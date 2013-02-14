DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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February 14, 2013 / 9:21 PM / in 5 years

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Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
LOS ANGELES DEPARTMENT OF              WEEK OF           520,935  Aa3/AA-/AA-
  WATER AND POWER                      02/18
  POWER SYSTEM REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 2/20/2013
      Day of Sale: 02/21

CASH RSRV PROG 12-13 SERIES AA,Y,Z     WEEK OF           449,700  //
  CALIFORNIA                           02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER          WEEK OF           435,000  Aa2/AA+/AA+
  FINANCE AUTHORITY WATER AND SEWER    02/18
  SECOND GENERAL RESOLUTION REVENUE
  BONDS
  FISCAL 2013 SERIES CC
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 2/19
      Day of Sale: 02/20

INTERMOUNTAIN POWER AGENCY             WEEK OF           306,980  A1/A+/AA-
  SUBORDINATED POWER SUPPLY REVENUE    02/18
  REFUNDING BONDS
  2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

BOARD OF GOVERNERS OF THE              WEEK OF           197,520  Aa2/AA-/
  COLORADO STATE UNIVERSITY SYSTEM     02/18
  SYSTEM ENTERPRISE REVENUE AND
  REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A AND SERIES 2013B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION      WEEK OF           177,605  A1/A/AA-
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       02/18
  SCOTT & WHITE HEALTHCARE, HOSPITAL
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York

GEORGIA HOUSING AND FINANCE            WEEK OF           149,495  /AAA/
  AUTHORITY                            02/18
  SINGLE FAMILY MORTGAGE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 02/19/2013
      Day of Sale: 02/20

CASH RSRV 12-13 SNR/SUB SERIES X       WEEK OF           140,615  //
  CALIFORNIA                           02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

STATE OF DELAWARE                      WEEK OF           115,010  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   02/18
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 02/19/2013
      Day of Sale: 02/20

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF           101,310  NR/NR/BBB-
  REVENUE BONDS                        02/18

  SERIES 2013A
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2016  TERM: 2023, 2033, 2043, 2047
      Day of Sale: 02/20

NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT      WEEK OF           100,000  //
  CORPORATION                          02/18
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

MANATEE COUNTY, FLORIDA                WEEK OF            81,850  Aa2/NAF/AA+
  REVENUE REFUNDING BONDS              02/18
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 02/20

SCHOOL BOARD OF ST. LUCIE COUNTY,      WEEK OF            71,450  //
  FLORIDA                              02/18
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2018-2023  TERM: 2030
      Day of Sale: 02/21

GRAND BLANC COMMUNITY SCHOOLS,         WEEK OF            62,550  /AA-/
  MICHIGAN                             02/18
  2013 REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)

THE INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC          WEEK OF            61,150  /AAA/AAA
  IMPROVEMENT BOND BANK                02/18
  TAXABLE BOND BANK REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: MOODY'S: TBD

MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            48,085  /AAA/
  (TRAVIS COUNTY, TEXAS)               02/18
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2036
      Day of Sale: 02/19

SCHOOL CASH RSRV PROG                  WEEK OF            47,835  //
  PROG 12-13 SER BB, CALIFORNIA        02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

WENTZVILLE-R-IV SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            44,380  Aa2//
  MISSOURI                             02/18
  ST. CHARLES COUNTY
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

STATE OF MONTANA ADJ TENDER OPTION     WEEK OF            43,280  Aa3/NR/
  INTERCAP REVENUE                     02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2035
      Day of Sale: 02/22

KINGS LOCAL SCHOOL DISTRICT BOARD      WEEK OF            41,505  /AA/
  OF EDUCATION WARREN COUNTY, OHIO     02/18
  SCHOOL IMPROVEMENT UNLIMITED TAX
  GENERAL OBLIGATION
  $22,980 SERIES 2013A
  $18,525 SERIES 2013B FED TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/20

DEVELOPMENT AUTHORITY OF COBB          WEEK OF            41,000  //
  COUNTY STUDENT RECREATION &          02/18
  ACTIVITIES CENTER REVENUE KSU SRAC
  REAL ESTATE FOUNDATION LLC PROJECT
  GEORGIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: REP: 2/20
      Day of Sale: 02/21

ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION      WEEK OF            40,205  //
  BUILDING AUTHORITY                   02/18
  DUQUESNE UNIVERSITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 02/21

CASH RSRV PROGRAM 12-13                WEEK OF            37,835  //
  SERIES DD & EE, CALIFORNIA           02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

TARPON SPRINGS UTILITY SYSTEM          WEEK OF            32,000  /AA-/
  REVENUE, FLORIDA                     02/18
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2028  TERM: 2033, 2036

LAKE WALES SENIOR HOUSING REVENUE      WEEK OF            27,150  /AA-/
  VIA VITA SERIES 1, FLORIDA           02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2022-2047
      Day of Sale: 01/21

GRAYSON COUNTY, TEXAS                  WEEK OF            26,405  //
  REFUNDING REVENUE BONDS              02/18
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2023-2026  TERM: 2016, 2017
      Day of Sale: 02/21

CA SCHOOL CASH RSRV PROG 12-13         WEEK OF            23,060  //
  SER CC, CALIFORNIA                   02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

GLADSTONE SCHOOL DISTRICT # 115,       WEEK OF            22,320  //
  OREGON                               02/18
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 02/20

GREGORY-PORTLAND INDEPENDENT           WEEK OF            21,520  Aaa/AAA/
  SCHOOL DISTRICT                      02/18

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2021-2031

TOWN OF CASTLE ROCK, COLORADO          WEEK OF            20,000  Aa3/AA-/
  SALES AND USE TAX REVENUE BONDS      02/18
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2017-2035

LOMPAC VALLEY MEDICAL CENTER           WEEK OF            18,980  /A/
  INSURED REVENUE BONDS 2013           02/18
  CALIFORNIA
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2042
      Day of Sale: 02/21

GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       WEEK OF            18,930  A1/AA-/

  CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2037

JUDSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            18,875  Aa2/AA-/
  TEXAS UNLIMITED TAX GENERAL          02/18
  OBLIGATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

RIVER DELL REGIONAL SCHOOL DISTIRCT    WEEK OF            12,070  /A+/
  BOARD OF EDUCATION BERGEN COUNTY     02/18
  NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/20

STATE OF MONTANA ADJ TENDER OPTION     WEEK OF            12,000  Aa3/NR/
  INTERCAP 2013 REVENUE                02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2038
      Day of Sale: 02/22

GRANITE CITY COMMUNITY UNIT            WEEK OF            11,810  //
  SCHOOL DISTRICT #9, ILLINOIS         02/18
  MADISON COUNTY
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS

  $9,750M - SERIES 2013A-TAXABLE
  $2,060M - SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

WYCKOFF TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION    WEEK OF            11,575  //
  NEW JERSEY                           02/18
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York

SWEETWATER COUNTY, WYOMING             WEEK OF            11,475  /AA-/
  SCHOOL DISTRICT NO. 2                02/18
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 02/19

NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF            10,220  NR/BB+/NR
  AUTHORITY                            02/18
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS

  CONSISTING OF:
  SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/20

WORTHINGTON SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            10,000  Aa2//
  FRANKLIN COUNTY, SCHOOL FACILITIES   02/18                      EXP/ /
  CONSTRUCTION & IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS,           WEEK OF             9,815  Aa2//
  MICHIGAN                             02/18
  2013 REFUNDING BONDS, SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)

TRAVIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             9,785  //
  DISTRICT 4, TEXAS                    02/18
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 02/20

IDAHO STATE BUILDING AUTHORITY         WEEK OF             9,590  Aa2/AA/
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 02/20

FORT BEND MUNICIPAL UTILITY            WEEK OF             9,440  //
  DISTRICT NO. 118, TEXAS              02/18
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE

WASATCH COUNTY, UTAH                   WEEK OF             9,000  //
  BUILDING AUTHORITY LEASE REVENUE     02/18
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: Bank Quailified
      Day of Sale: 02/21

THE ACADEMY OF THE SACRED HEART,       WEEK OF             8,500  NR/NR/
  MICHIGAN                             02/18
  TAXABLE MORTGAGE REVENUE BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

RILEY COUNTY UNIFIED SCHOOL            WEEK OF             8,485  Aa2/NR/
  DISTRICT 383 GENERAL OBLIGATION      02/18
  REFUNDING 2013 BANK QUALIFIED
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2029
      Day of Sale: 02/20

CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             7,500  /A+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION 2013   02/18
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

BOROUGH OF RUMSON                      WEEK OF             7,395  //
  CITY OF MONMOUTH, NEW JERSEY         02/18
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 02/21

GULL LAKE COMMUNITY SCHOOLS,           WEEK OF             5,220  //
  MICHIGAN                             02/18
  2013 REFUNDING BONDS, SERIES A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

SUBURBAN LANCASTER SEWER AUTHORITY     WEEK OF             5,200  /A/
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       02/18
  GUARANTEED SEWER REVENUE SERIES
  OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 02/19

BONNEAUVILLE BOROUGH AUTHORITY         WEEK OF             5,000  //
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 02/20

CHAMPAIGN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             4,925  //
  #4, ILLINOIS CHAMPAIGN COUNTY        02/18
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

HELIX SCHOOL DISTRICT # 1, OREGON      WEEK OF             4,800  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             02/18
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2015-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/21

EDWARDSVILLE, ILLINOIS                 WEEK OF             4,560  /AA/
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT &     02/18
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

MAGNOLIA SCHOOL DISTRICT               WEEK OF             4,000  //
  GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 13  02/18
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/20

PIKE CREEK REORGANIZED COMMON SEWER    WEEK OF             3,915  /A/
  DISTRICT, MISSOURI BANK QUALIFIED    02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 02/19

COMMUNITY FACILITIES DISTRICT          WEEK OF             3,420  NR/NR/NR
  NO. 2007-1                           02/18
  OF VICTOR VALLEY UNION HIGH SCHOOL
  DISTRICT

  SPECIAL TAX BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/20

FOUR COUNTY CAREER, OHIO               WEEK OF             2,800  //
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS             02/18
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             2,725  /AA/A-
  DISTRICT 188, TEXAS                  02/18
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 02/19

TOWN OF WESTLAKE, TEXAS GENERAL        WEEK OF             2,095  /AA/
  OBLIGATION REFUNDING 2013            02/18
  BANK QUALIFIED
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 02/19

COOLSPRING TOWNSHIP MERCER COUNTY      WEEK OF             1,570  //
  PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION      02/18
  BONDS SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 02/21

AKRON PUBLIC LIBRARY BUILDING          WEEK OF               945  NR/NR/
  CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX  02/18
  FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS OF
2013
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2013-2023
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 02/20

LAKE WALES SENIOR HOUSING REVENUE      WEEK OF               800  /AA-/
  VIA VITA SERIES 2, FLORIDA           02/18
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2019
      Day of Sale: 02/21
                                          ----------------------
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