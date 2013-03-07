DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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March 7, 2013 / 9:36 PM / in 5 years

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Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF         2,152,735  A1/A/A-
  CONSISTING OF:                       03/11
  $1,081,010M VARIOUS PURPOSE
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  $1,071,725M VARIOUS PURPOSE
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF           641,375  /BBB/BBB
  OHIO RIVER BRIDGES EAST END          03/11
  CROSSING PROJECT (AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/12

EMPIRE STATE DEVELOPMENT               WEEK OF           625,670  //
  CORPORATION, NEW YORK 2 SERIES       03/11
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2019-2043
  REMARK: ROP:3/12
      Day of Sale: 03/13

NEW YORK CITY                          WEEK OF           508,960  Aa2/AA+/AA+
  MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY    03/11                         /EXP/EXP
  WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
  GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
  FISCAL 2013 SERIES DD
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 03/12

STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF           310,500  A1/A/A-
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/11
  VARIOUS PURPOSE (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/13

STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF           228,000  A1/A/A-
  GENERAL OBLIGATON BONDS              03/11
  REMARKETING

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/13

OHIO HOUSING FINANCE AGENCY TAXABLE    WEEK OF           220,000  Aaa/NR/NR
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 03/13

THE RECTOR AND VISITORS OF THE         WEEK OF           170,000  Aaa/AAA/AAA
  UNIVERSITY OF VIRGINIA GENERAL       03/11
  REVENUE PLEDGE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
      Day of Sale: 03/14

MARYLAND HEALTH & HIGHER               WEEK OF           127,000  A2/A-/A
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     03/11
  REVENUE MEDSTAR HEALTH ISSUE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2030
      Day of Sale: 03/13

NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE          WEEK OF           120,000  Aa3/NR/NR
  AUTHORITY SFMR TAXABLE REFUNDING     03/11
  REVENUE, NEW HAMPSHIRE
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: ROP: 3/12
      Day of Sale: 03/13

DURHAM COUNTY LIMITED OBLIGATION       WEEK OF           115,000  Aa1/AA+/
  NORTH CAROLINA                       03/11
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 03/14

ROCKFORD SCHOOL DISTRICT NO. 205,      WEEK OF           100,000  /AA-/
  ILLINOIS                             03/11
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
  WINNEBAGO & BOONE COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/12

WYOMING COMMUNITY DEVELOPMENT          WEEK OF            88,400  Aa1/AA+/
  AUTHORITY                            03/11
  HOUSING REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 03/12/13
      Day of Sale: 03/13

STATE OF LOUISIANA STATE HIGHWAY       WEEK OF            84,000  A3/AA-/AA-
  IMPROVEMENT REVENUE                  03/11
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 03/13

PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF            70,000  //
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS    03/11
  2008 ELECTION 13
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/14

COUNTY OF RANDOLPH LIMITED             WEEK OF            68,200  //
  OBLIGATION, NORTH CAROLINA           03/11
  TAX EXEMPT AND TAXABLE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 03/13

THE HEALTH, EDUCATION AND HOUSING      WEEK OF            65,660  NR/NR/NR
  FACILITY BOARD OF SHELBY COUNTY,     03/11
  TENNESSEE
  FIXED RATE REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A AND 2013B
  TREZEVANT MANOR PROJECT
  CONSISTING OF:
  $58,535M SERIES 2013A - FIXED RATE
  SENIOR BONDS
  $ 7,125M FIXED RATE SUBORDINATE
  BONDS
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: SERIES 2013A DUE 2023; 2033 & 2044
          SERIES 2013B DUE: 2044

MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            50,000  /AA+/
  COMMISSION                           03/11
  SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
  REFUNDING BONDS

  2013 SERIES D (TAXABLE)
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  TERM: 2034
      Day of Sale: 03/14

WASHINGTON STATE UNIVERSITY            WEEK OF            49,130  Aa2/AA/
  GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS  03/11
2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 03/12

GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY     WEEK OF            43,000  //
  SPECIAL PURPOSE AIRPORT FACILITIES   03/11
  REVENUE REFUNDING JETBLUE AIRWAYS
  CORPORATION PROJECT FLORIDA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 03/13

MUNICIPAL ENERGY AGENCY OF NEBRASKA    WEEK OF            37,000  /AA/
  POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE &        03/11
  REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2025  TERM: 2036
      Day of Sale: 03/12

CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF            37,000  A2//
  AUTHORITY REVENUE BONDS              03/11

  CONSISTING OF:
  $20,000M* SERIES 2013A (TAXABLE)
  $17,000M* SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

ANCHOR BAY SCHOOL DISTRICT,            WEEK OF            36,780  /AA-/
  MICHIGAN                             03/11
  2013 REFUNDING BONDS
  MACOMB & ST. CLAIR COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 03/13

HAWAII HOUSING FINANCE AND             WEEK OF            27,000  Aaa/AA+/AAA
  DEVELOPMENT CORPORATION              03/11
  SINGLE FAMILY MORTGAGE PURCHASE
  REVENUE BONDS
  $27,000,000* 2013 SERIES A


  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

GREENE TOWNSHIP MUNICIPAL              WEEK OF            27,000  //
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              03/11
  REVENUE BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 03/14

FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY           WEEK OF            26,280  A3/NR/A-
  AUTHORITY, FLORIDA UNIFIED UTILITY   03/11
  SYSTEM REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

HOWELL TOWNSHIP, NEW JERSEY            WEEK OF            25,000  NR/AA-/
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 03/13

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION          WEEK OF            23,395  Baa2/BBB/
  FACILITIES AUTHORITY                 03/11
  PHILADELPHIA UNIVERSITY REFUNDING
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/14

WESTMINSTER SCHOOL DISTRICT            WEEK OF            21,000  //
GENERAL OBLIGATION BONDS             03/11
  SERIES 2008 ELECTION 13
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/13

MOORESVILLE SCHOOLS, INDIANA           WEEK OF            20,000  /AA+/
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2019-2034
  REMARK: S&P PROGRAM RATING (A+ UNDERLYING)
          NON-BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/12
FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY           WEEK OF            19,990  Baa1/NR/BBB+
  AUTHORITY, FLORIDA PASCO AQUA        03/11
  UTILITY SYSTEM REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       DAILY              18,930  A1/AA-/
  TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF
  THE STATE OF TEXAS) CONTRACT
  REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
  IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM
  PROJECT
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2037

FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY           WEEK OF            17,880  Baa1/NR/A-
  AUTHORITY, FLORIDA LAKE AQUA         03/11
  SYSTEM REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte

TERREBONNE PARISH HOSPITAL             WEEK OF            16,915  A2/A+/
  DISTRICT NO. 1, LOUISIANA            03/11
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2025  TERM: 2029
      Day of Sale: 03/14

COUNTY OF DAUPHIN (PENNSYLVANIA)       WEEK OF            16,000  /AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/11
  SERIES OF 2013

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/12

DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA           WEEK OF            16,000  NR/AA/
  *********TAXABLE********             03/11
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 03/12

LAUDERDALE COUNTY, MISSISSIPPI         WEEK OF            15,710  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/11
  ************TAXABLE*************
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2046
      Day of Sale: 03/12

DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT      WEEK OF            14,535  A2//A
  CORPORATION REVENUE BONDS SERIES     03/11
  2013A (MARIST COLLEGE PROJECT)
  NEW YORK
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/14

PERRY PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN         WEEK OF            13,375  //
  2013 REFUNDING BONDS                 03/11
  SHIAWASSEE & INGHAM COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/12

PARISH OF TERREBONNE, LOUISIANA        WEEK OF            11,275  /AA-/
  PUBLIC IMPROVEMENT BONDS             03/11
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2033
      Day of Sale: 03/13

ROMULUS COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF            10,720  Aa2//
  2013 REFUNDING BONDS                 03/11
  COUNTY OF WAYNE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 03/12

FLAT ROCK COMMUNITY SCHOOLS,           WEEK OF            10,415  Aa2//
  MICHIGAN                             03/11
  2013 REFUNDING BONDS
  WAYNE & MONROE COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 03/12

ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            10,000  //
  PENNSYLVANIA                         03/11
  GENERAL OBLIGATION BODNS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 03/12

FRANKLIN COUNTY, MISSOURI              WEEK OF             9,970  NR/NR/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY,    03/11
  SALES TAX REFUNDING REVENUE,

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/12

SCHOOL DISTRICT OF WEBSTER GROVES      WEEK OF             9,925  /AA+/
  ST LOUIS COUNTY, MISSOURI            03/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  REMARK: Serials: 03/01/21-22, 03/01/31-33
      Day of Sale: 03/11

SCHOOL DISTRICT NO. 30 OF              WEEK OF             9,499  /A+/
  CALCASIEU PARISH, LOUISIANA          03/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 03/12

PORT OF LONGVIEW, WASHINGTON           WEEK OF             8,810  //
  REVENUE REFUNDING BONDS              03/11
  CONSISTING OF:
  $7,025M 2013A (TAXABLE)
  $1,785M 2013B (TAX-EXEMPT-NON-AMT)
  *********BANK QUALIFIED********
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES 2013A DUE: 2013-2018
          SERIES 2013B DUE: 2018-2019
      Day of Sale: 03/13

ONEONTA CITY SCHOOL DISTRICT,          WEEK OF             8,415  NR/A/
  NEW YORK                             03/11
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 03/13

MAGNA WATER DISTRICT                   WEEK OF             7,750  NR/AA-/NR
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/11
  UTAH
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/11

EAST NITTANY VALLEY JOINT M/A,         WEEK OF             7,500  //
  PENNSYLVANIA                         03/11
  *************BANK QUALIFIED*******
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 03/13

BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             6,575  //
  JEFFERSON COUNTY, PENNSYLVANIA       03/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/11

NORTH BRANCH AREA SCHOOLS,MICHIGAN     WEEK OF             6,450  Aa2//
  2013 REFUNDING BONDS, LAPEER COUNTY  03/11
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 03/11

ST. MARY PARISH, LOUISIANA             WEEK OF             4,865  /A-/
  SALES TAX REFUNDING BONDS            03/11
  SOLID WASTE
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 03/13

WRAY RD-2 SCHOOL DISTRICT COLORADO     WEEK OF             4,405  /AA-/
  YUMA COUNTY, COLORADO GENERAL        03/11
  OBLIGATION BANK QUALIFIED STATE
  INTERCEPT
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

HORSEPEN BAYOU, TEXAS                  WEEK OF             4,240  A//
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS        03/11
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/11

BEREA, OHIO LIMITED TAX GENERAL        WEEK OF             4,065  Aa2//
  OBLIGATION BANK QUALIFIED            03/11
  MGR: Huntington Investment Company, Columbus

CITY OF LOVELAND, OHIO                 WEEK OF             3,895  //
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND  03/11
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 03/12

CALCASIEU PARISH SCHOOL DISTRICT 21    WEEK OF             3,525  /A+/
  LOUISIANA                            03/11
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2030
      Day of Sale: 03/11

SARANAC COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN    WEEK OF             3,185  /AA-/
  2013 REFUNDING BONDS, IONIA COUNTY   03/11
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 03/11

AUDUBON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             3,170  NR/A/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/11                        /EXP/
  IOWA BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/14

INDIANA TOWNSHIP                       WEEK OF             3,135  NR/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS             03/11
  INDIANA BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2039
  REMARK: BAM
      Day of Sale: 03/12

COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL          WEEK OF             2,740  //
  DISTRICT NO. 61, ILLINOIS            03/11

  LOGAN & DEWITT COUNTIES
  CONSISTING OF:
  $2,075M - SERIES A - SCHOOL BONDS
  $  665M - SERIES B - DEBT
  CERTIFICATES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: /A/ (SERIES A SCHOOL BONDS)
          /A-/ (SERIES B DEBT
          CERTIFICATES)
      Day of Sale: 03/12

CITY OF BRADFORD                       WEEK OF             2,680  //
  MCKEAN COUNTY, PENNSYLVANIA          03/11
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/12

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             2,675  A//
  DISTRICT NO. 367, TEXAS              03/11
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIWS 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/11

TOWN OF PROVINCETOWN                   WEEK OF             2,375  NR/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/11
  SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  MASSACHUSETTS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2032
      Day of Sale: 03/13

OLIVET COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF             2,225  Aa2//
  2013 REFUNDING BONDS,                03/11
  EATON & CALHOUN COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 03/11

EAST PRAIRIE COMBINATION WATER AND     WEEK OF             2,105  NR/A/
  SEWER REFUNDING REVENUE BONDS        03/11
  MISSOURI BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2038
      Day of Sale: 03/13

MOUNT BAKER SCHOOL DISTRICT NO. 507    WEEK OF             1,525  //
  WASHINGTON                           03/11
  LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 03/14

MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL            DAILY               1,500  /A+/
  DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS
  MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2028

CITY OF OKOBOJI GENERAL OBLIGATION     WEEK OF             1,185  //
  BONDS BANK QUALIFIED                 03/11
  CAP LOAN NOTES 2013
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 03/01

CITY OF GRIMES                         WEEK OF             1,100  Aa3/NR/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/11
  SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 03/12
                                          ----------------------
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