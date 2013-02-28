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#Market News
February 28, 2013 / 9:41 PM / in 5 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

19 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF           400,547  Aa1/AA+/
  AUTHORITY, VIRGINIA                  03/04
  HOMEOWNERSHIP MORTGAGE BONDS

  ***********TAXABLE*****************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2042
      Day of Sale: 03/06
 
STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           400,000  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION                   03/04
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 200MM Floating Rate Notes 2014-23
          200MM GO Bonds 2024-33
          ROP 3/5
      Day of Sale: 03/06
 
MARYLAND HEALTH AND HIGHER             WEEK OF           356,705  A2/A-/A
  EDUCATION FACILITIES AUTHORITY       03/04
  UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL
  SYSTEM ISSUE
  $241,755M REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  $114,950M REVENUE BONDS
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF           WEEK OF           286,515  Aa1/AA/AA+
  CALIFORNIA                           03/04
  TAXABLE FIXED RATE NOTES
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/05
 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            WEEK OF           270,130  Aa2/AA-/AA
  BUILDING AUTHORITY PROJECT REVENUE   03/04
  BONDS
  $198,385 SENIOR SERIES 2013-1
  $ 71,745M SENIOR SERIES 2013-2

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
FULTON COUNTY (GEORGIA)                WEEK OF           219,800  Aa3/AA-/AA-
  WATER AND SEWERAGE REVENUE           03/04
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
STATE OF NEVADA                        WEEK OF           200,195  //
  GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)     03/04
  BONDS
  $98,815M CAPITAL IMPROVEMENT AND
  CULTURAL AFFAIRS REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013D-1
  $64,975M CAPITAL IMPROVEMENT AND
  CULTURAL AFFAIRS REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013E (TAXABLE)
  $12,110M NATURAL RESOURCES
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013F-1
  $ 3,590M OPEN SPACE, PARKS AND
  CULTURAL RESOURCES REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013G
  $20,704M OPEN SPACE, PARKS AND
  NATURAL RESOURCES REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013H-1
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: SERIES 2013H-1 AA2/AA/AA+
 
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF           149,165  //
  AGENCY                               03/04
  SINGLE FAMILY HOUSE REVENUE BONDS,
  SERIES 163 (AMT) SINGLE FAMILY
  HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 164
  (NON-AMT) SINGLE FAMILY HOUSING
  REVENUE BONDS, SERIES 165 (NON-AMT)
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 168 (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: SERIES 168 AA2/AA
 
MARTIN COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF           127,790  Ba1/BB/
  DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL     03/04
  DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS
  (INDIANTOWN CONGENERATION, L.P.
  PROJECT), SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
ECTOR COUNTY INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF           117,940  //
  DISTRICT                             03/04
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/06
 
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF           100,000  //
  AUTHORITY                            03/04
  HOUSING REVENUE BONDS
  $65,000,000 SERIES 2013A

  $35,000,000 SERIES 2013B

  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 03/06
 
CITY OF HENDERSON, NEVADA              WEEK OF            83,340  Aa2/AA/NR
  $17,925M GENERAL OBLIGATION          03/04
  (LIMITED TAX) SEWER REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  $38,670M GENERAL OBLIGATION
  (LIMITED TAX) VARIOUS PURPOSE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
  $26,745M GENERAL OBLIGATION
  (LIMITED TAX) VARIOUS PURPOSE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 14    WEEK OF            64,000  Aa2//
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION,        03/04
  COLORADO
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  SERIAL: 2013-2031
      Day of Sale: 03/06
 
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            60,885  Aa2//AA
  DISTRICT, TEXAS (TAXABLE)            03/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2032
 
COLUMBUS, GEORGIA                      WEEK OF            53,000  Aa3/AA/
  WATER AND SEWER (REFUNDING)          03/04
  MGR: Merchants National Bank & Trust Co., Indianapolis
  REMARK: 2014-2023 (1MM-1.5MM)
          2026-2032 (5.7MM-7.25MM)
 
PIKEVILLE, KENTUCKY                    WEEK OF            45,000  //
  HOSPITAL IMPROVEMENT REVENUE         03/04
  BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  TERM: 2014
  REMARK: MIG-1//(A3//)
      Day of Sale: 03/06
 
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            44,510  Aa2//AA
  DISTRICT, TEXAS                      03/04
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2017-2031
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
 
HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            42,560  NR/AAA/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,       03/04
  SERIES 2013
  MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: A
      Day of Sale: 03/05
 
CITY OF ATLANTIC BEACH, FLORIDA        WEEK OF            41,545  //BBB
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE &     03/04
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 03/05
CITY OF PROVIDENCE, RHODE ISLAND       WEEK OF            40,000  Baa1/BBB/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/04
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 03/05
 
SAN YSIDRO HEALTH MUNICIPAL            WEEK OF            38,000  NR/A/
  FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS      03/04
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
  INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE
      Day of Sale: 03/06
 
CITY OF JERSEY CITY, NEW JERSEY        WEEK OF            36,715  A2//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/04
  ************TAXABLE*************
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: 2 SERIES
      Day of Sale: 03/05
 
HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            32,140  Aaa/AAA/
  TEXAS                                03/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2024
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: AA2/AA- (NON-PSF)
      Day of Sale: 03/04
 
REDONDO BEACH UNIFIED SCHOOL           WEEK OF            31,800  //
  DISTRICT 2003                        03/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/07
 
UNIVERSITY OF ALASKA GENERAL           WEEK OF            31,545  Aa2/AA-/
  REVENUE AND REFUNDING BONDS          03/04
  2013 SERIES S
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/05
 
COLORADO DEPARTMENT OF                 WEEK OF            31,500  //
  TRANSPORTATION RANS REVENUE BONDS    03/04
  COLORADO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2016
      Day of Sale: 03/07
 
CITY OF PORTLAND, MAINE                WEEK OF            26,390  Baa1/BBB+/
  GENERAL AIRPORT REVENUE REFUNDING    03/04
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 03/05
 
COUNTY OF UNION, NORTH CAROLINA        WEEK OF            25,495  Aa2/AA-/AA
  LIMITED OBLIGATION BONDS             03/04
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2017-2031
 
EWING TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION      WEEK OF            19,490  /AA-/
  MERCER COUNTY, NEW JERSEY            03/04
  SCHOOL REFUNDING BONDS, 2013

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/07
 
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       DAILY              18,930  A1/AA-/
  TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF
  THE STATE OF TEXAS) CONTRACT
  REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
  IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM
  PROJECT
  MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
  SERIAL: 2013-2037
 
MARLBORO TOWNSHIP BOARD OF             WEEK OF            18,700  /AA+/
  EDUCATION                            03/04
  MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/05
 
BUILD NEW YORK CITY RESOURCES          WEEK OF            17,850  NR/NR/NR
  CORPORATION                          03/04
  REVENUE BONDS, SERIES 2013

  MGR: TD Securities (USA) LLC, New York
  TERM: 2023, 2033, 2043
 
LEAGUE CITY GENERAL OBLIGATION         WEEK OF            14,455  Aa2/AA/
  REFUNDING BONDS                      03/04
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 03/05
 
MAUMEE CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            14,370  /AA-/
  VARIOUS PURPOSE BONDS, LUCAS COUNTY  03/04
  CONSISTING OF:
  $1,200M SERIES A
  $ 8,249 SERIES B - REFUNDING BONDS
  $4,915M SERIES C - TAXABLE
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/07
 
WELLSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            13,960  NR//
  NEW YORK                             03/04
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  TERM: 2023
      Day of Sale: 03/06
 
MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA      WEEK OF            13,105  A2/AA+/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            03/04
  2013 SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/05
 
CITY OF RICHLAND, WASHINGTON           WEEK OF            11,925  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       03/04
  $9,695,000 SERIES 2013A
  $2,230,000 SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: Series A Due: 12/1/16 - 12/1/37
          Series B Due: 12/1/13 - 12/1/29
      Day of Sale: 03/06
 
CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS           WEEK OF            11,895  Aa2/AA/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  03/04
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2026
 
PARKLAND SCHOOL DISTRICT               WEEK OF            10,000  /AA/
  LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA          03/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2029
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/04
 
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             8,975  //
  DISTRICT                             03/04
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2035
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/05
 
NORTHWEST PARKWAY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             8,500  /A+/
  DISTRICT, TEXAS                      03/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/04
 
CITY OF BETHLEHEM                      WEEK OF             8,300  /AA-/
  LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES,     03/04
  PENNSYLVANIA
  FEDERALLY TAXABLE GENERAL
  OBLIGATION REFUNDING 2013 B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/05
 
LABETTE COUNTY UNIFIED SCHOOL          WEEK OF             8,045  NR//
  DISTRICT #505                        03/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2037
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/07
 
ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF             8,020  /AA-/
  TAXABLE REFUNDING BONDS              03/04
  COUNTIES OF LAPEER, ST. CLAIR,
  MACOMB & OAKLAND
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: QSBLF
      Day of Sale: 03/05
 
BROOKINGS-HARBOR SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             7,730  //
  17C, OREGON                          03/04
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  FEDERALLY TAXABLE
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 03/05
 
CITY OF BETHLEHEM                      WEEK OF             6,375  //
  LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES,     03/04
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/07
 
SALT LAKE CITY, UTAH                   WEEK OF             5,965  Aaa//AAA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/04
  SERIES 2013A
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
      Day of Sale: 03/06
 
NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS         WEEK OF             5,475  /BBB+/
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 10    03/04
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/07
 
FRANKLIN TOWNSHIP BOARD OF             WEEK OF             5,465  /AA-/
  EDUCATION                            03/04
  HUNTERDON COUNTY, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  *********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/07
 
MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             5,425  //
  WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA    03/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/05
ROCKWALL COUNTY CONS                   WEEK OF             5,370  /BBB+/
  MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #1        03/04
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 03/05
 
TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             5,170  Aaa//
  TEXAS                                03/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036  CABS: 2016-2018
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: A1
      Day of Sale: 03/04
 
SCHOHARIE CENTRAL SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             5,120  NR//
  NEW YORK                             03/04
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  TERM: 2020
      Day of Sale: 03/07
 
BYRON-BERGEN CENTRAL SCHOOL            WEEK OF             4,695  A1/NR/
  DISTRICT, NEW YORK                   03/04
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  TERM: 2019
      Day of Sale: 03/05
 
MORRIS COUNTY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF             4,055  NR//
  DISTRICT #417                        03/04
  GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
  REFUNDING BONDS
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2023-2028
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/04
 
WOODLAND PARK SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             4,050  //
RE-2, COLORADO                       03/04
  TELLER COUNTY, COLORADO
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  *********BANK QUALIFIED************
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2015-2023
  REMARK: RATED: AA2 (CO STATE INTERCEPT)/
          AA3 (UNDERLYING)
 
EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL        WEEK OF             3,675  /AA/
  DISTRICT                             03/04
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS, (LIMITED
  TAX) SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2018
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/05
 
MIDWAY SCHOOL DISTRICT GENERAL         WEEK OF             3,400  Aa2/A/
  OBLIGATION REFUNDING BONDS 04        03/04
  ELECTION 2013A
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2030
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/05
 
SOUTHERN HUMBOLDT JOINT UNIFIED        WEEK OF             3,000  A1//
  SCHOOL DISTRICT                      03/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2042
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/05
 
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             2,675  /A/
  DISTRICT NO. 367, TEXAS              03/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/06
 
CITY OF EVERMAN, TEXAS                 WEEK OF             2,500  /A-/
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES     03/04
2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/04
 
CAZENOVIA CENTRAL SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             2,290  NR//
  NEW YORK                             03/04
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  TERM: 2024
      Day of Sale: 03/05
 
SHERMAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF             2,222  NR//
  NEW YORK                             03/04
  **************TAXABLE**************
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: QSCB
      Day of Sale: 03/07
 
EAST PRAIRIE COMBINATION WATER AND     WEEK OF             2,105  //
  SEWER REFUNDING REVENUE BONDS        03/04
  MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2038
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/07
 
TIOGA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             2,000  //
  TEXAS                                03/04
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  ***************BANK QUALIFIED******
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2018-2038
  REMARK: /AAA/(/A/) PSF
      Day of Sale: 03/05
 
PITTSGROVE TOWNSHIP BOARD OF           WEEK OF             1,755  NR/AA-/
  EDUCATION, NEW JERSEY                03/04
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  TERM: 2025
      Day of Sale: 03/06
 
BREWSTER (VILLAGE), NEW YORK           WEEK OF             1,665  NR//
  REFUNDING BONDS                      03/04
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  TERM: 2038
      Day of Sale: 03/07
 
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL            DAILY               1,500  /A+/
  DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS
  MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City
  SERIAL: 2014-2028
 
ORLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             1,100  NR/A/
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2008        03/04
  ELECTION 2013C
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/07
                                                      ----------------------
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