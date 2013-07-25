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July 25, 2013 / 7:14 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
OHIO TURNPIKE AND INFRASTRUCTURE       WEEK OF         1,000,000  Aa2/AA/AA
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP: 7/29
          A2/A+/A+
      Day of Sale: 07/30

LEHIGH COUNTY AUTHORITY                WEEK OF           292,000  NR/A/NR
  WATER AND SEWER REVENUE BONDS        07/29
  CITY OF ALLENTOWN CONCESSION
  SERIES 2013 - TAX EXEMPT, TAXABLE
  AND CAPITAL APPRECIATION BONDS
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 07/29

GEISINGER HEALTH SYSTEM                DAILY             284,400  Aa2/AA/NR
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES      WEEK OF           206,930  Aa2/AA/AA+
  AUTHORITY                            07/29
  EMORY UNIVERSITY SERIES
  2013 GEORGIA
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/30

ORANGE COUNTY TRANSPORTATION           WEEK OF           124,350  A1/A/A-
  AUTHORITY                            07/29

  SENIOR LIEN TOLL ROAD REVENUE
  REFUNDING BONDS (91 EXPRESS LANES),
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 07/30

WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL       WEEK OF           115,320  A3/A/
  FACILITIES AUTHORITY                 07/29
  AURORA HEALTH CARE-HOSPITAL REVENUE
  BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 07/30/2013
      Day of Sale: 07/31

NEBRASKA INVESTMENT FINANCE            WEEK OF           100,000  NR/AA+/NR
  AUTHORITY                            07/29
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES C (NON-AMT) AND
  2013 SERIES D (AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

INDIANA HEALTH FACILITY FINANCING      WEEK OF            95,095  Aa3/AA/AA
  AUTHORITY REVENUE BONDS              07/29
  (ASCENSION HEALTH SUBORDINATE
  CREDIT GROUP) SERIES 2005A-1 AND
  2005A-5
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            DAILY              80,000  Aa2/AA-/AA
  BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
  SERIES 2013-4 (TAXABLE)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2029

STATE OF OREGON                        WEEK OF            78,060  Aa2/AA/AA
  OREGON FACILITIES AUTHORITY          07/29

  REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/30

CHULA VISTA MUNICIPAL FINANCING        WEEK OF            76,620  /BBB+/
  AUTHORITY                            07/29
  SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
      Day of Sale: 07/30

COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF            75,000  A1/A+/NR
  AUTHORITY                            07/29
  HOSPITAL REVENUE BONDS
  CHILDREN'S HOSPITAL COLORADO
  PROJECT, SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

RIVERTON CITY, UTAH                    WEEK OF            73,013  NR/AA-/AA
  FRANCHISE AND SALES TAX REVENUE      07/29
  BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/30

THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY      WEEK OF            62,035  A2/A/
  TUFF-GATV TAXABLE REVENUE BONDS      07/29

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/01

COUNTY OF GENESEE                      WEEK OF            54,180  A2/A+/NR
  STATE OF MICHIGAN                    07/29
  CONSISTING OF:
  $34,880M WATER SUPPLY SYSTEM
  REVENUE BONDS (LIMITED TAX
  GENERAL OBLIGATION), SERIES 2013
  $19,300M WATER SUPPLY SYSTEM
  REVENUE REFUNDING BONDS (LIMITED
  TAX GENERAL OBLIGATION), SERIES
2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY      WEEK OF            54,060  A2/A/
  TUFF-GATV REVENUE BONDS              07/29

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 07/31

LOS ALAMITOS UNIFIED SCHOOL            WEEK OF            52,000  Aa2/AA/NR
  DISTRICT, CALIFORNIA                 07/29
  SCHOOL FACILITY IMPROVEMENT
  DISTRICT NO. 1
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 07/31

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            51,000  A1/A/NR
  AGENCY                               07/29
  REVENUE BONDS, DANA-FARBER CANCER
  INSTITUTE ISSUE
  SERIES M 2013 (FEDERALLY TAXABLE)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: TENTATIVE PRICING: TUESDAY

MILWAUKEE COUNTY AIRPORTS,             WEEK OF            50,730  A2/A+/
  WISCONSIN                            07/29
  GENERAL AIRPORT SYSTEM REVENUE
  BONDS (AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/01

BURLEIGH COUNTY, NORTH DAKOTA          WEEK OF            48,940  /BBB+/BBB+
  HEALTH CARE REVENUE BONDS            07/29
  SERIES 2013A
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2019-2028  TERM: 2035
      Day of Sale: 08/01

VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF            48,180  Aaa/AAA/
  INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL       07/29
  OBLIGATION REVENUE BONDS

  SERIES 2013B
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 07/31

CITY OF BEAUMONT, TEXAS                WEEK OF            42,000  Aa2/AA-/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           07/29
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2037
      Day of Sale: 07/29

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26

UNIVERSITY OF AKRON, OHIO              DAILY              31,425  A1//AA-
  REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2035

KLAMATH CITY SCHOOL DISTRICT,          WEEK OF            31,000  //
  OREGON                               07/29
  GENERAL OBLIGATION 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/01

GREATER CLEVELAND, OHIO                DAILY              30,270  Aa2//AAA
  REGIONAL TRANSIT AUTHORITY
  REVENUE BONDS, SERIES A & B
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2017-2025

COLORADO INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            27,390  NR/AAA/NR
  DISTRICT                             07/29

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

LORENA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            27,100  Aaa/AAA/NR
  (FALLS AND MCLENNAN COUNTIES,        07/29
  TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
  BONDS, TAXABLE SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/30

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF       WEEK OF            26,485  A1/A/NR
  FRANKLIN COUNTY, WASHINGTON          07/29
  CONSISTING OF:
  $17,515M ELECTRIC REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  $ 8,970M ELECTRIC REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH         WEEK OF            25,000  Aaa/AAA/
  & DEVELOPMENT AUTHORITY RESIDENTIAL  07/29
  ENERGY & EFFICIENCY
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2028
      Day of Sale: 07/30

CITY OF TAMPA SOLID WASTE SYSTEM       WEEK OF            25,000  A3//A+
  REFUNDING REVENUE, FLORIDA           07/29
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2020, 2021
      Day of Sale: 07/30

DILLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            25,000  //
  (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE      07/29
  STATE OF TEXAS LOCATED IN FRIO AND
  LASALLE COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED
  TAX SCHOOL BUILDING BONDS SER 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio

SOLID WASTE AUTHORITY OF               WEEK OF            22,465  Aaa/AAA/
  CENTRAL OHIO                         07/29
  SOLID WASTE FACILITIES REFUNDING
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  CONSISTING OF:
  $12,315M SERIES A - TAX-EXEMPT
  $10,150M SERIES B - TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 07/30

ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            22,015  /A/
  DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA        07/29
  CONSISTING OF:
  $16,015M GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2013
  $ 6,000M GENERAL OBLIGATION BONDS
  (LIMITED TAX) SERIES B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 07/31

DENVER CITY INDEPENDENT SCHOOL         WEEK OF            19,780  NR/AAA/NR
  DISTRICT (YOAKUM COUNTY, TEXAS)      07/29
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

MCGREGOR INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            18,499  //
  DISTRICT, TEXAS                      07/29
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: CIBS, CABS AND UNLIMITED TAXABLE
          QSCB
          UNDERLYING RATING: A+ S&P
      Day of Sale: 07/29

CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA          WEEK OF            16,770  //
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE         07/29
  REFUNDING BONDS, SENIOR SERIES
  2013A
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE
  REFUNDING BONDS, SUBORDINATE
  SERIES 2013B

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: SERIES 2013-A TERM BONDS DUE:
          07/01/2025, 2035 AND 2048
          SERIES 2013-B TERM BOND DUE:
      Day of Sale: 07/31

CHINA SPRING INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF            14,165  //
  DISTRICT                             07/29

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
      Day of Sale: 07/29

CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    WEEK OF            12,700  NR/BB+/NR
  EDUCATIONAL FACILITY REVENUE BONDS,  07/29
  SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

IDAHO SCHOOL DISTRICT NO. 281          WEEK OF             9,595  Aaa//
  MOSCOW GENERAL OBLIGATION 2013B      07/29
  TAX-EXEMPT
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2016
  REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
          PROGRAM
      Day of Sale: 07/31

AVONWORTH, PENNSYLVANIA                WEEK OF             9,500  //
  SCHOOL DISTRICT                      07/29
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2013
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2031
  REMARK: AA (STABLE)

KERRVILLE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             6,200  Aaa//
  DISTRICT                             07/29

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/29

BOROUGH ROSELAND, NEW JERSEY           WEEK OF             5,995  //
  BANK QUALIFIED                       07/29
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 08/01

LANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             5,800  //
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING        07/29
  BANK QUALIFIED, TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/29

SAN DIEGO INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             5,485  //
  DISTRICT UNLIMITED TAX QUALIFIED     07/29
  SCHOOL CONSTRUCTION BONDS TAXABLE
  TEXAS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/31

COLLEGE OF SEQUOIAS TULARE             WEEK OF             4,800  //
  DISTRICT NO 3, CALIFORNIA            07/29
  GENERAL OBLIGATION BOND
  ANTICIPATION NOTES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 07/31

YOSEMITE UNIFIED SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             4,000  //
  CALIFORNIA                           07/29
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/01

COLLEGE OF SEQUOIAS TULARE             WEEK OF             3,800  //
  DISTRICT NO. 3, CALIFORNIA           07/29
  GENERAL OBLIGATION 08 ELECTION 13C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 07/31

TOWN OF ITHACA, NEW YORK               WEEK OF             3,450  //
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 08/01

VILLAGE OF GREAT NECK, NEW YORK        WEEK OF             3,105  //
  BANK QUALIFIED                       07/29
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 07/31

ANTHONY INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF             2,925  //
  DISTRICT (EL PASO COUNTY, TEXAS)     07/29
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
      Day of Sale: 08/01

HIGHWOOD CITY, ILLINOIS                WEEK OF             2,170  /A/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             07/29
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2022

TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS              DAILY               1,910  /AA-/
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: Bank Qualified

SAN DIEGO INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             1,425  //
  DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL        07/29
  BUILDING BANK QUALIFIED TAXABLE
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2043
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 07/31

IDAHO SCHOOL DISTRICT NO. 281          WEEK OF               910  Aaa//
  MOSCOW                               07/29
  GENERAL OBLIGATION 2013A TAXABLE
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
          PROGRAM
      Day of Sale: 07/31
                                          ----------------------
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