARRIS COUNTY IMPROVEMENT DISTRICT     WEEK OF             9,105  //
  NO. 1, TEXAS                         02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 02/05

POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             8,990  NAF/AAA/NAF
  (GARZA, KENT AND LYNN COUNTIES, TX)  02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2028-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 02/05

SALADO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,815  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS        02/04
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  SERIAL: 2014-2032  CABS: 2024
  REMARK: UL: AAA

WASHINGTON COUNTY PUBLIC BUILDING      WEEK OF             8,040  /NR/
  COMMUNITY REFUNDING REVENUE BONDS    02/04
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 02/07

WEST GRAND, COLORADO                   WEEK OF             8,000  Aa2//
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   02/04
  BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: Bank Qualified
          State Intercept Program
      Day of Sale: 02/07

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             7,240  NR/NR/
  DISTRICT NO. 278, TEXAS              02/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/04

BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             7,120  /BBB+/
  DISTRICT NO. 17, TEXAS               02/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/05

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             7,115  //
  DISTRICT NO. 374, TEXAS              02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/04

ROCKY HILL GENERAL OBLIGATION BONDS    WEEK OF             6,940  /AA/
  REFUNDING 2013                       02/04
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 02/06

VALLEY CENTER GENERAL OBLIGATION       WEEK OF             6,485  NR//
  REFUNDING BONDS                      02/04
  SERIES 2013
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/06

CITY OF CANYON                         WEEK OF             6,125  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  02/04
  ********BANK QUALIFIED*****
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/04

BIG SPRING SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             6,085  /AA-/
  CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA      02/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 02/04

TAFT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             5,370  //
  UNLIMITED TAX, TEXAS                 02/04
  QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS
  TAXABLE
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: 8/15/2035
      Day of Sale: 02/05

WEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL           WEEK OF             5,330  //
  UTILITY DISTRICT NO. 9, TEXAS        02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 02/07

SLATON GENERAL OBLIGATION              WEEK OF             5,125  //
  REFUNDING                            02/04
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2032
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/07

NORTH OLMSTED, OHIO                    WEEK OF             5,115  Aa2//
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  SERIAL: 2014-2023
  REMARK: Bank Qualified

TUSCARORA SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             4,700  /A+/
  FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA        02/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2017
      Day of Sale: 02/05

BUENA VISTA SCHOOL DISTRICT NO R-31    WEEK OF             4,460  Aa2//
  COLORADO                             02/04
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 02/05

FT. BEND COUNTY, TEXAS                 WEEK OF             4,000  /BBB/
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 122   02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/04

SANGER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             3,540  //
  TEXAS                                02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 02/07

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             3,200  A1//
  DISTRICT NO. 153, TEXAS              02/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/04

TAFT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             2,130  //
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING,       02/04
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2036-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/05

SLATON COMBINATION TAX & REVENUE       WEEK OF             2,085  //
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           02/04
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/07

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             1,935  /BBB+/
  DISTRICT NO. 276, TEXAS              02/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/04

MONTEZUMA-CORTEZ SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             1,890  /AA-/
  COLORADO                             02/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/06

LAKE COUNTY, ILLINOIS                  WEEK OF             1,700  Aa2//
  SCHOOL DISTRICT NO. 56 (GURNEE),     02/04
  GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
    Day of Sale: 02/05

ZUMBRO EDUCATIONAL DISTRICT            WEEK OF             1,260  A1/NR/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013   02/04
  MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 02/07

RENO COUNTY EDUCATION FINANCE          WEEK OF             1,200  //
  AUTHORITY                            02/04
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2018
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/07

HARVEY COUNTY, KANSAS                  WEEK OF               750  /A/
  PUBLIC BUILDING COMMISSION           02/04
  TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2017
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/05
                                          ----------------------
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