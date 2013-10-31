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October 31, 2013 / 7:31 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

16 Min Read

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ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
STATE OF HAWAII                        WEEK OF           806,915  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/04
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/1 & 11/4
      Day of Sale: 11/05
 
 
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT        WEEK OF           437,900  /BBB-/BBB-
  AUTHORITY                            11/04
  THE GOETHALS BRIDGE REPLACEMENT
  PROJECT (AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/05
 
KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT      WEEK OF           384,000  /AA+/AAA
  LOAN CORPORATION                     11/04
  LIBOR FLOATING RATE NOTES
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/04
    
    
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS      WEEK OF           362,960  Aaa/AAA/
  COMMONWEALTH TRANSPORTATION FUND     11/04
  REVENUE BONDS (ACCELERATED BRIDGE
  PROGRAM)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/04/2013
      Day of Sale: 11/05
    
    
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS          WEEK OF           286,000  Aaa/AAA/
  FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION   11/04
  NOTES ACCELERATED BRIDGE PROGRAM
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2027
  REMARK: ROP: MON AND TUES
      Day of Sale: 10/06
    
    
SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID           WEEK OF           240,000  Aaa/AAA/NR
  TRANSIT DISTRICT, CALIFORNIA         11/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  (ELECTION OF 2004), 2013 SERIES C
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
    
TENNESSEE STATE SCHOOL BOND            WEEK OF           148,895  Aa1/AA/AA+
  AUTHORITY                            11/04
  HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES
  SECOND PROGRAM BONDS
  2013 SEREIS A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
    
WASHINGTON TOWNSHIP HEALTHCARE         WEEK OF           145,500  Aa3//
  DISTRICT                             11/04
  FIXED RATE GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/04/2013
      Day of Sale: 11/05
    
    
IOWA FINANCE AUTHORITY HEALTH          WEEK OF           121,000  /NR/
  REVENUE GENESIS HEALTH SYSTEM        11/04
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2021-2033
      Day of Sale: 11/07
    
    
CITY OF HUNTSVILLE, ALABAMA            WEEK OF           102,080  Aaa/AAA/
  77,840M GENERAL OBLIGATION SCHOOL    11/04
  WARRANTS, SERIES 2013-C
  24,240M GENERAL OBLIGATION WARRANTS
  SERIES 2013-D
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 11/07
    
    
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF           100,000  A1/A/A
  GENERAL OBLIGATION INDEX FLOATING    11/04
  RATE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/06
    
    
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF           100,000  A1/A/A
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: SIFMA INDEX FRN NOTE
      Day of Sale: 11/06
 
 
RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL    WEEK OF            85,520  NR/BBB-/BBB
  BUILDING CORPORATION                 11/04
  HOSPITAL FINANCING REVENUE BONDS
  CARE NEW ENGLAND ISSUE, SERIES
  2013A
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
    
STATE OF NEVADA (CAPITOL COMPLEX       WEEK OF            84,830  Aa3/AA-/AA
  BUILDING 1 PROJECT)                  11/04


  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 11/06
    
    
HOSPITAL AUTHORITY OF SAVANNAH         WEEK OF            78,365  A3/NR/A-
  REVENUE BONDS, SERIES 2013A AND      11/04
  REVENUE BONDS, SERIES 2013B
  (TAXABLE) (ST. JOSEPH'S/CANDLER
  HEALTH SYSTEM, INC.)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 11/05
    
    
SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT       WEEK OF            60,000  Aa1/AAA/
  AUTHORITY                            11/04
  HOMEOWNERSHIP MORTGAGE (AMT/TE)
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: AMT DUE: 2014-2019, PAC; TE: 2020-
          2024, 2029, 2032, 2044 PAC
          ROP: TUES
      Day of Sale: 11/06
    
    
MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL    WEEK OF            55,535  A1/A+/
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS,  11/04
  BATES COLLEGE ISSUE, SERIES 2013
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: RETAIL ORDER PERIOD: MONDAY
      Day of Sale: 11/05
    
    
LOUISIANA TRANSPORTATION AUTHORITY     WEEK OF            52,000  Aa3/AA-/AA-
  REFUNDING                            11/04
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2033  TERM: 2003, 2043
      Day of Sale: 11/07
    
    
SMITHSONIAN INSTITUTION                WEEK OF            50,000  Aaa/AAA/NR
  TAXABLE BONDS                        11/04
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
    
COUNTY OF FRANKLIN, OHIO               WEEK OF            50,000  NR/BBB-/
  HEALTH CARE FACILITIES IMPROVEMENT   11/04
  REVENUE BONDS, SERIES 2013

  MGR: Ziegler, Chicago
      Day of Sale: 11/07
    
    
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            49,740  Aaa/AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      11/04
  VARIOUS RATE UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013C
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 11/07
    
    
SUCCESSOR AGENCY TO THE                WEEK OF            45,345  /A-/
  GLENDALE REDEVELOPMENT AGENCY        11/04
  TAX ALLOCATION REFUNDING,
  CALIFORNIA
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2021
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 11/05
    
    
TOWN OF HEMPSTEAD LOCAL DEVELOPMENT    WEEK OF            45,000  /A/
  CORPORATION                          11/04
  ADELPHI UNIVERSITY PROJECT
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 11/07
    
    
STATE OF HAWAII                        WEEK OF            44,795  Aa2/AA/
  TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS     11/04
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/1 & 11/4
      Day of Sale: 11/05
 
 
CITY OF HAZARD, KENTUCKY               WEEK OF            42,000  MIG 1//
  HEALTHCARE REVENUE BAN               11/04

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  TERM: 2014
  REMARK: SHORT TERM DESK
      Day of Sale: 11/07
    
    
EDGEWOOD INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            41,210  Aaa//AAA
  DISTRICT, TEXAS                      11/04
  BEXAR COUNTY REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
    INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
    
    
MISSOURI DFB INFRA REFUNDING           WEEK OF            36,565  /A/
  REVENUE INDEPENDENCE WATER           11/04
  SERIES 2013D
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 11/04
    
    
OREGON HOUSING AND COMMUNITY           WEEK OF            34,570  Aa2//
  SERVICES DEPARTMENT                  11/04
  MORTGAGE REVENUE BONDS

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 11/06/2013
      Day of Sale: 11/07
    
    
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF       WEEK OF            33,625  A1/A/A
  GRAYS HARBOR COUNTY, WASHINGTON      11/04
  ELECTRIC REVENUE AND REFUNDING
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
    
    
NORTHERN MUNICIPAL POWER AGENCY        WEEK OF            29,500  A3/A-/
  (MINNESOTA) ELECTRIC SYSTEM REVENUE  11/04
  BONDS SERIES 2013A & SERIES 2013B

  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 11/05
    
    
COLLIER COUNTY EDUCATIONAL             WEEK OF            28,750  NR/BBB-/NR
  FACILITIES REVENUE BONDS             11/04

  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  TERM: 2023, 2028, 2033, 2043
      Day of Sale: 11/06
    
    
CITY OF AKRON, OHIO                    WEEK OF            26,200  //
  INCOME TAX REVENUE NOTES,            11/04
  SERIES 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
    
    
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY           WEEK OF            26,150  //
  INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL       11/04
  OBLIGATION REVENUE BONDS
  TAXABLE & TAX-EXEMPT
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
  REMARK: Infrastructure Revenue 2013C Bonds-
          Aaa/AAA/NR
          Moral Obligation 2013C Bonds -
          Aa2/AA/NR
    
    
LAMAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF            25,795  Aa2/AA/
  TEXAS                                11/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2015-2025
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 11/05
    
    
SAN DIEGO UNIFIED PORT DISTRICT        WEEK OF            22,000  /A+/A+
  REFUNDING REVENUE                    11/04
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 11/06
    
    
STATE OF VERMONT                       WEEK OF            20,225  Aaa/AA+/AAA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             11/04
  2013 SERIES A

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
      Day of Sale: 11/04
    
    
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
    
    
WISCONSIN KENOSHA TAXABLE              WEEK OF            18,200  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES  11/04
  SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2023
      Day of Sale: 11/04
    
    
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF PALM      WEEK OF            13,500  NR/AA+/NR
  BEACH COUNTY, FLORIDA                11/04
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
  SERIES 2013

  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/05
    
    
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
    
    
IOWA MARION URBAN RENEWAL              WEEK OF             9,775  //
  GENERAL OBLIGATION CERTIFICATES OF   11/04
  PARTICIPATION SERIES 2013A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2019-2033
      Day of Sale: 11/07
 
 
ARDSLEY UFSD                           WEEK OF             9,510  //
  NEW YORK                             11/04
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/06
    
    
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             9,320  /AA/
  NUMBER 218 COOK COUNTY, ILLINOIS     11/04

  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
  SCHOOL BONDS, SERIES 2013
  MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
      Day of Sale: 11/06
    
    
COUNTY OF TOMPKINS, NEW YORK           WEEK OF             9,300  Aa1//
  GENERAL OBLIGATIONS                  11/04
  PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
2013
  MGR: Jefferies LLC, New York
 
 
BOARD OF REGENTS OF THE NEW MEXICO     WEEK OF             9,000  Aa2//
  MILITARY INSTITUTE AT ROSWELL        11/04
  SERIES 2013A TAX-EXEMPT
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2017-2028
      Day of Sale: 11/05
    
    
POWESHIEK WATER ASSOCIATION, IOWA      WEEK OF             7,565  /A+/
  WATER REVENUE REFUNDING              11/04
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2014-2035
      Day of Sale: 11/06
    
    
TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
    
    
EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             7,000  NR/A+/NR
  CALIFORNIA                           11/04
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 11/05
    
    
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE        WEEK OF             6,900  NR/AA+/NR
  FINANCE AGENCY                       11/04
  MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
  (CHESTNUT HOMES PROJECT), SERIES
  2013K
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 11/06
    
    
WEST VIRGINIA SHEPHERD UNIVERSITY      WEEK OF             6,695  A2/NR/
  BOARD OF GOVERNORS                   11/04
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2035
      Day of Sale: 11/05
    
    
WASHINGTON TUKWILA LOCAL               WEEK OF             6,687  /BBB/
  IMPROVEMENT DISTRICT                 11/04
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2029
      Day of Sale: 11/05
    
    
MICHIGAN CITY SBC, INDIANA             WEEK OF             6,200  //
  TAXABLE AD VALOREM PROPERTY TAX      11/04
  FIRST MORTGAGE BONDS 2013
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: Due: 7/25 - 1/27
          S&P Programmatic Rating Pending
      Day of Sale: 11/06
    
    
BALSZ ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             5,445  A//
  #31 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA      11/04
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
  OF 2011, SERIES B (2013)
  BANK QUALIFIED
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2017-2026
      Day of Sale: 11/06
    
    
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,    WEEK OF             5,320  A1//
  TEXAS                                11/04
  UNLIMITED TAX REFUNDING
  **********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2015-2027
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 11/04
    
    
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             4,215  NR/BBB/NR
  DISTRICT NO.28                       11/04

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 11/06
    
    
BOARD OF REGENTS OF THE NEW MEXICO     WEEK OF             3,855  Aa2//
  MILITARY INSTITUTE AT ROSWELL        11/04
  SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2014-2017
      Day of Sale: 11/05
    
    
DANSVILLE CSD                          WEEK OF             3,545  //
  NEW YORK                             11/04
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 11/07
 
 
MISSOURI BELTON SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             3,360  Aa1//
  NO. 124 GENERAL OBLIGATION           11/04
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 11/04
    
    
LINDALE, TEXAS                         WEEK OF             3,000  /AA-/
  COMBINATION TAX AND UTILITY SYSTEM   11/04
  REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATIONS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
    
    
BOULDER PUBLIC IMPROVEMENT             WEEK OF             2,000  NR/NR/NR
  DISTRICT, NEW MEXICO                 11/04
  SPECIAL LEVY REVENUE BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  TERM: 2043
      Day of Sale: 11/05
    
    
MISSOURI DFB INFRA REFUNDING           WEEK OF             1,960  /A/
  REVENUE WATER TAXABLE SERIES 2013E   11/04
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  TERM: 2014
      Day of Sale: 11/04
    
    
IOWA MARION URBAN RENEWAL GENERAL      WEEK OF             1,750  //
OBLIGATION CERTIFICATES OF           11/04
  OBLIGATION SERIES 2013B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2019
      Day of Sale: 11/07
    
    
WELDON VALLEY SCHOOL DISTRICT NO.      WEEK OF               675  NR/AA-/NR
  RE-20(J)                             11/04
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2013 BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 11/05
                                                      ----------------------
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