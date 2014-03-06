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#Market News
March 6, 2014 / 9:11 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

13 Min Read

March 6 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
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GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO            WEEK OF         3,000,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS OF 2014     03/10
  SERIES A
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: Joint with Morgan Stanley and RBC
          Moodys: Ba2 Neg Outlook Provisional
          S&P: BB+ Credit Watch Negative
          Fitch: BB Negative Outlook
      Day of Sale: 03/11
STATE OF CALIFORNIA                    WEEK OF         1,600,000  A1/A/A
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 3/11 & 3/12
      Day of Sale: 03/13
NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY     WEEK OF           830,000  /AAA/AA
  PERSONAL INCOME TAX                  03/10
  800MM TAX EXEMPT/30MM TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  REMARK: ROP:  3/11
          TAX EXEMPT: 18-33/TAXABLE: 16-18
      Day of Sale: 03/12
CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           685,960  NR/AA/AA
  COMBINED UTILITY SYSTEM              03/10
  FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2014C
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
      Day of Sale: 03/12
CITY OF CHICAGO                        WEEK OF           655,140  Baa1/A+/A-
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND     03/10
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  TAXABLE (2 SERIES), ILLINOIS
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
  REMARK: TAX EXEMPT 3-12 PRICING STRUCTURE
          2018-2036
          TAXABLE SERIES 3-13 PRICING
          STRUCTURE 2044
CITY OF HOUSTON, TEXAS                 WEEK OF           606,000  NR/AA/AA
  COMBINED UTILITY SYSTEM              03/10
  FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF CONNECTICUT                   WEEK OF           400,000  Aa3/AA/AA
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 3/11 & 3/12
      Day of Sale: 03/13
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER       WEEK OF           319,300  /AA-/A-
  AUTHORITY APEX POWER PROJECT         03/10
  REVENUE BONDS
  2014 SERIES A TAX EXEMPT
  2014 SERIES B FEDERALLY TAXABLE
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/13
STATE OF WISCONSIN                     WEEK OF           240,000  //
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS   03/10
  2014 SERIES 2
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT           WEEK OF           234,520  Baa3/BBB-/NR
  AUTHORITY STATE OF OHIO POLLUTION    03/10
  CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2006 A (NON AMT)

  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA             WEEK OF           158,525  A2/A/A
  AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS     03/10
  SERIES 2014 AMT
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/12
OHIO WATER DEVELOPMENT REVENUE         WEEK OF           135,550  Baa3/BBB-/
  REFUNDING BONDS SERIES 2006-B        03/10
  NON AMT (FIRSTENERGY NUCLEAR
  GENERATION PROJECT)
  MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
      Day of Sale: 03/11
NEW YORK STATE MORTGAGE AGENCY         WEEK OF           123,840  Aa1//
  HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS     03/10

  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/12
CLARK COUNTY, NEVADA                   WEEK OF           100,000  A1/A+/
  HIGHWAY REVENUE BONDS                03/10

  SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  REMARK: ROP 3/10/2014
      Day of Sale: 03/11
WAYNE TOWNSHIP, MARION COUNTY          WEEK OF            78,575  //
  SCHOOL BUILDING CORPORATION INDIANA  03/10
  AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
  MORTGAGE REFUNDING BONDS OF 2014
  NOT BANK QUALIFIED
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2034
  REMARK: AA+ (Programmatic)/ A+ (Underlying)
      Day of Sale: 03/11
RED RIVER HEALTH FACILITIES            WEEK OF            74,685  NR/NR/
  DEVELOPMENT CORPORATION              03/10
  RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
  SERIES 2014A-C

  MGR: Ziegler, Chicago
  REMARK: TERMS/TEMPS
      Day of Sale: 03/12
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA            WEEK OF            61,340  /A-/
  SERVICE AREA 10 WATER & WASTEWATER   03/10
  FACILITY REVENUE BONDS, SERIES 2014
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2016-2029  TERM: 2034
      Day of Sale: 03/11
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT    WEEK OF            58,610  Aa3/AA-/
  CHARLOTTE, NORTH CAROLINA            03/10
  GENERAL REVENUE BONDS
  OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE
  UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  SERIAL: 2016-2035  TERM: 2039, 2043, 2044
      Day of Sale: 03/11
KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT        WEEK OF            54,000  /AA+/
  SAFETY, REPAIR AND IMPROVEMENT       03/10
  DISTRICT
  2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING B
  $40,000,000 FEDERALLY TAXABLE BONDS
  $14,000,000 TAX-EXEMPT BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/13
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY       WEEK OF            46,500  Baa3/BBB-/NR
  AUTHORITY STATE OF OHIO POLLUTION    03/10
  CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2010 C (NON AMT)

  MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT,     WEEK OF            42,000  Aa3/AA-/
  CALIFORNIA                           03/10
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  TAXABLE SERIES 2014B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/12
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA      WEEK OF            38,700  Aa1/AA+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        03/10
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/13
AURORA PUBLIC SCHOOLS                  WEEK OF            29,355  Aa3//
  JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 28J        03/10
  ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, COLORADO
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
  SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/11
STATE BOARD OF REGENTS OF THE STATE    WEEK OF            26,475  Aa1//
  OF UTAH                              03/10
  UNIVERSITY OF UTAH
  $26,475M GENERAL REVENUE REFUNDING
  BONDS SERIES 2014A-1
  $6,765M GENERAL REVENUE REFUNDING
  BONDS SERIES 2014A-2
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: A-1: 18,22-25,27
          A-2: 15-24
      Day of Sale: 03/11
MISSOURI HEALTH & EDUCATIONAL          WEEK OF            26,045  A3/A-/
  FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS   03/10
  (A.T. STILL UNIVERSITY OF HEALTH
  SERVICES) SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/12
REDWOODS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT    WEEK OF            26,000  A2/AA-/

  2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS
  MGR: RBC Capital Markets, New York
  INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
      Day of Sale: 03/12
CAMDENTON REORGANIZED SCHOOL           WEEK OF            24,030  /AA-/
  DISTRICT NO. R-3 OF CAMDEN COUNTY    03/10
  MISSOURI GENERAL OBLIGATION
  REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
  SERIES 2014
  MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
  REMARK: Serials: 2019-2021, 2024-2034
      Day of Sale: 03/10
MONROE COUNTY INDUSTRIAL               WEEK OF            17,000  /BBB+/
  DEVELOPMENT CORPORATION              03/10
  (ST. JOHN FISHER COLLEGE PROJECT),
  SERIES 2014A
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/13
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF       WEEK OF            14,065  NR/AA/NR
  SEATTLE                              03/10
  POOLED HOUSING REVENUE AND
  REFUNDING REVENUE BONDS, 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
KENT, WASHINGTON                       WEEK OF            12,835  /AA-/
  LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION       03/10
  REFUNDING, SERIES 2014
  MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 03/12
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS              WEEK OF            10,660  /AA-/
  (BALL-CHATHAM) COMMUNITY UNIT        03/10
  SCHOOL DISTRICT NO. 45, SCHOOL
  BONDS
  CONSISTING OF:
  $1,225M SERIES A TAXABLE REFUNDING
  SCHOOL BONDS
  $6,670M SERIES B SCHOOL BONDS
  $2,765M SERIES C REFUNDING SCHOOL
  BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/12
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT         WEEK OF             9,840  /AAA/
  DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA         03/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2025
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/10
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT #186,      WEEK OF             9,495  /AA/
  SANGAMON COUNTY, GENERAL OBLIGATION  03/10
  LIMITED SCHOOL REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: (BAM INSURED)
      Day of Sale: 03/13
EARLY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT,     WEEK OF             8,709  /AAA/
  TEXAS                                03/10
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  ********BANK QUALIFIED**********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
  SERIAL: 2016-2033  TERM: 2014
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/13
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL            WEEK OF             8,572  Aaa/AAA/NR
  DISTRICT                             03/10

  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
  SERIES 2014
  *************BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
AURORA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF             7,785  Aa2//
  UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION     03/10
  SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING
  BANK QUALIFIED
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/13
CITY OF WESTBROOK, MAINE               WEEK OF             6,730  Aa3/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A   03/10
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
      Day of Sale: 03/11
WILSON CENTRAL SCHOOL DISTRICT,        WEEK OF             6,445  Aa3/NR/
  NEW YORK                             03/10
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2020
      Day of Sale: 03/12
HUMMELSTOWN BOROUGH                    WEEK OF             6,255  /AA/
  DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA         03/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2043
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/13
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT,     WEEK OF             6,000  Aa3/AA-/
  CALIFORNIA                           03/10
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  TAX-EXEMPT SERIES 2014B
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/12
CITY OF WESTBROOK, MAINE               WEEK OF             5,975  Aa3/A+/
  GENERAL OBLIGATION BONDS             03/10
  ***********TAXABLE***********
  MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024  TERM: 2038
      Day of Sale: 03/11
TOWN OF BEACON FALLS, CONNECTICUT      WEEK OF             5,880  NR/AA-/
  ********BANK QUALIFIED********       03/10
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 03/12
ARCHULETA SCHOOL DISTRICT NO. 50-JT    WEEK OF             5,700  Aa2/NR/NR
  COLORADO                             03/10
  REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
  ******BANK QUALIFIED******
  MGR: George K. Baum & Company, Denver
      Day of Sale: 03/11
WYOMISSING AREA SCHOOL DISTRICT        WEEK OF             4,900  /AA-/
  BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA           03/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2020
  REMARK: Bank Qualified
      Day of Sale: 03/11
COUNTY OF VENANGO                      WEEK OF             4,515  //
  COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA         03/10
  GENERAL OBLIGATION BONDS,
  SERIES OF 2014
  *****BANK QUALIFIED*****
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/11
LONGHORN TOWN UTILITY DISTRICT         WEEK OF             3,800  A//
  TEXAS                                03/10
  MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/11
BREWER HIGH SCHOOL DISTRICT, MAINE     WEEK OF             2,691  NR/UR/
  QSCB'S-TAXABLE                       03/10
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2015-2030
      Day of Sale: 03/13
TOWN OF BEACON FALLS, CONNECTICUT      WEEK OF             1,000  NR/SP-1+/
  BOND ANTICIPATION NOTES              03/10
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
      Day of Sale: 03/12
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                9,834,002 (in 000's)

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