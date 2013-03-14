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#Market News
March 14, 2013 / 7:56 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY          WEEK OF         1,400,000  A3/A+/A
  TURNPIKE REVENUE BONDS               03/18
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEW YORK CITY TFA                      WEEK OF           900,000  Aa1/AAA/AAA
                                       03/18                      EXP/EXP/EXP
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: 2016-2032 (2 SERIES)
          MON & TUES rop
      Day of Sale: 03/20

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           500,000  //
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     03/18
  BONDS, SERIES 2013B
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 3/20
      Day of Sale: 03/21
    
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           422,055  A2/A/BBB+
  STATE OF CALIFORNIA LEASE REVENUE    03/18
  BONDS SERIES 2013A LEASE REVENUE
  BONDS SERIES 2013B LEASE REVENUE
  BONDS SERIES 2013C
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: 3/18
      Day of Sale: 03/19

ARIZONA SCHOOL FACILITIES BOARD        WEEK OF           315,400  Aaa/AAA/AAA
  TAXABLE STATE SCHOOL IMPROVEMENT     03/18
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/19

HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION       WEEK OF           305,085  A1/A+/NR
  FACILITIES FINANCE CORPORATION       03/18
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
  (MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM),
  TEXAS
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MIAMI-DADE COUNTY EXPRESSWAY           WEEK OF           270,660  A3/A-/A-
  AUTHORITY                            03/18
  TOLL SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 03/20
      Day of Sale: 03/21

SAN BERNARDINO, CALIFORNIA             WEEK OF           244,000  Aa2/AA-/
  COMMUNITY COLLEGE DISTRICT           03/18
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 03/21

NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE          WEEK OF           241,000  /AA-/
  FINANCE AGENCY                       03/18
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  CONSISTING OF:
  $52,000M TAX-EXEMPT
  $89,000M AMT
  $49,000M TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: AMT BONDS DUE: 2013-2018; 2028;
          2033; 2038 AND 2046
          TAXABLE BONDS DUE: 2013-2018; 2028
          AND 2034
          TAX EXEMPT BONDS DUE: 2013-2018;
          2028; 2033; 2038 AND 2046
      Day of Sale: 03/20

CITY OF SACRAMENTO, CALIFORNIA         WEEK OF           219,900  NR/AA-/AA-
  WATER REVENUE BONDS, SERIES 2013     03/18
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: TUESDAY
      Day of Sale: 03/20

UNIVERSITY OF DELAWARE                 WEEK OF           204,025  //
  CONSISTING OF:                       03/18
  $122,995M REVENUE BONDS,
  SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
  $ 29,760M REVENUE BONDS,
  SERIES 2013B (FEDERALLY TAXABLE)
  $ 51,270M VARIABLE RATE REVENUE
  BONDS, SERIES 2013C
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: RATINGS 2013C: AA1/AA+/

DAYTON METRO LIBRARY, OHIO             WEEK OF           187,000  Aa1/AA/
  LIBRARY IMPROVEMENT BONDS            03/18
  $135MM - SERIES A TAX EXEMPT
  $52MM - SERIES B TAXALBE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/20

KING COUNTY, WASHINGTON                WEEK OF           128,000  Aa2/AA+/
  SEWER REVENUE REFUNDING              03/18
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2035
      Day of Sale: 03/18

CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT          WEEK OF           125,000  A1/A/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/18
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2016-2032
      Day of Sale: 03/19

NEW YORK CITY HEALTH & HOSPITALS       WEEK OF           110,000  Aa3/A+/A+
  CORPORATION                          03/18
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2021-2023
  REMARK: ROP: 03/19/2013
      Day of Sale: 03/18

CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL        WEEK OF           100,000  Aa2/AA-/
  DISTRICT                             03/18
  SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA
  ELECTION OF 2012
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/21

REGIONAL TRANSPORTATION DISTRICT       WEEK OF            97,400  Aa2/AAA/AAA
  (COLORADO)                           03/18
  TAXABLE SALES TAX REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/19

SOUTHWEST HIGHER EDUCATION             WEEK OF            90,370  Aa3/AA-/NR
  AUTHORITY, TEXAS                     03/18
  HIGHER EDUCATION REVENUE BONDS

  TAXABLE SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

SOUTHWEST HIGHER EDUCATION             WEEK OF            90,000  Aa3/AA-/
  AUTHORITY INC.                       03/18
  SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY
  PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/18

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF            89,110  Aaa//
  HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS,         03/18
  SERIES 2013B
  (GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
  PROGRAM) (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2041
  REMARK: PRICING EITHER 03/19 OR 03/20

DISTRICT OF COLUMBIA REFUNDING         WEEK OF            86,145  Aa3/AA-/
  REVENUE BONDS (NATIONAL PUBLIC       03/18
  RADIO, INC. ISSUE) SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

MIDLAND INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF            80,985  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      03/18
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2//AA
      Day of Sale: 03/18

CLARK COUNTY, NEVADA                   WEEK OF            80,000  //
  JET AVIATION FUEL TAX REFUNDING      03/18
  REVENUE BONDS
  ******SUBJECT TO AMT*********
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

THE SCHOOL BOARD OF MIAMI-DADE         WEEK OF            77,150  A1/A/
  COUNTY, FLORIDA CERTIFICATES OF      03/18
  PARTICIPATION, SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  $68,955M SERIES A 2013A
  $ 8,195M SERIES A 2013B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY OF BIRMINGHAM, ALABAMA            WEEK OF            72,800  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION CONVERTIBLE       03/18
  CAPITAL APPRECIATION BONDS
  SERIES 2013-A
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: Kroll: AA

CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY, OHIO        WEEK OF            71,090  Aa2/AA/
  PORT AUTHORITY DEVELOPMENT REVENUE   03/18
  BONDS
  CUYAHOGA  HEADQUARTERS SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/21

BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA             WEEK OF            63,000  Aaa/AA+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/18
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 03/20

ERIE COUNTY FISCAL STABILITY           WEEK OF            57,705  Aa1/NR/AA+
AUTHORITY, NEW YORK                  03/18
  NEW MONEY AND REFUNDING
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 03/20

RHODE ISLAND CONVENTION CENTER         WEEK OF            50,000  //
  AUTHORITY                            03/18
  REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/21

COUNTY OF YORK, PENNSYLVANIA           WEEK OF            45,850  /AA/
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2033
  REMARK: TERMS

CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA      WEEK OF            41,380  Aa1/AA+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        03/18
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2013-2032

LENAPE REGIONAL BOARD OF EDUCATION     WEEK OF            40,000  Aa2//
  BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY        03/18
  REFUNDING SCHOOL BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/18

GLOUCESTER COUNTY IMPROVEMENT          WEEK OF            38,930  /AA+/
  AUTHORITY                            03/18

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/18

CITY OF KILLEEN, TEXAS                 WEEK OF            38,205  NAF/AA/AA-
  $29,900,000 WATERWORKS AND SEWER     03/18
  SYSTEM REVENUE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013
  $8,305,000 WATERWORKS AND SEWER
  SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS,
  TAXABLE SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  REMARK: Tax Exempt: 8/152014 - 2033
          Taxable: 8/15/2013 - 2019
      Day of Sale: 03/19

IDA TOWN OF FLORENCE, ARIZONA          WEEK OF            36,330  //
  EDUCATION REVENUE BONDS              03/18
  LEGACY SCHOOL SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2043
      Day of Sale: 03/21

SAN BERNARDINO, CALIFORNIA             WEEK OF            36,000  Aa2/AA-/
  COMMUNITY COLLEGE DISTRICT           03/18
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  TAXABLE BONDS SERIES 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 03/21

HALF HOLLOW HILLS CITY SCHOOL          WEEK OF            35,880  Aa1/NR/
  DISTRICT, NEW YORK                   03/18
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 03/21

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF            32,000  /A/
  FINANCING AUTHORITY                  03/18
  NCROC-PARADISE VALLEY ESTATES
  PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/19

RICHARDSON, TEXAS, DALLAS & COLLIN     WEEK OF            30,240  Aaa/AAA/
  COUNTIES, SERIES 2013                03/18
  $21,805M - GENERAL OBLIGATION
  REFUDING BONDS
  $8,435M - COMBINATION TAX & REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/21

CLARK COUNTY, NEVADA                   WEEK OF            30,000  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX)     03/18

  REFUNDING AIRPORT BONDS
  SERIES 2013B (NON-AMT)
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  SERIAL: 2030-2033
      Day of Sale: 03/19

CONNECTICUT HIHGER EDUCATION           WEEK OF            25,000  //
  SUPPLEMENTAL                         03/18
  LOAN AUTHORITY REVENUE BONDS
  (CHESLA LOAN PROGRAM) 2013 A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/18

GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       WEEK OF            18,930  A1/A+/NAF
  (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE      03/18
  STATE OF TEXAS) CONTRACT REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013

  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2033, 2037
      Day of Sale: 03/20

PUENTE BASIN, CALIFORNIA               WEEK OF            17,000  /AA/
  WATER AGENCY WATER REVENUE BONDS     03/18
  WALNUT VALLEY WATER DISTRICT
  PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 03/19

  NORTHWESTERN REGIONAL JAIL             WEEK OF            14,680  Aa2//
  AUTHORITY, VIRGINIA                  03/18
  JAIL FACILITY REVENUE AND REFUNDING
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 03/20

ARIZONA SPORTS AND TOURISM             WEEK OF            12,710  A3//BBB+
  AUTHORITY                            03/18
  SUBORDINATE TAX REVENUE REFUNDING
  BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/20

PETERS TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            10,000  Aa2//
  PENNSYLVANIA SERIES A & B 2013       03/18
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2028

WALLINGFORD-SWARTHMORE SCHOOL          WEEK OF            10,000  /AA/
  DISTRICT                             03/18
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2023

SAMMAMISH PLATEAU WATER & SEWER        WEEK OF             9,680  //
  DISTRICT, WASHINGTON                 03/18
  WATER & SEWER REVENUE & REFUNDING
  CONSISTING OF:
  $8,720M SERIES 2013A
  $  960M SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  REMARK: SERIES 2013A DUE: 2013-2027
          SERIES 2013B DUE: 2013-2016

SCURRY COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             9,505  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/18
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2034
      Day of Sale: 03/18

WESTERN CAROLINA UNIVERSITY            DAILY               9,320  /A/
  REFUNDING STUDENT HOUSING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2027  TERM: 2033

BEACON CITY SCHOOL DISTRICT,           WEEK OF             8,920  Aa3/NR/
  NEW YORK                             03/18
  REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 03/20

FIELD LOCAL SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             8,890  /AA-/BBB+
  PORTAGE COUNTY, OHIO                 03/18
  REFUNDING BONDS, SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2032
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.

DONNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             8,085  //
  ************BANK QUALIFIED*********  03/18
  MGR: Jefferies & Company, Inc., Los Angeles
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: A2/A
      Day of Sale: 03/19

KANSAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,045  NR//
  NO. 505 LABETTE COUNTY               03/18
  GENERAL OBLIGATION ADVANCE
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2037
      Day of Sale: 03/21

LEBANON COUNTY, PENNSYLVANIA           WEEK OF             7,900  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            03/18
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 03/20

TOWN OF ESSEX, CONNECTICUT             WEEK OF             7,220  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/18
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2027
      Day of Sale: 03/19

NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF             6,370  /AA-/
  FINANCE AGENCY                       03/18
  MULTI FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 03/19
      Day of Sale: 03/20

GLENVILLE (TOWN), NEW YORK             WEEK OF             6,200  Aa3/NR/
REFUNDING BONDS                      03/18
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2026
      Day of Sale: 03/19

BENTWORTH, PENNSYLVANIA                WEEK OF             5,545  A3//
  SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION   03/18
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2022
      Day of Sale: 03/18

WOODSBORO INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             5,375  /A/
  DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX        03/18
  GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/18

COUNTY OF DAVIE, NORTH CAROLINA        WEEK OF             5,195  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDIDNG BONDS  03/18
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2015-2024
      Day of Sale: 03/21

ALVIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT,      WEEK OF             4,600  Aa2//
  TEXAS                                03/18
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2016-2020
      Day of Sale: 03/20

GENESEO CENTRAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF             4,555  /A+/
  NEW YORK                             03/18
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Jefferies & Company, Inc., Los Angeles
      Day of Sale: 03/20

SUMMERVILLE UNION HIGH SCHOOL          WEEK OF             4,500  //
  DISTRICT, CALIFORNIA                 03/18
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  2012 ELECTION  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/20

HOUSING FINANCE AUTHORITY OF           WEEK OF             4,000  //
  POLK COUNTY, FLORIDA                 03/18
  COLLATERALIZED REVENUE BONDS
  (CYPRESS CATHEDRAL APARTMENTS),
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  TERM: 2014

WASHINGTON COUNTY, NEW YORK            WEEK OF             2,830  //
  REFUNDING BONDS                      03/18
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 03/21

GREENFIELD UNION SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             1,800  //
  CALIFORNIA                           03/18
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  2010 ELECTION SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/19

MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             1,500  NAF/A+/NAF
  DISTRICT (ELLIS COUNTY, TEXAS)       03/18
  MAINTENANCE TAX NOTES, SERIES 2013
  BANK QUALIFIED
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 03/20

WATKINS GLEN (VILLAGE), NEW YORK       WEEK OF             1,170  NR/A/
  REFUNDING BONDS                      03/18
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2031
      Day of Sale: 03/19

SILVER SPRINGS (VILLAGE),              WEEK OF             1,070  //
  NEW YORK                             03/18
  REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2037
      Day of Sale: 03/22
                                          ----------------------
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