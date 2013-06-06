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#Market News
June 6, 2013 / 9:11 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

23 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY          WEEK OF           877,005  Aa3/AA-/AA-

  $339,315M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS 2013 SERIES J

  $137,970M GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING BONDS 2013 SERIES K

  $399,720M GENERAL OBLIGATION BONDS
  2013 SERIES L
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
 
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE     WEEK OF           800,000  Aa1/AAA/AAA
  AUTHORITY                            06/10                      EXP/EXP/EXP
  FUTURE TAX SECURED TAX-EXEMPT
  SUBORDINATE BONDS
  FISCAL 2013 SERIES I
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 6/10-6/11
          INST: 6/12
 
 
STATE OF ILLINOIS                      WEEK OF           600,015  NR/AAA/AA+
  BUILD ILLINOIS BONDS (SALES TAX      06/10                      
  REVENUE BONDS) JUNIOR OBLIGATION
  SERIES OF JUNE 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 06/11
 
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF           600,000  Aa2/AA+/AA+
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   06/10                      

  $100,000M SERIES 2013A
  WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS
  (ASCENSION HEALTH ALLIANCE SENIOR
  CREDIT GROUP) SERIES 2013B
  $400,000M SERIES 2013B-1 THROUGH
  B-4 (LONG-TERM INTEREST RATE MODE)
  $100,000M SERIES 2013B-5 (WINDOWS
  VRDBS)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: UL: P-1/A-1+/F1+
 
 
MASSACHUSETTS SCHOOL BUILDING          WEEK OF           500,000  Aa2/AA+/AA+
  AUTHORITY                            06/10                      
  SENIOR SALES TAX REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/12
 
LIVONIA PUBLIC SCHOOLS SCHOOL          WEEK OF           181,295  A1/A/NR
  DISTRICT                             06/10                      
  COUNTY OF WAYNE, STATE OF MICHIGAN
  CONSISTING OF:
  $107,950M S2013 SCHOOL BUILDING AND
  SITE BONDS, SERIES I (GENERAL
  OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
  $ 73,345M 2013 REFUNDING BONDS


  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
RICE UNIVERSITY                        WEEK OF           115,000  Aaa/AAA/NR
  TAXABLE HIGHER EDUCATION REVENUE     06/10                      
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
KENTUCKY HOUSING CORPORATION           WEEK OF           100,000  Aaa/AAA/
  HOUSING REVENUE $36MM TAXABLE        06/10                      
  62MM TAX EXEMPT/ 2MM AMT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: ROP: 6/11
      Day of Sale: 06/12
 
FAIRFIELD MEDICAL CENTER, OHIO         WEEK OF           100,000  Baa2//
  HOSPITAL REVENUE & REFUNDING         06/10                      
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2043
 
MARYLAND HEALTH AND HIGHER             WEEK OF            95,000  Aa2/AA/
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     06/10                      
  THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
  SERIES 2013B REVENUE BONDS
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 06/11
 
TERREBONNE LEVEE AND CONSERVATION      WEEK OF            89,865  /A+/A
  DISTRICT, LOUISIANA                  06/10                      
  PUBLIC IMPROVEMENT SALES TAX BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 06/11
 
CITY OF OWENSBORO, KENTUCKY            WEEK OF            86,000  A3/A/
  ELECTRIC LIGHT AND POWER SYSTEM      06/10                      
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/11
 
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO 1 OF        WEEK OF            82,000  //
  LEWIS COUNTY - COWLITZ FALLS         06/10                      
  HYDROELECTRIC PROJECT REVENUE
  REFUNDING, WASHINGTON
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAXABLE: 14-23
          TAX EXEMPT 23, 28, 33
          AMT: 14-16
      Day of Sale: 06/13
 
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT       WEEK OF            70,591  Aa1/AAA/
  AUTHORITY                            06/10                      
  HOMEOWNERSHIP MORTGAGE BONDS
  (PASS-THROUGH PROGRAM)(NON-AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/12
 
TOWN OF HEMPSTEAD LOCAL DEVELOPMENT    WEEK OF            70,000  A3/A/
  CORPORATION REVENUE BONDS            06/10                      
  SERIES 2013 (HOFSTRA UNIVERSITY
  PROJECT)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 06/12
 
NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE     WEEK OF            65,000  A3/BBB+/
  AUTHORITY                            06/10                      
  SAINT LUKE'S HOSPITAL PROJECT
  VARIABLE & FIXED RATE HOSPITAL
  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/13
 
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY       WEEK OF            63,155  //
  CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS     06/10                      
  SERIES 2013A AND TAXABLE SERIES
  2013B (WESTERN CANYON REGIONAL
  WATER SUPPLY PROJECT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: Aa1/AA+ (M/S)
 
THE CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT          WEEK OF            57,410  A2/A+/
  AUTHORITY (NJ)                       06/10                      
  LEASE REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013A & B
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2030  TERM: 2032
      Day of Sale: 06/11
 
MET GOVT OF NASHVILLE & DAVIDSON       WEEK OF            52,900  Aa1/AA+/
  ELECTRIC SERVICE, TENNESSEE          06/10                      
  REFUNDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2025-2029
      Day of Sale: 06/12
 
OHIO HOUSING FINANCE AGENCY            WEEK OF            50,000  Aaa//
  RESIDENTIAL MORTGAGE REVENUE         06/10                      
  MORTGAGE BACKED SECURITIES PROGRAM
  PASS THROUGH
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2043
      Day of Sale: 06/12
 
COUNTY OF SANTA CRUZ TAX & REVENUE     WEEK OF            50,000  MIG 1/SP-1+/
  ANTICIPATION NOTES, CALIFORNIA       06/10                      
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: 7/14
     Day of Sale: 06/11
 
RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE       WEEK OF            43,075  NR/AAA/AAA
  AGENCY                               06/10                      
  SAFE DRINKING WATER REFUNDING
  REVENUE BONDS, SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL            WEEK OF            42,240  //
  DISTRICT CFD NO 98-1 SPECIAL TAX     06/10                      
  REVENUE REFUNDING 2013, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/11
 
RIVERSIDE REGIONAL JAIL AUTHORITY      WEEK OF            42,000  Aa2//
  JAIL FACILITY REFUNDING REVENUE      06/10                      
  VIRGINIA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 06/13
 
NIAGARA FALLS PUBLIC WATER             WEEK OF            41,540  /A-/
  AUTHORITY TAXABLE AND TAX EXEMPT     06/10                      
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/13
 
WISCONSIN HEALTH & EDUCATIONAL         WEEK OF            41,540  /BBB-/
  FACILITIES AUTHORITY                 06/10                      
  REVENUE BONDS, SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago
 
IDAHO HOUSING                          WEEK OF            39,440  Aaa/NAF/AAA
  SINGLE FAMILY TAXABLE REFUNDING      06/10                      
  BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  TERM: 2041
      Day of Sale: 06/11
 
RED RIVER HEALTH FACILITIES            WEEK OF            34,790  //
  DEVELOPMENT CORPORATION              06/10                      

  CONSISTING OF:
  $27,675M SERIES 2013A TAX-EXEMPT
  SENIOR BONDS
  $ 3,615M SERIES 2013B TAXABLE
  SENIOR BONDS
  $ 3,400M SERIES 2013C TAX-EXEMPT
  SUBORDINATE BONDS
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  REMARK: SERIES 2013A DUE: 2023; 2033, 2043
          AND 2048
          SERIES 2013B DUE: 2033
          SERIES 2013C DUE 2048
      Day of Sale: 06/12
 
CITY OF FERNANDINA BEACH, FLORIDA      WEEK OF            33,000  A2/AA-/
  UTILITY SYSTEM REFUNDING REVENUE     06/10                      
  BONDS, SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/12
 
UNIVERSITY OF AKRON, OHIO              WEEK OF            31,400  A1/AA-/
  GENERAL RECEIPTS REFUNDING BONDS     06/10                      
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2035
 
CONVENTRY LOCAL SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            28,308  NR/NR/
  OHIO                                 06/10                      
  SCHOOL IMPROVEMENT BOND
  ANTICIPATION NOTES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/12
 
CITY OF TUCSON, ARIZONA                WEEK OF            26,670  Aa2/AA-/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   06/10                      
  FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
  TAX-EXEMPT SERIES 2013-B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
 
CITY OF TEMPE, ARIZONA                 WEEK OF            26,130  Aa2/AAA/
  EXCISE TAX REVENUE OBLIGATIONS,      06/10                      
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 06/11
 
WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF            25,655  //
  NEW YORK                             06/10                      
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2025
 
      Day of Sale: 06/11
 
DEVELOPMENT AUTHORITY UGAREF           WEEK OF            24,000  Aa2//
  BOLTON COMMONS, GEORGIA              06/10                      
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: STRUCTURE TBA
 
LYNCHBURG INDUSTRIAL DEVELOPMENT       WEEK OF            23,535  /BBB/
  AUTHORITY                            06/10                      
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUES
  LYNCHBURG COLLEGE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2013-2028  TERM: 2031, 2036, 2043
      Day of Sale: 06/12
 
CITY OF TUCSON, ARIZONA                WEEK OF            23,220  A1/AA+/AA
  SENIOR LIEN STREET AND HIGHWAY USER  06/10                      
  REVENUE REFUNDING BONDS
  FEDERALLY TAXABLE/STATE OF ARIZONA
  TAX-EXEMPT, SERIES 2013B
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
LITTLE ELM INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              22,405  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                                                 
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2018-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL S&P: AA-
          UL FITCH: AA-
 
CENTRAL OKLAHOMA TRANSPORTATION AND    WEEK OF            22,000  Aa2/AA/
  PARKING AUTHORITY                    06/10                      
  PARKING SYSTEM REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
 
WISCONSIN HOUSING AND ECONOMIC         WEEK OF            21,270  Aa3/AA/
  DEVELOPMENT AUTHORITY                06/10                      
  HOUSING REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 06/11
 
WEBER BASIN, UTAH                      WEEK OF            20,570  NR/AA+/AA+
  WATER CONSERVATIVE DISTRICT          06/10                      
  REVENUE BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/11
 
VILLAGE OF BOURBONNAIS, ILLINOIS       WEEK OF            20,000  NR/BBB/NR
  INDUSTRIAL PROJECT REVENUE           06/10                      
  OLIVET NAZARENE UNIVERSITY PROJECT
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 06/12
 
CITY OF TUCSON, ARIZONA                WEEK OF            20,000  Aa3/AA-/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             06/10                      
  TAX-EXEMPT SERIES 2012-A (2013)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
 
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS                                                 
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
 
ALLEGHENY COUNTY HIGHER EDUCATION      WEEK OF            15,630  Baa3//
  BUILDING AUTHORITY                   06/10                      
  UNIVERSITY REVENUE BONDS
  POINT PARK UNIVERSITY
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2020-2038
 
UPPER ARLINGTON, OHIO                  WEEK OF            15,520  //
  VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS,     06/10                      
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 06/12
 
GAHANNA JEFFERSON CITY                 WEEK OF            15,225  //
  SCHOOL DISTRICT, OHIO                06/10                      
  $3,080M SERIES A
  ENERGY CONSERVATION
  $6,265M SERIES B - REFUNDING
  $1,150M SERIES C - ENERGY
  CONSERVATION - TAXABLE
  $4,730M SERIES D - REFUNDING BONDS-
  TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 06/11
 
WEST LINN-WILSONVILLE SCHOOL           WEEK OF            15,200  //
  DISTRICT 3JT, OREGON                 06/10                      
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2017
      Day of Sale: 06/13
 
BUCHANAN COMMUNITY SCHOOLS,            WEEK OF            14,900  /AA-/
  MICHIGAN                             06/10                      
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,
  BERRIEN COUNTY
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 06/12
 
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            14,430  NR/NR/
  AUTHORITY MULTIFAMILY HOUSING        06/10                      
  REVENUE BONDS (BLUE ISLAND SLF)
  SERIES 2013
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 06/12
 
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF       WEEK OF            13,750  Aaa/NR/NR
  BRIDGEPORT, CONNECTICUT              06/10                      
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  AUGUSTANA HOMES PROJECT
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 06/13
 
CITY OF MOORPARK COMMUNITY             WEEK OF            13,250  /BBB/
  FACILITIES DISTRICT NO 2004-1        06/10                      
  SERIES A
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/13
 
KISHWAUKEE COLLEGE DISTRICT NO. 523    WEEK OF            12,185  /AAA/
  ILLINOIS                             06/10                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2015-2033
      Day of Sale: 06/11
 
MADISON DISTRICT PUBLIC SCHOOLS,       WEEK OF            11,400  /AA-/
  MICHIGAN                             06/10                      
  2013 SCHOOL BUILDING & SITE BONDS,
  OAKLAND COUNTY
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (QSBLF)
      Day of Sale: 06/13
 
CITY OF DENTON, TEXAS                  WEEK OF            10,325  /AA/AA+
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     06/10                      
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 06/11
 
 
SOUTH MIDDLETON TOWNSHIP MUNICIPAL     WEEK OF             9,995  /AA-/
  AUTHORITY                            06/10                      

  WATER AND SEWER REVENUE BONDS
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
      Day of Sale: 06/10
 
CITY OF MILLBRAE, CALIFORNIA           WEEK OF             9,805  /AA/
  BANK QUALIFIED                       06/10                      
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/11
 
SOUTH WESTERN SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             9,360  /AAA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            06/10                      
  SERIES OF 2013
  **********BANK QUALIFIED******
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2032
  REMARK: INSURD
      Day of Sale: 06/12
 
CITY OF BOTHELL, WASHINGTON            WEEK OF             9,340  Aa3//
  TAXABLE AND TAX-EXEMPT               06/10                      
  *********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
      Day of Sale: 06/11
 
MALAKOFF INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             8,995  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      06/10                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  **************BANK QUALIFIED*******
  MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
  SERIAL: 2014-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 06/10
 
ELLIS COUNTY PUBLIC BUILDING           WEEK OF             8,960  //
  COMMUNITY TAX REVENUE BONDS          06/10                      
  COURTHOUSE/JAIL
  SERIES 2013C
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2017
      Day of Sale: 06/12
 
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT              WEEK OF             8,500  Aa2//
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            06/10                      
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 06/13
 
RUIDOSO, NEW MEXICO                    WEEK OF             8,500  A2/A+/
  WASTEWATER SYSTEM REFUNDING REVENUE  06/10                      
  BONDS, 2013
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 06/10
 
DRYDEN CENTRAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             8,415  //
  NEW YORK                             06/10                      
  REFUNDING BONDS
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 06/12
 
ARLINGTON LIMITED TAX                  WEEK OF             7,800  A3//
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   06/10                      
  SERIES 2013
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/12
 
MORENO VALLEY USD CFD NO. 2002-1       WEEK OF             7,700  //
  SPECIAL TAX REFUNDING BONDS          06/10                      
  SERIES 2013
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/12
 
WESTERLY GENERAL OBLIGATION BONDS      WEEK OF             7,580  Aa2/AA/
  SERIES 2013                          06/10                      
  RHODE ISLAND
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2025
      Day of Sale: 06/12
 
CITY OF MOORPARK COMMUNITY             WEEK OF             7,435  NR/NR/
  FACILITIES DISTRICT NO 2004-1        06/10                      
  SERIES B
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/13
 
MORENO VALLEY USD CFD NO. 2003-1       WEEK OF             7,400  //
  SPECIAL TAX REFUNDING BONDS          06/10                      
  SERIES 2013
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/12
 
FAYETTEVILLE-MANLIUS CENTRAL           WEEK OF             5,200  NR/NR/
  SCHOOL DISTRICT,NEW YORK             06/10                      
  ONONDAGA 7 MADISON COUNTIES
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  *********BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 06/12
 
 
BEAR VALLEY JOINT AUTHORITY            WEEK OF             4,865  /AA/
  FRANKLIN COUNTY, PENNSYLVANIA        06/10                      
  WATER REVENUE BONDS,
  SERIES B OF 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022
  REMARK: BAM INSURED
      Day of Sale: 06/11
 
MT. HOOD COMMUNITY COLLEGE DISTRICT    WEEK OF             4,280  //
  OREGON                               06/10                      
  FULL FAITH & CREDIT OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 06/11
 
CITY SCHOOL DISTRICT OF THE CITY       WEEK OF             3,870  //
  OF BINGHAMTON                        06/10                      
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 06/13
 
MORENO VALLEY USD CFD NO. 2003-2       WEEK OF             3,665  //
  SPECIAL TAX REFUNDING BONDS          06/10                      
  SERIES 2013
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 06/12
 
ELLIS COUNTY PUBLIC BUILDING           WEEK OF             3,660  //
  COMMUNITY REVENUE COURTHOUSE/JAIL    06/10                      
  SERIES 2013B
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2018
      Day of Sale: 06/12
 
WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-3J      WEEK OF             3,600  //
  KEENESEBURG, COLORADO                06/10                      
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 06/13
 
DAYTON SCHOOL DISTRICT #8              WEEK OF             3,050  //
  OREGON                               06/10                      
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS

  MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 06/12
 
RUSH COUNTY GENERAL OBLIGATION         WEEK OF             2,045  /A+/
  REFUNDING BONDS                      06/10                      
  SERIES 2013-A
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2022-2034
      Day of Sale: 06/12
 
DYERSBURG SUBURBAN CONSOLIDATED        WEEK OF             2,000  /A/
  UTILITY DISTRICT OF                  06/10                      
  DYER COUNTY, TENNESSEE
  WATERWORKS REVENUE REFUNDING 2013
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2016, 2020, 2023, 2026, 2029, 2033, 2036, 2040
      Day of Sale: 06/13
 
HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF             2,000  /AA+/
  MISSOURI                             06/10                      
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 06/12
 
ELLIS COUNTY PUBLIC BUILDING           WEEK OF               995  //
  COMMUNITY REVENUE BONDS              06/10                      
  ADMIN CTR 2013A
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 06/12
                                                      ----------------------
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