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#Market News
December 12, 2013 / 8:26 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            --------   -------------
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT      WEEK OF           283,000  //
  FINANCING AUTHORITY                  12/16
  PARKING REVENUE BONDS (CAPITAL
  REGION PARKING SYSTEM)
  CONSISTING OF:
  $115,00M PARKING SYSTEM REVENUE
  BONDS, SERIES A
  & 98,000M JUNIOR LIEN PARKING
  REVENUE BONDS, SERIES B (DAUPHIN
  COUNTY GUARANTEED)
  $ 70,000M JUNIOR LIEN PARKING
  REVENUE BONDS, SERIES C

  MGR: Guggenheim Securities LLC, New York
  REMARK: SERIES A RATINGS: BAA3/BBB (AGM)EXP
          SERIES B RATINGS: A1/AA/AA
          SERIES C RATINGS: A1/AA/AA
          RETAIL MONDAY 12/16/13
      Day of Sale: 12/17

BOARD OF GOVERNORS OF THE COLORADO     WEEK OF           141,005  Aa2/AA-/
  STATE UNIVERSITY SYSTEM              12/16
  ENTERPRISE REVENUE BONDS,
  SERIES 2013 E
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 12/17

STATE OF LOUISIANA                     WEEK OF           112,820  Aa3/AA-/NR
  UNCLAIMED PROPERTY SPECIAL REVENUE   12/16
  BONDS, SERIES 2013
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CITY OF EL PASO, TEXAS                 WEEK OF           112,105  /AA/AA
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   12/16
  TAXABLE SERIES 2014
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 12/17

SUCCESSOR AGENCY TO LA QUINTA          WEEK OF            99,140  /A
  REDEVELOPMENT AGENCY                 12/16
  SUBORDINATE TAX ALLOCATION
  REFUNDING BONDS, 2013A CALIFORNIA
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 12/17

MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            81,800  Aaa/AAA/NR
  AGENCY                               12/16
  REVENUE BONDS
  PHILLIPS ACADEMY ISSUE
  CONSISTING OF:
  $51,570M SERIES 2014A
  $30,230M SERIES 2014B (TAXABLE)
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

STATE OF MONTANA                       WEEK OF            55,220  Aa3//
  THE BOARD OF REGENTS HIGHER          12/16
  EDUCATION
  MONTANA STATE UNIVERSITY
  FACILITIES IMPROVEMENT BONDS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2038, 2043
      Day of Sale: 12/16

LAREDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF            47,170  A1/A?
  TEXAS                                12/16
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUIDLING BONDS
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2029
      Day of Sale: 12/18

RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE      WEEK OF            40,275  //
  FINANCE CORPORATION                  12/16
  MULTI-FAMILY DEVELOPMENT BONDS
  2013 SERIES 3 AND 4
  $3,450M 2013 SERIES 3-A (NON-AMT)
  $2,500M 2013 SERIES 3-B (NON-AMT)
  $8,795M 2013 SERIES 3-C (NON-AMT)
  $17,160M 2013 SERIES 3-D (AMT)
  $8,370M 2013 SERIES 4-T (FEDERALLY
  TAXABLE)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York

CARROLL COUNTY, GEORGIA                WEEK OF            40,000  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS   12/16
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  TERM: 2021
      Day of Sale: 12/17

SALT LAKE COUNTY, UTAH                 WEEK OF            38,175  NR/AA/AA
  EXCISE TAX ROAD REVENUE BONDS,       12/16
  SERIES 2014
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE       WEEK OF            36,700  Aa/NR/NR
  COMMISSION                           12/16
  SINGLE-FAMILY PROGRAM BONDS
  2014 SERIES 1A-R (AMT)
  2014 SERIES 1N (NON-AMT)
  2014 SERIES 1N-R (NON-AMT)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 12/17

COUNTY OF HAMILTON, OHIO               WEEK OF            35,000  Aa2/AA/NR
  HOSPITAL FACILITIES REFUNDING BONDS  12/16
  SERIES 2014S
  CINCINNATI CHILDREN'S HOSPITAL
  MEDICAL CENTER
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York

CAPITAL TRUST AGENCY (SILVER CREEK     WEEK OF            34,590  NR/NR/NR
  ST. AUGUSTINE PROJECT)               12/16
  $31,810M SERIES 2013A TAX EXEMPT
  $2,780M SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: A: 24, 34, 44 AND 49
          B: 2034
      Day of Sale: 12/18

INDIANA PA REGIONAL MEDICAL CENTER     DAILY              25,000  Baa3//
  REVENUE BONDS
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2014-2038

SUCCESSOR AGENCY TO LA QUINTA          WEEK OF            23,170  /A
  REDEVELOPMENT AGENCY                 12/16
  SUBORDINATE TAX ALLOCATION
  REFUNDING BONDS 2013B CALIFORNIA
  ***********TAXABLE************
  MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
  SERIAL: 2014-2032
      Day of Sale: 12/17

ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          DAILY              18,562  //
  DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
  REFUNDING BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT             WEEK OF            17,840  NR/BB?
  AUTHORITY OF THE COUNTY OF           12/16
  PIMA, ARIZONA
  EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
  (THE EDKEY CHARTER SCHOOLS
  PROJECT), SERIES 2013A
  MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
      Day of Sale: 12/17

COUNTY OF SENECA, OHIO                 WEEK OF            17,765  //
  HEALTH CARE REVENUE BONDS            12/16

  CONSISTING OF:
  $17,000M SERIES 2013A (TAX-EXEMPT)
  $   765M SERIES 2013B (TAXABLE)
  MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
      Day of Sale: 12/19

LOUISIANA PUBLIC FACILITIES            WEEK OF            17,415  NR/NR/NR
  AUTHORITY EDUCATION FACILITIES       12/16
  REVENUE BONDS (SOUTHWEST
  LOUISIANA CHARTER ACADEMY
  FOUNDATION, INC. PROJECT)
  $17,155M SERIES 2013A TAX EXEMPT
  $260M SERIES 2013B TAXABLE
  MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
  REMARK: A: 23,33,38 AND 43
          B: 2017
      Day of Sale: 12/18

IMPERIAL CCD GENERAL OBLIGATION        WEEK OF            17,000  //
  BONDS                                12/16
  2010 ELECTION SERIES 2013B
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/17

ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY    WEEK OF            13,750  //
  MOUNTAIN PARK REVENUE BONDS          12/16
  GATEWAY 13
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/18

COLORADO SPRINGS AIRPORT SYSTEM        WEEK OF            13,000  Baa1/BBB
  REVENUE REFUNDING BONDS              12/16
  SERIES 2014
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 12/19

TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS         DAILY              12,665  //
  REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
  BONDS SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

HAMBURG AREA SCHOOL DISTRICT           WEEK OF             9,410  //
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           12/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  ***********BANK QUALIFIED*********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2020

NEWARK CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF             9,100  Aa3//
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL            12/16
  IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, SERIES
2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/17

NORTH RIDGEVILLE CITY SCHOOL           WEEK OF             8,000  NR/NR/
  DISTRICT, OHIO SCHOOL FACILITIES     12/16
  IMPROVEMENT, BOND ANTICIPATION
NOTES, SERIES, 2013
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/18

TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,      DAILY               7,060  //
  TEXAS
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas

ST. PAUL CITY HOUSING AND              WEEK OF             7,010  //
  REDEVELOPMENT AUTHORITY HOUSING      12/16
  REVENUE BONDS, SERIES 2013 (LEWIS
  PARK APARTMENTS PROJECT)
  MGR: M.R. Beal & Company, New York

CITY OF MINNEAPOLIS HOUSING REVENUE    WEEK OF             6,100  //
  BONDS, SERIES 2013 (SEWARD SQUARE    12/16
  APARTMENTS PROJECT)
  MGR: M.R. Beal & Company, New York

EMPORIA GENERAL OBLIGATION ADVANCED    WEEK OF             5,090  NR/A
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS      12/16
  SERIES 2013
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 12/17

CUYAHOGA COUNTY, OHIO                  WEEK OF             5,000  Aa2/AA-/
  TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT         12/16
  REVENUE (WESTIN CLEVELAND HOTEL
  PROJECT) SERIES 2013B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/19

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1          WEEK OF             4,445  A1//
  KITSAP COUNTY WATER SEWER REVENUE    12/16
  AND REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 12/17

MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL            WEEK OF             4,000  //
  UTILITY DISTRICT NO. 94              12/16
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
  REMARK: INSURED/BBB UNDER
      Day of Sale: 12/17

BELLBROOK SUGARCREEK LOCAL SCHOOL      WEEK OF             3,740  Aa2//
  DISTRICT                             12/16
  GREENE AND WARREN COUNTIES, OHIO
  SCHOOL IMPROVEMENT (UNLIMITED TAX)
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES OF 2014
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
      Day of Sale: 12/19

RIVER ROAD INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             3,613  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      12/16
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
  SERIAL: 2016-2023
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 12/17

CONESTOGA VALLEY SCHOOL DISTRICT       WEEK OF             3,265  //
  LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA       12/16
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  ***********BANK QUALIFIED**********
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2021
      Day of Sale: 12/18

TOWN OF COLONIE, NEW YORK              WEEK OF             3,205  //
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 12/18

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1          WEEK OF             2,055  Aa3//
  KITSAP COUNTY LTGO REFUNDING         12/16
  SERIES 2013A
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 12/17

ADDISON PARK DISTRICT, ILLINOIS        WEEK OF             2,040  //
  GENERAL OBLIGATION                   12/16
  CAPITAL APPRECIATION PARK BONDS

  MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
      Day of Sale: 12/16

MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY       WEEK OF             1,885  //
  MINNESOTA HOUSING REVENUE BONDS      12/16
  SERIES 2013 (EASTPORT APARTMENTS
  PROJECT)
  MGR: M.R. Beal & Company, New York

PIATT COUNTY COMMUNITY SCHOOL          WEEK OF             1,750  /A/
  DISTRICT #57 (DELAND-WELDON), IL     12/16
  SCHOOL BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 12/18

VILLAGE OF ARCADE, NEW YORK            WEEK OF             1,000  //
  **********BANK QUALIFIED***********  12/16
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 12/18

PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1          WEEK OF               675  Aa3//
  KITSAP COUNTY LTGO SERIES 2013B      12/16
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2017-2019
      Day of Sale: 12/17
                                          ----------------------
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