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March 20, 2014 / 7:55 PM / 4 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

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March 20 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
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INFORM US UPCOMING ISSUES.  WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON.  PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER                   SALE            (IN 000)   MDY/S&P/FTCH
--------------------                   ----            ---------  -----------------
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE        WEEK OF           793,000  A2/A-/A-
  STATE OF CALIFORNIA LEASE REVENUE    03/24
  BONDS (DEPARTMENT OF CORRECTIONS
  AND REHABILITATION) 2014 SERIES A
  (VARIOUS CORRECTIONAL FACILITIES)
  MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF ATLANTA                        WEEK OF           705,570  //
  376,370M AIRPORT PASSENGER FACILITY  03/24
  CHARGE AND SUBORDINATE LIEN GENERAL
  REVENUE REFUNDING BONDS
  SERIES 2014A (NON-AMT)
  $144,140M AIRPORT GENERAL REVENUE
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2014B (NON-AMT)
  $185,060M AIRPORT GENERAL REVENUE
  REFUNDING BONDS
  SERIES 2014C (AMT)
  MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
  REMARK: SERIES A: A1/A+/A
          SERIES B & C: AA3/A+/A+
      Day of Sale: 03/25
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER          WEEK OF           480,000  Aa2/AA+/AA+
  FINANCE AUTHORITY                    03/24                      EXP/EXP/EXP
  WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
  GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
  FISCAL 2014 SERIES DD
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: ROP: MONDAY
      Day of Sale: 03/25
ANAHEIM PUBLIC FINANCING AUTHORITY     WEEK OF           265,000  /AA-/AA-
  LEASE REVENUE                        03/24
  ANAHEIM CONVENTION CENTER
  $258,000,000 TAX EXEMPT
  $7,000,000 TAXABLE
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2015-2034  TERM: 2039, 2046
  REMARK: Taxable: 2015, 2016
      Day of Sale: 03/25
CITY OF ORLANDO, FLORIDA               WEEK OF           238,585  Aa2/AA+/
  CONTRACT TOURIST DEVELOPMENT TAX     03/24
  PAYMENT REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 03/26/2014
      Day of Sale: 03/27
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION       WEEK OF           235,590  A1/A+/A+
  TURNPIKE REVENUE BONDS               03/24
  SERIES A OF 2014
  MGR: Loop Capital Markets, New York
  REMARK: ROP: MARCH 25TH
      Day of Sale: 03/26
OKLAHOMA IMPROVEMENT AUTHORITY         WEEK OF           220,000  /AA/AA
  STATE FACILITIES REFUNDING REVENUE   03/24
  MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
  SERIAL: 2014-2030
DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF           115,000  A3/A/A+
  BURKE COUNTY, GEORGIA                03/24
  GEORGIA POWER COMPANY
  (PUT BOND MARKETING)
  MGR: Barclays Capital Inc., New York
  REMARK: TUESDAY OR WEDNESDAY
CONNECTICUT HOUSING FINANCE            WEEK OF           100,000  Aaa/AAA/
  AUTHORITY                            03/24
  HOUSING MORTGAGE FINANCE PROGRAM
  BONDS (NON-AMT)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 03/25/14
      Day of Sale: 03/26
CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF           100,000  Aa1/AA+/
  CALIFORNIA                           03/24
  ELECTION OF 2012
  GENERAL OBLIGATION BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
  REMARK: ROP: 03/24/2014
      Day of Sale: 03/25
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA                WEEK OF            73,391  NR/BBB-/NR
  (POINCIANA PARKWAY PROJECT)          03/24
  CONSISTING OF:
  EXPRESSWAY SYSTEM SENIOR LIEN
  REVENUE BONDS, SERIES 2014A
  (NON-AMT)
  EXPRESSWAY SYSTEM SENIOR LIEN
  REVENUE CAPITAL APPRECIATION BONDS,
  SERIES 2014B-1 (NON-AMT)
  EXPRESSWAY SYSTEM SENIOR LIEN
  REVENUE CONVERTIBLE CAPITAL
  APPRECIATION BONDS, SERIES 2014B-2
  (NON-AMT)_
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            56,180  Aa3/AA-/
  FULTON COUNTY,  GEORGIA              03/24
  GEORGIA TECHNICAL FACILITIES
  REFUNDING REVENUE BONDS
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/27
DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            55,000  A3/A/A+
  BURKE COUNTY (GEORGIA)               03/24
  POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
  (GEORGIA POWER COMPANY PLANT
  VOGTLE PROJECT), FIFTH SERIES 1004
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ALASKA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND      WEEK OF            51,245  NR/A/A
  EXPORT AUTHORITY REVENUE BONDS,      03/24
  SERIES 2014
  (GREATER FAIRBANKS COMMUNITY
  HOSPITAL)
  MGR: John Nuveen & Co. Incorporated, New York
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 03/24
ANTELOPE VALLEY COMMUNITY COLLEGE      WEEK OF            50,000  Aa2/AA-/
  DISTRICT (LOS ANGELES AND KERN       03/24
  COUNTIES, CALIFORNIA) 2014 GENERAL
  OBLIGATION REFUNDING BONDS
  $35MM FEDERALLY TAX EXEMPT SERIES A
  $15MM FEDERALLY TAXABLE SERIES B
  MGR: RBC Capital Markets, New York
      Day of Sale: 03/27
HAMMOND MULTI-SCHOOL BUILDING          WEEK OF            47,060  /AA+/
  CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX  03/24                       /EXP/
  FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
  SERIES 2014 LAKE COUNTY, INDIANA
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2014-2031
  REMARK: UL S&P: A+
      Day of Sale: 03/26
CITY OF CHESAPEAKE, VIRGINIA           WEEK OF            37,920  //AAA
  COMPOSED OF:                         03/24
  14,610M - GENERAL OBLIGATION PUBLIC
  IMPROVEMENT REFUNDING (SERIES A)
  23,310M - GENERAL OBLIGATION PUBLIC
  IMPROVEMENT REFUNDING TAXABLE
  (SERIES B)
  SERIES A 05/01/2015-30
  SERIES B 12/01/2014-20
  MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
  REMARK: Ratings: Applied/Applied/
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE      WEEK OF            35,485  Aa1/AA+/
  AGENCY                               03/24
  SPECIAL OBLIGATION BONDS
  (COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/24
MONROE-WOODBURY CENTRAL SCHOOL         WEEK OF            30,000  Aa3//
  DISTRICT, NEW YORK                   03/24
  MGR: Jefferies LLC, New York
DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            27,000  A3/A/A+
  BURKE COUNTY (GEORGIA)               03/24
  POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
  (GEORGIA POWER COMPANY PLANT
  VOGTLE PROJECT)
  FIFTH SERIES 1995
  MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT       WEEK OF            26,185  //
  AGENCY, CALIFORNIA                   03/24
  SUCCESSOR AGENCY TO THE
  RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT
  AGENCY
  REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
  (TAX-EXEMPT)
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
      Day of Sale: 03/27
DEVELOPMENT AUTHORITY OF               WEEK OF            17,655  Aa3/AA-/
  FULTON COUNTY, GEORGIA               03/24
  GEORGIA TECHNICAL FACILITIES
  REFUNDING REVENUE BONDS (TAXABLE)
  MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
      Day of Sale: 03/27
COLE COUNTY, MISSOURI                  WEEK OF            17,000  Aa3//
  REFUNDING CERTIFICATES OF            03/24
  PARTICIPATION BONDS
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/26
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION    WEEK OF            14,000  NR/AA+/NR
  MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS    03/24
  2014 SERIES A
  (CASTLE WOODS APARTMENTS)
  MGR: RBC Capital Markets, Chicago
      Day of Sale: 03/27
LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT,       WEEK OF            14,000  //
  CALIFORNIA                           03/24
  ELECTION OF 2012
  GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
    Day of Sale: 03/26
NORTON CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO      WEEK OF            13,000  //
  SCHOOL IMPROVEMENT BONDS             03/24
  SERIES 2014A
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
      Day of Sale: 03/27
CERTIFICATES OF PARTICIPATION          WEEK OF            11,865  //
  CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS         03/24
  SERIES 2014 EVIDENCING
  PROPORTIONATE INTERESTS IN
  INSTALLMENT PAYMENTS TO BE MADE BY
  BOARD OF TRUSTEES OF NORTHERN
  ILLINOIS UNIVERSITY
  MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
      Day of Sale: 03/27
UPPER MERION TOWNSHIP, PENNSYLVANIA    WEEK OF            10,000  Aaa//
  *******BANK QUALIFIED*******         03/24
  MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 03/27
SOUTHWEST SUBURBAN SEWER DISTRICT      WEEK OF            10,000  Aa2/NR/
  SEWER REVENUE REFUNDING BONDS        03/24
  SERIES 2014A
  WASHINGTON
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 03/25
ALEDO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT      WEEK OF             9,330  //AAA
  TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING        03/24                       / /EXP
  SERIES 2014 BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2033
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/24
CRYSTAL CITY, MISSOURI                 WEEK OF             8,750  NR/A+/
  CERTIFICATES OF PARTICIPATION        03/24
  SERIES 2014
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2038
      Day of Sale: 03/24
BELTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             8,615  Aaa//
  TEXAS BANK QUALIFIED                 03/24
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
  SERIAL: 2015-2026
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
      Day of Sale: 03/25
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL            DAILY               8,572  Aaa/AAA/NR
  DISTRICT (JOHNSON COUNTY, TEXAS)
  UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
  SERIES 2014
  BANK QUALIFIED
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY      WEEK OF             8,175  //
  DISTRICT 6, TEXAS UNLIMITED TAX      03/24
  REFUNDING BONDS SERIES 2014
  BANK QUALIFIED
  MGR: FirstSouthwest, Dallas
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 03/24
LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL           WEEK OF             7,500  //
  DISTRICT GENERAL OBLIGATION          03/24
  REFUNDING SERIES 2014B
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/26
CITY OF REDONDO BEACH, CALIFORNIA      WEEK OF             7,015  //
  2014 WASTEWATER REFUNDING BONDS      03/24
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
      Day of Sale: 03/25
TOWN OF FLOWER MOUND, TEXAS            WEEK OF             6,365  //
  (DENTON AND TARRANT COUNTIES)        03/24
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING
  BONDS, SERIES 2014
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
      Day of Sale: 03/26
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             6,300  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING   03/24
  SERIES 2014B
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2020-2022
      Day of Sale: 03/26
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY        WEEK OF             6,125  /A/
  DISTRICT #155 TEXAS                  03/24
  MGR: BOSC, Inc., Richardson
      Day of Sale: 03/26
SOUTHMORELAND SCHOOL DISTRICT          WEEK OF             6,000  //
  GENERAL OBLIGATION BONDS REFUNDING   03/24
  SERIES 2014A
  PENNSYLVANIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
  SERIAL: 2014-2017
      Day of Sale: 03/26
LEBANON, OHIO                          WEEK OF             5,200  //
  VARIOUS PURPOSE BOND ANTICIPATION    03/24
  NOTES
  SERIES 2014
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
  REMARK: Rating TBD
      Day of Sale: 03/26
CITY OF PORTLAND, TEXAS                WEEK OF             5,000  /AA/
  (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE      03/24
  STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES
  AND SAN PATRICIO COUNTIES)
  COMBINATION TAX AND REVENUE
  CERTIFICATES OF OBLIGATION
  SERIES 2014
  MGR: Frost Bank, San Antonio
  SERIAL: 2015-2034
      Day of Sale: 04/01
LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL           WEEK OF             5,000  //
  DISTRICT                             03/24
  GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
  SERIES 2014A
  CALIFORNIA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/26
PUTNAM VALLEY CENTRAL SCHOOL           WEEK OF             4,925  NR/AA/
  DISTRICT, NEW YORK                   03/24
  *******BANK QUALIFIED*****
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2021
      Day of Sale: 03/26
KISKI VALLEY WATER POLLUTION           WEEK OF             4,830  //
  CONTROL AUTHORITY                    03/24
  ARMSTRONG AND WESTMORELAND
  COUNTIES, PENNSYLVANIA
  SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2014
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
      Day of Sale: 03/26
LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL          WEEK OF             4,250  Aaa/NR/NR
  DISTRICT                             03/24
  (TARRANT COUNTY, TEXAS)
  UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
  SERIES 2014
  ********BANK QUALIFIED********
  MGR: RBC Capital Markets, Dallas
  INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
SHENANDOAH CENTRAL SCHOOL DISTRICT     WEEK OF             3,120  /A+/
  GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING  03/24
  SERIES 2014
  IOWA
  MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
      Day of Sale: 03/24
MOORESVILLE CONSOLIDATED SCHOOL        WEEK OF             2,000  /AA+/
  BUILDING CORPORATION MORGAN COUNTY   03/24                       /EXP/
  INDIANA, TAX AD VALOREM PROPERTY
  TAX FIRST MORTGAGE BONDS SERIES
  2014A TAXABLE
  TAXABLE - QZAB TAX CREDIT
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  REMARK: UL S&P: A+
      Day of Sale: 03/25
MOORESVILLE CONSOLIDATED SCHOOL        WEEK OF             2,000  /AA+/
  BUILDING CORPORATION MORGAN COUNTY   03/24                       /EXP/
  INDIANA TAX AD VALOREM PROPERTY TAX
  FIRST MORTGAGE BONDS, SERIES 2014B
  TAXABLE - QZAB TAX CREDIT
  MGR: City Securities Corp., Indianapolis
  SERIAL: 2030-2034
  REMARK: UL S&P: A+
      Day of Sale: 03/25
BUTLER TECHNOLOGY & CAREER             WEEK OF             1,935  Aa1//
  DEVELOPMENT SCHOOLS                  03/24
  BUTLER, HAMILTON, WARREN & PREBLE
  COUNTIES, OHIO
  SCHOOL ENERGY CONSERVATION
  IMPROVEMENT
  GENERAL OBLIGATION BONDS (LIMITED
  TAX)
  MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
  SERIAL: 2014-2028
  REMARK: BANK QUALIFIED
      Day of Sale: 03/26
COLLINGSWOOD BOROUGH, NEW JERSEY       WEEK OF             1,760  NR/AA-/
  *******BANK QUALIFIED*******         03/24
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2022
      Day of Sale: 03/27
CHESTERTOWN FIRE DISTRICT,             WEEK OF             1,625  A2/NR/
  NEW YORK                             03/24
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
  SERIAL: 2014-2024
      Day of Sale: 03/27
RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT       WEEK OF             1,625  //
  AGENCY, CALIFORNIA                   03/24
  SUCCESSOR AGENCY TO THE
  RICHMOND COMMUNITY REDEVELOPMENT
  AGENCY REFUNDING BONDS
  SERIES 2013B (TAXABLE)
  *******BANK QUALIFIED*******
  MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
      Day of Sale: 03/27
                                          ----------------------
Expected volume excluding daily issues:                3,967,176 (in 000's)

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