FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR
Sections
Featured
U.S. challenged by rising North Korea tensions, Russia urges calm
North Korea
U.S. challenged by rising North Korea tensions, Russia urges calm
The Iraqi militia helping Iran carve a road to Damascus
Reuters Investigates
The Iraqi militia helping Iran carve a road to Damascus
Japan fires up biomass energy, but fuel shortage looms
Energy & Environment
Japan fires up biomass energy, but fuel shortage looms
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
May 22, 2014 / 9:27 PM / 3 years ago

DALCOMP NEGOTIATED CALENDAR

Reuters Staff

13 Min Read

IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- CITY OF CHICAGO WEEK OF 784,025 A3/A-/A- CHICAGO MIDWAY AIRPORT 05/26 SECOND LIEN REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2014A (AMT) & SERIES 2014B (NON-AMT) MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: A: 21-34; 41

B: 19-37

Day of Sale: 05/29 MASSACHUSETTS WATER POLLUTION WEEK OF 561,240 Aaa/AAA/AAA ABATEMENT TRUST 05/26 STATE REVOLVING FUND REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 5/28/2014

Day of Sale: 05/29 METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORT WEEK OF 541,975 A1/AA-/AA- AUTHORITY 05/26 AIRPORT SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS (AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York

Day of Sale: 05/29 DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 322,000 Aa3/AA-/AA- THE CITY OF LOS ANGELES 05/26 POWER SYSTEM REVENUE BONDS 2014 SERIES B MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2019-2032 TERM: 2043 REMARK: ROP: 5/28

Day of Sale: 05/29 STATE OF OHIO WEEK OF 250,735 Aa1/AAA/AA+ GENERAL OBLIGATION HIGHWAY CAPITAL 05/26 IMPROVEMENT BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 05/28

Day of Sale: 05/29 HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 150,035 A1/A+/NR FACILITIES FINANCE CORPORATION 05/26 HOSPITAL REVENUE BONDS (MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM) SERIES 2014A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY, WEEK OF 114,745 Aa3//A+ FLORIDA 05/26 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MASTER LEASE PROGRAM, SERIES 2014B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2031

Day of Sale: 05/28 CITY OF COMMERCE CITY, COLORADO WEEK OF 74,230 A2/A+/ SALES AND USE TAX REVENUE BONDS, 05/26 SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2014-2034 TERM: 2039, 2044

Day of Sale: 05/28 ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 55,000 Aaa/AA/ NO.411, WASHINGTON 05/26 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2030

Day of Sale: 05/28 MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 /AA+/ COMMISSION 05/26 SINGLE FAMILY HOUSING BONDS, SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/29 JORDAN VALLEY WATER CONSERVATION WEEK OF 40,545 NR/AA+/AA DISTRICT 05/26 WATER REVENUE BONDS, SERIES A MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: TAX-EXEMPT

Day of Sale: 05/29 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 38,495 A1/AA/ INCOME TAX REVENUE BONDS 05/26 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland

Day of Sale: 05/29 PINCKNEY COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 35,815 /AA-/ MICHIGAN 05/26 COUNTIES OF LIVINGSTON & WASHTENAW, 2014 REFUNDING BONDS GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 05/29 NAPA VALLEY COMMUNITY WEEK OF 34,805 // COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 05/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 05/29 EL MONTE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 34,000 Aa3/A+/ (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014A TAX-EXEMPT BONDS SERIES 2014B FEDERALLY TAXABLE BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 05/28 SACRAMENTO AREA FLOOD CONTROL WEEK OF 33,365 A2/A/ AGENCY, CALIFORNIA 05/26 NATOMAS BASIN LOCAL ASSESSMENT DISTRICT SERIES 2014 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 05/28 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 WEEK OF 33,000 A1/A/ COWLITZ COUNTY PRODUCTION SYSTEM 05/26 REVENUE REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2034 REMARK: ROP: 5/27

Day of Sale: 05/29 CITY OF FONTANA, CALIFORNIA WEEK OF 32,675 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.22 05/26 (SIERRA HILLS SOUTH) SPECIAL TAX REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 05/29 VERMONT STUDENT ASSISTANCE WEEK OF 29,670 // CORPORATION (“VSAC”) 05/26 EDUCATION LOAN REVENUE BONDS, SENIOR SERIES 2014A (AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: RATINGS: AA (SF)/ASF (S&P/FITCH) NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 27,500 /AA+/ FINANCE AGENCY, NEW JERSEY 05/26 /EXP/ MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE “BROADWAY TOWNHOUSE PROJECT” MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: DUE 12/01/2016 (EXPECTED)

Day of Sale: 05/29 SAN BERNANDINO CITY UNITED SCHOOL WEEK OF 25,000 A2/A/ DISTRICT, CALIFORNIA 05/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 05/29 JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,955 Aaa// NO. 261, IDAHO 05/26 STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 05/27 WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,630 NR/A+/ NNEW YORK 05/26 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2025

Day of Sale: 05/28 DELANO JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 22,510 // DISTRICT, CALIFORNIA 05/26 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (ELECTION OF 2005, SERIES A) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 05/29 CITRUS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 19,000 Aa2/AA-/ (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/26 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2004, SERIES 2014D MGR: RBC Capital Markets, New York

Day of Sale: 05/29 RANKIN COUNTY HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 15,000 A2// TEXAS COMBINATION TAX AND REVENUE 05/26 BONDS, MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2034

Day of Sale: 05/28 COMMUNITY FACILITIES UTILITIES WEEK OF 14,755 A1/A-/NR DISTRICT NO. 1 05/26 (CITY OF GOODYEAR, ARIZONA) DISTRICT GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 05/29 JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,485 Aaa// NO. 261 05/26

STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2014B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 05/27 JORDAN VALLEY WATER CONSERVATION WEEK OF 12,460 NR/AA+/AA DISTRICT 05/26 WATER REVENUE BONDS, SERIES B MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: *************TAXABLE***********

Day of Sale: 05/29 CARPINTERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 /AA/ CALIFORNIA 05/26 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.

Day of Sale: 05/28 ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 11,670 /AA-/ COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 05/26 2014 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)

Day of Sale: 05/27 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 10,000 Aa1/NR/AA+ AGENCY SPECIAL OBLIGATION BONDS 05/26 (COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE) SERIES 2014B (ASSEMBLY ROW PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044

Day of Sale: 05/28 MANHEIM TOWNSHIP WEEK OF 10,000 /AAA/ LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 05/26 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2019-2034 REMARK: BANK QUALIFIED

Day of Sale: 05/29 READING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,925 Aa3// BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 05/26 GENERAL OBLIGATION NOTES SERIES A & B OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2024 REMARK: BANK QUALIFIED

UL: Baa2

Day of Sale: 05/28 VALLEY PARK SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,085 /AA-/ MISSOURI 05/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $7,015M - SERIES A $1,070M - SERIES B (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/28 NAPA VALLEY COMMUNITY WEEK OF 7,000 // COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 05/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis

Day of Sale: 05/29 TOWN OF WINDSOR LOCKS, CONNECITUCT WEEK OF 6,410 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/26 BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2015-2024

Day of Sale: 05/28 BEECH GROVE CENTRAL SCHOOLS WEEK OF 6,350 /AA+/ BUILDING CORPORATION, INDIANA 05/26 TAXABLE FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 2014 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: Underlying A

Day of Sale: 05/28 TOWN OF ERIE, COLORADO WEEK OF 6,200 Aa2/AA+/ GENERAL OBLIGATION BONDS, 05/26 SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2027-2033

Day of Sale: 05/29 CYPRESS HILLS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,605 /AA/ DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 05/26 SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY,TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP

Day of Sale: 05/29 ROCKFORD PARK DISTRICT WEEK OF 5,360 MIG 1// WINNEBAGO, BOONE AND OGLE COUNTIES, 05/26 ILLINOIS TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX PARK BONDS, SERIES 2014A MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago TERM: 2015

Day of Sale: 05/27 UNITED SCHOOL DISTRICT 230 WEEK OF 5,060 // JOHNSON-MIAMI SPRINGHILL, KANSAS 05/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2019

Day of Sale: 05/28 TOWN OF NORTHLAKE, TEXAS WEEK OF 4,810 // (DENTON COUNTY) 05/26 COMBINATION TAX AND ASSESSMENT REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2014 COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS WATER AND SEWER REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2014B MGR: RBC Capital Markets, Dallas

Day of Sale: 05/29 WOODSTOCK, MCHENRY COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 4,700 /AA/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/26 ALTERNATE REVENUE SOURCE, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/28 CITY OF WATERTOWN, NEW YORK WEEK OF 4,330 // MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2023

Day of Sale: 05/29 HIGHLAND HEIGHTS CITY, OHIO WEEK OF 3,650 NR/NR/ VARIOUS PURPOSE STREET IMPROVEMENT, 05/26 BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis

Day of Sale: 05/29 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,910 A2// DISTRICT NO. 374, TEXAS 05/26 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS *****BANK QUALIFIED***** MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2024

Day of Sale: 05/29 TOWN OF WINDSOR LOCKS,CONNECTICUT WEEK OF 2,770 MIG 1/SP-1+/ GENERAL OBLIGATION BOND 05/26 ANTICIPATION NOTES BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis REMARK: DUE: 6/25/15

(Aa1/AA+)

Day of Sale: 05/28 PRATTSBURGH CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,260 NR/A+/ DISTRICT, NEW YORK 05/26 ***************BANK QUALIFIED****** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2015-2021

Day of Sale: 05/28 TOWN OF WINDSOR LOCKS, CONNECTICUT WEEK OF 1,740 MIG 1/SP-1+/ GENERAL OBLIGATION BOND 05/26 ANTICIPATON NOTES, CONNECTICUT TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis REMARK: DUE: 6/25/15

(Aa1/AA+)

Day of Sale: 05/28

---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,544,485 (in 000‘s)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.