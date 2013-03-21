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#Market News
March 21, 2013 / 7:31 PM / 5 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
NORTHEAST OHIO REGIONAL SEWER          WEEK OF           245,260  Aa1/AA+/
  DISTRICT                             03/25
  WASTEWATER IMPROVEMENT REVENUE
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  SERIAL: 2020-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 03/26

COUNTY OF FRANKLIN, OHIO               WEEK OF           210,290  Aa2/AA+/AA
  HOSPITAL FACILITIES REVENUE          03/25
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 03/26

WASHOE COUNTY, NEVADA                  WEEK OF           150,000  A1/A+/
  HIGHWAY REVENUE (FUEL TAX) BONDS     03/25
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 3/26/2013
      Day of Sale: 03/26

SONOMA COUNTY JUNIOR COLLEGE           WEEK OF           122,000  Aa2//AA-
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          03/25
  REFUNDING REVENUE 2013 CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 03/26

OKLAHOMA CITY ECONOMIC DEVELOPMENT     WEEK OF           117,635  Aa2/AA/
  TRUST                                03/25
  TAX APPORTIONMENT BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/26

ARIZONA BOARD OF REGENTS               WEEK OF            98,590  Aa2/AA/NR
  UNIVERSITY OF ARIZONA SYSTEM         03/25
  REVENUE BONDS
  CONSISTING OF:
  $62,985M SERIES 2013A
  $35,605M SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF            92,200  A2/A/
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   03/25
  SERIES 2013

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2033, 2038, 2043, 2048
      Day of Sale: 03/27

CITY OF MESA, ARIZONA                  WEEK OF            91,055  Aa3/AA+/
  EXCISE TAX REVENUE OBLIGATIONS       03/25
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/27

CALIFORNIA INFRASTRUCTURE              WEEK OF            81,490  Aaa/AAA/
  "J PAUL GETTY TRUST" SIFMA FRN       03/25
  SERIES A-1
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  TERM: 2047
      Day of Sale: 03/25

WESTCHESTER COUNTY LOCAL               WEEK OF            70,290  NR/NR/NR
  DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE      03/25
  REFUNDING BONDS

  SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2020  TERM: 2028, 2034
      Day of Sale: 03/27

PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL           WEEK OF            70,000  //
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012     03/25
  ELECTION 2013A, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/28

KLEIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            68,995  Aaa/AAA/
  TEXAS                                03/25
  UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE AND
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA
          DUE: 8/1/2013 AND 02/01/2014-2043
      Day of Sale: 03/26

CITY OF SANTA CLARA, CALIFORNIA        WEEK OF            62,600  NR/A+/A+
  (SILICON VALLEY POWER)               03/25
  ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/26

STATE OF OHIO                          WEEK OF            61,900  Aa2/AA/AA
  (TREASURER OF STATE)                 03/25
  CAPITAL FACILITIES LEASE
  APPROPRIATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  $50,815M ADMINISTRATIVE BUILDING
  FUND PROJECT
  $11,175M PARKS AND RECREATION
  IMPROVEMENT FUND PROJECT
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  REMARK: $50,815M DUE: 2013-2024
          $11,175M DUE: 2013-2019
      Day of Sale: 03/26

WYLIE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            58,000  Aaa//
  TEXAS                                03/25
  COLLIN COUNTY UNLIMITED TAX
  REFUNDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2029
  REMARK: Underlying Moody's rating: Aa3

MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            56,357  //
  DISTRICT, TEXAS                      03/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2036  CABS: 2016-2019
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/26

DARE COUNTY REFUNDING LIMITED          WEEK OF            30,000  Aa3//AA-
  GENERAL OBLIGATION 2013              03/25
  NORTH CAROLINA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 03/27

GRAHAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            29,770  //

  $4,655M UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013A
  $25,115M UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013B
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2025
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: A1 UL EXPECTED

CITY OF NEW ROCHELLE                   WEEK OF            29,410  //
  WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK         03/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  CONSISTING OF:
  $21,035M PUBLIC IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS
  $ 8,375M PUBLC IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/27

KLEIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            27,210  Aa1/AA/
  TEXAS                                03/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2017-2027
      Day of Sale: 03/26

OKLAHOMA CITY ECONOMIC DEVELOPMENT     WEEK OF            24,745  Aa2/AA/
  TRUST                                03/25
  TAX APPORTIONMENT BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/26

VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS        WEEK OF            24,350  NR/BBB+/NR
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/25
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 03/25

PRINCE WILLIAM COUNTY CERTIFICATES     WEEK OF            24,000  Aa1/AA+/AA+
  OF PARTICIPATION, MARYLAND           03/25
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

CITY OF STAMFORD, CONNECTICUT          WEEK OF            21,560  Aa1/AAA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/25
  2013 SERIES C
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2018
      Day of Sale: 03/27

LANSING BOARD OF WATER & LIGHT,        WEEK OF            21,000  Aa3/AA-/
  MICHIGAN                             03/25
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

VERMONT ECONOMIC DEVELOPMENT           WEEK OF            16,000  B2/B+/
  AUTHORITY                            03/25
  CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/26

ONEIDA COUNTY, NEW YORK                WEEK OF            15,810  A1/A+/A+
  GENERAL OBLIGATIONS, PUBLIC          03/25
  IMPROVEMENT, 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/27

UNION COUNTY HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            15,000  Aa2//
FACILITIES FINANCING AUTHORITY       03/25
  UNIVERSITY REVENUE BONDS SERIES A
  OF 2013 (BUCKNELL UNIVERSITY)
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 03/26

LATROBE, PENNSYLVANIA                  WEEK OF            13,500  Baa1//
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     03/25
  ST. VINCENT COLLEGE PROJECT
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2023-2043

THE CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT          WEEK OF            12,980  Aa2/AA-/
  AUTHORITY                            03/25

  GENERAL OBLIGATION REVENUE BONDS
  (CAMDEN COUNTY COLLEGE PROJECT),
  SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 03/27

MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            12,925  //
  DISTRICT, TEXAS                      03/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13B

  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/26

LORAIN, OHIO                           WEEK OF            10,000  A3//
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION   03/25
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/27

WHITEHALL-COPLAY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             9,995  /AA/
  LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA          03/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
  2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2028
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: /A+
      Day of Sale: 03/25

WARRINGTON TOWNSHIP                    WEEK OF             9,525  Aa2/NAF/
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA           03/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: First American Municipals, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 03/25

TUNICA COUNTY GENERAL OBLIGATION       WEEK OF             9,500  A/NR/
  REFUNDING 2013, MISSISSIPPI          03/25
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/26

WESTERN CAROLINA UNIVERSITY            DAILY               9,320  /A/
  REFUNDING STUDENT HOUSING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2027  TERM: 2033

RANKIN COUNTY, MISSISSIPPI             WEEK OF             9,000  NR//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013    03/25
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: Underlying Moody's rating: A2
      Day of Sale: 03/27

FRANKLIN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY    WEEK OF             8,775  NR/A+/
  DISTRICT NO. 3 CERTIFICATES OF       03/25
  PARTICIPATION 2013B MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2035
      Day of Sale: 03/25

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF             8,570  NR/NR/NR
  COMMISSION                           03/25
  RETIREMENT FACILITIES FIRST
  MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A
  THE UNITED METHODIST RETIREMENT
  BONDS
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2013-2022  TERM: 2033
      Day of Sale: 03/25

WILLOW FORK DRAINAGE DISTRICT,         WEEK OF             7,920  /A+/
  TEXAS                                03/25
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2020

SAN JACINTO RIVER AUTHORITY WATER      WEEK OF             7,000  /AA-/
  REVENUE BONDS                        03/25
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2038
  REMARK: NON-BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/27

CITY OF STAMFORD, CONNECTICUT          WEEK OF             5,855  Aa1/AAA/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/25
  2013 SERIES B
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2014
      Day of Sale: 03/27

FRANKLIN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY    WEEK OF             5,010  /A+/
  DISTRICT NO. 3 WATER DEWER           03/25
  REFUNDING REVENUE MISSOURI 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 03/25

FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY     WEEK OF             4,895  /BBB/
  DISTRICT NO. 142, TEXAS              03/25
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  SERIAL: 2013-2033
  REMARK: BAM INSURED

WESTHILL COUNTY SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF             4,665  /AA-/
  NEW YORK REFUNDING BONDS             03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2018
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/27

HERKIMER COUNTY, NEW YORK              WEEK OF             4,565  //
  REFUNDING BONDS                      03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2026
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/28

BURLINGTON TOWNSHIP                    WEEK OF             4,470  /AA/
  (BURLINGTON COUNTY), NEW JERSEY      03/25
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2021
      Day of Sale: 03/27

GREENVILLE COUNTY SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             4,440  /A+/
  NEW YORK REFUNDING BONDS             03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2027
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/27

CENTER SCHOOL DISTRICT NO. 58,         WEEK OF             4,070  Aa1//
  JACKSON COUNTY, MISSOURI             03/25
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
      Day of Sale: 03/25

GRAIN VALLEY COMB WATERWORKS           WEEK OF             3,815  NR/A+/
  SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING       03/25
  2013 MISSOURI
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2020
      Day of Sale: 03/25

NEOSHO REFUNDING SPECIAL OBLIGATION    WEEK OF             3,195  //
  2013 MISSOURI                        03/25
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 03/26

AFTON COUNTY SCHOOL DISTRICT,          WEEK OF             3,065  //
  NEW YORK REFUNDING BONDS             03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2015
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/28

COHOES CITY SCHOOL DISTRICT,           WEEK OF             2,845  //
  NEW YORK REFUNDING BONDS             03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2018
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/28

VESTAL (TOWN), NEW YORK                WEEK OF             2,750  //
  REFUNDING BONDS                      03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2026
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/27

MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             2,611  NR/NR/
  OHIO                                 03/25
  ENERGY CONSERVATION NOTES, SERIES
2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/28

DEER LAKES SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             2,580  //
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       03/25
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/27

MINOA VILLAGE ONONDAGA COUNTY,         WEEK OF             2,560  A1//
  NEW YORK                             03/25
  GENERAL OBLIGATIONS PUBLIC
  IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2029
      Day of Sale: 03/26

 WILLIAMSON COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             1,965  /BBB+/
  DISTRICT #11                         03/25
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
 SERIAL: 2013-2024
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/26

LYNDONVILLE (VILLAGE), NEW YORK        WEEK OF             1,815  //
  REFUNDING BONDS                      03/25
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2036
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/26
                                          ----------------------
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