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October 24, 2013 / 7:28 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -------------
STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           600,000  Aa3/AA/AA
  SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS         10/28
  TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
  PURPOSES, 2013 SERIES A
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: RETAIL: 10/29/2013
          PRICING: 10/30/2013

STATE OF NEVADA UNEMPLOYMENT           WEEK OF           571,720  Aaa/AAA/AA+
  COMPENSATION FUND SPECIAL REVENUE    10/28
  BONDS SERIES 2013
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/29

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           500,000  A2/A/A
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     10/28
  BONDS SUBSERIES 2008B-3 REMARKETING
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 10/29
      Day of Sale: 10/30

COLORADO HEALTH FACILITIES             WEEK OF           300,000  Aa3/AA-/AA-
  AUTHORITY REVENUE BONDS              10/28
  SERIES 2013A (SCL HEALTH SYSTEM)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
  REMARK: ROP: 10/28/2013
      Day of Sale: 10/29

GWINNETT COUNTY SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF           211,380  Aaa/AAA/
  GEORGIA                              10/28
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Merchant Capital, L.L.C., Montgomery
  SERIAL: 2014-2036

METROPOLITAN TRANSPORTATION            WEEK OF           130,000  A2/A/A
  AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE     10/28
  BONDS SUBSERIES 2008B-3 REMARKETING
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 10/29
      Day of Sale: 10/30

NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT         WEEK OF           112,500  A1/A/A+
  GENERAL REVENUE BONDS 2013 SERIES A  10/28
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 10/29
   
THE TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY     WEEK OF            77,870  NR/AA-/AA
  COLLEGE OF INDIANA IVY TECH          10/28
  COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS
  SERIES R IVY TECH COMMUNITY COLLEGE
  STUDENT FEE BONDS SERIES R-1
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/29

ALASKA MUNICIPAL BOND BANK             WEEK OF            76,775  Aa2/NR/AA+
  GENERAL OBLIGATION BONDS,            10/28
  2013 SERIES THREE
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP 10/30/2013
      Day of Sale: 10/31

STATE OF OREGON                        WEEK OF            75,855  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS             10/28
  CONSISTING OF:
  $71,825M 2013 SERIES L(TAX-EXEMPT)
  $ 4,030M 2013 SERIES M(FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: SERIES L: RATINGS: AA1/AA+/AA+
          STRUCTURE 2014-2033 AND 2038
          PRICING 10/29/2013
          SERIES M: RATINGS: AA/AA+/AA+
          STRUCTURE: 2014-2017
          PRICING: 10/28/2013

SUFFOLK JUDICIAL FACILITIES AGENCY     WEEK OF            70,000  //
  SUFFOLK COUNTY LEASE REVENUE BONDS   10/28
  H. LEE DENISO BUILDING
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 10/30

NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE         WEEK OF            66,150  Aa2/AA/NR
  AGENCY                               10/28
  HOME OWNERSHIP REVENUE BONDS,
  SERIES 34 (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/30

DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF    WEEK OF            63,000  A3/A-/
  NEW YORK                             10/28
  ST. JOHN'S UNIVERSITY REVENUE BONDS
  $57,005,000 ST. JOHN'S UNIVERSITY
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A
  $5,995,000 ST. JOHN'S UNIVERSITY,
  REVENUE BONDS, SERIES 2013B

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 10/30

THE SCHOOL DISTRICT OF                 WEEK OF            52,000  /A+/
  BERKELEY COUNTY, SOUTH CAROLINA      10/28
  SPECIAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/29

STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL       WEEK OF            50,000  A1/AA-/
  FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS     10/28
  (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
  PROJECT) 2013 SERES A
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 10/31

NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE     WEEK OF            49,565  Aa3/AA-/
  AUTHORITY, PENNSYLVANIA              10/28
  LAFAYETTE COLLEGE

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 10/29

MERRILLVILLE, INDIANA                  WEEK OF            46,930  //
  MULTI-SCHOOL BUILDING CORPORATION    10/28
  AD VALOREM PROPERTY TAX
  FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT BONDS, 2013A
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2028
  REMARK: "AA+" PROGRAM, "A+" UNDER,
          NON-BANK QUALIFIED

WEST VIRGINIA, VIRGINIA WATER          WEEK OF            39,345  A3/NR/
  DEVELOPMENT AUTHORITY DEVELOPMENT    10/28
  AUTHORITY REFUNDING REVENUE LOAN
  PROGRAM 11 SERIES 2013 A-II
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 10/29

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            39,100  NR/A+/NR
  AGENCY                               10/28
  MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
  (COLONIAL ESTATES ISSUE),
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/29

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF           WEEK OF            35,060  Aa2/AA/
  MINNESOTA SPECIAL PURPOSE REVENUE    10/28
  BONDS (STATE SUPPORTED BIOMEDICAL
  SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING
  PROGRAM) SERIES 2013C
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/29

CITY OF BERWYN                         WEEK OF            30,200  NR/A/NR
  COOK COUNTY, ILLINOIS                10/28
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS
  SERIES 2013B
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/29

ILLINOIS FINANCE AUTHORITY             WEEK OF            29,285  NR/BBB/NR
  BENEDICTINE UNIVERSITY PROJECT       10/28
  SERIES 2013A
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 10/30

DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            29,000  //
  COB COUNTY, GEORGIA                  10/28
  STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE
  KENNESAW STATE UNIVERSITY
  REAL ESTATE FOUNDATIONS PROJECTS
  AND SUBORDINATES
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: SR: 14-27; SUB SR: A1//;SUB A3//
          14-25

BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT      WEEK OF            24,345  /A+/
  ADAMS COUNTY, PENNSYLVANIA           10/28
  GENERAL OBLIGATION NOTES,
  SERIES OF 2013
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/31

LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT         WEEK OF            20,525  //
  SCHOOL DISTRICT                      10/28
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL             WEEK OF            17,575  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      10/28
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2013-2021
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: TAXABLE EXEMPT
      Day of Sale: 10/31

MERRILLVILLE, INDIANA                  WEEK OF            17,070  //
  MULTI-SCHOOL BUILDING CORPORATION    10/28
  AD VALOREM PROPERTY TAX
  FIRST MORTGAGE REFUNDING AND
  IMPROVEMENT 2013B
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2025
  REMARK: "AA+" PROGRAM, "A+" UNDER
          TAXABLE

HOUSING FINANCE AUTHORITY OF           WEEK OF            13,500  NR/AA+/NR
  PALM BEACH COUNTY, FLORIDA           10/28
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 10/30

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF           WEEK OF            12,760  Aa1/AA/
  MINNESOTA GENERAL OBLIGATION         10/28
  TAXABLE BONDS (UNIVERSITY SUPPORTED
  BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH
  FACILITIES FUNDING PROGRAM) 2013D
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 10/29

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

THE BOARD OF EDUCATION OF THE          WEEK OF             9,950  //
  BOROUGH OF FAIR LAWN                 10/28
  COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY
  REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 10/30

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

CITY OF JAMESTOWN, NEW YORK            WEEK OF             6,350  //
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 10/30

SHARYLAND INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF             4,095  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      10/28
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 10/29

MILFORD TOWNSHIP                       WEEK OF             4,075  NAF/AA/
  BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA           10/28
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2013
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: First American Municipals, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2028

ALLEN, TEXAS                           WEEK OF             3,395  Aa2/AA/
  WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE    10/28
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 10/28

NORTH BERGEN TOWNSHIP BOARD OF         WEEK OF             3,250  /AA-/
  EDUCATION                            10/28
  HUDSON COUNTY, NEW JERSEY
  SCHOOL REFUNDING BONDS (TAXABLE)
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 10/31

IRON COUNTY, WISCONSIN                 WEEK OF             3,200  //
  GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES  10/28
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: RATED: TBD
      Day of Sale: 10/28

LAKE GEORGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT    WEEK OF             2,235  Aa2/NR/
  NEW YORK                             10/28
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: BANK QUALIFIED

BUFFALO GROVE PARK DISTRICT            WEEK OF             2,180  /AAA/
  ILLINOIS GENERAL OBLIGATION LIMITED  10/28
  TAX PARK BONDS BANK QUALIFIED
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2014-2016
      Day of Sale: 10/28
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:    3,400,240 (in 000's)

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