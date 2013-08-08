FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
Residents line up for diesel as fuel imports begin to unclog
Puerto Rico
Residents line up for diesel as fuel imports begin to unclog
Cox: Where are the taxpayers' private jets?
Breakingviews
Cox: Where are the taxpayers' private jets?
Royal Bank of Canada CEO says AI helping curb fraud
Reuters Newsmaker
Royal Bank of Canada CEO says AI helping curb fraud
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
August 8, 2013 / 8:08 PM / in 4 years

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

17 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP
ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US
UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON
THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENTGROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  --------------
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF         5,500,000  //
  2013-2014 REVENUE ANTICIPATION       08/12
  NOTES SERIES A-1 AND A-2
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: AWARD DATE: 08/15/2013
      Day of Sale: 08/14

DALLAS FORT WORTH INTERNATIONAL        WEEK OF           415,000  A2/A+/A
  AIRPORT, TEXAS                       08/12
  *************AMT*******************
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 08/15

STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           400,000  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2013        08/12
  165MM: SERIES D: SIFMA INDEX BONDS
  235MM: SERIES E
  MGR: M.R. Beal & Company, New York
  REMARK: KROLL: AA
      Day of Sale: 08/14

REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT       WEEK OF           344,150  Aa3/A+/AA-
  AD VALOREM TAX BONDS                 08/12
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 08/13

LACMA REFUNDING REVENUE "FRN"          WEEK OF           240,000  A3//
  CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND        08/12
  ECONOMIC DEVELOPMENT BANK
  LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF
  ART PROJECT (3 SERIES)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: TENDER: 08/01/2018
      Day of Sale: 08/13

MARYLAND HEALTH AND HIGHER             WEEK OF           238,000  Aa3/AA-/AA-
  EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY     08/12
  THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM
  ISSUE
  REVENUE BONDS, SERIES 2013C
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 08/13

JEA                                    WEEK OF           204,695  //
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS,       08/12
  SERIES THREE 2013C
  ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED
  REVENUE BONDS, 2013D
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 08/12/2013
          RATINGS:
          MOODY'S: SER C AA2; SERIES D AA3
          S&P: SERIES C AA-; SERIES D A+
          FITCH: SERIES C AA; SERIES D AA
      Day of Sale: 08/13

CITY OF PHILADELPHIA,PENNSYLVANIA      WEEK OF           200,000  A1/A/A+
  WATER AND WASTEWATER REVENUE BONDS   08/12
  SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

TRUSTEES OF BOSTON COLLEGE             WEEK OF           181,365  Aa3/AA-/
  TAXABLE BONDS SERIES 2013            08/12
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 08/13

ERIE COUNTY FISCAL STABILITY           WEEK OF           147,700  //
  AUTHORITY, NEW YORK                  08/12
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: CONSISTING OF:
          $ 37,700M SERIALS 2014-2023
          RATINGS: Aa1/NR/AA+
          $110,000M BANS DUE 2014
          RATINGS: MIG1/NR/F1+
      Day of Sale: 08/14

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF           145,600  Aa3/AA-/
  AGENCY REVENUE BONDS, BOSTON         08/12
  COLLEGE ISSUE, SERIES S 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 08/13

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 2 OF       WEEK OF           123,085  Aa3/AA/AA
  GRANT COUNTY, WASHINGTON             08/12
  PRIEST RAPIDS HYDROELECTRIC PROJECT
  REVENUE AND REFUNDING BONDS, 2013
  CONSISTING OF:
  $92,510M SERIES A
  $30,575M SERIES Z (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

COLORADO EDUCATINAL AND CULTURAL       WEEK OF           111,425  A2/A-/
  FACILITIES AUTHORITY (JOHNSON &      08/12
  WALES UNIVERSITY PROJECT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           100,000  Aa3/AA/AA
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS     08/12
  2013 SERIES A
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: KROLL: AA

GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY           WEEK OF            85,005  Aa2/AA/
  COLLEGE DISTRICT                     08/12

  ELECTION OF 2012
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2013 A
  2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/14

UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS            DAILY              80,000  Aa2/AA-/AA
  BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
  SERIES 2013-4 (TAXABLE)
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  SERIAL: 2014-2029

HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES        WEEK OF            79,000  //
  BOARD OF THE METROPOLITAN            08/12
  GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON
  COUNTIES, TENNESSEE
  ASCENSION HEALTH CREDIT GROUP

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 08/13

THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY      WEEK OF            62,035  A2/A/
  TUFF-GATV REVENUE BONDS-GEORGIA      08/12
  TECH BUILDING PROJECT (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/15

EMORY UNIVERSITY REVENUE "FRN"         WEEK OF            57,865  Aa2/AA/AA+
  PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITY      08/12
  AUTHORITY, GEORGIA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: TENDER: 08/01/2018
      Day of Sale: 08/14

THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY      WEEK OF            54,060  A2/A/
  TUFF-GATV REVENUE BONDS-GEORGIA      08/12
  TECH BUILDING PROJECT (TAX-EXEMPT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/15

MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT         WEEK OF            52,714  //
  AUTHORITY                            08/12
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  2013A (PASS-THROUGH)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 08/13

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            50,780  /BBB+/A-
  FACILITIES AUTHORITY                 08/12
  WIDENER UNIVERSITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/15

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            49,140  A1/A/NR
  ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REFUNDING  08/12
  REVENUE BONDS (NON-AMT)
  CONSISTINF OF:
  $ 4,640M SERIES 2013C
  $22,500M SERIES 2013D
  $22,000M SERIES 2013E

  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CLEVELAND CUYAHOGA COUNTY PORT         WEEK OF            45,000  NR/NR/A
  AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS    08/12
  SERIES 2013A MEDICAL CENTER
  COMPANY
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 08/15

REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT,      WEEK OF            39,410  A3/A+/AA-
  FLORIDA AD VALOREM TAX REFUNDING     08/12
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 08/13

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            DAILY              37,455  NR/NR/NR
  COMMISSION
  RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
  REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2035
      Day of Sale: 06/26

NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            36,085  Aa2//
  AGENCY                               08/12
  AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES B
  MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
      Day of Sale: 08/13
CROOK CITY SCHOOL DISTRICT, OREGON     WEEK OF            33,500  //
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     08/12
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/13

REDMOND, WASHINGTON                    WEEK OF            32,000  /AAA/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       08/12
  REFUNDING BONDS, 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2035
      Day of Sale: 08/14

SUCCESSOR RICHMOND COMMUNITY           WEEK OF            31,420  /A-/
  REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA     08/12
  2013A (TAX-EXEMPT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: BAM INSURED
      Day of Sale: 08/15

KENTUCKY RURAL WATER FINANCE           WEEK OF            27,500  MIG 1//
  CORPORATION PUBLIC PROJECT           08/12
  CONSTRUCTION NOTES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  REMARK: 9/1/2014
      Day of Sale: 08/15

LYCOMING COUNTY AUTHORITY              WEEK OF            24,205  /A/
  (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA)       08/12
  LYCOMING COLLEGE PROJECT)
  MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore

CITY OF EL PASO, TEXAS                 WEEK OF            23,330  /AA/AA
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 08/13

CALIFORNIA HEALTH FACILITIES           WEEK OF            21,430  NR/BBB/NR
  FINANCE AUTHORITY (CASA COLINA)      08/12
  REFUNDING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 08/13

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            20,525  NR/BB/NR
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE       08/12
  BONDS

  SERIES 2013A
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

OAK PARK HEIGHTS NURSING HOME,         WEEK OF            20,265  NR/NR/
  MINNEOSTA                            08/12
  REVENUE REFUNDING BOUTWELLS LANDING
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2036
      Day of Sale: 08/14

THE SCHOOL BOARD OF ORANGE COUNTY,     WEEK OF            20,000  Aa2/NR/AA
  FLORIDA                              08/12
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            19,000  Baa1/BBB+/NR
  AUTHORITY REVENUE BONDS SIMMONS      08/12
  COLLEGE SERIES J 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2022-2025  TERM: 2028, 2033, 2039
      Day of Sale: 08/13

MINNESOTA MUNICIPAL POWER AGENCY       WEEK OF            18,085  A3//
  ELECTRIC REVENUE BONDS               08/12
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 08/15

MICHIGAN FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            18,075  NR//NR
  REVENUE BONDS (YPSILANTI COMMUNITY   08/12
  SCHOOLS), SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: S&P; TBD

ROSS VALLEY SANITATION DISTRICT        WEEK OF            17,750  /A/
  NO. 1, CALIFORNIA                    08/12
  SEWER REVENUE BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2043

INDIANA FINANCE AUTHORITY              WEEK OF            17,250  NR/BB/NR
  EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE       08/12
  BONDS

  SERIES 2013A
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF            15,400  Aa2/AA/
  STATE APPROPRIATION BONDS            08/12

  2013 SERIES A & B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 08/14

WISCONSIN RURAL WATER CONSTRUCTION     WEEK OF            14,000  MIG 1//
  LOAN PROGRAM COMMUNITY               08/12
  REVENUE BOND ANTICIPATION NOTES
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  REMARK: 9/1/2014
      Day of Sale: 08/15

HARLINGEN COMMUNITY INDEPENDENT        WEEK OF            13,900  A1/A+/
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS               08/12
  FACILITIES LEASE REVENUE BONDS
  QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS
  ********TAXABLE***************
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2039
      Day of Sale: 08/15

MICHIGAN STRATEGIC FUND                WEEK OF            11,880  NR/NR/BBB+
  LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS     08/12
  SERIES 2013 UNLIMITED METHODIST
  RETIREMENT COMMUNITIES, INC.
  MGR: Ziegler, Chicago

DENISON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             9,385  /AAA/
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS  08/12
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2041
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: /A+/
      Day of Sale: 08/14

WILSON COUNTY, TEXAS                   WEEK OF             8,500  //
  COMBINATION TAX AND REVENUE          08/12
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  REMARK: INSURANCE: TBD
      Day of Sale: 08/12

IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF             8,000  /AA+/
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE-YONKERS  08/12
  BUILDING PROJECT
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2023  TERM: 2026, 2030
      Day of Sale: 08/13

NORTHERN YORK SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             8,000  //
  YORK COUNTY, PENNSYLVANIA            08/12
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2018

LAKE COUNTY, ILLINOIS                  WEEK OF             7,920  Aa2//
  GURNEE SCHOOL DISTRICT #56           08/12
  REFUNDING SCHOOL BONDS,
  SERIES 2013 A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

IDAHO SCHOOL DISTRICT NO. 131          WEEK OF             6,955  Aa1//
  (NAMPA)                              08/12
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
          PROGRAM INSURED
      Day of Sale: 08/12

LAKELAND HIGH SCHOOL BUILDING          WEEK OF             6,000  /AA+/A+
  CORPORATION, INDIANA                 08/12                       /EXP/EXP
  AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
  MORTGAGE BONDS, 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: DUE: 7/15/-1/29
      Day of Sale: 08/16

LINCOLN COMMUNITY FINANCE DISTRICT     WEEK OF             5,500  //
  NO. 2005-1                           08/12
  SPECIAL TAX REVENUE SORRENTO 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/13

BAINBRIDGE ISLAND, WASHINGTON          WEEK OF             5,500  Aa3//
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     08/12
  REFUNDING BONDS, 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2013-2023
      Day of Sale: 08/14

MOUNT SINAI, NEW YORK                  WEEK OF             4,980  /AA/
  UNION FREE SCHOOL DISTRICT           08/12
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS
2013
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 08/13

POTH INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      WEEK OF             3,900  /AAA/
  TEXAS                                08/12
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 08/12

DEL RIO COMBINATION TAX & REVENUE      WEEK OF             3,780  A1/A+/AA-
  CERTIFICATES OF OBLIGATION, TEXAS    08/12
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 08/12

ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL      WEEK OF             3,600  Aa3/AA-/
  DISTRICT                             08/12

  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS
  2012 ELECTION, SERIES B
  MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles

ROSCOE COLLEGIATE INDEPENDENT          WEEK OF             3,500  /AAA/
  SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED     08/12
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 08/13

MINNESOTA HOUSING FINANCE AUTHORITY    WEEK OF             3,315  Aa1/AA+/
  RENTAL HOUSING BONDS 2013 B-1 & B-2  08/12                      

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago

      Day of Sale: 08/15


LOWER MAKEFIELD, PENNSYLVANIA          WEEK OF             3,202  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION 2013B (CABS)      08/12                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

      Day of Sale: 08/14


SUCCESSOR RICHMOND COMMUNITY           WEEK OF             2,285  /A-/
  REDEVELOPMENT AGENCY 2013B           08/12                      

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
  REMARK: BAM INSURED

      Day of Sale: 08/15


TAOS MUNICIPAL SCHOOLS EDUCATION       WEEK OF             2,115  //
  TECH NOTES                           08/12                      
  NEW MEXICO
  MGR: George K. Baum & Company, Denver

      Day of Sale: 08/13


CITY OF SPRINGTOWN, TEXAS              WEEK OF             2,090  A2//
  (PARKER COUNTY, TEXAS)               08/12                      
  COMBINATION TAX AND REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION,
  SERIES 2013
  **********BANK QUALIFIED***********
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2038
  REMARK: EXPECTED PRICING: TBD


LOWER MAKEFIELD, PENNSYLVANIA          WEEK OF             1,920  Aa1//
  GENERAL OBLIGATION 2013A (CIBS)      08/12                      
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

      Day of Sale: 08/14


TROPHY CLUB MUNICIPAL UTILITY          WEEK OF             1,910  /AA-/
  DISTRICT NO. 1, TEXAS                08/12                      
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas

      Day of Sale: 08/13


RICE LAKE, WISCONSIN                   WEEK OF             1,540  //
  BARRON COUNTY GENERAL OBLIGATION     08/12                      
  PROMISSORY NOTES, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 08/12

                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:    9,465,526 (in 000's)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.