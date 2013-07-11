DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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July 11, 2013 / 8:37 PM / in 4 years

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Reuters Staff

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ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
 
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212-404-8107.
 
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
GRAND PARKWAY TRANSPORTATION           WEEK OF         2,900,000  //
  CORPORATION                          07/15
  FIRST TIER TOLL REVENUE BONDS,
  SERIES 2013A
  SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE BONDS
  SERIES 2013B (TELA SUPPORTED)
  SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE
  TENDER BONDS, SERIES 2013C

  SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE
  TENDER BONDS, TAXABLE SERIES 2013D

  SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE BONDS
  TAXABLE SERIES 2013E

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: RATINGS:
          Series A - NR/BBB/BBB+
          Series B-E - NR/AA/AA-
 
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA             WEEK OF           487,450  A2/AA-/
  WATER AND SEWER REVENUE AND          07/15
  REFUNDING BONDS
  CONSISTING OF:
  $339,055M WATER AND SEWER REVENUE
  BONDS, SERIES 2013A
  $148,395M WATER AND SEWER REVENUE
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3/A+/A+
 
AIRPORT COMMISSION OF THE CITY OF      WEEK OF           450,000  A1/A+/A+
  SAN FRANCISCO INTERNATIONAL          07/15
  AIRPORT)
  CONSISTING OF:
  $368,000M AMT
  $101,000M TAX-EXEMPT
  $ 12,000M TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 07/18
 
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY            DAILY             425,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY
  TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
  2013 SERIES B (REFUNDING)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
 
SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE            WEEK OF           387,705  Aa1/AA+/
  DISTRICT                             07/15

  GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
  OF 2002, SERIES 2013
  GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
  OF 2006, SERIES 2013
  2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/17
 
HAMILTON COUNTY SEWER SYSTEM           WEEK OF           300,000  Aa2/AA+/
  IMPROVEMENT REVENUE REFUNDING-       07/15
  METROPOLITAN SEWER
  CONSISTING OF:
  $180,000M TAX-EXEMPT
  $ 80,000M TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2014-2016 & 2020-
2028
          TAXABLE DUE:  2013-2017
      Day of Sale: 07/17
 
GEISINGER HEALTH SYSTEM                DAILY             284,400  Aa2/AA/NR
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           265,395  A1/A+/A+
  VARIABLE RATE TURNPIKE REVENUE       07/15
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
CITY OF HOPE                           WEEK OF           250,000  A1/A+/AA-
  DIRECTION OBLIGATION NOTES           07/15
  SERIES 2013 (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA             WEEK OF           243,745  Aa2/AA-/
  STATE UNIVERSITY                     07/15
  SYSTEMWIDE REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF           220,000  /SP-1+/
  CALIFORNIA                           07/15
  TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: DUE: 0/14 & 6/14
      Day of Sale: 07/18
 
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS             WEEK OF           203,865  Aaa/AAA/AAA
  GENERAL IMPROVEMENT & CERTIFICATES   07/15
  OF OBLIGATION
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/16
 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT              WEEK OF           189,000  Aa3/AA/AA-
  GENERAL OBLIGATION 2013A             07/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/16
 
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC           WEEK OF           174,020  Baa1/BBB+/BBB+
  DEVELOPMENT AUTHORITY                07/15
  HOSPITAL REFUNDING AND IMPROVEMENT
  REVENUE BONDS-PALMETTO HEALTH

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE       WEEK OF           104,350  /AA-/
  AUTHORITY                            07/15
  TAXABLE RESEARCH & DEVELOPMENT
  REVENUE BONDS


  MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
  SERIAL: 2014-2027
      Day of Sale: 07/16
 
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC           WEEK OF           100,000  Baa1/BBB+/BBB+
  HOSPITAL REFUNDING AND IMPROVEMENT   07/15
  REVENUE BONDS-PALMETTO HEALTH

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
LEE COUNTY, FLORIDA                    WEEK OF            93,000  Aa3/AA+/AA
  WATER & SEWER REVENUE & REFUNDING    07/15
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 07/16
 
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD          WEEK OF            90,930  Aaa/AA+/AAA
  WATER FINANCE ASSISTANCE BONDS       07/15
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/15
 
CITY OF WICHITA, KANSAS                WEEK OF            83,915  NR/NR/
  REVENUE BONDS, SERIES 2013IV-A/IV-B  07/15

  MGR: Ziegler, Chicago
 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            DAILY              80,000  Aa2/AA-/AA
  BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
  SERIES 2013-4 (TAXABLE)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2029
 
COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF            62,790  NR//
  AUTHORITY                            07/15
  CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES
  DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS
  SERIES 2013 A, B, C
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: TERMS, TEMPS
          MOODY'S: NR
          S&P: BBB- (NEGATIVE)
          FITCH: BBB+ (STABLE)
 
SWEETWATER COUNTY, WYOMING             WEEK OF            51,900  //
  JOINT POWERS BOARD LEASE             07/15
  REVENUE BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/16
 
LEE LAKE WATER DISTRICT REFUNDING      WEEK OF            48,270  NR/BBB/
  REVENUE SERIES 2013A CALIFORNIA      07/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 07/16
 
DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING           DAILY              47,800  Aaa//
  FINANCE AGENCY
  MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
  REVENUE BONDS
  (TYLER HOUSE APARTMENTS),
  SERIES 2013
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: (FNMA ENHANCED)
 
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            43,625  Aa1/AA+/
  DISTRICT VARIABLE RATE UNLIMITED     07/15
  TAX REFUNDING, TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: 08/01/2034
          VMIG1/F1+
      Day of Sale: 07/17
 
NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES      WEEK OF            40,000  A2/A-/NR
  FINANCE AGENCY                       07/15
  REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
 
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
 SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26
 
UNIVERSITY OF CONNECTICUT              WEEK OF            36,000  Aa3/AA/AA-
  GENERAL OBLIGATION 2013A REFUNDING   07/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 07/16
 
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    DAILY              34,570  //
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS

  SERIES 2013A-1
  SERIES 2013A-2
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
 
ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL      WEEK OF            32,500  Aa3/AA-/
  DISTRICT                             07/15

  GENERAL OBLIGATION BONDS
  2012 ELECTION, SERIES A
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 07/18
 
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF            31,655  Baa1/BBB+/
  AUTHORITY OF THE COUNTY OF YAVAPAI   07/15
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
NORTH CAROLINA MUNICIPAL LEASING       WEEK OF            30,280  Aa2/AA+/AA+
  CORPORATION                          07/15
  CITY OF WINSTON-SALEM,
  NORTH CAROLINA-LIMITED OBLIGATION
  BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
POMONA VALLEY, CALIFORNIA              WEEK OF            29,000  /AA/
  EDUCATIONAL JOINT POWERS AUTHORITY   07/15
  2013 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: Underlying Rating A-
      Day of Sale: 07/16
 
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            WEEK OF            26,000  Aa2/AA/AA
  BUILDING AUTHORITY                   07/15                      EXP/EXP/EXP
  PROJECT AND REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 07/17
 
WIMBERLEY INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            25,400  /A+/
  DISTRICT, TEXAS                      07/15
  SCHOOL BUILDING GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2020-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/16
 
MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            23,485  /AA-/
  DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA         07/15
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/18
 
CITY OF FRESNO, CALIFORNIA             WEEK OF            22,480  Baa1/BBB/BBB
  AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS AMT  07/15
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 07/17
 
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA       WEEK OF            20,000  /AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/15
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 07/18
 
RIVERTON CITY, UTAH                    WEEK OF            19,500  NR/AA-/AA
  FRANCHISE AND SALES TAX              07/15
  REVENUE BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/17
 
ADDISON, TEXAS, DALLAS COUNTY          WEEK OF            18,675  Aa1/AAA/
  $1,875M SERIES A                     07/15
  $1,250M SERIES B - TAXABLE
  $4,875M SERIES 2013
  $10,675M COMBINATION TAX & REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/15
 
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  Aaa/A+/
  DISTRICT, TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
 
WEBB COUNTY, TEXAS                     WEEK OF            18,390  Aa3/AA/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           07/15
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/18
 
JOPLIN, MISSOURI                       WEEK OF            18,225  NR/NR/
  INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY     07/15
  TAX INCREMENT REVENUE BONDS (JOPLIN
  RECOVERY TIF REDEVELOPMENT PROJECT)
  $12,350M SERIES A TAXABLE
  $5,875M SERIES B TAX-EXEMPT
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/18
 
LEE LAKE WATER DISTRICT REFUNDING      WEEK OF            17,965  NR/NR/
  REVENUE SUBORDINATE 2013 B           07/15
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/16
 
JOHNSON COUNTY PARK & RECREATION       WEEK OF            17,920  Aa2/NR/
  REFUNDING CERTIFICATES OF            07/15
  PARTICIPATION
  SERIES 2013A
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 07/17
 
CITY OF THE COLONY, TEXAS              WEEK OF            16,710  Aa2/AA-/NR
  (DENTON COUNTY)                      07/15
  $14,695 - GENERAL OBLIGATION
  REFUNING BONDS, SERIES 2013
  $2,015 - COMBINATION TAX AND
  LIMITED SURPLUS REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/16
 
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC              WEEK OF            15,000  Aaa/AAA/AAA
  IMPROVEMENT BOND BANK                07/15
  REFUNDING SERIES 2013C
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2014-2018
 
LEBANON, OREGON                        WEEK OF            14,165  A2//
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2013       07/15
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2014-2028
 
NORTH CAROLINA MUNICIPAL LEASING       WEEK OF            12,930  Aa2/AA+/AA+
  CORPORATION                          07/15
  CITY OF WINSTON-SALEM,
  NORTH CAROLINA
  LIMITED OBLIGATION BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/17
 
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS        DAILY              12,665  Aa3//
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2035
 
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            12,035  /AA/
  COMMISSION                           07/15
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES 3

  MGR: George K. Baum & Company, Denver
  SERIAL: 2015-2023
  REMARK: TERMS DUE: 03/01/2015 AND 7/01/2028
          2033; 2037; 2045 AND 2050
      Day of Sale: 07/16
 
WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY     WEEK OF            11,715  NR/NR/
  STUDENT HOUSING REVENUE (UHCS TECH   07/15
  VILLAGE, LLC PROJECT) SERIES A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/17
 
MINNESOTA HIGHER EDUCATION             WEEK OF            11,440  Aa3//
  GUSTAVUS ALDOPHUS COLLEGE REVENUE    07/15
  BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2043
      Day of Sale: 07/18
 
EAGLE SHADOW, COLORADO                 WEEK OF            11,000  NR/A/NR
  METROPOLITAN DISTRICT                07/15
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/16
 
KENOSHA GENERAL OBLIGATION             WEEK OF            10,915  Aa2/AA/
  REFUNDING 2013 WISCONSIN             07/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2020
      Day of Sale: 07/15
 
CITY OF FRESNO, CALIFORNIA             WEEK OF            10,875  Baa1/BBB/BBB
  AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS      07/15
  NON AMT
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 07/17
 
FORT COLLINS URBAN RENEWAL             WEEK OF            10,475  Aa3/NR/NR
  AUTHORITY                            07/15
  CITY OF FORT COLLINS, COLORADO
  TAX INCREMENT REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/17
 
MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF            10,260  Aa2/NR/
  NEW YORK                             07/15
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 07/17
 
KENOSHA GENERAL OBLIGATION NOTES       WEEK OF            10,000  Aa2/AA/
  2013 WISCONSIN                       07/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 07/15
 
DECATUR SCHOOL DISTRICT #61            WEEK OF             8,475  A3//
  ILLINOIS, MACON COUNTY               07/15
  SCHOOL BONDS
  $7,000M SERIES A TAXABLE
  $1,475M SERIES B REFUNDING BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/16
 
GOLDTHWAITE INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF             7,580  Aaa//
  DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION    07/15
  OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
  MILLS COUNTY, TEXAS)
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Underlying Moody's rating: A
          Bank Qualified
      Day of Sale: 07/16
 
TOWN OF SEYMOUR, CONNECTICUT           WEEK OF             6,363  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS (AA)        07/15
  $3,560M ISSUER OF 2013 (SP-1+)
  $2,803M BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 07/18
 
COMANCHE INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             6,000  /AAA/
  DISTRICT                             07/15
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
  SERIAL: 2023-2033  CABS: 2015-2022
      Day of Sale: 07/15
 
WHEELER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             6,000  /A+/
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING        07/15
  SERIES 2913, TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/15
 
SALEM COUNTY, NEW JERSEY               WEEK OF             5,775  A1/AA-/
  IMPROVEMENT AUTHORITY                07/15
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2017
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 07/16
WIDEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 3, EL    WEEK OF             5,375  NR/A+/NR
  PASO COUNTY, COLORADO                07/15
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/17
 
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             5,080  /AA/
  DISTRICT #39, TEXAS                  07/15
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2026
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/18
 
ROPES, TEXAS                           WEEK OF             5,000  /AAA/
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT          07/15
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/15
 
CITY OF WAXAHACHIE COMBINED TAX AND    WEEK OF             5,000  Aa3/AA+/
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,  07/15
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/15
 
ROCKWALL ECONOMIC DEVELOPMENT          WEEK OF             4,595  /A-/
  CORPORATION                          07/15
  SALES TAX REVENUE BONDS
  TAXABLE SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/17
 
TOWN OF EAST HAVEN, CONNECTICUT        WEEK OF             4,435  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/15
  ISSUE OF 2013
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/17
 
VILLAGE OF LAKE SUCCESS, NEW YORK      WEEK OF             4,400  Aaa/NR/
  TAXABLE AND BANK QUALIFIED           07/15
  REFUNDING BONDS
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2013-2024
      Day of Sale: 07/18
 
TOWNSHIP OF CRANFORD                   WEEK OF             4,200  Aa2//
  COUNTY OF UNION, NEW JERSEY          07/15
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/16
 
FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             4,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/15
  SERIES 2013
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 07/17
 
ELGIN, TEXAS                           WEEK OF             2,955  Aa1/AA/
  COMBINATION TAX AND REVENUE          07/15
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  SERIES OF 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/16
 
KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             2,730  /A/
  DISTRICT, TEXAS                      07/15
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/15
 
ELGIN, TEXAS                           WEEK OF             2,190  A1/AA/
  LIMITED TAX REFUNDING BONDS          07/15
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2022
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 07/16
 
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS              DAILY               1,910  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
 
SCHOOL DISTRICT NO. 414 (KIMBERLY)     WEEK OF             1,510  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/15
  SERIES 2013
  IDAHO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2028-2029
  REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
      Day of Sale: 07/17
 
SCHOOL DISTRICT NO. 414 (KIMBERLY)     WEEK OF             1,485  //
  TAXABLE QSCB SERIES 2013             07/15
  IDAHO
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2030
  REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
      Day of Sale: 07/17
 
WELLSBURG SEWER REVENUE 2013           WEEK OF               700  //
  IOWA                                 07/15
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/15
                                                      ----------------------
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