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October 3, 2013 / 8:17 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

11 Min Read

Oct 3 (Reuters) - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW
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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
STATE OF WISCONSIN                     WEEK OF           594,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/07
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: $225MM TAX-EXEMPT: 18-25
          $184MM FORWARD: 14-20
          $185MM TAXABLE: 14-18
      Day of Sale: 10/10

BROWARD COUNTY, FLORIDA                WEEK OF           434,205  A1/A+/A
  AIRPORT SYSTEM REVENUE BONDS         10/07
  CONSISTING OF:
  $164,515M SERIES 2013A (AMT)
  $55,400M SERIES 2013B (NON-AMT)
  $214,290M SERIES 2013C (NON-AMT)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF OREGON DEPARTMENT OF          WEEK OF           405,925  Aa1/AAA/AA+
  TRANSPORTATION                       10/07
  HIGHWAY USER TAX REVENUE BONDS
  SENIOR LIEN BONDS, SERIES 2013A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CITY COLLEGES OF CHICAGO               WEEK OF           250,000  NAF/AA/AA-
  COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NUMBER    10/07
  508 COUNTY OF COOK AND STATE OF
  ILLINOIS UNLIMITED TAX GENERAL
  OBLIGATION BONDS (DEDICATED
  REVENUES) SERIES 2013
  MGR: Jefferies LLC, New York
      Day of Sale: 10/08

CONNECTICUT HOUSING FINANCE            WEEK OF           176,475  Aaa/AAA/
  AUTHORITY                            10/07
  HOUSING MORTGAGE FINANE PROGRAM
  BONDS, 2013 SERIES B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF       WEEK OF           162,065  Aa2//AA+
  COLORADO                             10/07
  UNIVERSITY ENTERPRISE REVENUE BONDS
  $140,915M TAX-EXEMPT SERIES 2013A
  $11.810M TAXABLE SERIES 2013B
  $9,340M TAX-EXEMPT REFUNDING
  SERIES 2013C
  MGR: RBC Capital Markets, New York

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY             136,400  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71A
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022

WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL       WEEK OF           125,000  Aa3/A+/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2010     10/07
  40MM ELECTION 2013B
  85MM ELECTION 2013A, CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/10

CITY OF ALEXANDRIA, STATE OF           WEEK OF            95,695  NR/A+/NR
  LOUISIANA UTILITIES REVENUE BONDS    10/07
  SERIES 2013A
  MGR: Stephens Inc., Little Rock
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2038, 2041, 2043
      Day of Sale: 10/09

CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION       WEEK OF            94,260  //
  FINANCE CORPORATION, TEXAS           10/07
  EDUCATION REVENUE BONDS

  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 10/10

CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS             WEEK OF            81,845  Aa2/AA/AA
  WATERSYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE      10/07
  AND REFUNDING BONDS SERIES 2013E
  NO RESERVE FUND
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 10/09

SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL           WEEK OF            71,845  /AA/
  DISTRICT, CALIFORNIA                 10/07
  PUBLIC FINANCING AUTHORITY
  2013 REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., San Francisco
  SERIAL: 2014-2027
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
  REMARK: Underlying Rating A
      Day of Sale: 10/07

VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT           WEEK OF            70,000  Aaa/AAA/
  AUTHORITY COMMONWEALTH MORTGAGE      10/07
  BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2016-2025  TERM: 2031, 2038
      Day of Sale: 10/08

SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            56,300  Aa2/NR/AA-
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING        10/07                         /  /EXP
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/10

PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL        WEEK OF            53,000  /BBB+/A-
  FACILITIES AUTHORITY                 10/07
  WIDENER UNIVERSITY
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/08

NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            50,000  //
  DISTRICT (DENTON, TARRANT AND WISE   10/07
  COUNTIES, TEXAS)
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 10/07

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY              46,115  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES C71B & C72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033
HOWARD COUNTY HOUSING COMMISSION       WEEK OF            41,425  NR/A+/NR
  REVENUE BONDS                        10/07
  (THE VERONA AT OAKLAND MILLS
  PROJECT) SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/10

NORTH CAROLINA MEDICAL CARE            WEEK OF            38,505  NR/NR/NR
  COMMISSION                           10/07
  RETIREMENT FACILITIES FIRST
  MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS
  (ALDERSGATE), SERIES 2013
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  SERIAL: 2014-2017  TERM: 2023, 2025
      Day of Sale: 10/10

BALL STATE UNIVERSITY BOARD            WEEK OF            36,000  Aa3/AA-/
  TRUSTEES HOUSING DINING SYSTEM       10/07
  REVENUE 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/08

CITY OF DURHAM, NORTH CAROLINA         WEEK OF            34,185  Aa2/AA+/AA+
  LIMITED OBLIGATION BONDS             10/07
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/09

COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL      WEEK OF            25,920  NR//NR
  FACILITIES AUTHORITY                 10/07
  EDUCATION FACILITIES REVENUE FONDS

  $25,420,000 SERIES 2013 TAX EXEMPT
  $500,000 SERIES 2013B - TAXABLE
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  REMARK: Series 2013A - Tax Exempt - Term
          Bonds Due 09/01/2023, 2033, 2043, &
2048
          Series 2013B - Taxable - Term Bond
          Due 09/01/2018
          S&P TBD
      Day of Sale: 10/09

CITY OF LAREDO, TEXAS                  WEEK OF            22,545  Aa2/AA/AA
  CERTIFICATES OF OBLIGATION           10/07
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 2 Series 02/15/2014-25
      Day of Sale: 10/08

LA HABRA UTILITIES AUTHORITY           WEEK OF            20,910  Aa3/AA/
  WATER REVENUE 2013A CALIFORNIA       10/07
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2043
      Day of Sale: 10/08

CITY OF LAREDO, TEXAS                  WEEK OF            18,745  A1/AA-/AA-
  WATERWORKS SEWER REVENUE             10/07
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: 03/01/2014-43
      Day of Sale: 10/08

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CITY OF ATLANTIC BEACH, FLORIDA        WEEK OF            16,460  NR/NR/BBB
  HEALTH CARE FACILITIES REVENUE       10/07
  BONDS, SERIES 2013B

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/08

CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    WEEK OF            15,180  NR/BBB-/NR
  SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS        10/07

  2013 SERIES A (TAX-EXEMPT) & 2013
  SERIES B (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/09

FRANKLIN-MCKINLEY UNIFIED SCHOOL       WEEK OF            15,000  /A+/NR
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS    10/10
  CALIFORNIA
  MGR: George K. Baum & Company, Denver

RIVERSIDE ELEMENARY SCHOOL DISTRICT    WEEK OF            14,465  //
  #2, ARIZONA                          10/07
  MARICOPA COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  REMARK: Rated:  A underlying
          Structure:
          7/1/14-7/1/21, 7/1/24-7/1/27
      Day of Sale: 10/07

TUSTIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY        WEEK OF            13,890  /AA/
  CALIFORNIA WATER REVENUE BONDS       10/07
  SERIES J2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2015-2043
      Day of Sale: 10/08

MINNEAPOLIS COMMON BOND LIMITED        WEEK OF            12,785  NR/A+/
  TAX ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE     10/07
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2039
      Day of Sale: 10/09

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

MIDDLESEX COUNTY IMPROVEMENT           WEEK OF            12,055  //
  AUTHORITY, NEW JERSEY                10/07
  TAXABLE AND TAX-EXEMPT
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2029
      Day of Sale: 10/10

ILLINOIS EDUCATIONAL FACILITIES        WEEK OF            11,950  A2/A/NR
  AUTHORITY                            10/07
  ADJUSTABLE MEDIUM TERM REVENUE
  BONDS
  FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY    WEEK OF            10,000  NR/BB/NR
  SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS,       10/07
  SERIES 2013
  ICEF-VIEW PARK HIGH SCHOOL
  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 10/09

MISSION REDEVELOPMENT AUTHORITY        WEEK OF             7,600  //
  TAX INCREMENT CONTRACT REVENUE       10/07
  BONDS SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
  SERIAL: 2014-2030
      Day of Sale: 10/08

ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN     WEEK OF             6,850  //
  COUNTIES OF LAPEER, ST. CLAIR,       10/07
  MACOMB AND OAKLAND
  STATE OF MICHIGAN
  2013 REFUNDING BONDS
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATIONS
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver

LITTLE LAKE CITY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             6,000  /AA-/
  LOS ANGELES COUNTY CALIFORNIA        10/07
  ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
  BONDS SERIES A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/09

TOWN OF WARREN                         WEEK OF             3,915  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/07
  BANK QUALIFIED
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
  SERIAL: 2014-2023  TERM: 2025, 2027, 2029
      Day of Sale: 10/09

COOLIDGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             3,265  //
  #21, ARIZONA                         10/07
  PINAL COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  REMARK: Bank Qualified
          Rated:  A underlying
          Structure:  7/1/14 - 7/1/33
      Day of Sale: 10/09

OKOBOJI GENERAL OBLIGATION CAPITAL     WEEK OF               750  A2//
  LOAN 2013C IOWA                      10/07
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2024
      Day of Sale: 10/08
                                          ----------------------
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