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February 21, 2013 / 9:26 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

23 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF       WEEK OF         1,300,000  Aa1/AA/AA+
  CALIFORNIA GENERAL REVENUE BONDS     02/25
  CONSISTING OF
  $800MM 2013 SERIES AF
  $500MM 2013 SERIES AG TAXABLE
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           853,720  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            02/25
  FISCAL 2013 SERIES F, G AND H
  CONSISTING OF:
  $500,000M* FISCAL 2013 SERIES F-1
  TAX-EXEMPT BONDS $20,000M, FISCAL
  2013 SERIES G TAX-EXEMPT REFUNDING
  BONDS $230,000M, FISCAL 2013
  SERIES H TAX-EXEMPT REFUNDING BONDS
  $12,500M* FISCAL 1995 SERIES B,
  SUBSERIES B-5 (FIXED RATE)
  $21,000* FISCAL 1995 SERIES B,
  SUBSERIES B-7 (FIXED RATE)
  $70,220M* FISCAL 2004 SERIES H,
  SUBSERIES H-B (FIXED RATE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

HOUSTON COMMUNITY COLLEGE SYSTEM       WEEK OF           400,000  Aa1/AA+/NR
  HARRIS AND FORT BEND COUNTIES        02/25
  TEXAS LIMITED TAX GENERAL
  OBLIGATION BONDS SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

VENTURA COUNTY LEASE REVENUE &         WEEK OF           300,000  Aa3/AA/AA
  REFUNDING CALIFORNIA                 02/25
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 02/27

MASSACHUSETTS WATER RESOURCES          WEEK OF           296,185  Aa1/AA+/AA+
  AUTHORITY                            02/25
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
  REMARK: ROP: 02/26/2013
      Day of Sale: 02/27

UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS      WEEK OF           262,675  Aa3/A+/NR
  AND CLINICS AUTHORITY REVENUE BONDS  02/25
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CHABOT-LAS POSITAS COMMUNITY           WEEK OF           260,000  Aa2/A+/
  COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA         02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2031
      Day of Sale: 02/26

TRI-COUNTY METROPOLITAN                WEEK OF           255,910  Aa3/A+/
  TRANSPORTATION DISTRICT OF           02/25
  OREGON PAYROLL TAX AND GRANT
  RECEIPT REVENUE BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

EDUCATIONAL ENHANCEMENT FUNDING        WEEK OF           170,790  //
  CORPORATION TOBACCO SETTLEMENT       02/25
  REVENUE BONDS $122,535 SERIES 2013A
  TAXABLE AND $48,255M SERIES 2013B
  TAX EXEMPT
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2024-2028
      Day of Sale: 02/28

HUNTINGTON BEACH UNION HIGH            WEEK OF           160,000  Aa2/AA-/
  SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA          02/25
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2028
      Day of Sale: 02/27

STATE OF OHIO                          WEEK OF           119,480  Aa2/AA/AA
  CAPITAL FACILITIES LEASE-            02/25
  APPROPRIATION BONDS (TAX-EXEMPT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 2/25
      Day of Sale: 02/26

BIRMINGHAM PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF           110,335  //
  OAKLAND COUNTY, 2013 REFUNDING BOND  02/25
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: ROP: Monday 2/25
      Day of Sale: 02/26

GILROY SCHOOL FACILITY FINANCE         WEEK OF           107,000  //
  AUTHORITY, CALIFORNIA                02/25
  GENERAL OBLIGATION REVENUE BONDS
  SERIES A
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 02/28

THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           100,000  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             02/25
  FISCAL 2008 SERIES J
  SUBSERIES J-4
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 02/26

ALASKA MUNICIPAL BOND BANK             WEEK OF            94,235  Aa2//AA+
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            02/25
  2013 SERIES ONE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/26

METROPOLITAN WATER DISTRICT OF         WEEK OF            90,460  Aa1/AAA/AA+
  SOUTHERN CALIFORNIA                  02/25
  WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
  2013 SERIES A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 02/26

THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF    WEEK OF            88,600  Aa3/AA-/NR
  THE CITY OF NEW YORK                 02/25
  REVENUE BONDS
  (WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY),
  SERIES 2013A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 02/28

MCKINNEY, TEXAS                        WEEK OF            86,000  //
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE  02/25
  REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 02/27

KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            84,790  Aaa/AAA/
  TEXAS                                02/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2030  TERM: 2013
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: Aa2/AA
      Day of Sale: 02/26

CITY OF NEW YORK GENERAL OBLIGATION    WEEK OF            74,060  Aa2/AA/AA
  INDEX RATE BONDS                     02/25                      EXP/EXP/EXP
  MGR: Loop Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/26
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF            74,060  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            02/25
  FISCAL 2008 SERIES J
  SUBSERIES J-7
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/26

SANTA CLARITA COMMUNITY COLLEGE        WEEK OF            65,000  NR/AA/AA
  DISTRICT                             02/25
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/25

WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF            62,625  Aaa/NR/NR
  COMMISSION                           02/25
  SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS
  CONSISTNG OF:
  2013 SERIES 1A-R (AMT)
  2013 SERIES 1N (NON-AMT)
  2013 SERIES 1N-R (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/26

LOUISIANA PUBLIC FINANCE AUTHORITY     WEEK OF            61,415  A2/A/
  TULANE UNIVERSITY PROJECT            02/25
  LOUISIANA
  REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2036-2040
      Day of Sale: 02/27

CEDAR HILL INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            61,399  /AAA/AAA
  DISTRICT                             02/25
  TEXAS
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: /AA/AA-
      Day of Sale: 02/26

CITY OF FLINT HOSPITAL BUILDING        WEEK OF            58,885  Baa1/BB+/
  AUTHORITY                            02/25
  MICHIGAN
  BUILDING AUTHORITY REVENUE
  REFUNDING BONDS (HURLEY MEDICAL
  CENTER)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2019  TERM: 2023, 2028
      Day of Sale: 02/26

CHESTER COUNTY INDUSTRIAL              WEEK OF            57,725  Baa3//
  DEVELOPMENT AUTHORITY                02/25
  PENNSYLVANIA
  STUDENT HOUSING REVENUE BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2022  TERM: 2027, 2035, 2045
  REMARK: UL: MIG 2
      Day of Sale: 02/26

CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI          WEEK OF            54,000  Aa2/AA+/
WATER REVENUE BONDS                  02/25
  SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 02/28

WISCONSIN HEALTH & EDUCATIONAL         WEEK OF            48,870  //
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   02/25
  SERIES 2013B (AGNESIAN HEALTHCARE
  INC.)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 02/26

BURLINGTON COUNTY BRIDGE COMMISSION    WEEK OF            48,100  Aa2/AA/
  NEW JERSEY                           02/25
  POOLED LOANS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 02/28

SUN DEVIL ENERGY CENTER LLOC           WEEK OF            39,190  A1/AA-/
  REVENUE REFUNDING BONDS              02/25

  SERIES 2008 (REMARKETING)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/27

CITY OF TRENTON                        WEEK OF            38,200  A1//
  IN THE COUNTY OF MERCER, NEW JERSEY  02/25
  REFUNDING BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/26

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF            37,935  NR/A/
  AUTHORITY, CALIFORNIA                02/25
  REVENUE SAN YSIDRO HEALTH
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: (CALIFORNIA MORTGAGE)
      Day of Sale: 02/28

THE ADMIN OF THE TULANE EDUCATION      WEEK OF            37,160  A2/A/
  FUND                                 02/25
  LOUISIANA
  TULANE UNIVERSITY TAXABLE REVENUE
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2047
      Day of Sale: 02/27

WILMINGTON, DELAWARE                   WEEK OF            37,000  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   02/25
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 02/28

CITY OF JERSEY CITY                    DAILY              36,715  A2//

  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  QUALIFIED PUBLIC IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS (TAXABLE SERIES)
  CONSISTING OF:
  $24,665M* SERIES 2013A
  $12,050M* SERIES 2013B
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2021

METROPOLITAN WATER DISTRICT OF         WEEK OF            36,330  Aa1/AAA/AA+
  SOUTHERN CALIFORNIA                  02/25
  WATER REVENUE REFUNDING BONDS
  2013 SERIES C-1, C-2 AND C-3 PUTS
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 02/25/2013
      Day of Sale: 02/26

TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            35,000  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION 12A ELECTION      02/25
  2013 GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2036
      Day of Sale: 02/28

MCKINNEY, TEXAS                        WEEK OF            27,440  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   02/25
  S13 AND TAX AND LIMITED PLEDGE
  REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATIONS, S13 (TAXABLE) 2 DEALS
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  REMARK: REFUNDING DUE 2013-2023
          REVENUE DUE: 2016-2035

MIDDLE COUNTRY CENTRAL SCHOOL          WEEK OF            25,920  Aa2//
  DISTRICT AT CENTEREACH               02/25
  MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
      Day of Sale: 02/27

HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION       WEEK OF            25,000  NR/NR/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       02/25
  FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
  SERIES 2013A

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  TERM: 2023, 2033, 2043, 2048
      Day of Sale: 02/28

SAN BENITO, CALIFORNIA                 WEEK OF            24,315  NR/AA/
  HEALTH CARE DISTRICT REFUNDING       02/25
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
  REMARK: (CALIFORNIA MORTGAGE)
      Day of Sale: 02/27

ECONOMY BORO MUNICIPAL AUTHORITY       WEEK OF            23,530  NR/AA/
  SEWER REVENUE REFUNDING BONDS        02/25
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 02/26

THE TRUSTEES OF INDIANA UNIVERSITY     WEEK OF            20,000  Aaa/AA+/
  INDIANA UNIVERSITY                   02/25
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 02/26

PUTNAM COUNTY, NEW YORK                WEEK OF            19,960  Aa2//
  REFUNDING                            02/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2034
      Day of Sale: 02/28

TOWN OF GROTON, CONNECTICUT            WEEK OF            19,915  Aa2/AA/
  REFUNDING 2013 LOT A                 02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2029
      Day of Sale: 02/27

NORTH POCONO SCHOOL DISTRICT           WEEK OF            19,375  /A+/
  LACKAWANNA AND WAYNE COUNTIES,       02/25
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2028
  REMARK: INSD:  AGM or BAM
      Day of Sale: 02/28

GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       DAILY              18,930  A1/AA-/
  TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF
  THE STATE OF TEXAS) CONTRACT
  REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
  IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM
  PROJECT
  MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
  SERIAL: 2013-2037

THE METROPOLITAN WATER DISTRICT OF     WEEK OF            18,700  Aa1/AAA/AA+
  SOUTHERN CALIFORNIA WATER REVENUE    02/25
  REFUNDING BONDS 2013 SERIES B
  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

VERMONT STATE COLLEGES                 WEEK OF            18,000  //A+
  REVENUE REFUNDING BONDS,             02/25
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/28

RHINEBECK, NEW YORK                    WEEK OF            16,730  //
  CENTRAL SCHOOL DISTRICT              02/25
  REFUNDING
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2034
      Day of Sale: 02/28

DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            12,010  /AA/
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 02/27

CITY OF FLAGSTAFF, ARIZONA             WEEK OF            11,460  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             02/25
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/26

CITY OF AUBURN, WASHINGTON             WEEK OF            10,785  //
  UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS         02/25
  CONSISTING OF:
  $2,450M, SERIES 2013A (TAXABLE)
  $8,335M, SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES A DUE: 2013-2018
          SERIES B DUE: 2018-2032

MONTGOMERY TOWNSHIP                    WEEK OF            10,000  /AA+/
  MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA      02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2018
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/26

AKRON, OHIO                            WEEK OF            10,000  //
  HEALTH CLAIM BOND ANTICIPATION       02/25
  NOTES, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/27

NEWTON, KANSAS                         WEEK OF             9,740  A1/NR/
  GENERAL OBLIGATION & IMPROVEMENT     02/25
  2013-A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 02/26

PLUMSTEAD TOWNSHIP, PENNSYLVANIA       WEEK OF             9,585  /AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             02/25
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 02/26

BUTLER COUNTY, KANSAS                  WEEK OF             9,540  A1/NR/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 402      02/25
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2020-2031
      Day of Sale: 02/25

CITY OF MARGATE                        WEEK OF             9,515  /AA-/
  IN THE COUNTY OF ATLANTIC,           02/25
  NEW JERSEY
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/27

POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             9,390  /A+/
  TEXAS GARZA KENT AND LYNN COUNTIES   02/25
  TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  BONDS (BANK QUALIFIED) SERIES 2013A
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 02/26

COWLEY COUNTY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF             9,165  //
  DISTRICT NO. 470, KANSAS             02/25

  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2026
      Day of Sale: 02/25

POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             9,105  /A+/
  TEXAS GARZA KENT AND LYNN COUNTIES   02/25
  TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  BONDS TAXABLE, SERIES 2013B
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 02/26

LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             8,975  //
  DISTRICT, TEXAS                      02/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2035
      Day of Sale: 02/25

STEAMBOAT SPRINGS SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             8,960  Aa3//
  NO. RE-2                             02/25
  COLORADO
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2023
  REMARK: Aa2 STATE INTERCEPT.
          BANK QUALIFIED

O'FALLON FIRE PROTECTION DISTRICT,     WEEK OF             8,740  Aa2//
  ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI         02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/27

ORANGE COUNTY HOUSING FINANCE          WEEK OF             8,480  Aaa/NR/NR
  AUTHORITY                            02/25
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A


  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 02/26

HOWARD BEND LEVEE DISTRICT,            WEEK OF             8,330  //
  ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI           02/25
  $3,105M - SERIES 2013 A -
  IMPROVEMENT BONDS
  $4,070M - SERIES 2013 B - REFUNDING
  BONDS
  $1,155M - SERIES 2013 C -
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: Rated: Series A & B  /BBB+/
          Series C      /BBB/
      Day of Sale: 02/25

FONDA-FULTONVILLE, NEW YORK            WEEK OF             8,145  //
  CENTRAL SCHOL DISTRICT REFUNDING     02/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/28

TOLAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             7,890  //
  TEXAS                                02/25
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2014-2042
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

WEST MIFFLIN SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             6,830  //
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 02/26

ALLEGANY-LIMESTONE, NEW YORK           WEEK OF             6,705  /A/
  CENTRAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING    02/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2034
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/27

SOUTH HUNTINGTON, NEW YORK             WEEK OF             6,620  //
  UNION FREE SCHOOL DISTRICT           02/25
  REFUNDING
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 02/27

NEW KENSINGTON ARNOLD SCHOOL           WEEK OF             6,015  //
  DISTRICT, PENNSYLVANIA               02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2029
  REMARK: S&P: A UNDERLYING
      Day of Sale: 02/25

MOUNT PLEASANT, NEW YORK               WEEK OF             5,785  //
  CENTRAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING    02/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2025
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/26

CITY OF HUTTO, TEXAS                   WEEK OF             5,310  /A+/
  WILLIAMSON COUNTY, TEXAS TAX AND     02/25
  WATERWORKS AND SEWER SYSTEM
  LIMITED PLEDGE REVENUE C/O
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2015-2037
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 02/28

TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             5,170  //
  TEXAS                                02/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036  CABS: 2016-2018
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 02/27

SUMMERVILLE UNION HIGH SCHOOL          WEEK OF             4,500  //
  DISTRICT, CALIFORNIA                 02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/27

RICHMOND, MISSOURI                     WEEK OF             4,470  NR//
  REFUNDING CERTIFICATES OF            02/25
  PARTICIPATION 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2043
      Day of Sale: 02/26

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             4,370  Baa1//
  DISTRICT #148, TEXAS                 02/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 02/25

LITTLE FALLS CITY SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             4,185  /A+/
  HERKIMER COUNTY, NEW YORK            02/25
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS,
2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 02/26

CITY OF HUTTO, TEXAS WILLIAMSON        WEEK OF             3,875  /A+/
  COUNTY, TEXAS GENERAL OBLIGATION     02/25
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2015-2029
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 02/28

SCHENEVUS, NEW YORK                    WEEK OF             3,470  //
  CENTRAL SCHOOL DISTRICT REFUNDING    02/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2032
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 02/27

MIDWAY SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA     WEEK OF             3,400  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING         02/25
  04 ELECTION 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 02/27

FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             3,120  //
  VENANGO COUNTY, PENNSYLVANIA         02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 02/25

TOWN OF GROTON, CONNECTICUT            WEEK OF             1,960  Aa2/AA/
  REFUNDING 2013 LOT B                 02/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2027
      Day of Sale: 02/27

GOODLAND, KANSAS                       WEEK OF             1,925  NR//
  GENERAL OBLIGATION ADVANCE           02/25
  REFUNDING AND IMPROVEMENT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2020

MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL            DAILY               1,500  /A+/
  DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS
  MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
  SERIAL: 2014-2028

MONROE COUNTY, ILLINOIS (VALMEYER),    WEEK OF             1,500  /A+/
  COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #3,   02/25
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION SCHOOL
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 02/25

STANTON COUNTY, KANSAS                 WEEK OF             1,440  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             02/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2019
      Day of Sale: 02/28

TOWN OF CEDAREDGE, COLORADO            WEEK OF               945  //
  SALES AND USE TAX REVENUE BONDS      02/25
  SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2013-2037
                                          ----------------------
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