DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

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July 18, 2013 / 7:17 PM / in 4 years

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Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
BAY AREA TOLL AUTHORITY                WEEK OF           750,000  A1/A+/
  SAN FRANCISCO BAY AREA SUBORDINATE   07/22
  TOLL BRIDGE REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/24
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY            DAILY             425,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY
  TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
  2013 SERIES B (REFUNDING)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
CITY OF PHILADELPHIA                   WEEK OF           400,000  A2/A-/A-
  GENERAL OBLIGATION                   07/22
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 07/23
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           375,000  Aa2/AA/AA
  TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS  07/22
  FISCAL 2014 SUBSERIES A-1
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DISTRICT OF COLUMBIA WATER & SEWER     WEEK OF           300,000  Aa3/AA/AA-
  AUTHORITY PUBLIC UTILITY             07/22
  SUBORDINATE LIEN REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/23
GEISINGER HEALTH SYSTEM                DAILY             284,400  Aa2/AA/NR
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES           WEEK OF           216,825  Aa2/AA/AA
  STATE OF OREGON                      07/22
  OREGON FACILITIES AUTHORITY
  CALIFORNIA HEALTH FACILITIES
  FINANCING AUTHORITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 07/24
      Day of Sale: 07/25
PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES      WEEK OF           215,000  Aa2/AA/AA+
  AUTHORITY EMORY UNIVERSITY           07/22
  SERIES 2013A GEORGIA
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/25
CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI          WEEK OF           207,850  A2/A+/
  GENERAL IMPROVEMENT AIRPORT          07/22
  REFUNDING REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 07/22/2013
      Day of Sale: 07/23
KENTUCKY ASSET LIABILITY COMMISSION    WEEK OF           207,000  Aa3/A+/AA
  PROJECT NOTES FEDERAL HIGHWAY        07/22
  TRUST FUND GARVEE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2017-2025
  REMARK: ROP:7/24
      Day of Sale: 07/25
JOHNSON COUNTY, KANSAS                 WEEK OF           205,050  Aa2/AA/
  UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 233      07/22
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT
  REFUNDING BONDS, 2013C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/24
JEA                                    WEEK OF           196,335  Aa2/AA/AA
  CONSISTING OF:                       07/22
  $95,950M TAX-EXEMPT WATER AND SEWER
  REVENUE BONDS, 2013 SENIOR SERIES A
  $70,705M TAX-EXEMPT WATER AND SEWER
  REVENUE BONDS, 2013 SUBORDINATE
  SERIES A
  $29,680M TAXABLE WATER AND SEWER
  REVENUE BONDS, 2013 SERIES A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           135,000  Aa2/AA/AA
  TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS  07/22
  FISCAL 2014 SUBSERIES 1
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF           107,835  NR/NR/
  COMMISSION                           07/22
  NONPROFIT HOUSING REVENUE &
  REFUNDING REVENUE BONDS
  SERIES 2013A, B-1, B-2 & B-3
  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: Terms, TEMPS
MIAMI-DADE COUNTY HEALTH FACILITIES    WEEK OF           103,750  NR/A/A
  AUTHORITY                            07/22
  HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS

  SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY              WEEK OF            95,545  NR/AA-/AA
  CONSISTING OF:                       07/22                        /EXP/EXP
  $17,775M GENERAL REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013B
  $77,770M GENERAL REVENUE BONDS,
  SERIES 2013C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY         WEEK OF            85,940  Aa1/AAA/
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013           07/22
  CORPORATE CUSIP
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            DAILY              80,000  Aa2/AA-/AA
  BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
  SERIES 2013-4 (TAXABLE)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2029
OKLAHOMA MUNICIPAL POWER AUTHORITY     WEEK OF            79,060  /A/A
  POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE          07/22
  REFUNDING BONDS, SERIES 2005A

  POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 07/22/2013
      Day of Sale: 07/23
NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE           WEEK OF            69,970  Aa1//
  AGENCY                               07/22
  HOUSING FINANCE PROGRAM BONDS
  HOME MORTGAGE FINANCE PROGRAM
  2013 SERIES A (NON-AMT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF                 WEEK OF            57,960  /A+/A+
  THE STATE OF NEW YORK                07/22
  SCHOOL DISTRICT REVENUE BOND
  FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 07/23
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            55,000  //
  CALIFORNIA                           07/22
  GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION
  2013C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 07/24
STATE OF OHIO                          WEEK OF            50,000  Aa2/AA/AA
  (TREASURER OF STATE)                 07/22
  CAPITAL FACILITIES LEASE
  APPROPRIATION BONDS, SERIES 2013B

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/23
FREDERICK COUNTY TAX INCREMENT &       WEEK OF            39,000  NR//
  SPECIAL TAX LIMITED OBLIGATION       07/22
  MARYLAND
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 07/25
COUNTY OF UNION, NEW JERSEY            WEEK OF            38,535  /AA+/AA+
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS  07/22
  AND COUNTY VOCATIONAL-TECHNICAL
  SCHOOL REFUNDING BONDS
  NEW JERSEY SCHOOL BOND RESERVE ACT
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 07/25
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    DAILY              34,570  //
  CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS

  SERIES 2013A-1
  SERIES 2013A-2
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
   
CITY OF COLLEGE STATION                WEEK OF            30,000  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT AND   07/22
  REFUNDING BONDS & CERTIFICATES
  OF OBLIGATION
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/23
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            27,550  Aa1/AA+/
  AUTHORITY                            07/22
  RENTAL HOUSING BONDS (NON-AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  Day of Sale: 07/23
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            25,420  NR/A-/A
  FACILITIES AUTHORITY SAINT JOSEPHS   07/22
  UNIVERSITY REVENUE BONDS
  SERIES B OF 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/25
CHEMUNG COUNTY CAPITAL RESOURCE        WEEK OF            25,405  /A-/
  CORPORATION                          07/22
  TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
  (ARNOT OGDEN MEDICAL CENTER
  REFUNDING PROJECT), SERIES 2013A
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 07/24
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS       WEEK OF            20,590  NR/A+/NR
  CONTRACT REVENUE BONDS,              07/22
  SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 07/24
OAK PARK HEIGHTS, MINNESOTA            WEEK OF            20,190  NR/NR/
  NURSING HOME REVENUE REFUNDING BOND  07/22
  BOUTWELLS LANDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 07/24
LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            17,575  Aaa/AAA/

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013-A
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2019-2035
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
          EXPECTED PRICING: TBD
WESTCHESTER COUNTY LOCAL               WEEK OF            14,490  A//
  DEVELOOPMENT CORPORATION NEW YORK    07/22
  REVENUE REFUNDING BONDS (PURCHASE
  COLLEGE FOUNDATION HOUSING
  CORPORATION PROJECT SERIES 2013)
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 07/25
CARRIZO SPRINGS CONSOLIDATED           WEEK OF            10,000  //
  INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (A       07/22
  POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE
  OF TEXAS LOCATED IN DIMMIT COUNTY
  TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
      Day of Sale: 07/22
MCPHERSON, KANSAS                      WEEK OF             9,640  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     07/22
  IMPROVEMENT BONDS,
  SERIES 136 OF 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/24
CITY OF CARROLLTON, TEXAS              WEEK OF             9,600  /AAA/AAA
  GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT BOND  07/22
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/23
CITY OF MISSOURI CITY                  WEEK OF             8,645  Aa2//
  (FORT BEND AND HARRIS COUNTIES)      07/22
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 07/22
UPPER EAGLE REGIONAL WATER             WEEK OF             8,000  NR/AA-/
  AUTHORITY, COLORADO                  07/22
  REVENUE BONDS
  TRAER CREEK TANK 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2042
      Day of Sale: 07/22
DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             6,850  Aa3/NR/
  ALLEGHENY COUNTY PENNSYLVANIA        07/22
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 07/24
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA         WEEK OF             6,665  //
  CONSISTING OF:                       07/22
  $1,145M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2013
  $5,210M GENERAL OBLIGATION BONDS
  (FEDERALLY TAXABLE)SERIES B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2033
      Day of Sale: 07/25
PATTONVILLE R-111 SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             5,825  //
  MISSOURI                             07/22
  ST. LOUIS, MISSOURI
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED TBD
      Day of Sale: 07/23
RICHMOND COMBINED WATERWORKS-          WEEK OF             5,500  //
  SEWERAGE SYSTEM REVENUE BONDS, 2013  07/22
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2042
      Day of Sale: 07/23
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF             5,105  //
  RENTAL HOUSING BONDS                 07/22
  CONSISTING OF:
  2013 SERIES A-1 (NON-AMT)
  2013 SERIES A-2 (NON-AMT)

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 07/25
OZARK REFUNDING WATER SYSTEM           WEEK OF             4,610  /A/
  IMPROVEMENET BONDS, MISSOURI         07/22
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 07/22
TOWN OF PECOS CITY, TEXAS              WEEK OF             3,530  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   07/22
  TAXABLE SERIES 2013
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2022
  REMARK: A2
      Day of Sale: 07/24
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK           WEEK OF             3,500  /A/
  CITY OF GAUTIER                      07/22
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
      Day of Sale: 07/23
TRIAD CUSD NO. 2, MACON COUNTY,        WEEK OF             3,000  /A+/
  ILLINOIS                             07/22
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/25
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS              DAILY               1,910  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified
                                                     ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                4,279,555 (in 000's)

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