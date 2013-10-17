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October 17, 2013 / 8:09 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  ------------
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF         1,613,225  A1/A/A
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/21
  CONSISTING OF:
  $707,705M - VARIOUS PURPOSE
  GENERAL OBLIGATIONS BONDS
  $246,010M - GENERAL OBLIGATION
  BONDS (SCHOOL FACILITIES)
  $659,510M - VARIOUS PURPOSE GENERAL
  OBLIGATION REFUDNING BONDS
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: ROP: 10/21/2013
          STRUCTURE:
          VARIOUS PURPOSE GO BONDS: 11/1/2014
          11/01/2019-23, 11/01/2032 &
          11/01/2043 (All Serials)
          GO SCHOOL FACILITES: 11/01/2029-
          REFUNDING: 11/01/2014-11/01/2032
      Day of Sale: 10/22

NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE     WEEK OF           650,000  Aa1/AAA/AAA
  AUTHORITY                            10/21
  FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE BOND
  FISCAL 2014 SERIES A
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: TENTATIVE PRICING: WEDNESDAY

CATHOLIC HEALTH INITIATIVES            WEEK OF           601,755  //
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A          10/21
  CONSISTING OF:
  $243,445M COLORADO HEALTH
  FACILITIES AUTHORITY
  $ 81,545M KENTUCKY ECONOMIC
  DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY
  $205,180M THE HEALTH, EDUCATIONAL
  AND HOUSING FACILITY BOARD OF THE
  CITY OF CHATTANOOGA, TENNESSEE
  $ 71,585M WASHINGTON HEALTH CARE
  FACILITIES AUTHORITY
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

NORTHWESTERN UNIVERSITY, ILLINOIS      WEEK OF           585,000  Aaa/AAA/AAA
  TAXABLE FIXED RATE                   10/21
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: CORPORATE CUSIPS

CATHOLIC HEALTH INITIATIVES            WEEK OF           553,610  A1/A+/A+
  CORPORATE TAXABLE BONDS,             10/21
  SERIES 2013D
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF           450,000  A1/A/A
  GENERAL OBLIGATION VARIOUS PURPOSE   10/21
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: Puts: 17-18
      Day of Sale: 10/22

STATE OF CONNECTICUT GENERAL           WEEK OF           325,000  Aa3/AA/AA
  OBLIGATION REFUNDING NOTES           10/21
  (ECONOMIC RECOVERY NOTES 2013
  SERIES A) VARIABLE RATE
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/23

STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF           186,000  A1/A/A
  VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION   10/21
  TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2016, 2017
      Day of Sale: 10/22

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY             136,400  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  TAXABLE SERIES C-71A
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2013-2022

TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT          WEEK OF           122,000  Aa2//
  AGENCY RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM   10/21

  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP: 10/23
      Day of Sale: 10/24

NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            83,170  //
  DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING     10/21
  BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2035
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/23

THE TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY     WEEK OF            77,870  NR/AA-/AA
  COLLEGE OF INDIANA IVY TECH          10/21
  COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS
  SERIES R IVY TECH COMMUNITY COLLEGE
  STUDENT FEE BONDS SERIES R-1
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/24

IOWA FINANCE AUTHORITY                 WEEK OF            71,795  //
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS      10/21
  SERIES 2013A

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: AA3/AA- (M/F)

(CATHOLIC HEALTH INITIATIVES)          WEEK OF            71,485  A1/A+/A+
  REVENUE BONDS                        10/21
  CONSISTING OF:
  $19,345M COLORADO HEALTH FACILITIES
  AUTHORITY SERIES 2008D-2
  $25,000M COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO
  SERIES 2008D-2
  $27,140M COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO
  SERIES 2009B
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

SUFFOLK JUDICIAL FACILITIES AGENCY     WEEK OF            70,000  //
  SUFFOLK COUNTY, NEW YORK             10/21
  LEASE REVENUE BONDS H. LEE DENNISON
  BUILDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/23

RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL    WEEK OF            68,955  //
  BUILDING CORPORATION                 10/21
  PROVIDENCE PUBLIC SCHOOLS REVENUE
  BOND FINANCING PROGRAM
  PROVIDENCE PUBLIC BUILDINGS
  AUTHORITY
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/24

LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            65,000  /AAA/AAA
  DISTRICT, TEXAS                      10/21
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2030
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: AA+/AA+
      Day of Sale: 10/23

CITY OF ABILENE, TEXAS                 WEEK OF            65,000  /AA+/AA+
  COMBINATION TAX & SURPLUS REVENUE    10/21
  BONDS
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  SERIES 2013
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2015-2039
      Day of Sale: 10/23

FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE            WEEK OF            60,000  /BBB+/
  AUTHORITY SHANDS HEALTHCARE SYSTEM   10/21
  HEALTHCARE FACILITIES REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

NEBRASKA INVESTMENT FINANCE            WEEK OF            60,000  NR/AA+/NR
  AUTHORITY 2013 SERIES E (SF)         10/21
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: ROP: 10/23/2013
      Day of Sale: 10/24

STATE OF RHODE ISLAND & PROVIDENCE     WEEK OF            52,000  //
  PLANTATIONS GENERAL OBLIGATIONS      10/21
  CONSOLIDATED CAPITAL DEVELOPMENT
  LOAN (40MM TE/ 12MM TXBL)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York

PULASKI COUNTY PUBLIC FACILITIES       WEEK OF            51,765  NR/NR/BBB+
  BOARD, ARKANSAS                      10/21
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2016-2024  TERM: 2029, 2034, 2044
      Day of Sale: 10/23

MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE          WEEK OF            50,000  Aa2/AA/
  AGENCY                               10/21
  SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  SERIES 167 (NON-AMT)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA         DAILY              46,115  A1/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES C71B & C72
  MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2033

KYRENE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            40,000  Aa1/AA/
  NO. 28, ARIZONA                      10/21
  MARICOPA COUNTY, ARIZONA
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
  PROJECT OF 2010 SERIES B (2013)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2018-2020
  REMARK: STEPPED COUPON

BAY SHORE UNION FREE SCHOOL            WEEK OF            39,515  Aa2//
  DISTRICT, NEW YORK                   10/21
  SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS,
2013
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2025
      Day of Sale: 10/24

NEW HAVEN, CONNECTICUT                 WEEK OF            37,500  A3/BBB+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS, 2013B      10/21
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/22

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF           WEEK OF            35,060  Aa2/AA/
  MINNESOTA SPECIAL PURPOSE REVENUE    10/21
  BONDS (STATE SUPPORTED BIOMEDICAL
  SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING
  PROGRAM) SERIES 2013C
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/22

BALL STATE UNIVERSITY, INDIANA         WEEK OF            35,000  Aa3/AA-/
  STUDENT FEE 13Q                      10/21
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 10/21

NEW YORK STATE HOUSING FINANCE         WEEK OF            21,955  Aa2/NR/NR
  AGENCY                               10/21
  AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
  2013 SERIES C
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 10/23

EASTON AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF            19,545  Aa2//
  NORTHAMPTON AND BUCKS COUNTIES,      10/21
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES A OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2023

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

SAN FELIPE DEL RIO CONSOLIDATED        WEEK OF            18,445  Aaa/AAA/NR
  SCHOOL DISTRICT                      10/21

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: A1/A/NR
      Day of Sale: 10/22

KENOSHA, WISCONSIN                     WEEK OF            18,200  Aa2/AA/
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION           10/21
  PROMISSORY NOTES, 2013A
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 10/21

NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY           WEEK OF            17,205  Aa1/AAA/NR
  SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT           10/21
  REVOLVING FUND REVENUE BONDS,
  SERIES 2013B
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas

NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY           WEEK OF            13,765  Aa2/AA+/
  SUBORDINATE LIEN REVENUE 2 SERIES    10/21
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2031
      Day of Sale: 10/23

HOUSING FINANCE AUTHORITY OF           WEEK OF            13,500  NR/AA+/NR
  PALM BEACH COUNTY, FLORIDA           10/21
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/22

CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES       WEEK OF            13,385  NR/A/NR
  DEVELOPMENT AUTHORITY                10/21
  INSURED REVENUE BONDS
  SERIES 2013 A&B

  MGR: Ziegler, Chicago

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF           WEEK OF            12,760  Aa1/AA/
  MINNESOTA GENERAL OBLIGATION         10/21
  TAXABLE BONDS (UNIVERSITY SUPPORTED
  BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH
  FACILITIES FUNDING PROGRAM)
  SERIES 2013D
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/22

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

PENDERGAST ELEMENTARY SCHOOL           WEEK OF            11,490  A1/NR/AA-
  DISTRICT NO.92 OF MARICOPA COUNTY,   10/21
  ARIZONA
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
  PROJECT OF 2012, SERIES B (2013)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/24

TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             9,220  /AA/
  NUMBER 204                           10/21
  WILL COUNTY, ILLINOIS (JOLIET)
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
  SCHOOL BONDS, SERIES 2013A
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 10/22

NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE          WEEK OF             9,000  /AA+/
  FINANCE AGENCY MULIT-FAMILY          10/21
  CONDUIT REVENUE PENNY POINT PARK
  APARTMENTS
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  TERM: 2015
      Day of Sale: 10/23

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF             6,900  //
  FINANCE AGENCY                       10/21
  MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
  (CHESTNUT HOMES PROJECT),
  SERIES 2013K
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/24

HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             6,890  NR/BBB-/NR
  DISTRICT NO. 400                     10/21

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013A
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 10/22

TAYLOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             6,615  //
  (WILLIAMSON COUNTY, TEXAS)           10/21
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 10/22

ALICE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             6,085  //
  (JIM WELLS COUNTY, TEXAS)            10/21
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Frost Bank, San Antonio
      Day of Sale: 10/22

SCHOOL BUILDING CORPORATION OF         WEEK OF             5,600  /AA+/A-
  LAWRENCE TOWNSHIP, INDIANA           10/21
  AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
  MORTGAGE REFUNDING BONDS 2013A
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2019
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 10/22

BENNETT VALLE UNIFIED SCHOOL           WEEK OF             4,800  NR/AA-/NR
  DISTRICT, CALIFORNIA                 10/21
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/24

CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF             4,575  UR/NR/
  NEW YORK                             10/21
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2018

BILLINGS, MONTANA                      WEEK OF             4,450  Aa3/NR/
  STORM SEWER REVENUE BONDS 2013       10/21
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/23

MERAMEC VALLEY R-111 SCHOOL            WEEK OF             4,160  //
  DISTRICT, MISSOURI                   10/21
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2023
      Day of Sale: 10/24

KEYSTONE, PENNSYLVANIA                 WEEK OF             4,045  Aa3//
  OAKS SCHOOL DISTRICT                 10/21
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 10/22

CUYAHOGA COUNTY, OHIO                  WEEK OF             4,000  Aa2/AA-/
  TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT         10/21
  REVENUE, SERIES A

  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/23

HALLSVILLE INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             3,800  Aaa//
  DISTRICT                             10/21

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  ************BANK QUALIFIED*********
  MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UNDERLYING RATING: A1
      Day of Sale: 10/22

KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF             2,400  /AA-/
  OHIO                                 10/21
  ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT
  BONDS, SERIES 2013
  MONTGOMERY & GREEN COUNTIES
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/24

SCHOOL BUILDING CORPORATION OF         WEEK OF               185  /AA+/A-
  LAWRENCE TOWNSHIP, INDIANA           10/21
  AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
  MORTGAGE REFUNDING BONDS 2013B
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: DUE 1/14 - 7/14
          Taxable
      Day of Sale: 10/22
                                          ----------------------
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