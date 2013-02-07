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February 7, 2013 / 9:31 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
SAN DIEGO COUNTY WATER AUTHORITY       WEEK OF           289,775  Aa2/AA+/AA+
  WATER REVENUE REFUNDING BONDS,       02/11
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY AT     WEEK OF           275,545  //
  RALEIGH, NORTH CAROLINA              02/11
  $133,855M - TAX EXEMPT SERIES
  $141,690M - TAXABLE SERIES
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: Tax Exempt Series:
          10/1/2016-30, 36, 38, 42
          Aa1/AA
          Taxable Series:
          10/1/2013-25, 33, 41
      Day of Sale: 02/13

LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF           211,500  /AAA/AAA
  DISTRICT                             02/11
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  $61,500M TAX-EXEMPT
  $86,900M TAXABLE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2027
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: /AA+/AA+
          $63,100M TAX-EXEMPT (NON-PSF)
          AA+/AA+
      Day of Sale: 02/12

OKLAHOMA CITY WATER UTILITIES          WEEK OF           158,505  Aa1/AAA/
  TRUST                                02/11
  WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE
  REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 2/12/13
      Day of Sale: 02/13

STATE OF WISCONSIN                     WEEK OF           111,850  //
  CLEAN WATER REFUNDING BONDS, 2013    02/11
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY      WEEK OF           111,580  Aaa//
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS     02/11
  48TH SERIES (NON-AMT/ACE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           107,990  Aa2/AA+/NR
  REVENUE BONDS, SERIES 2013           02/11

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MONROE COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF           101,000  NR/A-/NR
  DEVELOPMENT CORPORATION              02/11
  TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
  (THE ROCHESTER GENERAL HOSPITAL
  PROJECT), SERIES 2013
  $54,420,000 SERIES 2013A
  $46,580,000 SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY         WEEK OF            93,195  Aa1/AAA/AAA
  WATER REFUNDING REVENUE BONDS        02/11
  SERIES 2013AB BONDS
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

HILLIARD CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO    WEEK OF            66,425  Aa1/AA/
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS   02/11
  $46,994M SERIES 2013 A
  $19,429M SERIES 2013 B - TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/12

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            64,160  A/A+/
  DEACONESS HEALTH SYSTEM OBLIGATED    02/11
  GROUP
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 02/12

UNIVERSITY OF CHICAGO                  WEEK OF            60,000  //
  ILLINOIS EDUCATIONAL REVENUE         02/11

  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 5 Year Put
      Day of Sale: 02/11

COLORADO HOUSING AND FINANCE           WEEK OF            56,350  Aaa/NR/NR
  AUTHORITY                            02/11
  SINGLE FAMILY PROJECT BONDS
  SERIES 2013A (TAXABLE)

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/12

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            47,635  Aaa/AAA/AAA
  STATE REVOLVING FUND PROGRAM         02/11
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 02/12

SALEM-KEIZER SCHOOL DISTRICT 24J,      WEEK OF            46,365  //
  OREGON                               02/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 02/12

MCMINNVILLE SCHOOL DISTRICT 40,        WEEK OF            44,310  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         02/11
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 02/14

DISTRICT OF COLUMBIA                   WEEK OF            43,550  /A+/A
  REVENUE BONDS (ASSOCIATION OF        02/11
  AMERICAN MEDICAL COLLEGES ISSUE)
  SERIES 2011A
  **REMARKETING**
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 02/12

CITY OF ROANOKE, VIRGINIA              WEEK OF            42,000  /AA/AA+
  GENERAL OBLIGATION PUBLIC            02/11
  IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2024

MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY            WEEK OF            38,710  NR/A-/
  INSURED REVENUE SAN YSIDRO HEALTH    02/11
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2042
      Day of Sale: 02/12

UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            23,100  Aa2/A+/AA-
  (WEBB COUNTY), TEXAS                 02/11
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/14

UNIVERSITY OF DENVER PROJECT,          WEEK OF            22,910  A1//
  COLORADO EDUCATIONAL FACILITIES      02/11
  AUTHORITY
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2030

CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS           WEEK OF            20,000  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     02/11
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/14

GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       WEEK OF            18,930  //
  (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE      02/11
  STATE OF TEXAS) CONTRACT REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013

  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2037
  REMARK: A1/A+ Underlying
      Day of Sale: 02/11

JUDSON, TEXAS                          WEEK OF            18,875  //
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          02/11
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/14

VILLAGE OF HARRISON                    WEEK OF            15,975  //
  WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK         02/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 02/12

HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            14,925  A1/A/
  AUTHORITY                            02/11
  NORWICH FREE ACADEMY REVENUE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013B
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2034
      Day of Sale: 02/11

TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND        WEEK OF            13,429  A//
  IMPROVEMENT DISTRICT #17 (STEINER    02/11
  RANCH), TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/11

SUCCESSOR AGENCY TO THE MONROVIA       WEEK OF            13,410  /BBB-/
  REDEVELOPMENT AGENCY                 02/11
  CENTER REDEVLOPMENT PROJECT
  SUBORDINATE TAX ALLOCATION
  REFUNDING BONDS
  ISSUE 2012
  CALIFORNIA
  MGR: Southwest Securities, Inc., Encino
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 02/13

SOUTH DAVIS RECREATION DISTRICT,       WEEK OF            12,965  //
  UTAH                                 02/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 02/13

ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            12,500  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2012        02/11
  ELECTION 2013A
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/12

DEARBORN CITY SCHOOL DISTRICT          WEEK OF            12,500  Aa2//
  MICHIGAN, WAYNE COUNTY, 2013         02/11                      EXP/ /
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/14

TOWN OF EAST HARTFORD, CONNECTICUT     WEEK OF            12,070  Aa2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   02/11
  ISSUE OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/12

FARMINGTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            11,825  Aa2//
  MICHIGAN, OAKLAND COUNTY, 2013       02/11
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 02/13

SHAWNEE COUNTY CONSOLIDATED RURAL      WEEK OF            11,025  /A/
  WATER DISTRICT #5, KANSAS            02/11                       /EXP/
  WATER UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS
  $9,560M SERIES 2013 A
  $1,465M SERIES 2013 B - TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/12

COMMUNITY DEVELOPMENT                  WEEK OF            10,925  //
  ADMINISTRATION                       02/11
  MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
  COMMUNTIY DEVELOPMENT
  HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 2013A (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            10,000  /AA-/
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      02/11
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2035

MIDDLETOWN SCHOOL DISTRICT, NEW        WEEK OF             9,940  Aa3//
  YORK                                 02/11
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg

WARRENSVILLE HEIGHTS, OHIO             WEEK OF             9,745  //
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        02/11
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus
  REMARK: UL: A1
          BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/14

CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             8,980  //
  LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES      02/11
  PENNSYLVANIA
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2030
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UL: A-

YOUNGSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             8,800  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             02/11
  OHIO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/14

THE ACADEMY OF THE SACRED HEART        WEEK OF             8,500  NR/NR/
  MICHIGAN, TAXABLE MORTGAGE REVENUE   02/11
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/14

ONONDAGA COUNTY WATER AUTHORITY        WEEK OF             8,390  //
  ONONDAGA COUNTY, NEW YORK            02/11
  WATER REVENUE BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/14

ALTERNATIVE BUILDING CONCEPTS GROUP    WEEK OF             8,248  Aaa/NR/NR
  GNMA COLLATERALIZED TAXABLE REVENUE  02/11
  BONDS
  SERIES 2013A (CLAREMONT APARTMENTS
  PROJECT)
  SERIES 2013B (TOWNE CENTER
  APARTMENTS PROJECT)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/12

TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             8,015  /AA+/
  NUMBER 121, LAKE COUNTY, ILLINOIS    02/11

  $6,670,000 GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES
  2013A
  $1,345,000 TAXABLE GENERAL
  OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 02/13

GRAND MISSION MUD 1, TEXAS             WEEK OF             7,165  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     02/11
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/12

JORDAN VALLEY WATER CONSERVANCY        WEEK OF             7,010  NR/AA+/NR
  DISTRICT, UTAH                       02/11
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/12

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF             6,590  /AA/
  COMMISSION MULTIFAMILY HOUSING       02/11
  REVENUE BONDS
  2012 SERIES 2 (FRIENDSHIP VILLAGE
  PROJECT)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/13

ALLAMAKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             6,185  /A+/
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING  02/11
  BONDS
  SERIES 2013
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/11

CITY OF CANYON, TEXAS                  WEEK OF             6,125  /AA-/
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     02/11
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED

SAND CREEK METRO DISTIRICT,            WEEK OF             5,390  //
  COLORADO                             02/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/12

HARRIS COUNTY WCID 119, TEXAS          WEEK OF             5,075  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     02/11
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/11

COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #60     WEEK OF             5,000  //
  (ROANOKE-BENSON) WOODFORD COUNTY,    02/11
  ILLINOIS
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/14

BRAZORIA COUNTY, TEXAS                 WEEK OF             3,780  //
  MUD # 26                             02/11
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/14

CLINTON GENERAL OBLIGATION             WEEK OF             3,775  Aa2/NR/
  REFUNDING BONDS 2013B                02/11
  CONNECTICUT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2024
      Day of Sale: 02/14

PINE TREE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             3,665  //
  DISTRICT, TEXAS                      02/11
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2019
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/13

SAND CREEK METRO DISTIRICT,            WEEK OF             3,510  //
  COLORADO                             02/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/12

MID CENTRE COUNTY AUTHORITY            WEEK OF             3,345  //
  CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA          02/11
  SEWER REVENUE BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/13

DENISON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             3,215  //
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING  02/11
  BONDS SERIES 2013
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/11

MURRAY CITY, UTAH                      WEEK OF             3,000  /AA-/
  STORM WATER REVENUE BOND             02/11
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/12

BILMA, TEXAS                           WEEK OF             2,915  //
  PUBLIC UTILITY DISTRICT              02/11
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/13

MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             2,907  NAF/A+/NAF
  DISTRICT                             02/11

  $1,368M UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  $1,540M UNLIMITED REFUNDING BONDS
SERIES 2013-A
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: 20-21 CIB SER 2013
          16-19 CAB SER 2013
          13-34 CIB SER 2013-A
          16-17 CAB SER 2013-A

PARK CITY WATER REVENUE, UTAH          WEEK OF             2,755  Aa2/AA/NR
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/13

BLAIR TOWNSHIP WATER & SEWER           WEEK OF             2,645  //
  BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA           02/11
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2040
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UL: A+

MONTGOMERY COUNTY WATER CONTROL AND    WEEK OF             2,525  Baa1//
  IMPROVEMENT DISTRICT #1, TEXAS       02/11
  UNLIMITED TAX REFUDNING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/11

RIVERVIEW GARDENS SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             2,380  /AA+/
  MISSOURI, ST. LOUIS COUNTY           02/11
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
      Day of Sale: 02/12

ST. IGNACE AREA SCHOOLS                WEEK OF             2,235  /AA-/
  MACKINAC COUNTY, MICHIGAN            02/11
  2013 REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 02/13

RENO COUNTY EDUCATIONAL FINANCE        WEEK OF             1,200  //
  AUTHORITY                            02/11
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/12

ZUMBRO EDUCATIONAL DISTRICT            WEEK OF             1,200  Baa2//
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        02/11
  REFUNDING BONDS
  MINNESOTA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/14

HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             1,000  /AA+/
  MISSOURI, BOONE COUNTY               02/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: MO DIRECT DEPOSIT PROGRAM
      Day of Sale: 02/12
                                          ----------------------
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