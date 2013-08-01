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August 1, 2013 / 7:41 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE          WEEK OF         1,200,000  A1/AA-/AA-
  AUTHORITY (SANTEE COOPER)            08/05
  2013 TAX EXEMPT SERIES A:
  $811,000,000*
  2013 TAX EXEMPT REFUNDING SERIES B:
  $399,000,000*
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/07

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF       WEEK OF           635,000  Aa2/AA-/AA
  CALIFORNIA MEDICAL CENTER POOLED     08/05
  REVENUE BONDS
  2013 SERIES J
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP 08/06/2013
      Day of Sale: 08/07

PUERTO RICO ELECTRIC POWER             WEEK OF           600,000  Baa3/BBB/BBB-
  AUTHORITY                            08/05
  POWER REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE          WEEK OF           326,000  //
  AUTHORITY (SANTEE COOPER)            08/05
  REVENUE OBLIGATIONS
  SERIES 2013
  2013 TAXABLE SERIES D

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           265,000  A1/A+/A+
  TURNPIKE REVENUE BONDS               08/05
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 08/07

SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE          WEEK OF           250,000  A1/AA-/AA-
  AUTHORITY REVENUE OBLIGATIONS        08/05
  TAXABLE SERIES C
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2041
      Day of Sale: 08/07

CITY OF CHICAGO - CHICAGO O'HARE       WEEK OF           247,270  Baa1/BBB/
  INTERNATIONAL AIRPORT                08/05
  CUSTOMER FACILITY CHARGE SENIOR
  LIEN REVENUE BOND (NON-AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/06

CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND          WEEK OF           195,805  A1/A/AA-
  ECONOMIC DEVELOPMENT BANK            08/05
  REFUNDING REVENUE BONDS

  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/07

CONTRA COSTA COMMUNITY COLLEGE         WEEK OF           140,500  Aa1/AA/
  DISTRICT                             08/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  ELECTION OF 2006
  SERIES 2013
  CALIFORNIA
  MGR: Backstrom McCarley Berry  & Co.,LLC, San Francisco
  SERIAL: 2022-2038
      Day of Sale: 08/07

AHS HOSPITAL CORPORATION               WEEK OF           112,000  A1/A+/NR
  TAXABLE BONDS, SERIES 2013           08/05
  30-YEAR BULLET (CORPORATE CUSIP)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 05/08

TUFTS MEDICAL CENTER, MASSACHUSETTS    WEEK OF           100,000  /BBB/BBB
  TAXABLE BONDS SERIES 2013            08/05
  *** CORPORATE CUSIP ***
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2044
      Day of Sale: 08/06

AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            98,145  Aaa/AA+/AA+
  SERIES 2013A                         08/05
  MGR: Jefferies LLC, New York
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 08/06

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            DAILY              80,000  Aa2/AA-/AA
  BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
  SERIES 2013-4 (TAXABLE)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2029

PUERTO RICO ELECTRIC POWER             WEEK OF            66,075  Baa2/BBB/BBB-
  AUTHORITY                            08/05
  SENIOR REVENUE BONDS
  SERIES 2007CD-2
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY         WEEK OF            64,035  Baa1/AA/BBB+
  TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY REVENUE    08/05
  FINANCING SYSTEM
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 08/08

THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY      WEEK OF            62,035  A2/A/
  TUFF - GATV REVENUE BONDS - GEORGIA  08/05
  TECH BUILDING PROJECT (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/06

THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY      WEEK OF            54,060  A2/A/
  TUFF - GATV REVENUE BONDS - GEORGIA  08/05
  TECH BULDING PROJECT (TAX-EXEMPT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/06

STATE OF OHIO                          WEEK OF            51,480  Aa2/AA/

  HIGHER EDUCATIONAL FACILITY REVENUE
  BONDS

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SPORTS AUTHORITY OF THE                WEEK OF            46,365  Aa2/AA-/
  METROPOLITAN GOVERNMENT OF           08/05
  NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY,
  TENNESSEE
  TAXABLE-B REVENUE REFUDNING
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 08/08

SEMINOLE HOSPITAL DISTRICT OF          WEEK OF            42,000  A1//
  GAINES COUNTY, TEXAS                 08/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 08/05

LEE COLLEGE DISTRICT                   WEEK OF            40,000  Aa2/AA/

  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2021-2037
      Day of Sale: 08/05

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26

UNIVERSITY MEDICAL CENTER              WEEK OF            32,180  Baa1/BBB+/
  CORPORATION (TUCSON, ARIZONA)        08/05
  HOSPITAL REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/08

UNIVERSITY OF AKRON, OHIO              DAILY              31,425  A1//AA-
  REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2035

MARYLAND HEALTH & HIGHER               WEEK OF            31,140  A3//A
  EDUCATIONAL FACILITY AUTHORITY       08/05
  REVENUE BONDS (CALVERT HEALTH
  SYSTEM ISSUE) SERIES 2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2028  TERM: 2033, 2038
      Day of Sale: 08/07

GREATER CLEVELAND, OHIO                DAILY              30,270  Aa2//AAA
  REGIONAL TRANSIT AUTHORITY
  REVENUE BONDS, SERIES A & B
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2017-2025

NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE            WEEK OF            30,000  NR/AA+/NR
  AUTHORITY                            08/05
  SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
  CLASS I BONDS
  2013 SERIES C (MBS PASS-THROUGH
  PROGRAM) (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF            26,595  //
  ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA       08/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES OF 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 08/07

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            20,525  NR/BB/NR
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE       08/05
  BONDS

  SERIES 2013A
  SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/07

LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY           WEEK OF            19,000  /AA-/
  PROJECT                              08/05
  NEW YORK CITY RESOURCE REVENUE
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
      Day of Sale: 08/07

ST. PETERS, MISSOURI                   WEEK OF            18,705  A1//
  REFUNDING CERTIFICATES OF            08/05
  PARTICIPATION, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 08/07

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            17,250  NR/BB/NR
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE       08/05
  BONDS

  SERIES 2013A
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/07

CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA          WEEK OF            16,770  //
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE         08/05
  REFUNDING BONDS, SENIOR SERIES
  2013A
  ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE
  REFUNDING BONDS, SUBORDINATE
  SERIES 2013B

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: SERIES 2013-A TERM BONDS DUE:
          07/01/2025, 2035 AND 2048
          SERIES 2013-B TERM BOND DUE:
      Day of Sale: 08/06

WASHINGTON COUNTY PUBLIC FACILITIES    WEEK OF            16,125  Aa3/AA-/
  AUTHORITY, GEORGIA                   08/05
  WASHINGTON COUNTY FACILITIES
  PROJECT REVENUE BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2032
      Day of Sale: 08/07

SPORTS AUTHORITY OF THE                WEEK OF            14,130  Aa2/AA-/
  METROPOLITAN GOVERNMENT OF           08/05
  NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY,
  TENNESSEE
  TAXABLE-A REVENUE SERIES 13B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2026
      Day of Sale: 08/08

PUBLIC FINANCE AUTHORITY               WEEK OF            12,445  NR/BB+/NR
  (WISCONSIN)                          08/05
  EDUCATION REVENUE BONDS

  SERIES 2013A & SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/06

FLOWER MOUND, TEXAS                    WEEK OF            11,780  Aa1/AA+/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           08/05
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 08/05

FERRIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             9,280  NR/AAA/NR
  (ELLIS AND DALLAS COUNTIES, TEXAS)   08/05
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 08/05

CITY OF SAGINAW, TEXAS                 WEEK OF             9,025  //
  (TARRANT COUNTY)                     08/05
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013
  TEXAS
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033

AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,555  Aaa/AA+/AA+
  SERIES 2013B TAXABLE                 08/05
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 08/06

CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA          WEEK OF             8,325  A2/A/NR
  THERMAL ENERGY SYSTEM                08/05
  FIRST LIEN REVENUE BONDS
  SERIES 2013A BONDS
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CUSHING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             7,000  /AAA/

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: A EXPECTED UNDERLYING
      Day of Sale: 08/08

SEMINOLE HOSPITAL DISTRICT OF          WEEK OF             6,500  A1//
  GAINES COUNTY, TEXAS                 08/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS, TAXABLE
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 08/05

MONTGOMERY COUNTY, NEW YORK            WEEK OF             6,040  //
  R&C SOLE MANAGER                     08/05
  BANK QUALIFIED
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 08/07

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF             5,105  Aa1/AA+/NR
  RENTAL HOUSING BONDS                 08/05
  2013 SERIES A-1 (NON-AMT)
  2013 SERIES A-2 (NON-AMT)

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/06

TAOS MUNICIPAL SCHOOL EDUCATION        WEEK OF             5,000  A1/NR/NR
  TECH NOTES, NEW MEXICO               08/05
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 08/08

COLUMBIA-BRAZORIA INDEPENDENT          WEEK OF             5,000  /AAA/
  SCHOOL DISTRICT                      08/05

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: A+ EXPECTED UNDERLYING
      Day of Sale: 08/05

PENDERGRAST ELEMENTARY SCHOOL          WEEK OF             4,320  A1//AA-
  DISTRICT NO. 92                      08/05
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  PROJECT OF 2012, SERIES A (2013)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/06

YOSEMITE UNIFIED SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             4,000  //
  CALIFORNIA                           08/05
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/06

CITY OF PLEASANTON, TEXAS              WEEK OF             4,000  //
  COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE   08/05
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 08/08

FLOWER MOUND, TEXAS                    WEEK OF             3,570  Aa1/AA+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   08/05
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 08/05

PORT ARANSAS INDEPENDENT SCHOOL        WEEK OF             3,500  /AAA/
  DISTRICT                             08/05

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2023
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

CITY OF CUERO, TEXAS                   WEEK OF             3,445  /A+/
  COMBINATION TAX AND LIMITED TAX      08/05
  SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
  OBLIGATION
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2033
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 08/06

TEANECK BOARD OF EDUCATION,            WEEK OF             3,330  //
  NEW JERSEY, TAXABLE                  08/05
  R&C SOLE MANAGER
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York

TOWN OF CHARLESTOWN, RHODE ISLAND      WEEK OF             2,190  Aa2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            08/05
  SERIES 2013A
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  TERM: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 08/07

BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             2,010  //
  BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA          08/05
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 08/05

TOWN OF CHARLESTOWN, RHODE ISLAND      WEEK OF             1,535  Aa2/NR/NR
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,  08/05
  SERIES 2013B
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2021  TERM: 2023
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 08/07

CITY OF CUERO, TEXAS                   WEEK OF             1,130  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   08/05
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 08/06

CENTRAL CASS COUNTY FIRE PROTECTION    WEEK OF               990  //
  DISTRICT, MISSOURI                   08/05
  GENERAL OBLIGATION, SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2021
      Day of Sale: 08/07
                                          ----------------------
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