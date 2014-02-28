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February 28, 2014 / 4:10 PM / 4 years ago

RPT-DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

14 Min Read

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212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION        WEEK OF           891,990  Aaa/AAA/
  STATE HIGHWAY FUND REVENUE           03/03
  REFUNDING 2014A
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/06
CITY OF NEW YORK                       WEEK OF           700,000  Aa2/AA/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/03
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2016-2039
  REMARK: ROP: 03/03/2014
      Day of Sale: 03/05
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION        WEEK OF           300,000  Aaa/AAA/
  STATE HIGHWAY FUND REVENUE 2014B     03/03
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/06
HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF           200,000  Aa2/AA/NR
  AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI   03/03
  HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS
  (BJC HEALTH SYSTEM), SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 03/06
NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES      WEEK OF           193,000  A1/NR/AA-
  AUTHORITY MONTCLAIR STATE            03/03
  UNIVERSITY ISSUE SERIES 2014A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
      Day of Sale: 03/04
KENTUCKY ASSET/LIABILITY               WEEK OF           171,390  A1/AA/A+
  COMMISSION                           03/03
  PROJECT NOTES, 2014 FEDERAL
  HIGHWAY TRUST FUND
  CONSISTING OF:
  FIRST SERIES A
  FIRST REFUNDING SERIES B
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
  REMARK: ROP: 3/4
      Day of Sale: 03/05
THE SCHOOL DISTRICT OF SPRINGFIELD     WEEK OF           109,225  /AA+/
  R-XII SPRINGFIELD MISSOURI           03/03                       /EXP/
  MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM
  $26,650M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
  BUILDING BONDS 2014A
  $82,575M GENERAL OBLIGATION SCHOOL
  REFUNDING BONDS 2014B
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  REMARK: A: 24-27, 34
          B: 17-36
          S&P: UNDERLYING AA (EXP)
      Day of Sale: 03/04
CITY OF MEMPHIS, TENNESSEE             WEEK OF           105,925  Aa2/AA/
  GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS  03/03
  MGR: Raymond James & Associates, Chicago
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 03/05
PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT       WEEK OF           103,090  Aa2/AA-/
  (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)     03/03
  2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/06
THE CITY OF NEW YORK                   WEEK OF           100,000  Aa2/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/03
  FISCAL 2008 SERIES J
  SUBSERIES J-9
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 03/04
ROCKLAND COUNTY, NEW YORK              WEEK OF            96,000  Baa3/BBB-/
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2016-2024
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 03/04
JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY        WEEK OF            75,000  Aa2/AA-/AA
  BULK POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE     03/03
  BONDS
  SCHERER 4 PROJECT ISSUE, SERIES
  2014A
  MGR: Jefferies LLC, New York
  REMARK: ROP: 03/04/2014
      Day of Sale: 03/05
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL           WEEK OF            73,110  //
  DISTRICT REFUNDING GENERAL           03/03
  OBLIGATION TAX EXEMPT
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2015-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/05
ANAHEIM CITY SCHOOL DISTRICT,          WEEK OF            52,000  Aa3/A+/
  CALIFORNIA                           03/03
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  CONSITING OF:
  $ 6,000M TAX-EXEMPT
  $46,000M TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
      Day of Sale: 03/06
CITY OF AKRON, OHIO                    WEEK OF            40,000  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX       03/03
  REFUNDING BONDS, SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL        WEEK OF            31,900  Aa2/AA-/
  DISTRICT                             03/03

  2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS

  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/03
EASTON AREA SCHOOL DISTRICT            WEEK OF            31,190  Aa3//
  NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA     03/03
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2021
      Day of Sale: 03/05
TOWN OF PARKER, COLORADO               WEEK OF            20,170  /AA/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        03/03
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 03/05
FORT BEND COUNTY, TEXAS                WEEK OF            18,835  Aa1//AA+
  UNLIMITED TAX ROAD REFUNDING BONDS   03/03                      EXP/ /EXP
  SERIES 2014
  MGR: Loop Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/03
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF            18,562  /AAA/
  DISTRICT, TEXAS                      03/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2013
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: UL: /A+/
          TENTATIVE FOR NEXT WEEK
SUNDANCE COMMUNITY FACILITIES          WEEK OF            17,405  NR/AA-/NR
  DISTRICT                             03/03

  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  REMARK: (MAC INSURED)
      Day of Sale: 03/03
IMPERIAL COLLEGE DISTRICT              WEEK OF            17,000  /A/
  GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION     03/03
  2014A CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/06
HOWARD COUNTY, MARYLAND                WEEK OF            17,000  NR/NR/
  SPECIAL OBLIGATION BONDS             03/03
  (ANNAPOLIS JUNCTION TOWN CENTER
  PROJECT), SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CITY OF RAYMORE, MISSOURI              WEEK OF            16,200  NR/NR/
  TAX INCREMENT REFUNDING AND          03/03
  IMPROVEMENT REVENUE (RAYMORE
  GALLERIA PROJECT), SERIES 2014A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
THE CITY OF GENEVA DEVELOPMENT         WEEK OF            15,250  /A/
  CORPORATION                          03/03
  TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
  (HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES
  PROJECT), SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/05
SULPHUR SPRINGS UNIFIED SCHOOL         WEEK OF            14,500  /BBB+/
  DISTRICT, CALIFORNIA COMMUNITY       03/03
  FACILITIES DISTRICT NO 2002-1
  SPECIAL TAX 2014
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 03/06
GONZALES INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF            14,170  NR/AAA/NR
  DISTRICGT                            03/03

  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
TAOS MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT         WEEK OF            13,585  Aa1/NR/NR
  NO. 1 REFUNDING GENERAL OBLIGATION   03/03
  NEW MEXICO
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: State Aid/A1 underlying
      Day of Sale: 03/05
CITY OF TERRELL, TEXAS                 WEEK OF            12,470  A1//
  COMBINATION TAX AND WATERWORKS AND   03/03
  SEWER SYSTEM REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2018-2034
      Day of Sale: 03/04
STAFFORD TOWNSHIP, NEW JERSEY          WEEK OF            11,250  NR/AA-/
  TAX-EXEMPT & TAXABLE                 03/03
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2033
      Day of Sale: 03/05
SALT LAKE CITY LOCAL BUILDING          WEEK OF            10,000  Aa1/AA+/NR
  AUTHORITY LEASE REVENUE, UTAH        03/03
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 03/03
BLUE MOUNTAIN PENNSYLVANIA SCHOOL      WEEK OF             9,865  /A+/
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS    03/03
  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
  SERIAL: 2015-2025
PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             9,750  //
  JEFFERSON AND INDIANA COUNTIES,      03/03
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/04
CITY OF WESLACO TAX AND REVENUE        WEEK OF             9,500  A3/A/
  CERTIFICATES OF OBLIGATION TEXAS     03/03
  BANK QUALIFIED
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/03
PLAINS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             9,395  /AAA/
  TEXAS                                03/03
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2014-A
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2015-2029
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
  REMARK: BANK QUALIFIED
          Day of Sale: 03/04
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             8,572  Aa/AA/NR
  DISTRICT                             03/03

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/05
CITY OF MOODY, ALABAMA                 WEEK OF             8,020  /AA-/
  GENERAL OBLIGATION WARRANTS          03/03
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
  SERIAL: 2015-2036
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
  REMARK: UNDERLYING RATING: A+
      Day of Sale: 03/04
NORTH FAYETTE GENERAL OBLIGATION       WEEK OF             7,985  /AA-/
  2014 PENNSYLVANIA                    03/03
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2044
      Day of Sale: 03/05
NATRONA COUNTY CERTIFICATES OF         WEEK OF             7,820  NR/AA-/NR
  PARTICIPATION, WYOMING               03/03
  BANK QUALIFIED
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 03/04
FORT BEND MUNICIPAL UTILITY            WEEK OF             7,500  /A-/
  DISTRICT #34, TEXAS BANK QUALIFIED   03/03
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2014-2028
      Day of Sale: 03/03
CATASAUQUA SCHOOL DISTRICT             WEEK OF             7,395  /A/
  LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES,     03/03
  PENNSYLVANIA
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2015-2036
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/04
KELLOGG JOINT SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             7,170  Aaa//
  NO 391 GENERAL OBLIGATION REFUNDING  03/03
  2014, IDAHO
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2016-2026
  INSURANCE: IDAHO STATE SCH BOND GTY PROG
      Day of Sale: 03/04
ELMIRA CITY SCHOOL DISTRICT,           WEEK OF             5,170  //
  NEW YORK                             03/03
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 03/06
NORTH SALEM CENTRAL SCHOOL             WEEK OF             4,975  Aa2/NR/
  DISTRICT, NEW YORK                   03/03
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2018
      Day of Sale: 03/05
KENOSHA GENERAL OBLIGATION             WEEK OF             4,930  Aa2/AA/
  REFUNDING BONDS 2014 WISCONSIN       03/03
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/03
RICEWOOD MUNICIPAL UTILITY DISTRICT    WEEK OF             4,700  /BBB/
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     03/03
  REFUNDING SERIES 2015 TEXAS BANK
  QUALIFIED
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/04
FLEETWOOD AREA SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             4,375  /AA/
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           03/03
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2019
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/06
CITY OF KRUM, TEXAS LIMITED TAX        WEEK OF             4,300  /A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/03
  BANK QUALIFIED
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/03
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION          WEEK OF             3,980  A2//
  REFUNDING IOWA SERIES 2014B          03/03
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2020
      Day of Sale: 03/03
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY    WEEK OF             3,800  /AA-/
  DISTRICT #60, TEXAS                  03/03
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2014
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2016-2025
      Day of Sale: 03/05
SHERIDAN SCHOOL DISTRICT NO. 2         WEEK OF             3,100  Aa2/NR/NR
  IN ARAPAHOE COU8NTY, COLORADO        03/03
  GENERAL OBLIGATIN REFUNDING BONDS
  SERIES 2014
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/14
DAYTON SCHOOL DISTRICT NO. 8           WEEK OF             2,760  /AA+/
  YAMHILL, OREGON GENERAL OBLIGATION   03/03
  REFUNDING 2014
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2019
      Day of Sale: 03/06
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             2,700  /BBB+/
  DISTRICT #180 UNLIMITED TAX GENERAL  03/03
  OBLIGATION REFUNDING SERIES 2015
  BANK QUALIFIED TEXAS
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/06
RENO COUNTY PUBLIC BUILDING            WEEK OF             2,410  Aa3/NR/
  COMMISSION REFUNDING REVENUE 2014    03/03
  KANSAS
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 03/03
BURLINGTON GENERAL OBLIGATION          WEEK OF             1,450  Aa2//
  IOWA CORPORATE PURPOSE 2014A         03/03
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2018-2031
      Day of Sale: 03/03
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                3,631,839 (in 000's)

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