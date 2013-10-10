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October 10, 2013 / 7:52 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
DORMITORY AUTHORITY OF THE             WEEK OF           955,865  NR/AAA/AA
  STATE OF NEW YORK                    10/14
  STATE SALES TAX REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

BATTERY PARK CITY AUTHORITY            WEEK OF           360,000  Aaa/AAA/
  SENIOR REVENUE                       10/14

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: TAX EXEMPT: 14-26
          TAXABLE: 14-15
          ROP: 10/15
      Day of Sale: 10/16

PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           205,661  A3/A-/A-
  $104,999,318 TURNPIKE SUBORDINATE    10/14
  REVENUE BONDS, SERIES B OF 2013
  AND
  $100,661,790 MOTOR LICENSE
  FUND-ENHANCED TURNPIKE
  SUBORDINATE SPECIAL REVENUE BONDS
  SERIES B OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: 10/15/13
          TNPK SUBS: A3/A-/A-
          MLF SUBS A1/NR/AA
      Day of Sale: 10/16

LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY         WEEK OF           187,840  A1/A/A
  REFUNDING REVENUE BONDS              10/14
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  SERIAL: 2015-2033  TERM: 2039

HILLSBOROUGH COUNTY AVIATION           WEEK OF           173,500  A2/A/A
  AUTHORITY, FLORIDA                   10/14
  TAMPA INTERNATIONAL AIRPORT
  SUBORDINATED REVENUE REFUNDING
  BONDS
  2013 SERIES A (AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/15

TOWN OF STRATFORD, CONNECTICUT         WEEK OF           161,185  A1/AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS (TAXABLE)   10/14
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2024  TERM: 2030, 2038
      Day of Sale: 10/17

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY             136,400  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71A
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022

DALLAS & FORT WORTH, TEXAS             WEEK OF           111,730  A2/A+/A
  DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL      10/14
  AIRPORT
  JT. REVENUE IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

COUNTY OF SACRAMENTO                   WEEK OF           109,605  Baa1/A-/A-
  TAXABLE PENSION OBLIGATION BONDS     10/14
  SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  TERM: 2025
      Day of Sale: 10/16

NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA            WEEK OF           105,365  Aa3/AA-/AA
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     10/14
  BONDS
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 10/15

VIRGINIA HOUSING DEVELOPEMENT          WEEK OF           100,000  //
  AUTHORITY                            10/14
  COMMONWEALTH MORTGAGE BONDS
  2013 SERIES C-TAXABLE

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/17

FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE            WEEK OF            81,245  NR/NR/NR
  CORPORATION EDUCATION FACILITIES     10/14
  REVENUE BONDS (RENAISSANCE CHARTER
  SCHOOL, INC. PROJECTS)
  $73,745M SERIES 2013A TAX EXEMPT
  $ 7,500M SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
  REMARK: SERIES A: 2023, 2033, 2044
          SERIES B: 2027
      Day of Sale: 10/17

ROSEVILLE FINANCE AUTHORITY,           WEEK OF            74,435  /A+/A+
  CALIFORNIA                           10/14
  ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

STATE OF LOUISIANA                     WEEK OF            73,425  Aa2/AA/AA-
  GASOLINE AND FUELS TAX SECOND LIEN   10/14
  REVENUE REFUNDING BONDS 2013 SERIES
  C-1 (TAX-EXEMPT) AND SERIES C-2

  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/16

IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            71,795  //
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS      10/14
  SERIES 2013A

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT 300     WEEK OF            53,950  Aa3/AA/
  KANE COUNTY (CARPENTERSVILLE),       10/14
  ILLINOIS
  GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 10/16

CENTINELLA VALLEY UNION HIGH SCHOOL    WEEK OF            50,000  A1/AA-/NR
  DISTRICT                             10/14

  2008 ELECTION GENERAL OBLIGATION
  BONDS, 2013 SERIES B
  MGR: Cabrera Capital Markets, LLC, Chicago

NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            50,000  Aaa/NR/AAA
  DISTRICT (DENTON, TARRANT AND WISE   10/14
  COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX
  SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

ALDINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            47,225  Aa1/AA-/
  SCHOOL BUILDING GENERAL OBLIGATION   10/14
  BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2038
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/15

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY              46,115  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES C71B & C72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033

MONTGOMERY COUNTY ECONOMIC             WEEK OF            42,000  //
  DEVELOPMENT AUTHORITY                10/14
  VIRGINIA TECH FOUNDATION
  REVENUE BONDS
  SERIES 2013A
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 10/15
      Day of Sale: 10/16

VIA METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY     WEEK OF            40,430  NR/A+/NR

  FAREBOX REVENUE IMPROVEMENT AND
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 10/16

VIA METROPOLITAN TRANSIT ADVANCED      WEEK OF            33,005  /AAA/
  TRANSPORTATION DISTRICT              10/14

  SALES TAX REVENUE IMPROVEMENT
  AND REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Loop Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/16

RAMAPO CENTRAL SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            32,725  Aa2//
  NEW YORK                             10/14
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL
  BONDS(ROCKLAND AND ORANGE COUNTIES)
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 10/16

COVENTRY LOCAL SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF            28,308  A3//
  OHIO                                 10/14
  CLASSROOM FACILITIES & SCHOOL
  IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            22,415  NR/NR/NR
  REVENUE BONDS, SERIES 2013           10/14

  MGR: Ziegler, Chicago

CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE           WEEK OF            21,000  //
  AUTHORITY                            10/14
  NORTHBAY HEALTHCARE
  HOSPITAL REVENUE BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/17

ILLINOIS FINANCE ATHORITY              WEEK OF            20,000  NR/BBB/NR
EDUCATION REVENUE BONDS                10/14
SERIES 2013

  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
  SCHOOL B ONDS, SERIES 2013A
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 10/17

NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE          WEEK OF             9,000  /AA+/
  FINANCE AGENCY MULTI-FAMILY CONDUIT  10/14
  REVENUE PENNY POINT PARK APARTMENTS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: DUE: 5/1/15
      Day of Sale: 10/15

WEST MIFFLIN, PENNSYLVANIA             WEEK OF             8,265  /A+/
  GENERAL OBLIGATION FEDERAL           10/14
  TAXABLE,, 2013C
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 10/15

DEERFIELD TOWNSHIP, OHIO               WEEK OF             6,820  //
  PARK LAND ACQUISITION BOND           10/14
  ANTICIPATION NOTES
  CONSISTING OF:
  $4,985M TAX-EXEMPT
  $1,835M TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: VMIG1

WILLIAMSON COUNTY, ILLINOIS            WEEK OF             6,400  /A/
  COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO.5  10/14
  (CARTERVILLEL), GENERAL OBLIGATION
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $1,000M SERIES A (TAXABLE)
  $5,400M SERIES B (TAX-EXEMPT)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

VALLEY VIEW SCHOOL DISTRICT            WEEK OF             5,560  /AA/
  LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA      10/14
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2021
  INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
      Day of Sale: 10/16

COCHISE COUNTY UNIFIED SCHOOL          WEEK OF             5,105  A//
  DISTRICT #13 (WILCOX) ARIZONA        10/14
  GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver

WEST MIFFLIN, PENNSYLVANIA             WEEK OF             4,105  /A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS 2013A       10/14
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2027-2035
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 10/15

SUCCESSOR AGENCY TO MONROVIA           WEEK OF             4,090  /BBB/
  REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE     10/14
  TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
  TAXABLE
  SERIES 2013B
  CALIFORNIA
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2023
      Day of Sale: 10/16

CITY OF COHOES, NEW YORK               WEEK OF             3,660  //
  **********BANK QUALIFIED**********   10/14
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 10/16

CITY OF ALTOONA, PENNSYLVANIA          WEEK OF             2,800  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/14
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/16

WEST MIFFLIN, PENNSYLVANIA             WEEK OF             1,945  /A+/
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013B   10/14
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2018
  INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
      Day of Sale: 10/15

TOWN OF LANCASTER, NEW YORK            WEEK OF             1,700  //
  *********TAXABLE***********          10/14
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 10/16
                                          ----------------------
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